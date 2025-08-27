Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos

Οι περισσότεροι Αμερικανοί υποστηρίζουν την επιβολή κυρώσεων στους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας ως τρόπο άσκησης πίεσης στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμό της με την Ουκρανία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση που διήρκεσε τρεις μέρες και η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή, έδειξε ότι το 62% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την επιβολή κυρώσεων στους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, μια στρατηγική που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εν μέρει υιοθετήσει και έχει απειλήσει να επεκτείνει ώστε να συμπεριλάβει την Κίνα.

Η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, πυροδοτώντας τη μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί και από τις δύο πλευρές, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων, κυρίως Ουκρανών, πολιτών, σύμφωνα με αναλυτές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει ασκήσει έντονη διπλωματία, συναντώντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να σταματήσει τη σύγκρουση, έναν στόχο που είχε δεσμευτεί να επιτύχει την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Ο Τραμπ, ο οποίος φέρεται να έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να κερδίσει ένα Νόμπελ Ειρήνης, έχει ήδη επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις, με τη μορφή δασμού 25%, κατά της Ινδίας επειδή συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο - την κύρια πηγή χρηματοδότησης του Κρεμλίνου για τον πόλεμό του στην Ουκρανία, στην προσπάθειά του να τερματίσει τις μάχες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να επιβάλει υψηλούς δασμούς στην Κίνα, τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου, στην Τουρκία, στα ΗΑΕ και σε άλλες χώρες που εμπορεύονται με τη Ρωσία, για να εντείνει την πίεση στη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Περίπου το 76% των Ρεπουμπλικανών του Τραμπ στη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τις κυρώσεις σε Ρώσους εμπορικούς εταίρους ως τρόπο τερματισμού του πολέμου, όπως και μια μέτρια πλειοψηφία, το 58% των Δημοκρατικών.

Στη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο συμμετείχαν 1.022 ενήλικες Αμερικανοί οι οποίοι απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις, έχει περιθώριο λάθους 3 ποσοστιαίων μονάδων για όλους τους ερωτηθέντες. Το περιθώριο σφάλματος για τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς ήταν 6 μονάδες.