🧭 📢🚨 Τα «χαρτιά» του ΧΑ βρίσκονται στα δυνατά χέρια

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🧭 📢🚨 S&P 500 vs Γενικός Δείκτης: Δύο Κόσμοι, Δύο Χρονισμοί

Η Άποψη του Επιμελητή: Η ελληνική αγορά βρίσκεται σε εντελώς διαφορετικό σημείο του κύκλου από τις διεθνείς.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τη δεκαετία της χρεοκοπίας και της εξυγίανσης, μπαίνει στην αρχή ενός μακροπρόθεσμου ανοδικού κύκλου — το ίδιο και η ελληνική οικονομία, εκτός αν αποφασίσουμε να αυτοπυροβοληθούμε ξανά στις κάλπες...

📈 Οι τράπεζες είναι το καθαρότερο παράδειγμα:

μηδενίστηκαν 2-3 φορές, καθάρισαν από τα «κόκκινα» δάνεια και σήμερα έχουν περισσότερες καταθέσεις από χορηγήσεις.

Διαθέτουν δηλαδή χώρο για πιστωτική επέκταση — κάτι που σε πιο ώριμες αγορές έχει ήδη εξαντληθεί.

💪 Τα “χαρτιά” του ΧΑ βρίσκονται σε ισχυρά χέρια.

Οι βασικοί μέτοχοι οργανώνονται, εκπονούν στρατηγικά σχέδια, και οι ενεργοί κωδικοί μένουν μόλις ~30.000.

Η αγορά δεν έχει μαζικοποιηθεί· είμαστε ακόμη «μεταξύ μας».

Δεν έχουν εμφανιστεί οι μαζικές εισροές που προαναγγέλλουν κορυφές.

🌍 Αντίθετα, στη Wall Street, ο S&P 500 μοιάζει να πλησιάζει το τέλος ενός υπερκύκλου που ξεκίνησε το 2009 από τις 666 μονάδες.

Ο δείκτης Buffett (market cap/GDP) κινείται σε ιστορικά υψηλά, ενώ ο Shiller CAPE P/E στο 40x, το υψηλότερο από τη φούσκα των Dot-Com.

Κάθε φορά που ο δείκτης ξεπερνούσε το 30, ακολουθούσε δεκαετία αρνητικών αποδόσεων.

🦈 Οι «καρχαρίες» πουλάνε, η «μαρίδα» αγοράζει — το γνώριμο μοτίβο των τελικών φάσεων.

❓ Τα ερωτήματα:

Πόσο θα αντέξει ακόμη η άνοδος του S&P 500;

Και τι θα κάνει το ΧΑ αν ο S&P διορθώσει 10%, 30% ή 50%;

🧩 Ο ευρών αμειφθήσεται…

💡 Συμπέρασμα:

Κανείς δεν γνωρίζει αν ο S&P θα παραμείνει στα ψηλά για 1 μήνα ή για 3 χρόνια.

Η ταυτόχρονη άνοδος χρηματιστηρίων, χρυσού και ακινήτων αποτυπώνει τη διάβρωση της αξίας του τυπωμένου χρήματος.

Το φαινόμενο θα συνεχιστεί — αλλά με απότομες και βαθιές ταλαντώσεις που μπορούν να προκαλέσουν τεκτονικές μετακινήσεις πλούτου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται στις αρχές ενός ανοδικού κύκλου — όχι στο τέλος. Οι διορθώσεις είναι ευκαιρίες, όχι απειλές.

📌 Οι τράπεζες παραμένουν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Η πιστωτική επέκταση μόλις ξεκινά.

📌 Οι θεσμικοί μέτοχοι ενισχύουν θέσεις — η μαζική είσοδος ιδιωτών δεν έχει αρχίσει ακόμη.

📌 Στη Wall Street, τα μεγέθη θυμίζουν 2000 και 2008: υπερβολές σε αποτιμήσεις, AI-hype και ιστορικά υψηλά CAPE.

📌 Αν υπάρξει διόρθωση στις ΗΠΑ, το ΧΑ λόγω καθοριστικής παρουσίας των ξένων( 1.000 κωδικοί κάνουν το 60% των συναλλαγών) και ρηχότητας συναλλαγών θα υποφέρει περισσότερο.

📌 Η ρευστότητα και η υπομονή θα είναι τα καλύτερα όπλα στις επόμενες ταλαντώσεις.

📌 Και θυμηθείτε: οι μεγάλοι κύκλοι αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι όχι — οι καρχαρίες πάντα ξέρουν πότε να φύγουν πρώτοι. 🦈

🏦 🏦 Η Πειραιώς ξαναγράφει ιστορία στο τραπεζικό ταμπλό!

Η Πειραιώς (ΠΕΙΡ) συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά τις αγορές, επιβεβαιώνοντας ότι η εποχή των «ακριβών κεφαλαίων» ανήκει πια στο παρελθόν για τις ελληνικές τράπεζες.

💶 Η νέα έκδοση AT1 ύψους €600 εκατ. ολοκληρώθηκε με επιτόκιο 6,125%, μειωμένο κατά 37,5 μ.β. από το αρχικό guidance — επίδοση που πριν λίγα χρόνια θα θεωρούνταν επιστημονική φαντασία για ελληνική τράπεζα.

🔥 Ζήτηση 4,5 φορές πάνω (2,75 δισ. ευρώ) από 200+ θεσμικούς, με 85% διεθνή συμμετοχή (Ην. Βασίλειο – Ιρλανδία 33%, Γαλλία 26%, Ιταλία 10%). Οι διαχειριστές κεφαλαίων κάλυψαν το 62% του βιβλίου, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο story κεφαλαιακής ωρίμανσης της Πειραιώς.

📊 Η έκδοση έρχεται μετά τα 400 εκατ. AT1 του Μαΐου, ανεβάζοντας τα συνολικά κεφαλαιακά εργαλεία κατά 50% μέσα στο 2025. Παράλληλα, η επαναγορά των παλαιών τίτλων (λήξης 2026) στα 103,7% βελτιώνει το κόστος και εξομαλύνει τη δομή κεφαλαίων.

🏦 Με τη συναλλαγή αυτή, η Πειραιώς:

Ενισχύει τον δείκτη μόχλευσης,

Διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης,

Και δείχνει ότι αντλεί ρευστότητα με όρους συγκρίσιμους με ευρωπαϊκούς ομίλους.

📈 Η μετοχή συνέχισε ανοδικά, σε νέα πολυετή υψηλά, με τις αγορές να «ψιθυρίζουν» στόχο τα €8,40.

Η ελληνική τραπεζική ιστορία αλλάζει κεφάλαιο – αυτή τη φορά χωρίς υποσημειώσεις.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι εκδόσεις AT1 δεν είναι για αρχάριους, αλλά δείχνουν το σφυγμό του τραπεζικού συστήματος — και η Πειραιώς χτυπά δυνατά.

📌 Το 6,1% για ελληνικό AT1 σημαίνει ότι το country risk premium έχει συρρικνωθεί θεαματικά· θετικό για όλο τον τραπεζικό κλάδο.

📌 Με τη ρευστότητα αυτή, η Πειραιώς έχει «μαξιλάρι» για νέα πιστωτική επέκταση και πιθανή αύξηση μερισμάτων από το 2026.

📌 Η αναβάθμιση του Χ.Α. και η επιστροφή διεθνών funds δημιουργούν «νέο αίμα» στη μετοχή — το momentum παραμένει ανοδικό.

📌 Τεχνικά, επόμενη αντίσταση στα 8,40 €, ενώ στήριξη διαμορφώνεται κοντά στα 7,55 €.

📌 Στρατηγικά, η Πειραιώς έχει πλέον όλα τα εργαλεία για να μπει στο club των ευρωπαϊκών τραπεζών πρώτης ταχύτητας.

⚔️🛡️🪖Metlen: Πυλώνας» για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Η Metlen Energy & Metals επεκτείνει δυναμικά το αποτύπωμά της στην άμυνα και τη βαριά βιομηχανία, με επένδυση ύψους 46 εκατ. ευρώ που έλαβε τον χαρακτηρισμό «Στρατηγική και Εμβληματική Επένδυση» από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το έργο, συνδεδεμένο με το Ταμείο Ανάκαμψης και την πράσινη βιομηχανική μετάβαση, ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ελληνική βιομηχανία ειδικών μεταλλικών κατασκευών και αμυντικών συστημάτων.

🛡️ Επένδυση με σαφή αμυντικό προσανατολισμό

Στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου δημιουργείται νέα μονάδα κατασκευής τεθωρακισμένων και βαρέων στρατιωτικών οχημάτων, ενώ το υπάρχον εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας αναβαθμίζεται πλήρως.

Η δυναμικότητα της Metlen διπλασιάζεται, με την παραγωγή τεθωρακισμένων τύπου Α να ανεβαίνει από 32 σε 64 μονάδες, ενώ εντάσσονται δύο νέες σειρές – τύπου Β και Γ – καθώς και συστήματα ρυμουλκούμενης μεταφοράς για αμυντικές χρήσεις. Συνολικά, η ετήσια δυναμικότητα θα φτάσει τα 107 προϊόντα από 36 σήμερα.



💶 Χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα

Η επένδυση περιλαμβάνει 18 εκατ. ευρώ επιχορήγηση, 4,5 εκατ. ευρώ φοροαπαλλαγές, και 28 εκατ. ευρώ ίδια κεφάλαια της Metlen. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2026.

♻️ Πράσινη καινοτομία στην άμυνα

Περίπου 44% του κόστους αφορά δράσεις ενεργειακής απόδοσης και αποανθρακοποίησης. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο «πράσινης αμυντικής παραγωγής», που συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

👷 Απασχόληση και εξειδίκευση

Περίπου 3 εκατ. ευρώ επενδύονται σε κατάρτιση τεχνικού προσωπικού, με στόχο τη δημιουργία νέας γενιάς εξειδικευμένων εργαζομένων σε μηχανολογία, ρομποτική και αμυντική μεταλλουργία.

🌍 Στρατηγικό αποτύπωμα για τη χώρα

Η Metlen αναδεικνύεται σε κομβικό παίκτη του ελληνικού αμυντικού συμπλέγματος, ικανό να καλύψει εθνικές ανάγκες και να διεκδικήσει εξαγωγές σε ευρωπαϊκά και νατοϊκά προγράμματα. Η επένδυση ενισχύει την αυτονομία και ανθεκτικότητα της χώρας, μετατρέποντας τον Βόλο σε κόμβο παραγωγής αμυντικής τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

➡️ Συμβολισμός Black Box:

📌 Η Metlen γίνεται ο πρώτος μεγάλος ιδιωτικός φορέας που επαναφέρει την Ελλάδα στον χάρτη της αμυντικής παραγωγής.

📌 Ο Βόλος μετατρέπεται σε πυρήνα τεχνογνωσίας και στρατηγικής βιομηχανίας.

🧸 🧸 Η JUMBO ξανά στο επίκεντρο: «αντέχει στα δύσκολα»

Η ΜΠΕΛΑ αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται «ο σταθερός πυλώνας» του ελληνικού λιανεμπορίου. Παρά τις -κατά Βακάκη- «αντίξοες» συνθήκες (υπογεννητικότητα, φόροι, ακριβή καθημερινότητα), η εταιρεία δείχνει αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα.



📈 Αποτελέσματα 9μήνου 2025:

Πωλήσεις +7,6% συνολικά

Ελλάδα: +9% στο 9μηνο / +6% τον Σεπτέμβριο

Κύπρος: +8%

Ρουμανία: +6% (απορρόφηση ΦΠΑ 👏)

Βουλγαρία: +3%

✏️ Ο Σεπτέμβριος ήταν πιο ήπιος (+4%), καθώς η «επιστροφή στα θρανία» δεν έχει πια τη δυναμική των παλιών χρόνων. Όμως η JUMBO έχει προσαρμοστεί: περισσότερα είδη για όλες τις ηλικίες, έξυπνη διαφοροποίηση, και έμφαση στο value for money.

💪 Με λίγα λόγια, ο Βακάκης δεν κυνηγάει τις «μόδες», αλλά τη διαρκή ανάπτυξη. Η εταιρεία παραμένει υπόδειγμα συνέπειας και διοικητικής πειθαρχίας — μια σπάνια αρετή στο ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο.

➡️ Συμβουλή Black Box:

📌 ΜΠΕΛΑ = μετοχή “αντίδοτο” στη μεταβλητότητα.

📌 Σταθερά μερίσματα, χαμηλό ρίσκο, υψηλή εμπιστοσύνη.

📌 Όταν οι άλλοι “παλεύουν” με τα νούμερα, ο Βακάκης τα κάνει να δουλεύουν. 💼

🗽💰 Wall Street: Ράλι παρά το shutdown – UBS «βλέπει» άνοδο σε μετοχές και χρυσό

Παρά το πρώτο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από το 2018, η Wall Street συνεχίζει ακάθεκτη την ανοδική της πορεία. Ο S&P 500 έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά, με σωρευτικά κέρδη άνω του 14% από την αρχή του έτους - ένδειξη ότι οι επενδυτές δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την πολιτική παράλυση στην Ουάσινγκτον.

📊 UBS Global Wealth Management:

Η τράπεζα υπενθυμίζει ότι ιστορικά, τα shutdowns είχαν περιορισμένη επίδραση στην οικονομία. Κάθε εβδομάδα αναστολής «κόβει» περίπου 0,1% από το ΑΕΠ, αλλά οι απώλειες ανακτώνται μόλις οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρωθούν αναδρομικά.

💡 Ο επικεφαλής επενδύσεων Mark Haefele επισημαίνει τρεις βασικούς πυλώνες του ράλι:

Μειώσεις επιτοκίων από τη Fed – νέα μείωση αναμένεται στις 29 Οκτωβρίου.



Ανθεκτική εταιρική κερδοφορία, ιδίως σε τεχνολογία και καταναλωτικά αγαθά.

Επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τις υποδομές δεδομένων, που δημιουργούν νέο κύμα ζήτησης.

🥇 Ο χρυσός ως ασφάλεια:

Σε περίπτωση παρατεταμένου αδιεξόδου, η UBS «βλέπει» τον χρυσό στα 4.200 δολ./ουγγιά έως το τέλος του 2025 (σήμερα γύρω στα 3.900 δολ.). Παράλληλα, προτείνει ομόλογα μεσαίας διάρκειας ως εναλλακτική τοποθέτηση, προβλέποντας πτώση αποδόσεων των μετρητών μετά τη Fed.

💊 Εταιρικά νέα – Pfizer & Τραμπ:

Στο επίκεντρο η συμφωνία Pfizer – κυβέρνησης Τραμπ για επενδύσεις 70 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, με αντάλλαγμα δασμολογικές εξαιρέσεις και μειώσεις τιμών. Η UBS θεωρεί ότι το μοντέλο αυτό μπορεί να αποσυμπιέσει τον φαρμακευτικό κλάδο, που σήμερα διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι του S&P 500.

Ευρώπη:

Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία διατηρεί τις αγορές σε εγρήγορση, ωστόσο οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι της Ευρωζώνης προσφέρουν πλέον ελκυστικές αποδόσεις, καθώς οι επενδυτές στρέφονται προς ποιοτικό χρέος.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση του shutdown – ιστορικά, οι αγορές το αγνοούν, αλλά η Fed παραμένει το κλειδί.

🧭 🏦 ΧΑ: Κλείσιμο με «ύποπτο» πρόσημο

Όπως αναμενόταν, το ελληνικό χρηματιστήριο συνέχισε ανοδικά, «πατώντας» πάνω στη σημαντική αναβάθμιση σε ανεπτυγμένες αγορές από τον FTSE Russell. Ωστόσο, η συνεδρίαση της Τρίτης άφησε μια παράξενη γεύση: παρά την αρχική ευφορία (υψηλό ημέρας +1,39%), το ΧΑ έκλεισε με ήπια κέρδη +0,68% στις 2.083,59 μονάδες, ενώ η αξία συναλλαγών (238 εκατ. ευρώ) μαρτυρά έντονη κινητικότητα — ίσως και ρευστοποιήσεις.

📉 Η τεχνική εικόνα δείχνει αδυναμία υπέρβασης της αντίστασης των 2.080 μονάδων. Η αγορά κινδυνεύει να «παίξει» το γνωστό σενάριο του sell the news, καθώς τα πραγματικά οφέλη από την αναβάθμιση θα φανούν με καθυστέρηση, όταν οι θεσμικοί ξεκινήσουν τις σταδιακές τοποθετήσεις τους.

🏦 Οι τράπεζες παραμένουν πρωταγωνίστριες. Οι τέσσερις μεγάλες (ΕΤΕ +2,59%, ΕΥΡΩΒ +1,86%, ΑΛΦΑ +1,61%, ΠΕΙΡ +1,75%) έγραψαν νέα πολυετή υψηλά, επιβεβαιώνοντας ότι το rotation συνεχίζεται. Η Πειραιώς «κοιτάζει» τα 8,40 ευρώ, η Εθνική το 15,70. Ενδιαφέρον και για τις Οptima και BOCH που βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, ενώ η CREDIA ξεχωρίζει με +134% στο εννεάμηνο, πλέον στα 2,6 δισ. κεφαλαιοποίηση.

⚙️ Η MTLN σταθεροποιείται πάνω από τα 46 ευρώ, προσπαθώντας να επιβεβαιώσει τεχνικά το ανοδικό της σενάριο, ενώ ο όμιλος Viohalco συνέχισε θετικά αλλά με κόπωση: ΕΛΧΑ (+0,49%), ΒΙΟ (+1,25%), CENER (+0,77%), όλες με εμφανές «άδειασμα» στο τέλος.

🏛️ Ξεχώρισε επιτέλους η ΕΧΑΕ (+3,74%), μετά από μακρά περίοδο αδράνειας, ενώ η ΙΛΥΔΑ έκλεψε και πάλι την παράσταση: +14% σήμερα, +294% στο 12μηνο — μακράν η «μετοχή της χρονιάς».

📊 Το γενικό συμπέρασμα: το ΧΑ έχει μπει στη «μεγάλη πίστα», αλλά οι παίκτες δεν έχουν αποφασίσει ακόμη αν θα πανηγυρίσουν… ή θα εισπράξουν τα κέρδη τους.

⚙️⚙️ Καμπανάκι ΣΕΒ για παραγωγικότητα και ενεργειακό κόστος



📉 Ο ΣΕΒ προειδοποιεί ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει πίσω σε κρίσιμους δείκτες παραγωγικότητας, ενώ το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να λειτουργεί ως βαρίδι για τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

🏛️ Στην ανοιχτή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του διοικητή της Bundesbank, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος έστειλε μήνυμα επείγουσας δράσης:

«Μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, αναμένουμε με αγωνία τις τελικές αποφάσεις. Η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ε.Ε. στην τιμή ενέργειας — αυτό πλήττει οριζόντια όλους τους κλάδους και ειδικά τη βιομηχανία.»

⚠️ Στον δείκτη παραγωγικότητας, η εικόνα είναι απογοητευτική:

🇬🇷 Η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου,

🏭 Η βιομηχανία στο 75%,

με τη στασιμότητα των τελευταίων 30 ετών να βαραίνει την αναπτυξιακή προοπτική.

🤖 Ο Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι «παραγωγικότητα δεν σημαίνει περισσότερες ώρες, αλλά καλύτερη οργάνωση, τεχνολογία, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις», δείχνοντας ευθέως προς την Πολιτεία και τις επιχειρήσεις.

🚀 Κάλεσε σε άλμα παραγωγικών επενδύσεων και σε αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της τεχνικής εκπαίδευσης, προκειμένου να στηριχθεί η εξωστρέφεια, η καινοτομία και οι νέες θέσεις εργασίας.

📈 Παρά τη θετική πορεία της οικονομίας — με μείωση ανεργίας, αύξηση μισθών και επενδυτική βαθμίδα — το μήνυμα του ΣΕΒ είναι σαφές:

Ο στόχος τώρα είναι να περάσουμε από μια «κανονική» σε μια πραγματικά παραγωγική Ελλάδα.

🚀 🔥 ΙΛΥΔΑ: Η εκτόξευση συνεχίζεται...



Η μετοχή της ΙΛΥΔΑ (+13,50% στα €4,96) συνεχίζει το εντυπωσιακό της ράλι, επιβεβαιώνοντας την έντονη ανοδική ορμή που καταγράφεται από τα μέσα καλοκαιριού.

📊 Τεχνικά δεδομένα:

Νέα ιστορικά υψηλά με ισχυρό breakout πάνω από τη ζώνη συσσώρευσης των €3,80–€4,10.

Ο όγκος συναλλαγών (215k) αυξημένος, δείχνοντας είσοδο «φρέσκου χρήματος».



Ο RSI (87,3) σε υπεραγορασμένα επίπεδα, ένδειξη πιθανής βραχυπρόθεσμης διόρθωσης, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τη μεσοπρόθεσμη τάση.

Η προηγούμενη αντίσταση στα €4,00 μετατρέπεται πλέον σε σημαντική στήριξη.

⚙️ Θεμελιώδης κινητήριος δύναμη:

Το ράλι βασίζεται στα εντυπωσιακά αποτελέσματα εξαμήνου και στην προοπτική νέων συνεργασιών σε λογισμικό και ηλεκτρονική τιμολόγηση (myDATA).

➡️ Black Box σημείωση:

📌 Οι βραχυπρόθεσμοι παίκτες ίσως «ξεφουσκώσουν» λίγο την κίνηση, αλλά η μετοχή έχει ήδη αλλάξει κατηγορία.

📌 Επόμενο τεχνικό ορόσημο τα €5,50–€5,80, με ισχυρό momentum από funds λογισμικού και τεχνολογίας.

📌 📌 Η εκτόξευση έχει αφορμές, αλλά τα βαθύτερα αίτια —όπως λέγαμε χθες— είναι αυτά που... όλοι φαντάζονται. 😉

💊 💊 Η φαρμακευτική επανάσταση της Κίνας



Ένας φίλος που διαχειρίζεται μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια μου περιέγραφε πρόσφατα μια σιωπηλή επανάσταση που λαμβάνει χώρα στην Κίνα. Οι αρχές, μέσα σε λίγα χρόνια, έχουν χαλαρώσει θεαματικά τους κανόνες δοκιμής και έγκρισης νέων φαρμάκων.



📉 Αν στις ΗΠΑ ένα νέο φάρμακο χρειάζεται 3–5 χρόνια στην τρίτη φάση κλινικών δοκιμών για να λάβει έγκριση, στην Κίνα χρειάζεται το 1/3 του χρόνου.

👥 Και όταν μιλάμε για μια χώρα με 1,3 δισ. κατοίκους, εκατομμύρια εκ των οποίων είναι φτωχοί και ανασφάλιστοι, είναι εύκολο να βρεθούν εθελοντές για πειραματικές θεραπείες.

Αυτό το «πλεονέκτημα» χρόνου και πληθυσμού έχει κάνει τη χώρα μαγνήτη για τις δυτικές φαρμακοβιομηχανίες, που πλέον επιλέγουν την Κίνα για τις δοκιμές των νέων φαρμάκων τους.

📊 Το 2024 ο αριθμός των φαρμάκων υπό ανάπτυξη στην Κίνα — για καρκίνο, απώλεια βάρους και άλλες παθήσεις — ξεπέρασε τα 1.250, περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν όσα και στις ΗΠΑ (1.440).

Το αποτέλεσμα; Σε λίγα χρόνια, τα πιο σύγχρονα φάρμακα του κόσμου μπορεί να έχουν κινεζική προέλευση.

Αποδεικνύεται ότι το να διαθέτεις στρατιές αποφοίτων STEM έχει τελικά τεράστια σημασία.

🧠 Υ.Γ. Είχα γράψει πριν μερικούς μήνες στο Black Box για την προσπάθεια του μακαρίτη Θωμά Λαναρά να εξαγοράσει τη Fila και τον νεαρό τότε αναλυτή σε διεθνή επενδυτική τράπεζα που εκπόνησε το σχέδιο. Εκείνος ο αναλυτής είναι σήμερα διαχειριστής διεθνών κεφαλαίων με έδρα την Ελβετία. Διάβασε εκείνη την ανάρτηση και μου τηλεφώνησε να μου θυμίσει ότι τότε, εκτός από τη Fila, είχε προτείνει και τη Donna Karan που αντιμετώπιζε προβλήματα. Ο Θωμάς προτίμησε τον Δούδο, εν μέσω φούσκας του ΧΑ…

Αυτός, λοιπόν, μου μετέφερε από πρώτο χέρι την εικόνα της νέας φαρμακευτικής επανάστασης της Κίνας. Το παρακάτω γράφημα απλά μου θύμισε αυτά που μου είχε αναφέρει.

🇬🇷 💰 Ελληνικά ομόλογα: το “κρυφό στολίδι” της Ευρωζώνης

📈 Ένα από τα καλύτερα μίγματα απόδοσης-κινδύνου στην Ευρώπη εμφανίζουν σήμερα τα ελληνικά κρατικά ομόλογα — ανεξαρτήτως ληκτότητας.

💡 Κίνδυνος:

Η δικαιολογητική βάση είναι διπλή.

Αφενός, το spread του 10ετούς έναντι του γερμανικού έχει σταθεροποιηθεί σε 70 μ.β., επίπεδα προ-μνημονίων (!), δείγμα εμπιστοσύνης των αγορών.

Αφετέρου, η επενδυτική βαθμίδα έχει πλέον ανακτηθεί από όλους τους αναγνωρισμένους οίκους — κάτι που μεταφράζεται σε διαρθρωτικά χαμηλό ρίσκο για την ελληνική καμπύλη.

💰 Απόδοση:

Το 10ετές κινείται στο 3,4%, ενώ οι επενδυτές μπορούν να «κλειδώσουν» αποδόσεις άνω του 4% σε πιο μακρινές διάρκειες — και μάλιστα αφορολόγητες. Για το επίπεδο κινδύνου που φέρουν, πρόκειται για ανισορροπία υπέρ του επενδυτή.

📊 Η μεγάλη εικόνα:

Η Ελλάδα προχωρά σε νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου (GLF) ύψους 5,29 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, δέκα χρόνια πριν από τη λήξη τους.

👉 Τα GLF φέρουν Euribor +0,5%, υψηλότερο από τον μέσο όρο του χρέους (1,73%), άρα η κίνηση μειώνει κόστος.

👉 Το δημόσιο χρέος υποχωρεί κάτω από 140% του ΑΕΠ το 2026, εξοικονομώντας ~150 εκατ. ευρώ τόκους ως το 2037.

💎 Συμπέρασμα BlackBox:

Τα ελληνικά ομόλογα προσφέρουν σήμερα ευρωπαϊκή ασφάλεια με αναδυόμενη απόδοση.

Οι ξένοι θεσμικοί το έχουν ήδη αντιληφθεί. Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές… ακόμη το σκέφτονται.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην κοιτάτε μόνο το “3,4%” — κοιτάξτε το ρίσκο πίσω από αυτό.

📌 Όταν το spread Ελλάδας-Γερμανίας θυμίζει 2006, κάτι αλλάζει δομικά.

📌 Οι πρόωρες αποπληρωμές είναι σήμα αξιοπιστίας, όχι απλώς λογιστική κίνηση.

🏙️🏙️Ο Πειραιάς αλλάζει πρόσωπο



Η πόλη που για δεκαετίες ταυτιζόταν με τη ναυτιλία και τη βιομηχανία, μεταμορφώνεται σήμερα σε μια νέα αστική ταυτότητα, όπου το λιμάνι συναντά τον real estate πυρετό.

📍 Το νέο πρόσωπο του Πειραιά

Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, ο Πειραιάς γίνεται το πιο καυτό σημείο του λεκανοπεδίου για αναπτύξεις κατοικιών, γραφείων και μεικτών χρήσεων. Η πρώην βιομηχανική ζώνη του Φαλήρου και της εισόδου της πόλης αλλάζει ριζικά, προσελκύοντας διεθνείς ομίλους και ξένα κεφάλαια.

🏢 Το “comeback” του Κεράνη

Το εμβληματικό κτίριο της Πειραιώς 117, σύμβολο γραφειοκρατικής εγκατάλειψης, μετατρέπεται από τον καναδικό όμιλο Mercan σε συγκρότημα 408 κατοικιών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο project αλλαγής χρήσης σε Golden Visa, με τιμές 250.000–400.000 ευρώ. Το έργο, ύψους άνω των 150 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνεται το 2027, περιλαμβάνοντας γραφεία, καταστήματα και roof garden με θέα στο λιμάνι.

⚖️ Dimand – Η “μηχανή” των αναπλάσεων

Η Dimand χτίζει το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά (80 εκατ. ευρώ) και συμμετέχει στην αναβίωση της πρώην ΒΕΛΚΑ, όπου προβλέπονται σύγχρονες κατοικίες, γραφεία και πολιτιστικές χρήσεις.

🏗️ DKG Development – Το “Piraeus Gate”

Η DKG δρομολογεί ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά projects: το Piraeus Gate (άνω των 250 εκατ. ευρώ), με 367 κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους στην πρώην ΑΖΕΛ, έκτασης 7,8 στρεμμάτων. Ορίζοντας ολοκλήρωσης: 2028. Παράλληλα, ανοίγει το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, 72 διαμερίσματα για τους ταξιδιώτες της κρουαζιέρας.

🏙️ ΧΡΩΠΕΙ – Η κοινωνική διάσταση

Στο χαρτοφυλάκιο των έργων μπαίνει και η παλιά ΧΡΩΠΕΙ, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου προωθείται σχέδιο για κοινωνικές κατοικίες και πολιτιστικό κέντρο μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής.

🔹 Από τη βιομηχανία στη μητροπολιτική ταυτότητα

Ο Πειραιάς δεν είναι πλέον «πόλη-λιμάνι»· μετατρέπεται σε μητροπολιτικό κόμβο κατοικίας, εργασίας και πολιτισμού. Οι επενδύσεις αυτές δεν αλλάζουν απλώς την εικόνα των κτιρίων, αλλά επανασχεδιάζουν την αστική ψυχολογία και την αξία της περιοχής.

📈 Οι τιμές στις νέες αναπτύξεις δείχνουν ήδη +20% σε δύο χρόνια, ενώ τα ενοίκια στα νέα projects αναμένεται να κινηθούν άνω των 15–18 €/τ.μ. για επιπλωμένες κατοικίες.

Ο Πειραιάς, από σκηνικό παρακμής, εξελίσσεται στο “urban success story” της Αττικής.

⚡⚡ Σε θέση-κλειδί η ΔΕΠΑ Εμπορίας για την ενεργειακή απεξάρτηση και τον Κάθετο Διάδρομο

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αναδεικνύεται σε στρατηγικό παίκτη στο νέο ενεργειακό μίγμα της χώρας, καθώς η Ελλάδα στοχεύει σε πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027.

Η εταιρεία βρίσκεται εν αναμονή της τελικής έγκρισης από την Κομισιόν, ενισχύοντας παράλληλα τις μακροχρόνιες συμβάσεις LNG για σταθερό εφοδιασμό και ασφάλεια.

📌 Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί ο «Κάθετος Διάδρομος», που θα επιτρέπει ροές φυσικού αερίου από τη Ρεβυθούσα και το FSRU Αλεξανδρούπολης προς τη Βουλγαρία και την Κεντρική Ευρώπη μέσω IGB.

📌 Στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 520 εκατ. ευρώ έως το 2028, ξεχωρίζει ο ενεργειακός κόμβος Λάρισας – ένα project με μονάδα φυσικού αερίου, αποθήκευση ενέργειας, παραγωγή υδρογόνου και Data Center, σε συνεργασία με Volton, Clavenia και EUSIF.

📌 Από το 2019 η εταιρεία έχει αποδώσει 200 εκατ. ευρώ μερίσματα στο Δημόσιο και 180 εκατ. ευρώ εκπτώσεις στους καταναλωτές.

➡️ Η ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε σύγχρονο, καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο, που στοχεύει σε καθαρή, αξιόπιστη και οικονομικά βιώσιμη ενέργεια για τη νέα εποχή.

♻️♻️ Κλειδώνει ο Κυβερνητικός Σχεδιασμός για τα Απορρίμματα στην Αττική

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το νέο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων για την Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επανεκκινούν οι διαγωνισμοί για τις μονάδες Σχιστού και Φυλής, με τον ΕΔΣΝΑ να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο.

📌 Η πρόσφατη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κωστή Χατζηδάκη δείχνει πολιτική βούληση να ξεμπλοκάρουν έργα που εκκρεμούν εδώ και χρόνια.

📌 Στόχος είναι η αντικατάσταση της υπερκορεσμένης χωματερής της Φυλής, που δέχεται πάνω από το 80% των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου.

📌 Παράλληλα, προχωρά ο σχεδιασμός για έξι πανελλαδικές μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων έως το 2030.



🏗️ Στον ιδιωτικό τομέα, μεγάλοι όμιλοι όπως Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Ηρακλής προχωρούν σε συμμαχίες και εξαγορές με φόντο έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

➡️ Η «μάχη των σκουπιδιών» της Αττικής ξεκινά, σηματοδοτώντας την τελευταία ευκαιρία εκσυγχρονισμού ενός κρίσιμου τομέα περιβαλλοντικής πολιτικής.

📱 💰 Το ακριβότερο iPhone στον κόσμο βρίσκεται στην Τουρκία (+102%)

Η εικόνα παρουσιάζει τον Δείκτη Τιμών iPhone 2025, δηλαδή πόσο κοστίζει το iPhone 16 Pro (128 GB) σε διάφορες χώρες.

🔹 Η Τουρκία βρίσκεται στην κορυφή με $2.182 — περίπου +102% ακριβότερα από τις ΗΠΑ ($1.079) λόγω του 50% luxury tax και ΦΠΑ.

🔹 Η Βραζιλία ακολουθεί ($1.835, +70%), ενώ η Αίγυπτος ($1.525, +41%).

🔹 Στην Ευρώπη, οι τιμές είναι 14–34% υψηλότερες λόγω ΦΠΑ και currency hedging από την Apple.

📱 Η Ελλάδα βρίσκεται στη 17η θέση με $1.303 (+20,8%) σε σχέση με τις ΗΠΑ — λίγο φθηνότερη από την Ιρλανδία, Ιταλία και Γαλλία, αλλά πιο ακριβή από την Αγγλία ($1.288).

Οι φθηνότερες χώρες:

🇰🇷 Νότια Κορέα $1.063 (–1,5%)

🇺🇸 ΗΠΑ $1.079 (baseline)

🇦🇺 Αυστραλία $1.082 (+0,3%)

💡 Συμπέρασμα: η Ευρώπη παραμένει ακριβή λόγω φορολογίας και ισοτιμιών, ενώ η Ασία και οι ΗΠΑ προσφέρουν την καλύτερη τιμή για την ίδια συσκευή.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.