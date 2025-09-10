Επιμέλεια Κώστας Στούπας

✒️ Η Φούσκα των Πάντων και η Χρησιμότητα του Τίποτα



💰 Ζούμε την εποχή της «φούσκας των πάντων». Όταν το Bitcoin ξεπερνά τα 2 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίηση και η αξία όλων των κρυπτονομισμάτων αγγίζει τα 4 τρισ., το ερώτημα προκύπτει αυθόρμητα: γιατί να μην αξίζει η Nvidia 5 τρισ.; Ο Kindleberger θα μιλούσε για μια νέα Μεγάλη Ψευδαίσθηση, όπου όλα ανεβαίνουν και τίποτα δεν φαίνεται αρκετά ακριβό.



🏦💸 Η χρησιμότητα των crypto, πέρα από την κερδοσκοπία, περιορίζεται:

📌 Ως αποθήκη αξίας σε έναν κόσμο πνιγμένο από χρέος και νομισματικά πειράματα.

📌 Ως διαφυγή από τις φορολογικές ορέξεις του κράτους.

🏗️ Το οικοδόμημα όμως θυμίζει Πύργο της Βαβέλ: Bitcoin, Ethereum, stablecoins, χιλιάδες tokens. Κώδικας και πίστη – τίποτα άλλο. Αν το «τίποτα» αποτιμάται σε τρισεκατομμύρια, τότε η αποτίμηση της Nvidia, που παράγει GPU και AI, μοιάζει σχεδόν «λογική»: τροφοδοτεί την ίδια τη φούσκα.

⚔️ Σκεφθείτε δύο σενάρια:

🚨 Ένα θερμό επεισόδιο ή σύρραξη θα χτυπήσει πρώτα δίκτυα και internet. Η πρόσβαση στα ψηφιακά πορτοφόλια θα χαθεί.

🚨 Αν τα crypto πολλαπλασιαστούν, το κράτος θα κινηθεί για έλεγχο. Και το όπλο του θα είναι το ίδιο το διαδίκτυο. Όποιος ελέγχει τα δίκτυα, ελέγχει και την crypto-οικονομία.

📜 Ιστορικό προηγούμενο: μετά το κραχ του ’29 και τον πόλεμο που ακολούθησε, ο χρυσός έμοιαζε το απόλυτο καταφύγιο. Στις αρχές του ’30 όμως η κατοχή του κρίθηκε παράνομη. Οι πολίτες αναγκάστηκαν να τον παραδώσουν στην Κεντρική Τράπεζα έναντι 30 δολαρίων η ουγκιά…

🔑 Στον κόσμο μας, όποιος κατέχει την εξουσία ελέγχει και την «αξία».



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην επενδύεις σε φούσκες μόνο και μόνο επειδή «όλοι το κάνουν».

📌 Κράτα ρευστότητα και καταφύγια εκτός διαδικτύου.

📌 Θυμήσου πως το κράτος έχει πάντα τον τελευταίο λόγο.

📌 Δες την ιστορία – επαναλαμβάνεται, απλώς αλλάζει τα «παιχνίδια».



⚖️🔥💰 Χρυσός: Ξεπέρασε το υψηλό του 1980



Ο χρυσός ξεπέρασε, σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου 1980, αγγίζοντας τα 3.643 δολάρια/ουγγιά. Η διάσπαση αυτού του ψυχολογικού ορίου σηματοδοτεί νέα εποχή αναταράξεων.

Τα ETF Χρυσού επιστρέφουν

Οι παγκόσμιες τοποθετήσεις σε ETFs χρυσού κατέγραψαν τον Αύγουστο τρίτο συνεχόμενο μήνα εισροών, ύψους 5,5 δισ. δολαρίων, με τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη να πρωτοστατούν. Το AUM ανήλθε σε ιστορικό υψηλό $407 δισ., με τις συνολικές τοποθετήσεις σε φυσικό χρυσό να φτάνουν τους 3.692 τόνους – ακόμη 6% κάτω από το peak του 2020, άρα υπάρχει «χώρος» για περαιτέρω ενίσχυση.

⚔️ Η αυξημένη επενδυτική διάθεση τροφοδοτείται από:

Γεωπολιτικούς κινδύνους & εμπορικές εντάσεις

Προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων

Τάση μακροπρόθεσμης τοποθέτησης σε ασφαλή καταφύγια

💹 Παρά τη μικρή κάμψη στα futures, οι συναλλαγές παραμένουν υψηλές ($290 δισ. ημερησίως), με έντονη δραστηριότητα και στην OTC αγορά. Το μήνυμα είναι σαφές: οι θεσμικοί επενδυτές ενισχύουν σταθερά τις θέσεις τους στον χρυσό, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο συνέχισης του ράλι.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Διακράτηση χρυσού ως αντιστάθμισμα σε νομισματικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους.

📌 Ενίσχυση θέσεων σε ETFs για ευελιξία και ρευστότητα.

📌 Παρακολούθηση νομισματικής πολιτικής Fed–ECB· κάθε μείωση επιτοκίων ενισχύει την ανοδική τάση.

⛏️🏭🛡️ Metlen: Στόχος το 1 δισ. EBITDA – Ισχυρό εξάμηνο & διεθνής στροφή



Η Metlen ανακοίνωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2025, τα πρώτα μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Λονδίνου. Ο κύκλος εργασιών εκτινάχθηκε στα 3,61 δισ. ευρώ (+45% ετησίως), ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 577 εκατ. ευρώ, βάζοντας πλώρη για το ψυχολογικό ορόσημο του 1 δισ. EBITDA σε ετήσια βάση.

➡️ Οι πυλώνες της επίδοσης:

Ενέργεια & Μέταλλα: βασικός μοχλός ανάπτυξης.

ΑΠΕ & προμήθεια ρεύματος: σημαντική κερδοφορία.

Νέες δραστηριότητες: γάλλιο, άμυνα, Circular Metals (ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών).

Ο Ευ. Μυτιληναίος χαρακτήρισε το 2025 «έτος-ορόσημο», με τον εταιρικό μετασχηματισμό του 2022 να αποδίδει καρπούς και τη διεθνή παρουσία (LSE) να ανοίγει νέα κεφάλαια.

📊 Morgan Stanley: «Overweight», τιμή-στόχος 66€ → περιθώριο ανόδου +20%.

💡 Black Box Συμπέρασμα:

Η Metlen παγιώνεται ως ελληνικός βιομηχανικός «πρωταθλητής» με διεθνές αποτύπωμα. Η διεύρυνση σε στρατηγικούς τομείς (ΑΠΕ, μέταλλα υψηλής τεχνολογίας, άμυνα) και η ισχυρή ρευστότητα της δίνουν όπλα σε περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Η μετοχή παραμένει σε τροχιά υπεραπόδοσης, με upside που στηρίζεται στα θεμελιώδη, όχι σε συγκυρίες.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μηνύματα LSE & διεθνών funds ενισχύουν την αξιοπιστία.

📌 Παρακολούθηση επενδύσεων σε γάλλιο & άμυνα – μπορούν να γίνουν game changers.

📌 Προσοχή στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις· η αξία χτίζεται μακροπρόθεσμα.



🎰 🎰 ΟΠΑΠ: Το στοίχημα που πληρώνει δύο φορές



Ο ΟΠΑΠ επιβεβαιώνει ξανά γιατί θεωρείται η «μηχανή μερισμάτων» του Χ.Α. αλλά και μια από τις πιο σταθερές μετοχές στην Ευρώπη στον χώρο του gaming. Η JP Morgan ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €23 έως το 2026 (+20% upside), με σύσταση «υπεραπόδοση», στηριζόμενη σε τρεις άξονες:

🏦 Μερισματική πολιτική: Αναμενόμενες αποδόσεις 8% το 2025 και έως 9% το 2027, καθώς ο ΟΠΑΠ μοιράζει σχεδόν όλα τα καθαρά κέρδη στους μετόχους.

📲 Online κανάλι: Ήδη πάνω από 30% του τζίρου προέρχεται από το digital, με το online casino να τρέχει σε διψήφιους ρυθμούς.

🏪 Δίκτυο λιανικής: Παραδοσιακά πρακτορεία συνεχίζουν σταθερή ανάπτυξη γύρω στο 2% ετησίως, εξασφαλίζοντας βάση σταθερότητας.

⚖️ Σε διεθνές περιβάλλον που πιέζεται από φόρους και αυστηρότερες ρυθμίσεις, η ελληνική αγορά προσφέρει «safe haven» για τον ΟΠΑΠ, με συνδυασμό σταθερών εσόδων, ανάπτυξης online και υψηλών μερισμάτων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Κατάλληλη μετοχή για επενδυτές που κυνηγούν εισόδημα μέσω μερισμάτων.

📌 Η ανάπτυξη του online δημιουργεί μακροπρόθεσμο growth story.

📌 Το προφίλ της μετοχής μοιάζει περισσότερο αξιόγραφο σταθερής απόδοσης με δυνατότητα ανάπτυξης.



🏦 🏦 Alpha Finance: Αναβάθμιση τιμών–στόχων στις ελληνικές τράπεζες

Η Alpha Finance προχώρησε σε αναβάθμιση 10–15% των τιμών–στόχων για τον τραπεζικό κλάδο, ενσωματώνοντας ισχυρότερη πιστωτική επέκταση, βελτιωμένες τάσεις στο κόστος καταθέσεων και καλύτερα έσοδα από προμήθειες, που μετριάζουν τις πιέσεις από τα χαμηλότερα επιτόκια.

🔎 Νέες τιμές–στόχοι & συστάσεις

Τράπεζα Κύπρου 🏦: 8,60 € – κορυφαία επιλογή, σύσταση Αγορά.

Eurobank 💶: 3,80 € – προτιμώμενη εγχώρια τράπεζα, ισχυρή κερδοφορία & υψηλή μερισματική απόδοση, σύσταση Αγορά.

Πειραιώς 📈: 7,70 € – περιθώριο περαιτέρω re-rating, σύσταση Αγορά.

Εθνική Τράπεζα 🇬🇷: 12,80 € – περιορισμένο ανοδικό περιθώριο, σύσταση Διακράτηση.

📊 Από την αρχή του 2025, οι ελληνικές τράπεζες έχουν αποδώσει +71,4%, ξεπερνώντας κατά πολύ τις ευρωπαϊκές. Το re-rating αποτελεί τον βασικό οδηγό της ανόδου, ωστόσο η Alpha Finance προειδοποιεί για πιο συνετές βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Προσοχή στη βραχυπρόθεσμη κόπωση μετά το +71% YtD.

📌 Επιλογή Κύπρου & Eurobank για μεσοπρόθεσμη στρατηγική λόγω κερδοφορίας/μερισμάτων.

📌 Πειραιώς: case για περαιτέρω rerating, αλλά με αυξημένο volatility.

📌 Στρατηγική: σταδιακή τοποθέτηση, όχι επιθετικά.



🏦 🏦 Τράπεζα Κύπρου – Wellington ξανά στο τιμόνι με >5%

Η Wellington Management Group LLP επέστρεψε δυναμικά στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου (BOCHGR), ανεβάζοντας το ποσοστό της πάνω από το 5%. Θυμίζουμε πως είχε μειώσει πρόσφατα τη θέση της στο 3,99% (από 4,75%), ωστόσο η συνολικά θετική εικόνα της τράπεζας φαίνεται πως την οδήγησε σε αναστροφή πορείας.

👉 Με την κίνηση αυτή, η Wellington γίνεται εκ νέου 4ος μεγαλύτερος μέτοχος, πίσω από:

Lamesa Investments Ltd: 9,50%

Senvest Management: 9,20%

Ταμείο Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου: 4,82%

Την πεντάδα συμπληρώνει η Helikon Investments (0,3% άμεση συμμετοχή, αλλά συνολικά 3,87% με equity swap). Η Helikon είναι γνώριμη στην ελληνική αγορά, με θέσεις σε Eurobank, ΟΛΠ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Λάμδα, Πειραιώς.

📈 Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η μετοχή BOCHGR θα διαπραγματεύεται χωρίς το ενδιάμεσο μέρισμα €0,20 στις 22/9. Παράλληλα, παραμένει η πιο ανθεκτική τραπεζική μετοχή, με απώλειες μόλις -6% από τα υψηλά των €7,90 στα τέλη Αυγούστου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Τρ. Κύπρου ξεχωρίζει σε ανθεκτικότητα έναντι του κλάδου· το επενδυτικό story παραμένει ελκυστικό.

📌 Οι κινήσεις funds όπως η Wellington δείχνουν εμπιστοσύνη στη μεσοπρόθεσμη πορεία.



⛽🌍 HELLENiQ ENERGY: Κερδοφορία από το Πετρέλαιο, Στοίχημα στις Ανανεώσιμες

Η HELLENiQ ENERGY Holdings αποτελεί έναν από τους βασικούς ενεργειακούς ομίλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με δραστηριότητα που εκτείνεται από τα διυλιστήρια και το εμπόριο καυσίμων έως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή εμπορία.

Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης στο διυλιστήριο Ελευσίνας και οι βελτιώσεις στη λογιστική και εμπορική υποδομή ενισχύουν τα περιθώρια κέρδους και δίνουν στον όμιλο τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί τη νέα ζώνη χαμηλών εκπομπών θείου στη Μεσόγειο. Αυτό του επιτρέπει να προσφέρει καύσιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας και να διατηρήσει ισχυρά μερίδια αγοράς.



Η στρατηγική στροφή σε ΑΠΕ με έργα σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία (στόχος 1,5 GW ως το 2028) προσφέρει διαφοροποίηση και περιορίζει τον κυκλικό χαρακτήρα των διυλιστηρίων, ενώ η ενίσχυση του trading μέσω του γραφείου στη Γενεύη και η πλήρης ενσωμάτωση της ELPEDISON αναμένεται να πολλαπλασιάσουν τη συμβολή του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.



Από πλευράς αποτίμησης, οι αναλυτές δίνουν μέση τιμή-στόχο τα €8,0 ανά μετοχή (ΕΛΠΕ), πολύ κοντά στην τρέχουσα τιμή, υποδηλώνοντας ότι η μετοχή είναι δίκαια αποτιμημένη. Παρότι οι προοπτικές διαφοροποίησης είναι θετικές, η εξάρτηση από τα διυλιστήρια και την κυκλικότητα των περιθωρίων παραμένει σημαντικός κίνδυνος. Συνεπώς, και με δεδομένη την ανθεκτική συμπεριφορά στο ταμπλό, η μετοχή δείχνει κατάλληλη για διακράτηση, με πιθανή αναβάθμιση εφόσον υπάρξει ταχύτερη πρόοδος στις ΑΠΕ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Κράτα θέση – η μετοχή δείχνει ανθεκτική, αλλά δεν χαρίζει εύκολα υπεραξίες.

📌 Ματιά στο 2028 – οι ΑΠΕ είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει νέα premium αποτίμηση.

📌 Μην παρασύρεσαι από τη σταθερότητα: το πετρέλαιο παραμένει κυκλικό και απρόβλεπτο.



🏦 🏆 Πειραιώς πρωταθλήτρια στο ελληνικό χρέος

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέκτησε την πρωτιά στη δραστηριότητα της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Στην κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς ακολουθούν η BofA και η Εθνική Τράπεζα, ενώ δυναμική παρουσία διατήρησαν οι Deutsche Bank, Alpha Bank και Eurobank.

Η διάκριση δεν είναι απλή «πρωτιά» σε τζίρους· σημαίνει αυξημένη επιρροή στις αποδόσεις και μεγαλύτερη διαπραγματευτική βαρύτητα στις εκδόσεις του ΟΔΔΗΧ. Για τις ελληνικές τράπεζες, η θέση στον πίνακα αντανακλά και την ικανότητά τους να λειτουργούν ως «γέφυρα» ανάμεσα στο Δημόσιο και τους διεθνείς επενδυτές.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι ελληνικές τράπεζες ξαναγίνονται «πρωταγωνιστές» στα ελληνικά assets.

📌 Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων παραμένουν κλειδί για τις αποτιμήσεις τραπεζών και real estate.

📌 Η παρουσία διεθνών παικτών (BofA, Deutsche, JP Morgan) δείχνει πως η αγορά ελληνικού χρέους έχει «βαθύνει» και μπορεί να απορροφά μεγαλύτερους όγκους.



🧩 🧩 Mega-Deal ASML – Mistral AI: Η Ευρώπη στην αντεπίθεση



Η ASML, ο αδιαμφισβήτητος παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή μηχανών λιθογραφίας για ημιαγωγούς, έκανε ένα στρατηγικό στοίχημα: επένδυση €1,3 δισ. για το 11% της γαλλικής Mistral AI, σε γύρο που έφτασε συνολικά τα €1,7 δισ. και ανέβασε την αποτίμηση της start-up στα €11,7 δισ.

🔹 Στρατηγικό νόημα: Δεν πρόκειται για απλή επένδυση, αλλά για βαθιά ενσωμάτωση AI στην ίδια τη λειτουργία και τα προϊόντα της ASML. Η εταιρεία δεν θέλει απλώς να είναι «supplier» των chips· θέλει να κατέχει και τον «εγκέφαλο» που θα τα αξιοποιεί.

🔹 Γεωπολιτική διάσταση: Η κίνηση έρχεται σε μια στιγμή που ΗΠΑ, Καναδάς και Ε.Ε. εντείνουν τον αγώνα για κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα κρίσιμα μέταλλα. Η Γαλλία, μέσω της Mistral, χτίζει ρόλο πρωταγωνιστή, ενώ η Ευρώπη προβάλλει το αφήγημα «τεχνολογικής κυριαρχίας» απέναντι σε OpenAI–Google και τις πιέσεις του Τραμπ για αμερικανικό έλεγχο.

🔹 Το μήνυμα: Ο γάλλος Macron μιλούσε για «ευρωπαϊκή AI». Η ASML τώρα δείχνει ότι δεν είναι θεωρία· είναι κεφάλαια, τεχνολογία και παγκόσμια ισχύς.

➡️ Συμβουλές Black Box

📌 Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κάνουν την περαιτέρω ενοποίηση της Ε.Ε. πράξη, πριν τους πολιτικούς και τους ψηφοφόρους..

📌 Η Ευρώπη δείχνει αποφασισμένη να μην μείνει «παθητικός καταναλωτής» της αμερικανικής AI.

📌 Η σύνδεση chips–AI είναι το νέο γεωοικονομικό οπλοστάσιο. Η ASML κρατά το «κλειδί» των ημιαγωγών, τώρα αποκτά και πρόσβαση στον αλγόριθμο.

📌 Για τους επενδυτές: η ευρωπαϊκή τεχνολογική αλυσίδα (ASML, STMicro, SAP, Siemens, Mistral) μπορεί να εξελιχθεί σε νέο αφήγημα αντιστάθμισης στον αμερικανο-κινεζικό διπολισμό.



🏦 🏦 Monte dei Paschi «καταπίνει» τη Mediobanca

Η αρχαιότερη τράπεζα του κόσμου, Monte dei Paschi di Siena (MPS), σφράγισε την εξαγορά της Mediobanca, αποκτώντας το 62,3% έναντι 16 δισ. ευρώ. Η νέα οντότητα θα αποτελέσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας βάσει ενεργητικού, πίσω από Intesa Sanpaolo και Unicredit.

📌 Η κίνηση σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της MPS στην «πρώτη κατηγορία» του ιταλικού banking, μετά από μια δεκαετία κρίσης και αναδιάρθρωσης που οδήγησε σε κρατικοποίησή της το 2017.

📌 Η Mediobanca είχε επανειλημμένα απορρίψει προτάσεις συγχώνευσης, υποστηρίζοντας ότι η ανεξαρτησία της προσέφερε περισσότερη αξία στους μετόχους.

💶 Στο ταμπλό του Μιλάνου, η μετοχή της MPS ενισχύθηκε +4,1%, ενώ η Mediobanca σημείωσε άνοδο +4%.

⚖️ Η συμφωνία συνδέεται με την πολιτική στόχευση της κυβέρνησης Giorgia Meloni να δημιουργήσει έναν τρίτο ανταγωνιστικό πυλώνα στο ιταλικό τραπεζικό σύστημα, ικανό να σταθεί απέναντι στους δύο «γίγαντες».

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι συγχωνεύσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο είναι το νέο trend – τα κεφάλαια κατευθύνονται σε «νέους εθνικούς πρωταθλητές».

📌 Βραχυπρόθεσμα οι μετοχές μπορεί να δουν διορθώσεις λόγω rebalancing funds· μακροπρόθεσμα όμως η δημιουργία ισχυρού τρίτου πόλου στηρίζει τις αποτιμήσεις.

📌 Οι επενδυτές πρέπει να υποθέσουν πως αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία θα συμβεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.



📉 Η πτώση Μπαϊρού και η αντοχή των αγορών

Η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού δημιουργεί νέο κύκλο πολιτικής αστάθειας στο Παρίσι, όμως οι διεθνείς τράπεζες εκτιμούν ότι οι αγορές, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, απορροφούν το σοκ χωρίς πανικό.

🧮 Τι λένε οι οίκοι:

UBS: Ο Μακρόν θα ορίσει γρήγορα νέο πρωθυπουργό· ο Προϋπολογισμός θα προχωρήσει ακόμη και με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Έλλειμμα γύρω στο 5% του ΑΕΠ.

Deutsche Bank: Ρωγμές στο κυβερνητικό μπλοκ δυσκολεύουν τα μέτρα· εκτίμηση για απώλεια ~0,3% του ΑΕΠ το 2025, αλλά οι επιπτώσεις θα είναι προσωρινές.

Commerzbank: Κίνδυνος για χρέος >150% του ΑΕΠ στη δεκαετία, αν δεν υπάρξει προσαρμογή.

Citi: Μικρή σύσφιξη στα spreads βραχυπρόθεσμα, αλλά υπάρχει «οροφή» στην αντίδραση.

ING: Αβεβαιότητα λόγω πιθανών εκλογών· θεσμοί περιορίζουν τον λειτουργικό κίνδυνο, όχι όμως τον διαρθρωτικό.

🧮 Συμπέρασμα: Το σοκ είναι πρωτίστως πολιτικό. Οι αγορές δείχνουν ανεκτικότητα χάρη στα θεσμικά «δίχτυα ασφαλείας», αλλά το διαρθρωτικό βάρος του χρέους και των τόκων παραμένει ο μεγάλος εφιάλτης της Γαλλίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Προσοχή στο χρέος >150% ΑΕΠ· είναι η διαρθρωτική νάρκη της γαλλικής οικονομίας.

📌 Βραχυπρόθεσμα, τα σοκ απορροφώνται· μακροπρόθεσμα, οι τόκοι ροκανίζουν την ανάπτυξη.

📌 Για επενδυτές: stock picking σε εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό και μικρή έκθεση στο γαλλικό δημόσιο χρέος.



🏗️⚡ Η Ελλάδα ξαναχτίζει τις βάσεις ανάπτυξης

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα ανήλθαν στα €9,53 δισ. το β’ τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε ετήσια βάση.

Η επίδοση αυτή καταδεικνύει ότι η επενδυτική δραστηριότητα συνεχίζει να ανακάμπτει, αν και παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τα ιστορικά υψηλά προ του 2009. Η ανοδική πορεία αποδίδεται σε έργα υποδομών, ενέργειας και ακινήτων, αλλά και στις εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ωστόσο, η διατηρήσιμη αύξηση θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα του φορολογικού περιβάλλοντος, τη μείωση γραφειοκρατίας και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Χρειάζεται συνέπεια πολιτικής για να παγιωθεί η θετική τάση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Πρόσεξε τις καθυστερήσεις σε έργα Ταμείου Ανάκαμψης· μπορούν να φρενάρουν την ανοδική δυναμική.

📌 Θυμήσου: χωρίς θεσμική σταθερότητα, η επενδυτική ιστορία μένει ημιτελής.

🏢 🏢 Αγορά Ακινήτων: Επενδύσεις - Ρεκόρ αλλά με Αντιφάσεις



Το πρώτο εξάμηνο του 2025, η ελληνική αγορά ακινήτων κατέγραψε συνολικές επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ, με αιχμή τον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων.

🏢 Ξεχωρίζει η εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης από τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, έναντι εκτιμώμενων 700 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συναλλαγές στον χώρο της φιλοξενίας των τελευταίων ετών, που αποτυπώνει τη στροφή μεγάλων Ελλήνων επενδυτών προς το luxury real estate.

🏢 Αντίθετα, οι ξένες άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν επιβράδυνση: οι καθαρές εισροές στο α’ τρίμηνο 2025 περιορίστηκαν στα 356,8 εκατ. ευρώ (-31,4% σε ετήσια βάση). Η πτώση οφείλεται κυρίως στην αγορά κατοικιών, όπου η αβεβαιότητα γύρω από τον ΝΟΚ, το αυξημένο κόστος κατασκευής και οι καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις αποθαρρύνουν κεφάλαια.

🏢 Ανθεκτικότητα δείχνει η αγορά γραφείων: οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 12%, αγγίζοντας τα 165 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Ενισχυμένος ήταν και ο ρόλος των ιδιωτών επενδυτών, που επανήλθαν δυναμικά με αγορές τόσο για απόδοση όσο και για ιδιόχρηση.



⚡🔌👮‍♂️ Έκρηξη ρευματοκλοπών 2025: Ο τουρισμός στο «κόκκινο»



Το 2025 καταγράφηκε δραματική αύξηση στις ρευματοκλοπές στην Ελλάδα, με 15.554 περιστατικά (+67%) και εκτιμώμενη αξία 58,5 εκατ. ευρώ. Η έξαρση εντοπίζεται κυρίως στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με 3.254 περιστατικά τον Ιούλιο και 2.573 τον Αύγουστο, πλήττοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια και beach bars.

🔎 Hotspots παραβατικότητας:

Ικαρία: 41,7% επαγγελματικών παροχών προβληματικές

Μύκονος: 37,8%

Ρόδος: 22,3%

Κως: 15,7%

Ενδεικτικά, καταγράφηκαν «μαύρες» χρεώσεις 200.000€ σε ξενοδοχείο Ρόδου και 91.000€ σε beach bar Μυκόνου.

📊 Σημαντικά και τα ευρήματα σε αλυσίδες εστίασης το διάστημα Νοεμβρίου–Φεβρουαρίου, με 32% ποσοστό παραβάσεων σε 790 ελέγχους.

⚡ Αντίδραση ΔΕΔΔΗΕ – ΥΠΕΝ:

Μαζική εγκατάσταση 7,7 εκατ. έξυπνων μετρητών έως το 2030

Αυστηροποίηση προστίμων

Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων για παραβάσεις άνω των 10.000€

➡️ Το μήνυμα είναι σαφές: η ρευματοκλοπή περνά από «χαμηλού ρίσκου» σε υψηλού κόστους παρανομία.



📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών



1) 🎰 🎰 Πολλοί νομίζουν πως το χρηματιστήριο είναι μόνο τζόγος...



Καλημέρα κ. Στούπα



Πάντα μου άρεσαν ο Στασινόπουλος και η ΔΕΗ όταν ήταν στα 2 ευρώ, αλλά από το 2012 δεν ασχολήθηκα με το ελληνικό χρηματιστήριο και δεν περίμενα αυτή την άνοδο· διαφορετικά θα είχα πάρει —όπως και είχα σκεφτεί— CENER, ίσως και 10.000 μετοχές. Τέλος πάντων.

Σας γράφω για να σας συγχαρώ για την εμμονή σας με τον χρυσό — η δική μου είναι το ουράνιο — που σας δικαιώνει περίτρανα. Προσωπικά αυτή τη στιγμή έχω διαφυγόντα κέρδη περίπου 100.000 δολ. από IAG (7.500 μετοχές), DRD (1.500, η αγαπημένη μου), CDE (1.500), EXK…, επειδή πούλησα για να αγοράσω επιπλέον 600 μετοχές PLTR (με γοήτευσε η ευφυΐα του Alex Karp).

Τα τελευταία δύο χρόνια, όντας απλός συνταξιούχος χωρίς επιχείρηση να παράγει κέρδη, δεν είμαι τολμηρός στο ρίσκο. Διαφορετικά, αν είχα ακολουθήσει τη LEU στις «τρελές» της διαδρομές, θα είχα αρκετά. Ελπίζω τα 2.000 κομμάτια που έχω τώρα να με βγάλουν στα 500 δολάρια. Περιμένω 15 χρόνια το ουράνιο να ανέβει· αυτή τη φορά, όμως, το παιχνίδι στον συγκεκριμένο χώρο παίζεται διαφορετικά.

Πολύ σωστή και η αναφορά σας στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Σας εύχομαι πάντοτε κέρδη στο χρηματιστήριο —που όλοι νομίζουν ότι είναι απλός τζόγος— και πάνω απ’ όλα υγεία.

Με εκτίμηση,

Ι.Μ.



Απάντηση: Αγαπητέ Ι.Μ.,



📌 Η ιστορία με τη ΔΕΗ στα 2 ευρώ είναι το καλύτερο reminder ότι οι μεγάλες ευκαιρίες φαίνονται μόνο… εκ των υστέρων. Ούτε ο πιο σίγουρος δεν «γεμίζει» όταν το περιβάλλον είναι τοξικό (2012). Γι’ αυτό και το χρηματιστήριο είναι παιχνίδι αντοχής, όχι στιγμιαίας έμπνευσης.

📌 Σωστά επισημαίνετε τον χρυσό. Η εμμονή, όταν συνοδεύεται από θεμελιώδη, δεν είναι πείσμα· είναι στρατηγική. Το ίδιο ισχύει και για το ουράνιο. Η αγορά έχει αλλάξει πίστα, οι ισορροπίες προσφοράς–ζήτησης δεν θυμίζουν τις προηγούμενες δεκαετίες. Εδώ δεν παίζουμε το ίδιο «τραγούδι» για 15 χρόνια· τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι θεσμικοί, funds και γεωπολιτική διάσταση.

📌 Οι διαφυγόντες κέρδη είναι το πιο σκληρό μάθημα. Όλοι τα έχουμε. Όμως, μην το μετράτε σαν ζημιά· είναι απλώς το τίμημα του να ακολουθείς διαφορετικό μονοπάτι (PLTR αντί για IAG). Στο τέλος μετράει η ισορροπία του χαρτοφυλακίου, όχι η κάθε μεμονωμένη πράξη.

📌 Η LEU πράγματι είχε «τρέλες». Αν έχετε ακόμη 2.000 κομμάτια και αντέχετε στο volatility, τα $500 δεν είναι επιστημονική φαντασία· είναι απλώς θέμα χρόνου και συγκυρίας. Η υπομονή εδώ ανταμείβεται.

📌 Για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: το βλέμμα σε εταιρείες που «παράγουν» και δεν στηρίζονται μόνο σε αφήγημα είναι πάντα πιο σοφή κίνηση από το κυνηγητό των «καυτών» χαρτιών.

Λοιπόν:

Μην μετράτε ποτέ τα «αν είχα». Μετράτε μόνο τα «τι έχω».

Ο χρυσός και το ουράνιο δεν είναι μόδες· είναι στρατηγικά assets για ταραχώδεις εποχές.

Οι ευφυείς CEO (βλ. Karp) μπορεί να σας εμπνεύσουν, αλλά στο ταμπλό μετράει το margin και η ζήτηση.

Το χρηματιστήριο είναι εργαλείο παραγωγής κερδών, όχι τζόγος· αρκεί να ξέρες πού ποντάρεις.

Με υγεία και γερά νεύρα,



2) 📉 📉 Η διόρθωση της Theon



Καλησπέρα κ. Στούπα,

Είχατε γράψει στο παρελθόν σχετικά με τη μετοχή της Theon.

Καθώς τελευταία παρουσιάζει μια πτώση που φαίνεται αδικαιολόγητη σε σχέση με την αξία της, και επειδή είμαι αρχάριος στον χώρο, θα μπορούσατε να κάνετε μια αναφορά στους λόγους που πιθανόν οδήγησαν σε αυτήν την τάση;

Σας ευχαριστώ 🙏

Απάντηση: Όταν μια μετοχή σε λιγότερο από 12 μήνες εκτοξεύεται από τα 10 στα 34 Ευρώ μια διόρθωση θεωρείται φυσιολογική. Το ερώτημα είναι αν θα έχει και συνέχεια και πόσος καιρός θα χρειαστεί να επανέλθει και να ενδεχομένως να γράψει και υψηλότερα.

Η εταιρεία παραμένει εξαιρετική στο τομέα της στην αμυντική βιομηχανία.

Η εξαγορά της γερμανικής Kappa Optronics πρόσφατα για €75 εκατ. είναι στρατηγικά θετική: προσθέτει τεχνογνωσία, R&D, και διείσδυση στη Γερμανία – την καρδιά της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η Theon αποκτά ισχυρότερο προφίλ, αυξάνει το εύρος προϊόντων της και «κλειδώνει» μεγαλύτερες προοπτικές κερδοφορίας για το 2026–27.

Μακροπρόθεσμα: η κίνηση βάζει τη Theon σε τροχιά για να γίνει leader στην ευρωπαϊκή αγορά οπτικοηλεκτρονικών.

Το γράφημα δείχνει ξεκάθαρα πως η αγορά πήρε πολύ γρήγορα προεξόφληση και τώρα «ψάχνει» ισορροπία.

📌 Που κολλάει η μετοχή;

Οι επενδυτές συχνά προεξοφλούν νωρίτερα τα καλά νέα, οδηγώντας σε υπερβολή (ράλι >200%).

Η χρηματοδότηση με δανεισμό + κεφάλαια IPO φέρνει βραχυπρόθεσμη ανησυχία για κόστος κεφαλαίου.

Η αγορά θέλει να δει χειροπιαστά αποτελέσματα πριν ξαναδώσει premium αποτίμηση.

📌 Κρίσιμα διαγραμματικά σημεία

Στήριξη: 23,5€ (τρέχον επίπεδο), με επόμενες στα 22€ και 18€.

Αντιστάσεις: 26€, 28,5€, και το ιστορικό 32–34€.

RSI κοντά στη ζώνη 40 → υποδηλώνει κόπωση, όχι όμως πανικό.

Οι όγκοι δείχνουν ότι η διόρθωση δεν είναι τυχαία αλλά αποτέλεσμα κατοχύρωσης κερδών.

Γενικότερα η διόρθωση είναι μέρος του παιχνιδιού. Παρακολούθησε τη στήριξη στα 23,5€: αν χαθεί, η βουτιά μπορεί να συνεχιστεί. Μόνο πάνω από τα 26€ ξαναμιλάμε για επιστροφή σε ανοδικό momentum.

⏳ Υπομονή: το story της εταιρείας δεν αλλάζει σε ένα τρίμηνο, αλλά η αγορά θέλει τον χρόνο της να χωνέψει το ράλι.

