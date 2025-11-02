Αφγανιστάν: Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη βόρεια περιοχή Χίντου Κους (pics&vids)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την περιοχή Χίντου Κους του βορείου Αφγανιστάν νύχτα Κυριακής προς Δευτέρα (τοπική ώρα), ανακοίνωσαν απόψε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), δύο μήνες μετά έναν φονικό σεισμό στα ανατολικά της χώρας.

Ο σεισμός έπληξε την πόλη Χολμ, κοντά στο Μαζάρ-ι-Σαρίφ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ, και το εστιακό βάθος του ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα γεωλογικά ινστιτούτα GFZ και USGS.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι την πρωτεύουσα Καμπούλ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί.

The first video is from Mashhad, Iran, and the second from Tajikistan, showing aftershocks as the earthquake was felt across multiple countries — including Afghanistan, Iran, India, Tajikistan, and Pakistan. Videos sourced from local residents on telegram. pic.twitter.com/ziemmnm9ZH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025

Τέλη Αυγούστου, ένας άλλος σεισμός, μεγέθους 6 βαθμών, έπληξε τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ, Λαγμάν και Νανγκαρχάρ.

Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον σεισμό, τον πιο φονικό στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.

Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυρίως στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Ινδίας.

Από το 1900, 12 σεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών έχουν συγκλονίσει το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπάπτι, σεισμολόγο της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.

CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025