ABC News: Ο Στεφανόπουλος διέκοψε τη συνέντευξη του Βανς μετά από διαπληκτισμό με άλλο προσκεκλημένο

Τεταμένο κλίμα επικράτησε στην εκπομπή «This Week» του ABC News, όταν ο παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε αιφνιδίως τη ζωντανή συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση για τις φερόμενες κατηγορίες δωροδοκίας εις βάρος του Τομ Χόμαν, επικεφαλής των συνόρων υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Η συζήτηση εκτροχιάστηκε όταν ο Στεφανόπουλος επικαλέστηκε ρεπορτάζ του MSNBC, σύμφωνα με το οποίο ο Χόμαν φέρεται να ηχογραφήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 να λαμβάνει 50.000 δολάρια σε μετρητά από πράκτορες του FBI.

«Ηχογραφήθηκε ο Τομ Χόμαν να δέχεται αυτά τα χρήματα;» ρώτησε ο παρουσιαστής, επιμένοντας να λάβει σαφή απάντηση. Ο Βανς απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για «ψεύτικο σκάνδαλο» και κατηγορώντας τον Στεφανόπουλο ότι «υιοθετεί αβάσιμες θεωρίες».

«Δεν ξέρω σε ποια κασέτα αναφέρεσαι», απάντησε ο Αντιπρόεδρος. «Δεν υπάρχουν αποδείξεις για καμία δωροδοκία. Και να γιατί το κοινό σας μειώνεται συνεχώς», πρόσθεσε, προκαλώντας την αντίδραση του Στεφανόπουλου, ο οποίος επέμεινε πως θέτει «εύλογα ερωτήματα». Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο παρουσιαστής τον διέκοψε απότομα, κλείνοντας τη σύνδεση ενώ ο Βανς μιλούσε.

Το επεισόδιο σημειώθηκε έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση Χόμαν. Σύμφωνα με κοινή δήλωση του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα, Τοντ Μπλανς, «δεν προέκυψαν αξιόπιστα στοιχεία για οποιαδήποτε ποινική παράβαση».

Η έρευνα αφορούσε συναλλαγή του 2024, όταν πράκτορες του FBI παρέδωσαν στον Χόμαν μια τσάντα με 50.000 δολάρια σε μετρητά, υποδυόμενοι επιχειρηματίες. Το FBI κατέληξε ότι ο Χόμαν δεν είχε υποσχεθεί καμία ανταπόδοση και δεν παραβίασε τον νόμο.

Ο Λευκός Οίκος είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «πολιτικά υποκινούμενη», ενώ η εκπρόσωπος Τύπου Άμπιγκεϊλ Τζάκσον δήλωσε ότι «το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Μπάιντεν χρησιμοποιήθηκε για να στοχοποιήσει συμμάχους του Προέδρου Τραμπ».

Η Καρολάιν Λίβιτ, γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, κατηγόρησε το FBI πως «επιχείρησε να παγιδεύσει» τον Χόμαν, υποστηρίζοντας ότι «δεν έκανε τίποτα κακό».