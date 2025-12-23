Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας φαίνεται πιθανό να τελειώσει τον επόμενο χρόνο — και με όρους ιδιαίτερα δυσμενείς για το Κίεβο.

«Γιατί αυτή η πρόβλεψη;», διερωτάται σε άρθρο γνώμης του ο Τζέιμι Ντέμερ στο Politico και απαντά: Λόγω της αποτυχίας της ΕΕ την προηγούμενη εβδομάδα να συμφωνήσει στη χρήση των χρημάτων της Ρωσίας — 210 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία — για να διατηρηθεί η Ουκρανία χρηματοδοτικά βιώσιμη και ικανή να συνεχίσει τον πόλεμο.

Η απόρριψη της πρότασης για «δάνειο αποζημίωσης», που θα ανακύκλωνε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι κυρίως παγωμένα στο Βέλγιο, στερεί από την Ουκρανία εγγυημένη χρηματοδότηση για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η αποτυχία αυτή οφείλεται στις νομικές ανησυχίες του Βελγίου σχετικά με το δάνειο, καθώς και στην απροθυμία του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν και της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι να στηρίξουν την πρόταση μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Η ΕΕ θα παράσχει ωστόσο ένα σημαντικό πακέτο χρηματοδότησης στην Ουκρανία, συμφωνώντας να δανειστεί από κοινού 90 δισεκατομμύρια ευρώ από τις κεφαλαιαγορές, εξασφαλισμένα έναντι του προϋπολογισμού της ΕΕ, και να τα δανείσει στην Ουκρανία χωρίς τόκους.

Αυτό θα αποτρέψει τη χώρα από το να εξαντλήσει τα χρήματά της στις αρχές του επόμενου έτους, αλλά το πακέτο είναι σχεδιασμένο να εκταμιεύεται σε βάθος δύο ετών, γεγονός που δεν επαρκεί για να διατηρήσει την Ουκρανία σε θέση μάχης.

Σύμφωνα με προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λόγω της μείωσης της αμερικανικής χρηματοδοτικής στήριξης, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια θα φτάσει περίπου τα 160 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με απλά λόγια, η Ουκρανία θα χρειαστεί πολύ περισσότερα από την Ευρώπη — κάτι που θα είναι ολοένα και πιο δύσκολο για την ΕΕ να προσφέρει.

Παρά ταύτα, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν αισιόδοξοι μετά τη συμφωνία χρηματοδότησης την προηγούμενη εβδομάδα.

Υπάρχει η σκέψη ότι ένα μελλοντικό δάνειο θα μπορούσε να προστεθεί και να συνδεθεί έμμεσα με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί πρόωρα αισιόδοξο, καθώς όλα εξαρτώνται από τη συμφωνία που θα επιτευχθεί για το τέλος του πολέμου.

Μέχρι τότε, η εξασφάλιση νέου δανείου δεν θα είναι απλή μόλις τα ταμεία της Ουκρανίας αδειάσουν ξανά.