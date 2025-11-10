Αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στη Φλόριντα (vid)

Ένα μικρό αεροπλάνο με προορισμό την Τζαμάικα, το οποίο μετέφερε προμήθειες για την ανακούφιση των θυμάτων του τυφώνα, συνετρίβη σε λίμνη σε μια κατοικημένη περιοχή του προαστίου Κόραλ Σπρινγκς του Φορτ Λόντερντεϊλ το πρωί της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, σύμφωνα με τις Aρχές.

Ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε στο Associated Press ότι δεν εντοπίστηκαν θύματα κατά τη διάρκεια των προσπαθειών διάσωσης και ότι η έρευνα είχε μετατραπεί σε επιχείρηση ανάκτησης. Δεν ήταν άμεσα γνωστό πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Κόραλ Σπρινγκς-Πάρκλαντ, Μάικ Μόζερ, δήλωσε ότι οι ομάδες ανταποκρίθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά αφότου έγινε η κλήση που ανέφερε το ατύχημα. Είπε ότι δεν υπέστησαν ζημιές σε κατοικίες, αλλά οι ομάδες εντόπισαν κάποια συντρίμμια κοντά στη λίμνη.