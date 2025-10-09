Αφγανιστάν: Ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ινδία

Ο Αφγανός υπουργός Εξωτερικών έφτασε την Πέμπτη στην Ινδία για μια άνευ προηγουμένου διήμερη επίσκεψη, νέο στάδιο των προσπαθειών που καταβάλλει η κυβέρνηση των Ταλιμπάν να κερδίσει την αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας, ανακοίνωσε η ινδική κυβέρνηση.

«Καλωσορίζουμε (…) τον Μαουλάουι Αμίρ Χαν Μουτάκι στο Νέο Δελχί», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών Ραντίρ Τζαϊσουάλ.

«Χαιρόμαστε που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί του διμερή και περιφερειακά ζητήματα», πρόσθεσε.

Afghan Foreign Minister Amir Ali Muttaqi arrives in India — expected to push for India's formal recognition



The minister's visit follows a series of diplomatic exchanges this year@ShivanChanana has more pic.twitter.com/UDEesRSGMG — WION (@WIONews) October 9, 2025

Εις βάρος του Αμίρ Χαν Μουτάκι ο ΟΗΕ έχει επιβάλει απαγόρευση ταξιδίων και έχει παγώσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Προκειμένου να μεταβεί στην Ινδία έλαβε προσωρινή άρση των κυρώσεων αυτών, διευκρίνισε το Νέο Δελχί.

Προς το παρόν μόνο η Ρωσία αναγνωρίζει το ισλαμικό εμιράτο που έχουν εγκαθιδρύσει οι Ταλιμπαν στο Αφγανιστάν μετά την ανατροπή της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης και την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021.

Οι Ταλιμπάν προσπαθούν έκτοτε ενεργά να αναγνωριστεί η κυβέρνησή τους από τη διεθνή κοινότητα και τους ξένους επενδυτές.

Όμως οι περιορισμοί που έχουν επιβάλει στις γυναίκες και τα κορίτσια, τις οποίες έχουν αποκλείσει από την εκπαίδευση και τη δημόσια ζωή, αποτελούν σοβαρά ζητήματα που εμποδίζουν την εξομάλυνση των σχέσεών τους με τη Δύση.

Η Ινδία του Ναρέντρα Μόντι έχει αρχίσει να προσεγγίζει το Αφγανιστάν, την ώρα που οι σχέσεις της Καμπούλ με το Πακιστάν επιδεινώνονται.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι αντιμετωπίζουν με επιείκεια τους ισλαμιστές αντάρτες που έχουν σκοτώσει χιλιάδες μέλη των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Το Νέο Δελχί από την πλευρά του θεωρεί ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί ευκαιρία για να ανταγωνιστεί τον γείτονα και εχθρό του, το Πακιστάν. Ήδη τον Ιανουάριο ένας υψηλόβαθμος Ινδός διπλωμάτης, ο Βίκραμ Μίσρι, συναντήθηκε με τον Μουτάκι στο Ντουμπάι.

Ένδειξη της προσέγγισης των δύο πλευρών αποτελεί και το γεγονός ότι η Ινδία επένδυσε στην ανάπτυξη του ιρανικού λιμανιού Σαμπαχάρ, που ανταγωνίζεται το πακιστανικό λιμάνι Γκουαντόρ το οποίο θεωρείται σημαντικό κομμάτι των νέων δρόμων του μεταξιού που προωθεί η Κίνα.

«Το Νέο Δελχί επιδιώκει να επεκτείνει την επιρροή του στην Καμπούλ και να μην υστερεί έναντι των αντιπάλων του, της Κίνας και του Πακιστάν», εκτίμησε ο Ινδός αναλυτής Πραβίν Ντόντι του International Crisis Group.

Καθώς οι σχέσεις της με το Πακιστάν βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους, η Ινδία επιθυμεί να λάβει διαβεβαιώσεις από το Αφγανιστάν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και, πέρα από αυτό, για περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η επίσκεψη αυτή (…) θα ενισχύσει τους Ταλιμπάν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των συνόρων τους», σχολίασε ο Πακιστανός αναλυτής Ουαχίντ Φακίρι, «και η Ινδία θα θελήσει να προκαλέσει διχόνοια μεταξύ των Ταλιμπάν και του Πακιστάν».

Στην Ινδία ζουν δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί που εγκατέλειψαν τη χώρα τους όταν επέστρεψαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν. Η πρεσβεία της στην Καμπούλ παραμένει ανοικτή, αλλά σύμφωνα με το Νέο Δελχί μόνο για ανθρωπιστικούς σκοπούς.