Αφγανιστάν: Εκατοντάδες νεκροί μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό του Πακιστάν σε κλινική απεξάρτησης (pics)

Η αεροπορία του Πακιστάν βομβάρδισε την Καμπούλ για ακόμη μια φορά το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα), με την de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν να καταγγέλλει πως σκοτώθηκαν εκατοντάδες άμαχοι σε κέντρο απεξάρτησης τοξικοεξαρτημένων, όπου δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν δεκάδες θύματα, νεκρούς και τραυματίες, στα συντρίμμια.

Το Ισλαμαμπάντ από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι έπληξε «στρατιωτικούς και τρομοκρατικούς στόχους».

Περί τις 21:00 (τοπική ώρα· 18:30 ώρα Ελλάδας), ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Καμπούλ, μετέδωσαν ανταποκριτές του AFP στην αφγανική πρωτεύουσα.

Μερικές ώρες πριν από τη γιορτή για το τέλος του Ραμαζανιού, οι πακιστανικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν σκηνές πανικού, με οικογένειες που έκαναν βόλτες λίγο πριν διακόψουν τη νηστεία να τρέχουν να βρουν κάλυψη, στα σπίτια τους ή σε υπόγεια.

Reuters

«Το πακιστανικό καθεστώς για ακόμη μια φορά παραβίασε τον αφγανικό εναέριο χώρο και στοχοποίησε κέντρο απεξάρτησης στην Καμπούλ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολυάριθμούς αμάχους, στην πλειονότητά τους τοξικομανείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία», ανέφερε μέσω X ο αφγανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

«Καταδικάζουμε αυτό το έγκλημα και το χαρακτηρίζουμε απάνθρωπη πράξη που παραβιάζει κάθε ηθική αρχή», πρόσθεσε.

Σε μονάδα του ιατρικού κέντρου που βομβαρδίστηκε, τραυματιοφορείς έβγαζαν πτώματα στο εξωτερικό, ενώ μέρος της εγκατάστασης συνέχιζε να καίγεται.

Δεκάδες πτώματα

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μέτρησαν τουλάχιστον τριάντα πτώματα εν μέσω του χάους.

Τραυματίες ούρλιαζαν εκλιπαρώντας για βοήθεια, καθώς ασθενοφόρα τους παραλάμβαναν και τους διακόμιζαν σε άλλα νοσοκομεία της πόλης.

Το αφγανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε στο AFP ότι, σύμφωνα με «προκαταρκτικές πληροφορίες, ο απολογισμός μπορεί να φτάσει τους 200 νεκρούς και τους 200 και πλέον τραυματίες».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Σαραφάτ Ζαμάν, «δεν είναι δυνατόν να δώσουμε ακριβή αριθμό σε αυτό το στάδιο».

Εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης έκανε λόγο αργότερα για ακόμη πιο «βαρύ απολογισμό», για 400 νεκρούς και 250 τραυματίες.

Στο κέντρο αυτό νοσηλεύονταν συνολικά 3.000 ασθενείς από όλο το Αφγανιστάν, κατά το υπουργείο Υγείας.

Τουλάχιστον τρία πτώματα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της ιταλικής ΜΚΟ Emergency, όπου προσφέρθηκαν επίσης φροντίδες σε 27 τραυματίες, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του παραρτήματός της στο Αφγανιστάν, ο Ντέγιαν Πάνιτς, χωρίς να αποκλείσει ο απολογισμός να γίνει πιο βαρύς.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κλήθηκε εσπευσμένα χθες βράδυ να μεταβεί σε πολλά νοσοκομεία της Καμπούλ, ανέφερε μέλος του υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Άκουσα στρατιωτικό αεροσκάφος από πάνω μας. Στρατιωτικές μονάδες σε μικρή απόσταση πυροβόλησαν εναντίον του. Έριξε βόμβες και ξέσπασε πυρκαγιά», ανέφερε στο AFP φύλακας του κέντρου απεξάρτησης, ο Ομίντ Στανικζάι.

«Οι νεκροί και οι τραυματίες είναι όλοι άμαχοι, τοξικομανείς που τους έφεραν οι οικογένειές τους με την ελπίδα πως θα θεραπεύονταν», πρόσθεσε, εμφανώς σοκαρισμένος.

Reuters

«Ανοικτός πόλεμος»

Οι πακιστανικές αρχές από την πλευρά τους αναφέρθηκαν σε πλήγματα «ακριβείας» εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» και «υποδομών υποστήριξης τρομοκρατών», οι οποίοι δρουν «εναντίον πακιστανών αμάχων».

«Το Πακιστάν έπληξε τους στόχους με ακρίβεια και σιγουρεύτηκε ότι δεν υπήρξαν παράπλευρες απώλειες», πρόσθεσε το υπουργείο Πληροφοριών στο Ισλαμαμπάντ.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυο χώρες διαρκούν μήνες. Το Πακιστάν κατηγορεί το Αφγανιστάν ότι προσφέρει ασφαλές καταφύγιο και υποστήριξη στο Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ), που έχει αναλάβει την ευθύνη για ατελείωτη σειρά αιματηρών ενεργειών στο πακιστανικό έδαφος. Η Καμπούλ το διαψεύδει.

Έπειτα από κλιμάκωση τον Οκτώβριο με δεκάδες νεκρούς, οι συγκρούσεις κόπασαν κάπως, αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ. Η σύγκρουση αναζωπυρώθηκε την 26η Φεβρουαρίου, με πακιστανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, το Ισλαμαμπάντ να μιλά για «ανοικτό πόλεμο» και να στέλνει μαχητικά αεροσκάφη να πλήξουν την Καμπούλ.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) ως την 13η Μαρτίου, τουλάχιστον 75 αφγανοί άμαχοι, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από την 26η Φεβρουαρίου εξαιτίας των εχθροπραξιών. Παράλληλα, η σύγκρουση προκάλεσε εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς 115.000 οικογενειών στο Αφγανιστάν, κατά την ίδια πηγή.

Ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για το Αφγανιστάν, ο Ρίτσαρντ Μπένετ, δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένος» για τους βομβαρδισμούς του Πακιστάν που είχαν αποτέλεσμα να υπάρξουν «θάνατοι αμάχων», εκφράζοντας «συλλυπητήρια» και καλώντας τα δυο μέρη να λάβουν μέτρα για να υπάρξει «αποκλιμάκωση» και «να προστατεύουν τους αμάχους και πολιτικές υποδομές όπως τα νοσοκομεία».

Reuters

Βομβαρδισμοί του πυροβολικού και της αεροπορίας, από τις παραμεθόριες επαρχίες στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα του Αφγανιστάν ως την πρωτεύουσα Καμπούλ, σκότωσαν πολλούς αμάχους τις τελευταίες ημέρες.

Απεσταλμένος της Κίνας ταξίδεψε στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν από την 7η ως τη 14η Μαρτίου αποπειρώμενος μεσολάβηση και καλώντας να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός, ανακοίνωσε το Πεκίνο χθες.

«Οι διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών απέτυχαν» και καθώς «οι χώρες του Κόλπου ασχολούνται τώρα με τον δικό τους πόλεμο», η Κίνα ανέλαβε πρωτοβουλία αλλά «δεν είχε και πολλή επιτυχία», σχολίασε ο Μάικλ Κούγκελμαν του αμερικανικού κέντρου μελετών Atlantic Council, προεξοφλώντας πως η σύγκρουση δεν θα τερματιστεί σύντομα.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του ΟΗΕ, το οποίο άρχισε να διανέμει κατεπείγουσα βοήθεια σε 20.000 εξαναγκαστικά εκτοπισμένες οικογένειες, προειδοποίησε ότι αν η «αστάθεια» συνεχιστεί, «εκατομμύρια άνθρωποι θα υποφέρουν ακόμη περισσότερο από την πείνα».