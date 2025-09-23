Χαμενεΐ: Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τεχεράνης (vid)

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Τεχεράνης, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή στάση της χώρας του απέναντι σε πιέσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζοντας την πάγια θέση της Τεχεράνης ότι το «πυρηνικό πρόγραμμα είναι ειρηνικό», ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι η χώρα του «δεν χρειάζεται πυρηνικά όπλα και δεν σκοπεύει να τα παράξει».

Ωστόσο, όπως ανέφερε σε διάγγελμα του το βράδυ της Τρίτης ο Χαμενεΐ, «το Ιράν δεν θα υποκύψει σε πιέσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν πρόκειται να δεχθούμε τον μηδενισμό του εμπλουτισμό ουρανίου».

Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, ο Χαμενεΐ τόνισε ότι «στην παρούσα συγκυρία οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν θα ωφελήσουν τα συμφέροντά μας», αντίθετα ανέφερε ότι «στην παρούσα φάση είναι επιζήμιες».

«Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να μην έχουμε πυραύλους, ούτε μεσαίου βεληνεκούς», σημείωσε.

Πρόσθεσε δε ότι «η αποδοχή διαπραγματεύσεων υπό απειλές ισοδυναμεί με υποχώρηση σε πιέσεις, καμία έντιμη χώρα δεν θα το δεχόταν».



«Οι διαπραγματεύσεις για τις ΗΠΑ είναι αδιέξοδες», τόνισε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.