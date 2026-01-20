Αρπάτε την τώρα

Έτσι, έτσι. Πρώτα κάντε την ηρωίδα κι ύστερα ρωτήστε την τι ιδεολογία διακονεί και ποια πολιτική άποψη έχει για τα βασικά θέματα που μας ταλανίζουν. Πρώτα κατεβείτε στις πλατείες μόλις σας καλέσει κραδαίνοντας τα πλακάτ με τα συνθήματα της κι ύστερα αναρωτηθείτε τι καπνό φουμάρει εκείνη που σας κάλεσε. Μπράβο σας, πολύ έξυπνη τακτική πατριώτες. Πρώτα καρφιτσώστε το φωτοστέφανο της ηθικής υπεροχής στην κορυφή του κεφαλιού της, ύστερα κοιταχτείτε εμβρόντητοι αναμεταξύ σας όταν την ακούσετε να επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο όσα έλεγε ο Καντιώτης πριν πενήντα χρόνια. Μόνο που είναι ήδη αργά. Το θέμα των αμβλώσεων επανήλθε. Άντε τώρα να ξαναθυμηθείτε τα επιχειρήματα που είχατε πριν μισό αιώνα για να αντιπαρατεθείτε.

Έρχονται κι άλλα από την μάνα των Τεμπών. Η ατζέντα Τραμπ δεν σταματά στην κατάργηση της νομιμότητας των αμβλώσεων. Έχει και επαναφορά της θανατικής ποινής. Έχει και φυλάκιση όλων ανεξαιρέτως των ξένων, δίχως να υπάρχει διαχωρισμός πρόσφυγα και μετανάστη. Περιμένετε και θα δείτε την Καρυστιανού να τα θέτει ένα-ένα. Εξάλλου, και τώρα δεν είπε ευθύς εξ αρχής για κατάργηση των αμβλώσεων, είπε να ξανασυζητηθεί το θέμα μέσα στην κοινωνία. Έτσι, γλυκά - γλυκά και με σύστημα το σέρβιρε. Αλλά δείτε πως ξετσουτσούνησαν αμέσως όλοι οι ακροδεξιοί και οι θρησκόληπτοι και τα φασιστοειδή.

Μα ειλικρινά απορώ με κάποιους σοβαρούς κατά τ’ άλλα ανθρώπους. Εδώ και μια εικοσαετία πάνε από βλακεία σε βλακεία, αλλά μυαλό δεν βάζουν. Είναι σαν να κρατάνε μια ντουντούκα και να φωνάζουν «φέρτε μου πεπονόφλουδες να πατήσω». Πίστεψαν στον Τσίπρα και τους βγήκε Τσιπροκαμένος. Πίστεψαν στο αντιμνημόνιο και τους βγήκε τρίτο μνημόνιο. Λάτρεψαν τον Βαρουφάκη και τους βγήκε ο ασυνάρτητος με το ένα «ν». Πίστεψαν ότι άλλαξε η Ζωή με τα λουλουδάκια και τις καρδούλες και τους ξαναβγήκε ο δερβέναγας που ουρλιάζει σήμερα. Βγήκαν στις πλατείες για τα ξυλόλια και τους βγήκε το μεγαλύτερο παραμύθι της πενταετίας. Αγάπησαν παράφορα την Καρυστιανού και τους βγήκε η νέα Λουκά.

Τι διάολο, θεότυφλοι είναι; Κάθε φορά τους κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια τους κι εκείνοι αντί να καθαρίσουν την τσίμπλα, ψάχνουν καινούριο απατεώνα που θα τους βάλει στην κωλότσεπη; Ούτε και εμείς, οι άλλοι δηλαδή που δεν τσιμπήσαμε αυτά τα παραμύθια, τα κάναμε όλα σωστά, αλλά τουλάχιστον δεν μας δούλεψαν τόσο χοντρά και απροκάλυπτα. Τώρα λοιπόν, όσοι κοιτάζεστε κατάπληκτοι με όσα ακούσατε για την Καρυστιανού, την επόμενη φορά σκεφτείτε λίγο πιο λογικά και ψύχραιμα πριν αρπάξετε άλλη σημαία. Τόσο νηπιακή κρίση πια; Από την πλειοψηφία του εξυπνότερου λαού…;