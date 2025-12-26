Αίγυπτος: Πενταετής φυλάκιση σε γνωστό οικονομολόγο για «διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Γνωστός οικονομολόγος κι επικριτής της εξουσίας στην Αίγυπτο, ο Άμπντελ Χάλικ Φαρούκ, καταδικάστηκε χθες Πέμπτη στην εκδίκαση της έφεσής του να εκτίσει πέντε χρόνια φυλάκισης για διασπορά ψευδών ειδήσεων, ενημέρωσε συνήγορός του.

Ο κ. Φαρούκ, 68 ετών, διακεκριμένος αναλυτής της αιγυπτιακής οικονομίας, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2024, αφού δημοσιεύτηκε σειρά άρθρων στα οποία επέκρινε την οικονομική πολιτική του Καΐρου. Καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό να εκτίσει 5ετή ποινή φυλάκισης έναν χρόνο αργότερα.

Η ποινή επιβεβαιώθηκε από εφετείο, ενημέρωσε ο συνήγορος Ναμπί Ελγκανάντι μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η άσκηση διώξεων για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» χρησιμοποιείται συχνά στην Αίγυπτο εναντίον αντιπολιτευόμενων, δημοσιογράφων, ερευνητών, ακτιβιστών, χρηστών ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης...

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κάλεσε στα μέσα Δεκεμβρίου τις αιγυπτιακές αρχές να ακυρώσουν την καταδίκη του οικονομολόγου σε πρώτο βαθμό, εκτιμώντας ότι «αντανακλά το επικίνδυνο επίπεδο καταστολής στην Αίγυπτο», όπου «ποινικοποιούνται η οικονομική έρευνα και ο δημόσιος κριτικός διάλογος».

Κατά αιγυπτιακές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κ. Φαρούκ στερήθηκε το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη, υπέστη κακομεταχείριση υπό κράτηση κι επίσης στερήθηκε την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.

Η Αίγυπτος του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι επικρίνεται συχνά από ΜΚΟ, που καταγγέλλουν την καταστολή αντιπολιτευόμενων και επικριτών της εξουσίας.