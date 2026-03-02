Γ. Χαλιώτης

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο άνθρωπος που κυβέρνησε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για περισσότερα από 36 χρόνια ως Ανώτατος Ηγέτης, ασκώντας σχεδόν απόλυτο έλεγχο επί του στρατού, της δικαιοσύνης και της πνευματικής ζωής ενός ολόκληρου έθνους, σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 σε κοινό αμερικανο-ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο συγκρότημά του στην Τεχεράνη. Ήταν 86 ετών.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε τον θάνατό του ώρες αργότερα, αφού προηγουμένως τον είχαν ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ και Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Κηρύχθηκαν σαράντα ημέρες εθνικού πένθους για έναν ηγέτη που, ανάλογα με την οπτική, υπήρξε είτε ο φύλακας μιας ισλαμικής επανάστασης είτε ο αρχιτέκτονας ενός από τα πιο εδραιωμένα συστήματα καταστολής του σύγχρονου κόσμου, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών ΜΚΟ, κόστισε τουλάχιστον δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.

Ο θάνατός του, στο πλαίσιο μαζικής συντονισμένης στρατιωτικής επιχείρησης που έπληξε πυρηνικές και βαλλιστικές υποδομές σε 24 επαρχίες, αποτελεί σημείο τομής, όχι μόνο για το Ιράν, αλλά για ολόκληρη τη γεωπολιτική αρχιτεκτονική της Μέσης Ανατολής.

Μαζί του σκοτώθηκαν ανώτατοι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων ο στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Μοχάμαντ Μπαγκερί, αποκεφαλίζοντας ουσιαστικά τη δομή διοίκησης του καθεστώτος σε μία νύχτα. Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε οκτώ μήνες που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ χτυπούσαν το Ιράν: τον Ιούνιο του 2025, ένας δωδεκαήμερος πόλεμος είχε στοχεύσει πυρηνικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικούς ηγέτες και το ίδιο το συγκρότημα του Χαμενεΐ.

Μια ζωή σφυρηλατημένη στην Επανάσταση

Ο Αλί Χοσεΐνι Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1939 στη Μασχάντ, από οικογένεια αζερο-τουρκικής και περσικής καταγωγής. Σπούδασε στα ιεροσπουδαστήρια (χάουζα) της Μασχάντ και αργότερα στην Κομ, όπου έγινε μαθητής του Ρουχολάχ Χομεϊνί, του χαρισματικού κληρικού που θα ηγείτο της επανάστασης του 1979. Ο Χαμενεΐ δεν «συνόδευσε» απλώς εκείνη την επανάσταση· ανέβηκε μαζί της. Συνελήφθη έξι φορές επί Σάχη, εξορίστηκε για τρία χρόνια, και τελικά ενσωματώθηκε στον σκληρό πυρήνα της νέας Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Διετέλεσε πρόεδρος από το 1981 έως το 1989, σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από τον καταστροφικό πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Η εμπειρία σκλήρυνε τόσο τον ίδιο όσο και τους θεσμούς γύρω του, εγκαθιδρύοντας ένα μόνιμο αντανακλαστικό «ασφάλεια πάνω απ’ όλα» στη μηχανή του κράτους. Όταν ο Χομεϊνί πέθανε το 1989, ο σχετικά άγνωστος Χαμενεΐ αναδείχθηκε Ανώτατος Ηγέτης, αρχικά ως λύση συμβιβασμού. Θα αποδεικνυόταν οτιδήποτε εκτός από αυτό.

Η μηχανή ελέγχου

Στα 36 και πλέον χρόνια που ακολούθησαν, μετέτρεψε το αξίωμα σε κέντρο βάρους από το οποίο ακτινοβολούσε κάθε σημαντική εξουσία. Το Σύνταγμα του Ιράν παρέχει στον Ανώτατο Ηγέτη εξουσία επί των ενόπλων δυνάμεων, κήρυξης πολέμου και ειρήνης, διορισμού του επικεφαλής της δικαιοσύνης, της κρατικής ραδιοτηλεόρασης και της ηγεσίας των Φρουρών.

Εκλογές γίνονταν, αλλά το Συμβούλιο Φρουρών (Guardian Council), στελεχωμένο από δικούς του ανθρώπους, εξέταζε κάθε υποψήφιο για κοινοβούλιο, προεδρία και Συνέλευση Ειδικών. Ο πολιτικός ανταγωνισμός επιτρεπόταν μόνο εντός ορίων που αυτός καθόριζε.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα σύστημα που φορούσε τον μανδύα δημοκρατίας αλλά λειτουργούσε ως θεοκρατική ιεραρχία. Το «πάνω πάτωμα», όπως το αποκαλούσαν οι επικριτές του, δεν ψηφιζόταν ποτέ.

Η καταστολή ως σταθερά

Η εσωτερική κληρονομιά του Χαμενεΐ είναι αδιαχώριστη από ένα μοτίβο συστηματικής καταστολής. Το 1999, δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν σε φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Τεχεράνης και προχώρησαν σε μαζικές συλλήψεις. Το 2009, όταν εκατομμύρια βγήκαν στους δρόμους υπό τη σημαία του Πράσινου Κινήματος μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές, ο Χαμενεΐ προειδοποίησε δημοσίως ότι οι διαδηλώσεις πρέπει να σταματήσουν, παρέχοντας πολιτική κάλυψη σε μια βίαιη καταστολή με μαζικές κρατήσεις, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες.

Ο πιο καταστροφικός κύκλος ήρθε το 2022–2023, όταν ο θάνατος της 22χρονης Μαχσά Αμινί υπό κράτηση της αστυνομίας ηθών πυροδότησε την εξέγερση «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία». Η Ανεξάρτητη Αποστολή Διερεύνησης του ΟΗΕ τεκμηρίωσε τη χρήση θανατηφόρας βίας, ψηφιακής επιτήρησης και συνεχιζόμενης δίωξης ακτιβιστών και οικογενειών θυμάτων.

Τουλάχιστον 551 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν και ο πραγματικός αριθμός θεωρείται σημαντικά υψηλότερος λόγω του καθολικού μπλακ-άουτ στο διαδίκτυο και της συστηματικής απόκρυψης θανάτων από τις αρχές.

Αλλά ακόμη και εκείνη η εξέγερση ωχριά μπροστά σε ό,τι ακολούθησε. Τον Δεκέμβριο του 2025, μια νέα κύμα διαδηλώσεων, αρχικά οικονομικού χαρακτήρα αλλά γρήγορα πολιτικοποιημένη, εξαπλώθηκε και στις 31 επαρχίες. Η καταστολή ήταν πρωτοφανής σε κλίμακα: ο ίδιος ο Χαμενεΐ, σε δημόσια ομιλία στις 17 Ιανουαρίου 2026, παραδέχτηκε ότι «αρκετές χιλιάδες» είχαν σκοτωθεί, ρίχνοντας την ευθύνη σε «εξωτερικούς εχθρούς». Ανεξάρτητες εκτιμήσεις τοποθετούν τον αριθμό των νεκρών στις δεκάδες χιλιάδες. Ήταν η πιο αιματηρή καταστολή υπό τη θητεία του, και η τελευταία.

Η αυτοκρατορία των πληρεξουσίων

Στο εξωτερικό, ο Χαμενεΐ οικοδόμησε ένα εκτεταμένο δίκτυο ένοπλων πληρεξουσίων μέσω της Δύναμης Κουντς, του εκστρατευτικού βραχίονα των Φρουρών της Επανάστασης. Η Χεζμπολάχ στον Λίβανο ελάμβανε χρηματοδότηση που εκτιμάται σε πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στην κορύφωσή της.

Η Χαμάς στη Γάζα, σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και οι Χούθι στην Υεμένη, όλοι λάμβαναν εκπαίδευση, όπλα και χρηματοδότηση. Η στρατηγική συντηρούσε ένα μόνιμο τόξο αστάθειας γύρω από το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου, ενώ η στήριξη στο καθεστώς Άσαντ στη Συρία διασφάλιζε έναν κρίσιμο διάδρομο επιρροής.

Ωστόσο, τη στιγμή του θανάτου του, μεγάλο μέρος αυτής της αρχιτεκτονικής είχε ήδη καταρρεύσει. Η δολοφονία του Χασάν Νασράλα από το Ισραήλ τον Σεπτέμβριο του 2024, το μεγαλύτερο μεμονωμένο πλήγμα στο δίκτυο πληρεξουσίων, αποδεκάτισε την ηγεσία της Χεζμπολάχ. Ο Άσαντ είχε πέσει. Το δίκτυο που κάποτε προέβαλλε ιρανική ισχύ σε ολόκληρη την περιοχή είχε συστηματικά διαλυθεί τους τελευταίους 18 μήνες.

Το πυρηνικό στοίχημα

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν λειτούργησε ταυτόχρονα ως μοχλός ισχύος και ως πολλαπλασιαστής κυρώσεων. Στο πλαίσιο του JCPOA (2015), το Ιράν αποδέχτηκε περιορισμούς με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων. Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018, η Τεχεράνη απέσυρε σταδιακά τις δεσμεύσεις της, περιορίζοντας τις επιθεωρήσεις της IAEA και εμπλουτίζοντας ουράνιο σε 60%, κοντά στο επίπεδο οπλικής χρήσης.

Σύμφωνα με την τελευταία επαληθευμένη εκτίμηση της IAEA, τον Μάιο του 2025, το ιρανικό απόθεμα ξεπερνούσε τα 9.000 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, εκ των οποίων περίπου 409 κιλά σε εμπλουτισμό 60%. Μετά τον πόλεμο του Ιουνίου 2025, η IAEA δεν μπόρεσε πλέον να επαληθεύσει ούτε το μέγεθος ούτε την τοποθεσία του αποθέματος. Το κοινωνικό τίμημα υπήρξε βαρύ: μια «χαμένη δεκαετία» οικονομικής στασιμότητας, κατάρρευση νομίσματος, επίμονος πληθωρισμός και διαδεδομένη φτώχεια.

Μια αβέβαιη διαδοχή

Σύμφωνα με το Άρθρο 111 του Συντάγματος, συγκροτήθηκε μεταβατικό Συμβούλιο Ηγεσίας αποτελούμενο από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, τον επικεφαλής της δικαιοσύνης Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ και τον Αγιατολάχ Αλιρεζά Αραφί, μέλος του Συμβουλίου Φρουρών, ως κληρικό εκπρόσωπο και προσωρινό Ανώτατο Ηγέτη. Το συμβούλιο κυβερνά ωσότου η Συνέλευση Ειδικών επιλέξει νέο μόνιμο Ανώτατο Ηγέτη.

Ο Πεζεσκιάν κήρυξε τον Χαμενεΐ «μάρτυρα» και ορκίστηκε εκδίκηση, αλλά η ρύθμιση παραμένει εύθραυστη: με μεγάλο μέρος της ανώτατης στρατιωτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας νεκρό, τις επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ ακόμη σε εξέλιξη, και κανέναν εκ των μελών του συμβουλίου αλώβητο από το ενδεχόμενο νέου πλήγματος, η διαδοχή εκτυλίσσεται εν μέσω πολέμου, κυρώσεων και βαθιάς εσωτερικής δυσαρέσκειας.

Αξιολογήσεις πληροφοριών πριν από τα πλήγματα, σύμφωνα με το Reuters, έκριναν πιθανότερο ότι οι Φρουροί δυστυχώς θα σφίξουν τη λαβή τους παρά ότι θα ανοίξει κάποιο φιλελεύθερο παράθυρο. Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, συζητείται ως πιθανός πόλος επιρροής, αν και ο θάνατος του Εμπραχίμ Ραϊσί το 2024 είχε ήδη αφαιρέσει έναν από τους πιο συχνά αναφερόμενους υποψήφιους διαδόχους.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν κληρονόμησε απλώς μια επανάσταση· τη θεσμοποίησε και, πράττοντας αυτό, οικοδόμησε ένα κράτος ικανό να καταστέλλει τον ίδιο του τον λαό, ενώ παράλληλα προέβαλλε ισχύ σε ολόκληρη την περιοχή. Το αν αυτό το οικοδόμημα θα τον επιζήσει ή αν ο θάνατός του ανοίγει ένα κεφάλαιο που ούτε ο ίδιος θα μπορούσε να ελέγξει αποτελεί πλέον το καθοριστικό ερώτημα για τη Μέση Ανατολή.

Αναμφίβολα, αυτό που κατάφερε ήταν να σπείρει μιζέρια και ανασφάλεια στον ίδιο του τον λαό, καθώς και συνεχή αστάθεια και μια επίδειξη αχρείαστης ισχύος στη Μέση Ανατολή.

