Α/ΓΕΕΘΑ Ισραήλ για επίθεση στον Λίβανο: Πρέπει να προετοιμαστούμε για αρκετές ημέρες μάχης

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είπε ότι ο στρατός έχει ξεκινήσει μια «επιθετική εκστρατεία» εναντίον της Χεζμπολάχ, η οποία πιθανότατα θα διαρκέσει αρκετές ημέρες.

«Έχουμε ξεκινήσει μια επιθετική εκστρατεία εναντίον της Χεζμπολάχ. Δεν είμαστε απλώς σε άμυνα, τώρα περνάμε στην επίθεση», λέει κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης μετά τις επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για αρκετές ημέρες μάχης, πολλές. Χρειαζόμαστε ισχυρή αμυντική ετοιμότητα και συνεχή επιθετική ετοιμότητα, κατά κύματα», τόνισε.

Το Ισραήλ έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετά κύματα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και στο νότιο Λίβανο από τότε που έγιναν οι επιθέσεις με ρουκέτες.