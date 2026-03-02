Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά και ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με καμία απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την επίθεση με drone το βράδυ της Δευτέρας στη βάση της Royal Air Force στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Keir Starmer on Iran:



Our bases in Cyprus are not being used by U.S. bombers. pic.twitter.com/uAlPXlbFq9 — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

Ανοίγοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι το Λονδίνο δεν συμμετείχε στις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν, επισημαίνοντας πως η επιλογή αυτή ήταν «σκόπιμη».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι η ενδεδειγμένη πορεία είναι μια «διαπραγματευμένη συμφωνία», στο πλαίσιο της οποίας το Ιράν θα δεσμευθεί να εγκαταλείψει «κάθε φιλοδοξία» για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και να τερματίσει τις αποσταθεροποιητικές του ενέργειες στην περιοχή.

Παραδέχτηκε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τη διαφωνία του με την αρχική απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην εμπλακεί. «Ωστόσο, καθήκον μου είναι να αξιολογώ τι υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της Βρετανίας», είπε, προσθέτοντας ότι στέκεται πίσω από τις επιλογές του.

Ο Στάρμερ ανέφερε ακόμη ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή, εκτοξεύοντας «εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones σε χώρες που δεν το έχουν επιτεθεί».

Επισήμανε ότι περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες βρίσκονται στην περιοχή —κάτοικοι, οικογένειες σε διακοπές και διερχόμενοι— και ότι το Ιράν έχει πλήξει αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί, κάτι που χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητικό για ολόκληρη τη Βουλή και τη χώρα».

Παράλληλα, εξήγησε τη μεταστροφή της στάσης του και την έγκριση προς τις ΗΠΑ για χρήση βρετανικών βάσεων, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια αφορά αποκλειστικά αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο την καταστροφή ιρανικών όπλων «στην πηγή».

Όπως ανέφερε, η επιλογή αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, καθώς συνιστά μορφή «συλλογικής αυτοάμυνας».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο το Ιράν έχει στηρίξει περισσότερες από 20 δυνητικά φονικές επιθέσεις στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας ότι «κάθε μία από αυτές αποτράπηκε».

Τόνισε ακόμη πως είναι «ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «όλοι θυμόμαστε τα λάθη του Ιράκ και έχουμε μάθει από αυτά», επισημαίνοντας ότι «οι ενέργειες του Ηνωμένου Βασιλείου οφείλουν πάντοτε να στηρίζονται σε νόμιμη βάση και σε ένα βιώσιμο, καλά επεξεργασμένο σχέδιο».

