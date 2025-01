Τα πετροδόλαρα στην Υγεία, η αφρόκρεμα στην Alter Ego, το mega deal TΕΝΕΡΓ με Motor Oil, οι μετοχές που έπαιξαν άμυνα στο ΧΑ, το upside της Avax, τα βλέμματα στην Attica Group, το sell off και το δέλεαρ των τραπεζικών μερισμάτων

Τάραξε τα νερά της εγχώριας αγοράς το μεγάλο deal της PureHealth του Άμπου Ντάμπι (ελέγχεται από το κρατικό fund ADQ) για την εξαγορά του 60% του ομίλου Hellenic Healthcare Group (HHG) από την CVC Capital. H οποία αναμόρφωσε τα νοσοκομεία, επένδυσε συστηματικά και ήρθε η ώρα των υπεραξιών.

Η CVC θα διατηρήσει το 35% της Hellenic Healthcare, ενώ ο ιδρυτής της εταιρείας, Δημήτρης Σπυρίδης θα κρατήσει το υπόλοιπο 5%. Σημειώνεται ότι η HHG, η οποία αποτιμάται σε 2,3 δισ. δολάρια, περίπου, διαθέτει τα θεραπευτήρια Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα, Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και Αρεταίειο στην Κύπρο, συνολικής δυναμικότητας 1.630 κλινών.

Η στρατηγική κίνηση της εξαγοράς του 60% της HHG από την PureHealth, εκτός από τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου αποσκοπεί και στη διεύρυνση στον κλάδο της υγείας, όπου ήδη έχει κάνει κινήσεις εξαγοράς και εξετάζει και νέα deals στην Ευρώπη. Η PureHealth, η οποία συγκέντρωσε περίπου 986 εκατ. δολάρια από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2023, έχει επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο εξαγοράς του φορέα εκμετάλλευσης νοσοκομείων NMC Healthcare του Άμπου Ντάμπι.

Άκρως επιτυχημένη θεωρείται η πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης της Alter Ego στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς έδωσε σε όποιον ήθελε τη δυνατότητα μέσα σε λίγες μέρες να πετύχει απόδοση έως και 10%. Παράλληλα, η εμπορευσιμότητα ήταν τέτοια που όποιος ήθελε αγόραζε και πουλούσε με μεγάλη ευκολία. Αυτό είναι το ζητούμενο στο μικρό μας χρηματιστήριο. Να υπάρχει πραγματική διασπορά μετοχών.

Εδώ βέβαια, οι επενδυτές στάθμισαν τα καλά θεμελιώδη με τις προοπτικές, ενός κλάδου που έχει τις δυσκολίες του, αλλά και καλό μέλλον σε μία οικονομία που αναπτύσσεται. Απολύτως ικανοποιημένος και ο πρόεδρος του ομίλου Alter Ego Media, Βαγγέλης Μαρινάκης που χτύπησε χθες το γνωστό «καμπανάκι» και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Χ.Α. Όπως είπε «άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο, όχι μόνο για την Alter Ego Media, αλλά για το κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη χώρα μας που χρόνια τώρα, έδειχνε αδύναμος να ανταπεξέλθει στην αλλαγή εποχής. Η είσοδος μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε πράξη γιατί συνδέθηκε όχι μόνο με τα υγιή χρηματοοικονομικά μας, αλλά και με το όραμα μας, την έμπρακτη υπεράσπιση της αποστολής μας και των αρχών μας για: Ανεξαρτησία, ελευθερία έκφρασης και υψηλής ποιότητας περιεχόμενο».

Ανάμεσα σε αυτούς που τίμησαν με την παρουσία τους τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την Alter Ego Media ήταν η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΙΤΗΣΕΕ, Κώστας Κιμπουρόπουλος, καθώς οι Πάνος Κυριακόπουλος, Χρήστος Ράπτης, Διονύσης Παναγιωτάκης και Γιώργος Θεοδότου (Alpha Κύπρου) από τον κλάδο των Media. Συνολικά στην εκδήλωση βρέθηκαν περισσότεροι από 70 συντάκτες και δημοσιογράφοι, ενώ σημαντική ήταν η εκπροσώπηση και από τη διαφημιστική αγορά. Το παρών έδωσαν ακόμη ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, επικεφαλής της Deloitte, η οποία λειτούργησε ως ανεξάρτητος ελεγκτής, o Μιχάλης Τσιμπρής της «Σουριαδάκις Τσιμπρής Δικηγορική Εταιρία» που χειρίστηκε σε νομικό επίπεδο την εισαγωγή και ο Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και CEO της Accenture.

Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει η crème de la crème των Τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση βρέθηκαν οι Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής Εθνικής Τράπεζας, Κώστας Βασιλείου, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank, Θεόδωρος Τζούρος, επικεφαλής Corporate και Investment Banking της Πειραιώς, Ιωσήφ Μιχαηλίδης, Γενικός Διευθυντής της Πειραιώς και Γιάννης Εμίρης, Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank. Last but not least, οι Γιώργος Τανισκίδης και Δημήτρης Κυπαρίσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Optima bank, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχία του IPO.

Ακούγαμε εδώ και καιρό για το ότι δρομολογείται μια σύμπραξη «γιγάντων» για το πρώτο υπεράκτιο πάρκο στην Ελλάδα. Με πρωταγωνιστές την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και τη Motor Oil, παίρνει τώρα «σάρκα και οστά» το πρώτο ελληνικό θαλάσσιο πάρκο στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης και βόρεια της Σαμοθράκης, συνολικής ισχύος 400 MW.

Οι δύο όμιλοι ενώνοντας και επίσημα τις δυνάμεις τους, προχώρησαν στην από κοινού ανάπτυξη του πρώτου Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου στην Ελλάδα, με ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Αιολική Προβατά Τραϊανουπόλεως», θυγατρικής του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Μάλιστα, λίγους μήνες πριν η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε δώσει ομόφωνα το «πράσινο φως» για τη σύμπραξη των δύο ομίλων και την απόκτηση κοινού ελέγχου της ΑΙΟΛΙΚΗ που είναι θυγατρική της Τέρνα Ενεργειακή, η οποία και είχε την άδεια από τον Νοέμβριο του 2023, ενώ στο στάδιο αυτό οι μελέτες προχωρούν κανονικά.

Το πρωτοπόρο αυτό έργο-ορόσημο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, θα είναι το πρώτο στο είδος του στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των Υπεράκτιων Αιολικών. Πρόκειται αν μη τι άλλο για ένα φιλόδοξο εγχείρημα, το οποίο εκτιμάται ότι θα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση αλλά και στη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία δεν έχει όμως μόνο περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά τόσο η εθνική, όσο και η τοπική οικονομία, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η ναυσιπλοΐα και ο τουρισμός.

Μέσω της συνέργειας αυτής, οι δύο ισχυροί «παίκτες» της ενέργειας ενισχύουν το αποτύπωμά τους στην εγχώρια παραγωγή καθαρής ενέργειας και υλοποιούν τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις τους, ενώ ταυτόχρονα προωθούν έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας.

Βλέπουμε πως Motor Oil και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διευρύνουν το πεδίο συνεργασίας τους, οι οποίες κατασκευάζουν ήδη από κοινού μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή.

Το νέο αυτό deal «ανοίγει» τον δρόμο για την αξιοποίηση του σημαντικού αιολικού δυναμικού των ελληνικών θαλασσών, καθιστώντας τη χώρα πρωτοπόρο στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Η χθεσινή μέρα, δεν ήταν καλή για τις αγορές και κυρίως για τον τεχνολογικό κλάδο, αφού η Κίνα απάντησε στην τεχνολογία ΑΙ των ΗΠΑ και με λιγότερα κεφάλαια έκανε κάτι καλύτερο, έλεγαν οι πρώτες εκτιμήσεις. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε σε μεγάλη πτώση τις αγορές της Ευρώπης και είδαμε μεγάλη υποχώρηση στις αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας.

Η Αμερική επενδύει πολλά στην τεχνολογία και ακούσαμε και πρόσφατα κυβερνητικές δηλώσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η δική μας αγορά, πιέστηκε και αυτή, αλλά νομίζουμε πως και πάλι αντέδρασε ψύχραιμα, αφού βοηθήθηκε και από τη μείωση των απωλειών προς το μεσημέρι στην Ευρώπη. Θα σταθούμε λίγο στις τράπεζες και κυρίως την Alpha Bank και την Πειραιώς που πάλι είχαν εξαιρετική συμπεριφορά. Πολύ καλή και η συμπεριφορά της Σαράντης και της Coca Cola. Τεχνικά οι αναλυτές είπαν πως δεν κινδυνεύει το ανοδικό σενάριο, καθώς δεν χάθηκαν κρίσιμα σημεία.

Μία μετοχή από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση που έχει εξαιρετική συμπεριφορά είναι αυτή της Avax. Βασικός λόγος είναι η βελτίωση των αποτελεσμάτων της και η μείωση του δανεισμού τα τελευταία χρόνια. Στελέχη της αγοράς αναφέρουν πως η πορεία της μετοχής είναι απολύτως λογική και εξηγείται με βάση τα θεμελιώδη, καθώς διαθέτει την καλύτερη κερδοφορία σε σύγκριση με την αποτίμηση. Άρα δικαιολογεί υψηλότερα επίπεδα τιμών. Υπενθυμίζεται, πως στο πρώτο εξάμηνο του 2024 είχε EBIΤDA 54,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 19,4 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο ήταν στα 3,2 δισ. ευρώ. Πρόσφατα η Optima Bank είχε δώσει τιμή στόχο στα 3,03 ευρώ. Τεχνικά αν ξεπεράσει το επίπεδο 1,95-2 ευρώ, θα πιάσει τιμές που έχει να δει από το 2010.

Μία ακόμα μετοχή που έχει ενδιαφέρον και φαίνεται πως τραβάει τα βλέμματα των επενδυτών είναι η Attica Group. Η ελεύθερη διασπορά είναι περιορισμένη και η Strix της Τράπεζας Πειραιώς έχει δηλώσει πρόθεση να την αυξήσει. Μάλιστα, θα γίνει παρουσίαση στο Λονδίνο (3 Φεβρουαρίου) με τη συμμετοχή 30 funds και διοργανωτές τη UBS, τη Euroxx και την Piraeus Securities, προκειμένου να δοθούν μετοχές μέσω placement. Στην αγορά κυκλοφορούν πληροφορίες πως το τίμημα που θέλει να λάβει ο βασικός μέτοχος είναι πέριξ των 2,90 ευρώ. Η μετοχή είναι κάτω από τα 2,40 ευρώ σήμερα, αλλά υπενθυμίζεται πως η δημόσια πρόταση της Πειραιώς είχε γίνει στα 2,65 ευρώ.

Τα αυξανόμενα μερίσματα καθιστούν τις ελληνικές τράπεζες δελεαστικές, σύμφωνα με την HSBC που βλέπει ότι payouts της τάξης του 50% είναι εφικτά το 2026. Οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες συγκριτικά αποτιμήσεις με βάση τη λογιστική αξία αφήνουν περιθώρια για ανοδική πορεία των μετοχών. Η βρετανική τράπεζα ανεβάζει την τιμή - στόχο για την Alpha Bank στα 3,05 ευρώ από 3 ευρώ με σύσταση «αγορά», για την Εθνική στα 9,9 ευρώ από 9 ευρώ πριν, με σύσταση «hold», για την Πειραιώς στα 7,25 ευρώ από 6 ευρώ πριν με σύσταση «αγορά», ενώ για την Eurobank η τιμή-στόχος παραμένει αμετάβλητη στα 3,5 ευρώ με σύσταση «αγορά».

Παρόλο που η κερδοφορία των τραπεζών αναμένεται να μειωθεί λόγω της πτωτικής πορείας των επιτοκίων, τα υψηλότερα payout μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των μερισμάτων ανά μετοχή κατά 27% το 2026 που θα φέρει τις μερισματικές αποδόσεις στο 7% με 10%, εκτιμά η HSBC που περιμένει την κερδοφορία να μειωθεί κατά 9% φέτος εν μέσω αντίθετων ανέμων από την πτώση των επιτοκίων και τους κανονισμούς για τις προμήθειες για να ακολουθήσει αύξηση 3% το 2026.

Η Ευρώπη δεν αισθάνεται πολύ καλά με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ αλλά για κάποιους στην ήπειρό μας μπορεί να ισχύει το γνωστό ρητό «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Αναφερόμαστε στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες και σε κάποιες εξελίξεις που μπορεί να δούμε σύντομα και έχουν άμεση σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρος και την πολιτική του. Όπως είναι γνωστό, ο Τραμπ είναι έτοιμος να καταργήσει τις επιδοτήσεις προς τους καταναλωτές για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και την υποχρέωση των αυτοκινητοβιομηχανιών να πουλάνε σημαντικούς αριθμούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάθε χρόνο, υπό την απειλή προστίμων.

Επίσης, θα προσπαθήσει να απενεργοποιήσει τα μέτρα διαφόρων πολιτειών για την ακόμα μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Πώς μπορούν αυτά να ωφελήσουν εμμέσως τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες;

Πολύ απλά, από την στιγμή που η μεγαλύτερη δυτική χώρα αποφασίζει να αλλάξει πολιτική σχετικά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την εκπομπή καυσαερίων, είναι πολύ πιο εύκολο για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και κάποιους πολιτικούς να ζητήσουν από την Ευρώπη να κάνει το ίδιο. Την προηγούμενη Τετάρτη, ανώτατοι αξιωματούχοι της γερμανικής Volkswagen (VOW3 XETRA), ανέφεραν, σε ενημέρωσή τους προς χρηματιστηριακού αναλυτές, πως η εφαρμογή πιο αυστηρών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρχή του 2025 θα κοστίσει στην εταιρεία το ποσό των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό αναμένεται να γίνει λόγω του ότι τα αυτοκίνητα της επιχείρησης θα εκπέμπουν περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου από όσο επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και λόγω του ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα είναι μικρότερες από αυτές που προβλέπουν οι ίδιοι κανονισμοί. Αντίστοιχα ζητήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Σε άρθρο του Bloomberg της 23ης Ιανουαρίου που ασχολήθηκε με τα όσα είπαν οι εκπρόσωποι της γερμανικής εταιρείας στους αναλυτές και τους επενδυτές, αναφερόταν πως ευρωπαϊκοί κατασκευαστές αυτοκινήτων και ευρωπαίοι βουλευτές έχουν ζητήσει την αναθεώρηση αυτών των κανονισμών.

Το βράδυ της επόμενης ημέρας, Παρασκευής 24 Ιανουαρίου, η γνωστή εφημερίδα Les Echos δημοσίευσε άρθρο γνώμης που συνέταξαν από κοινού τρεις υπουργοί της γαλλικής κυβέρνησης, ο υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων Benjamin Haddad, ο υπουργός ενέργειας και βιομηχανίας Marc Ferracci και η υπουργός οικολογίας Agnes Pannier – Runacher. Οι τρεις υπουργοί πολύ απλά είπαν πως η εφαρμογή των νέων κανονισμών θα πρέπει να ανασταλεί άμεσα, καθώς «θα ήταν ένα πολιτικό λάθος που θα έβλαπτε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την βιομηχανική της πολιτική».

Συνεχίζοντας οι τρεις υπουργοί πρόσθεσαν πως «μία άκαμπτη στάση θα είχε ως αποτέλεσμα την μεταφορά δισεκατομμυρίων ευρώ σε κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων, κάποιοι εκ των οποίων έχουν κατακτήσει μερίδιο αγοράς στην ευρωπαϊκή αγορά χρησιμοποιώντας άδικες εμπορικές πρακτικές και στην Tesla, ο διευθύνων σύμβουλος της οποίας (δηλαδή ο Elon Musk) επιτίθεται ανοικτά στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές αξίες» (η αμερικανική βιομηχανία πληρώνεται υποχρεωτικά από τις ευρωπαϊκές γιατί πουλάει πολύ περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και βοηθά στην επίτευξη των ευρωπαϊκών «ηλεκτρικών στόχων»).

Η επιστολή των τριών υπουργών έρχεται σε συνέχεια της έκκλησης της Γαλλικής κυβέρνησης για μια μαζική «παύση» στην εφαρμογή ορισμένων κανονισμών που έχουν σχέση με τους κανόνες ESG και τις γνωστοποιήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την επίδραση των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον. Δεν ξέρουμε αν οι γαλλικές κινήσεις αποτελούν τον προάγγελο μίας σημαντικής ευρωπαϊκής στροφής σε μία πολιτική που θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη της τα συμφέροντα των εταιρειών και των εργαζομένων τους και λιγότερο τα διάφορα ιδανικά. Δεν θα εκπλαγούμε αν γίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι αλήθεια πως μας φαίνεται πολύ παράξενο να υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις μας να επιδοτούν τις μεγαλύτερες ανταγωνίστριές τους.

