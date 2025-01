Αεροπορική τραγωδία στην Ουάσινγκτον

Η αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον με τη σύγκρουση αεροσκάφους της American Airlines και το ελικοπτέρου Black Hawk ήταν «αποτρέψιμη», δήλωσε το πρωί της Πέμπτης (30/01) στους δημοσιογράφους ο νέος υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησης Τραμπ.

«Θα περιμένουμε να έχουμε όλες τις πληροφορίες, αλλά από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, νομίζω ότι αυτό μπορούσε να αποφευχθεί; Απολύτως», είπε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι. Μάλιστα, ο υπουργός συμφώνησε με την ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη ότι η σύγκρουση «έπρεπε να είχε αποτραπεί».

Τόνισε δε ότι «το ελικόπτερο Black Hawk βρισκόταν σε τυποποιημένο σχέδιο πτήσης τη στιγμή της σύγκρουσης και γνώριζε ότι υπήρχε ένα επιβατικό αεροπλάνο κοντά του».

«Χθες το βράδυ, το ελικόπτερο ακολουθούσε μία τυπική διαδρομή. Εάν ζείτε στην Ουάσινγκτον, θα δείτε ελικόπτερα πάνω από τον ποταμό, αυτό το σχέδιο πτήσης είναι συχνό», είπε ο Ντάφι.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών πρόσθεσε, επίσης, ότι η πτήση της American Airlines ακολουθούσε επίσης ένα «τυποποιημένο μοτίβο πτήσης», επισημαίνοντας στους δημοσιογράφους ότι οι διαδρομές και των δύο αεροσκαφών δεν ήταν ασυνήθιστες.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι «δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να έχουμε απαντήσεις για τις οικογένειες και τους επιβάτες αεροπορικών».

Από την πλευρά του σε ανακοίνωσή του το Πεντάγωνο ανέφερε ότι οι τρεις στρατιωτικοί που επέβαιναν στο ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού που συγκρούστηκε με επιβατικό αεροπλάνο της American Airlines είχαν επαρκή εμπειρία, διέθεταν διόπτρες νυχτερινής όρασης και εκτελούσαν ετήσια εκπαιδευτική αποστολή τη στιγμή του συμβάντος.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του, είπε ότι μια ειδική ομάδα ερευνητών βρίσκεται ήδη στο σημείο της συντριβής και ο υπουργός δήλωσε ότι αναμένει σύντομα απαντήσεις σχετικά με το εάν το ελικόπτερο πετούσε στον καθορισμένο για αυτό εναέριο διάδρομο και στο σωστό ύψος τη στιγμή της σύγκρουσης κοντά στο αεροδρόμιο Ronald Reagan της αμερικανικής πρωτεύουσας.

