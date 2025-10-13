Άφιξη Τραμπ στο Ισραήλ: Θα ήμουν περήφανος να επισκεφτώ τη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στο Ισραήλ λίγη ώρα αφού η Χαμάς άφησε ελεύθερους επτά από τους εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επίκειται η απελευθέρωση και των άλλων 13 ζωντανών ομήρων.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, από όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ προκειμένου να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο.

Τον Τραμπ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι «πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν περήφανος να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. «Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί», σχολίασε. «Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου», πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες», σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα. «Αν προχωρήσεις πολύ γρήγορα, δεν θα είναι καλό. Πρέπει να προχωρήσεις με τη σωστή ταχύτητα, δεν μπορείς να προχωρήσεις πολύ γρήγορα», είπε.

«Ο πόλεμος τελείωσε»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε, αναχωρώντας λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, με προορισμό αρχικά το Ισραήλ και μετά την Αίγυπτο, ότι «όλοι στη Μέση Ανατολή πανηγυρίζουν», στον απόηχο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για τον πόλεμο.

.@POTUS ahead of his trip to Israel: "This is going to be a very special time... Everybody's cheering at one time. That's never happened before... It's an honor to be involved — and we're going to have an amazing time." pic.twitter.com/lYhG94lxNM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 12, 2025

Ο Τραμπ είπε, επίσης, ότι «θα περάσουμε καταπληκτικά. Αυτή θα είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι γι’ αυτή τη στιγμή».