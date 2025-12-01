Airbus: Ενημερώθηκε το λογισμικό περισσότερων από 6.000 αεροσκαφών A320 που ανακλήθηκαν

Στις κανονικές του δραστηριότητες επέστρεψε τη Δευτέρα ο στόλος της Airbus AIR.PA, αφού ο ευρωπαϊκός κατασκευαστής αεροσκαφών προχώρησε σε αλλαγές στο λογισμικό ταχύτερα από το αναμενόμενο, ενώ είχαν προηγηθεί πρωτοσέλιδα για θέματα ασφάλειας που επικεντρώνονταν επί μακρόν στον ανταγωνιστή Boeing BA.N.

Σύμφωνα με το Reuters, δεκάδες αεροπορικές εταιρείες από την Ασία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι είχαν πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική αναβάθμιση λογισμικού που είχε διατάξει η Airbus και είχε επιβληθεί από τις παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές, μετά την εμφάνιση ευπάθειας σε ηλιακές εκλάμψεις σε ένα πρόσφατο περιστατικό εν πτήσει σε ένα JetBlue A320.

Η Airbus ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η συντριπτική πλειονότητα των περίπου 6.000 αεροσκαφών της οικογένειας A320 που επηρεάστηκαν από την προειδοποίηση ασφαλείας είχε τροποποιηθεί, με λιγότερα από 100 αεροσκάφη να απαιτούν ακόμη εργασίες.

Ωστόσο, ορισμένα απαιτούν μακρύτερη διαδικασία και η Avianca της Κολομβίας συνέχισε να αναστέλλει τις κρατήσεις για ημερομηνίες έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα ανέφεραν ότι η άνευ προηγουμένου απόφαση να ανακληθεί περίπου το ήμισυ του στόλου της οικογένειας A320 ελήφθη αμέσως μετά την εμφάνιση, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, της πιθανής αλλά μη αποδεδειγμένης σύνδεσης με την πτώση του υψομέτρου του αεροσκάφους της JetBlue.

Οι μετοχές της Airbus σημείωσαν πτώση 2,1% στις πρώτες συναλλαγές στο Παρίσι.

Αεροσκάφη ακινητοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο

Έπειτα από συνομιλίες με τις ρυθμιστικές αρχές, η Airbus εξέδωσε την Παρασκευή μια προειδοποίηση οκτώ σελίδων προς εκατοντάδες αερομεταφορείς, διατάσσοντας ουσιαστικά την προσωρινή ακινητοποίηση των αεροσκαφών και την επισκευή τους πριν από την επόμενη πτήση.

«Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9 μ.μ. (ώρα Τζέντα) και επέστρεψα εδώ περίπου στις 9:30. Πραγματικά με εξέπληξε το πόσο γρήγορα το αντιμετωπίσαμε: πάντα υπάρχουν περιπλοκές», δήλωσε ο Steven Greenway, Διευθύνων Σύμβουλος της σαουδικής αεροπορικής εταιρείας Flyadeal.

Η οδηγία θεωρήθηκε ως η ευρύτερη ανάκληση έκτακτης ανάγκης στην ιστορία της εταιρείας και προκάλεσε άμεσες ανησυχίες για διαταραχές στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πολυάσχολου Σαββατοκύριακου της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Η γενική προειδοποίηση αποκάλυψε το γεγονός ότι η Airbus δεν έχει πλήρη γνώση σε πραγματικό χρόνο για το ποια έκδοση λογισμικού χρησιμοποιείται, λόγω καθυστερήσεων στην αναφορά, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Επιπτώσεις

Αρχικά, οι αεροπορικές εταιρείες δυσκολεύτηκαν να εκτιμήσουν την επίπτωση, καθώς η γενική προειδοποίηση δεν περιλάμβανε τους σειριακούς αριθμούς των αεροσκαφών που επηρεάζονταν. Ένας επιβάτης της Finnair ανέφερε ότι η πτήση του καθυστέρησε στο διάδρομο για ελέγχους.

Σε διάστημα 24 ωρών, οι μηχανικοί επικεντρώθηκαν σε μεμονωμένα αεροσκάφη.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες αναθεώρησαν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για τον αριθμό των αεροσκαφών που επηρεάστηκαν και τον χρόνο που απαιτείται για την εργασία, τον οποίο η Airbus είχε αρχικά υπολογίσει σε τρεις ώρες ανά αεροσκάφος.

«Έχει μειωθεί σημαντικά», δήλωσε την Κυριακή πηγή του κλάδου, αναφερόμενη στον συνολικό αριθμό των αεροσκαφών που επηρεάστηκαν.

Η επιδιόρθωση περιελάμβανε την επαναφορά σε μια παλαιότερη έκδοση του λογισμικού που χειρίζεται τη γωνία της μύτης. Περιλαμβάνει τη μεταφόρτωση της προηγούμενης έκδοσης μέσω καλωδίου από μια συσκευή που ονομάζεται data loader, η οποία μεταφέρεται στο πιλοτήριο για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων.

Τουλάχιστον μία μεγάλη αεροπορική εταιρεία αντιμετώπισε καθυστερήσεις επειδή δεν διέθετε αρκετά data loaders για να χειριστεί δεκάδες αεροσκάφη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με έναν ανώτερο στέλεχος που μίλησε ιδιωτικά.

Οι βρετανικές easyJetEZJ.L και Wizz Air WIZZ.L δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ολοκλήρωσαν τις ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου χωρίς να ακυρώσουν πτήσεις.

Η JetBlue δήλωσε αργά την Κυριακή ότι αναμένει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες για την επαναφορά σε λειτουργία 137 από τα 150 αεροσκάφη που επηρεάστηκαν έως τη Δευτέρα και σχεδιάζει να ακυρώσει περίπου 20 πτήσεις για τη Δευτέρα λόγω του προβλήματος.

Ορισμένα αεροσκάφη Α320 χρειάζονται νέο υπολογιστή

Εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με ένα υποσύνολο γενικά παλαιότερων αεροσκαφών της οικογένειας A320, τα οποία θα χρειαστούν νέο υπολογιστή και όχι απλή επαναρύθμιση λογισμικού. Ο αριθμός των αεροσκαφών που εμπλέκονται έχει μειωθεί κάτω από τις αρχικές εκτιμήσεις των 1.000, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Στελέχη της βιομηχανίας δήλωσαν ότι η αναταραχή του Σαββατοκύριακου ανέδειξε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας μετά την κρίση του Boeing 737 MAX, κατά την οποία η αμερικανική αεροπορική εταιρεία δέχτηκε σφοδρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα θανατηφόρα ατυχήματα που αποδόθηκαν σε σφάλμα στο σχεδιασμό του λογισμικού.

Είναι η πρώτη φορά που η Airbus έχει να αντιμετωπίσει παγκόσμια προσοχή σε θέματα ασφαλείας τέτοιας κλίμακας από την κρίση εκείνη. Ο διευθύνων σύμβουλος Guillaume Faury ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αλλάζοντας σκόπιμα τον τόνο για έναν κλάδο που μαστίζεται από αγωγές και συντηρητικές δημόσιες σχέσεις. Η Boeing έχει επίσης δηλώσει ότι θα είναι πιο ανοιχτή.

«Η Airbus ενεργεί έχοντας κατά νου την κρίση της Boeing MAX; Απολύτως — όπως και κάθε εταιρεία στον τομέα της αεροπορίας», δήλωσε ο Ronn Torossian, πρόεδρος της 5W Public Relations με έδρα τη Νέα Υόρκη.

«Η Boeing πλήρωσε το τίμημα της φήμης της για την διστακτικότητα και την αδιαφάνεια. Η Airbus θέλει σαφώς να δείξει... την προθυμία της να πει: «Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερα». Αυτό έχει αντίκτυπο στους ρυθμιστές, τους πελάτες και το επιβατικό κοινό».