Άφαντα τα κλοπιμαία από το Λούβρο, παρά τις συλλήψεις: «Δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη», λένε οι Αρχές

Οι γαλλικές Αρχές εκτιμούν ότι έχουν πλέον συλλάβει και τους τέσσερις δράστες της ληστείας του αιώνα που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Μουσείο του Λούβρου, από όπου εκλάπησαν κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι ανακρίσεις δεν έχουν αποφέρει νέα ερευνητικά στοιχεία» δήλωσε αυτή την εβδομάδα η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκού, σχεδόν τρεις μήνες μετά τη ληστεία που έγινε μέρα μεσημέρι. Τόνισε, ωστόσο, ότι η υπόθεση παραμένει ύψιστης προτεραιότητας για τις Αρχές.

«Ο βασικός μας στόχος παραμένει η ανάκτηση των κοσμημάτων» υπογράμμισε.

Παράλληλα, η εισαγγελέας ανέφερε ότι οι ερευνητές διατηρούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά ως προς την τύχη της λείας. «Δεν έχουμε ενδείξεις ότι τα κοσμήματα έχουν περάσει τα σύνορα» σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Οι Αρχές αξιοποίησαν επαφές με «ενδιάμεσους στον χώρο της τέχνης, και σε διεθνές επίπεδο», στο πλαίσιο της έρευνας. Όπως εξήγησε, τα δίκτυα αυτά διαθέτουν τρόπους εντοπισμού προειδοποιητικών σημάτων που αφορούν κυκλώματα αποδοχής κλεμμένων αντικειμένων, ακόμη και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, σε πέμπτη ύποπτη, 38 ετών, σύντροφο ενός εκ των κατηγορουμένων, έχει απαγγελθεί κατηγορία για συνέργεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη υπό δικαστική εποπτεία έως τη διεξαγωγή της δίκης.

Οι ανακριτές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν εάν η ληστεία έγινε κατόπιν παραγγελίας. «Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί πιο πιθανό από οποιοδήποτε άλλο», δήλωσε η εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι οι Αρχές αποφεύγουν κάθε προκατάληψη ως προς τα κίνητρα των δραστών.

«Δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη. Θα πάρει όσο χρόνο χρειαστεί», κατέληξε.