Διάταγμα με το οποίο αφαιρούνται από τα πανεπιστήμια βιβλία που έχουν γράψει γυναίκες και απαγορεύονται μαθήματα για ανθρώπινα δικαιώματα και κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, εξέδωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με το BBC, περίπου 140 βιβλία γραμμένα από γυναίκες - συμπεριλαμβανομένων τίτλων όπως «Ασφάλεια στο Χημικό Εργαστήριο» - βρίσκονται μεταξύ των 680 βιβλίων που κρίθηκαν «ανησυχητικά» γιατί παραβιάζουν τη Σαρία και τις αρχές των Ταλιμπάν.

Στα πανεπιστήμια ανακοινώθηκε επίσης ότι δεν επιτρέπεται πλέον η διδασκαλία 18 μαθημάτων, με έναν αξιωματούχο των Ταλιμπάν να δηλώνει ότι «είναι σε σύγκρουση με τις αρχές της Σαρία και την πολιτική του συστήματος».

Υπενθυμίζεται, ότι τις προηγούμενες ημέρες απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω οπτικών ινών σε τουλάχιστον 10 επαρχιακές πόλεις σε μια κίνηση που, σύμφωνα με Αφγανούς αξιωματούχους, είχε ως στόχο την «πρόληψη της ανηθικότητας».

Παράλληλα, στις γυναίκες και τα κορίτσια απαγορεύεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση μετά την έκτη τάξη.

Σημειώνεται πως έξι από τα 18 απαγορευμένα μαθήματα, βάσει του τελευταίου διατάγματος, αφορούν ειδικά τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων όπως «Φύλο και Ανάπτυξη», «Ο Ρόλος των Γυναικών στην Επικοινωνία» και «Κοινωνιολογία των Γυναικών».

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν από την πλευρά της ισχυρίζεται ότι σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών, σύμφωνα με την ερμηνεία της για την αφγανική κουλτούρα και τον ισλαμικό νόμο.

Ένα μέλος της επιτροπής που εξέτασε την εκπαιδευτική ύλη επιβεβαίωσε την απαγόρευση βιβλίων που γράφτηκαν από γυναίκες, λέγοντας στο BBC Afghan ότι «δεν επιτρέπεται η διδασκαλία όλων των βιβλίων που έχουν γραφτεί από γυναίκες».

Ο Ζάκια Αντελί, πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης πριν από την επιστροφή των Ταλιμπάν και ένας από τους συγγραφείς των οποίων τα βιβλία έχουν συμπεριληφθεί στον απαγορευμένο κατάλογο, δεν εξεπλάγη από αυτή την κίνηση.

«Λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν κάνει οι Ταλιμπάν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν ήταν απίθανο να περιμένουμε να επιβάλουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών», είπε.

«Δεδομένης της μισογυνιστικής νοοτροπίας και των πολιτικών των Ταλιμπάν, ήταν επόμενο να καταστέλλονται τα γραπτά, οι απόψεις και οι ιδέες των γυναικών, εφόσον δεν τους επιτρέπεται να σπουδάζουν», προσθέτει.