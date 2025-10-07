Deutsche Welle

Λίγες μέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Μέση Ανατολή έφερε μια νέα ελπίδα. Σύμφωνα με τον καγκελάριο Μερτς, θα μπορούσε να οδηγήσει σε παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και στην απελευθέρωση των ομήρων.

Η κυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών συνεχίζει σταθερά να στηρίζει το Ισραήλ, όμως ο καγκελάριος Μερτς αποφάσισε, παρά τις αντιδράσεις των ομοϊδεατών του, να παγώσει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν απευθείας στη Γάζα. Αρνήθηκε, ωστόσο, ένα γενικό εμπάργκο εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ.

Πρόωρη η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Η κυβέρνηση Μερτς αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία» μέχρι να αποφανθεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Θεωρεί επίσης πρώιμη την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, όπως έχουν ήδη κάνει πολλές χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Θεωρεί ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα μιας λύσης στη βάση των δύο κρατών.

Η γερμανική γραμμή συνεχίζει σταθερά να στηρίζει το «δικαίωμα ύπαρξης και το δικαίωμα αυτοάμυνας» του Ισραήλ, που θεωρεί αδιαπραγμάτευτο. Επίσης ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι η ευθύνη της Γερμανίας προς το Ισραήλ, που απορρέει από το Ολοκαύτωμα, παραμένει αμετάβλητη. Αυτή την ειδική ευθύνη της Γερμανίας προς το Ισραήλ επανέλαβε πρόσφατα ο Φρίντριχ Μερτς: «Τα θεμέλια της γερμανικής πολιτικής απέναντι στο Ισραήλ παραμένουν ακλόνητα, δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό και δεν θα αλλάξει».



Ταυτόχρονα αυξάνονται κατακόρυφα και τα περιστατικά αντισημιτισμού στη Γερμανία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2024 καταγράφηκε αύξηση 21% σε σχέση με το 2023 – ρεκόρ όλων των εποχών.

Συγκεκριμένα σημειώθηκαν 6.236 επιθέσεις με αντισημιτικό υπόβαθρο. Ενδεικτικά ο πρόεδρος του Κεντρικού Εβραϊκού Συμβουλίου, Γιόζεφ Σούστερ, καταγγέλλει την ταύτιση όλων των Εβραίων με την κυβέρνηση Νετανιάχου, λέγοντας ότι η κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση είναι θεμιτή, όχι όμως και η άρνηση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ.





Πηγή: DW