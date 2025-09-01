⛽📈🤝 Τα deals φουλάρουν με καύσιμα το ΧΑ

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

📈🔥 Κερδοσκοπία ή “Woke” καπιταλισμός;

Το κέρδος υπήρξε ο ισχυρότερος κινητήρας κοινωνικής προόδου τα τελευταία 200 χρόνια, εξαφανίζοντας κάθε εναλλακτικό οικονομικό σύστημα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον Vivek Ramaswamy στο βιβλίο Capitalist Punishment, η «μηχανή της ευημερίας» μολύνεται από ηθικολογικές πιέσεις.

Ο συγγραφέας καταγγέλλει ότι Wall Street, funds και μεγάλες εταιρείες διοχετεύουν τα χρήματα των επενδυτών σε πολιτικές και κοινωνικές ατζέντες χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση. Περιγράφει το φαινόμενο του woke capitalism, όπου κολοσσοί υιοθετούν προοδευτικές στάσεις για λόγους φήμης, ρυθμιστικών πλεονεκτημάτων ή πίεσης από θεσμικούς επενδυτές, αντί να επικεντρώνονται στη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων.

Με παραδείγματα από συνταξιοδοτικά ταμεία και επενδυτικές εταιρείες, ο Ramaswamy δείχνει πώς η συγκέντρωση δύναμης μεταφέρει κρίσιμες αποφάσεις πολιτικής από τους πολίτες σε μη εκλεγμένους εταιρικούς παράγοντες. Καλεί σε επαναφορά της παραδοσιακής αρχής: οι εταιρείες να υπηρετούν τα συμφέροντα των μετόχων και μόνο.

Μια οξεία κριτική στον σύγχρονο καπιταλισμό και ταυτόχρονα ένα μανιφέστο υπέρ της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της οικονομικής ουδετερότητας.

Παρόμοια φαινόμενα βιώνουμε και στην Ευρώπη από τις πιέσεις ESG σε τράπεζες και εισηγμένες, μέχρι θεσμικούς επενδυτές που απαιτούν «πράσινες» στρατηγικές, συχνά εις βάρος των μετόχων.

⚽📺🎰 ΟΠΑΠ & Cosmote: Προσδοκίες από ευρωπαϊκές προκρίσεις



Οι προκρίσεις των ελληνικών ομάδων στην League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων δεν έχουν σημασία μόνο για τα ταμεία των συλλόγων αλλά και για δύο μεγάλους «παίκτες» της αγοράς: Cosmote TV και ΟΠΑΠ.

📺Cosmote TV

Διαθέτει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και των τριών διοργανώσεων.

Με οκτώ συνεχόμενες αγωνιστικές σε Τρίτη–Πέμπτη έως τον Ιανουάριο, εξασφαλίζει αυξημένη τηλεθέαση.

Αυτό συνεπάγεται ισχυρά διαφημιστικά έσοδα, αλλά και ανανέωση ενδιαφέροντος για συνδρομές.

🎰 ΟΠΑΠ

Παραδοσιακά, οι ευρωπαϊκοί αγώνες ελληνικών ομάδων φέρνουν μεγάλη κινητικότητα στο στοιχηματικό τζίρο.

Η μακρύτερη παραμονή των ομάδων στις διοργανώσεις σημαίνει περισσότερα παιχνίδια με υψηλό ενδιαφέρον και αυξημένη συμμετοχή παικτών.

Με απλά λόγια, κάθε καλή πορεία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορεί να μεταφραστεί σε καλή πορεία εσόδων για Cosmote και ΟΠΑΠ, πέραν της αγωνιστικής χαράς των φιλάθλων.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Στενή παρακολούθηση τηλεθέασης & στοιχηματικών μεγεθών το επόμενο τρίμηνο.

📌 Παρατήρηση χρηματιστηριακής συμπεριφοράς ΟΤΕ και ΟΠΑΠ, για να φανεί αν η αγορά έχει προεξοφλήσει το θετικό σενάριο.

⚓📦 ΟΛΠ – Ιούλιος με ψυχρολουσία

Ο Ιούλιος φέρνει ψυχρολουσία για τον ΟΛΠ, καθώς η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε κατά -6,5% σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας μια κάμψη στην αρχή του β΄ εξαμήνου. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα στο 7μηνο παραμένει θετική, με αύξηση +3,5% στα TEUs των προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ, που αποτελούν και τον κύριο όγκο του λιμανιού.

Η πορεία υποδηλώνει δύο στοιχεία:

Επιβράδυνση διεθνών ροών – Η πτώση του Ιουλίου συνδέεται με ασθενέστερη ζήτηση και διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού (Ασία–Ευρώπη).

Διατήρηση ανταγωνιστικότητας – Η θετική επίδοση στο 7μηνο δείχνει ότι ο Πειραιάς εξακολουθεί να αποτελεί βασικό hub στη Μεσόγειο, κερδίζοντας μερίδια σε βάθος χρόνου.

Για τους επενδυτές, η εικόνα είναι ουδέτερη προς συγκρατημένα θετική: η βραχυπρόθεσμη αδυναμία μπορεί να πιέσει την αποτίμηση, αλλά η στρατηγική θέση και τα έργα υποδομής στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση των επόμενων μηνών για να φανεί αν ο Ιούλιος ήταν συγκυριακός ή προαναγγέλλει τάση.

📌 Επισκόπηση στατιστικών Αυγούστου–Σεπτεμβρίου για πιο ασφαλή συμπέρασμα.

🚀🏦 UniCredit-ΑΛΦΑ: Τι σημαίνει η αύξηση στο 26%

Η πρόβλεψη του Black Box επιβεβαιώθηκε: το θεαματικό μάζεμα που προκάλεσε συζητήσεις στην αγορά αποδείχθηκε τελικά κίνηση της UniCredit, η οποία αύξησε το ποσοστό της στην Alpha Bank στο 26%. Ο στόχος του 30% που ακουγόταν στους διαδρόμους δείχνει πλέον πιο κοντά από ποτέ.

Η μετοχή της Alpha Bank έχει εντυπωσιακή πορεία, με άνοδο 112% από την αρχή του έτους, επιβεβαιώνοντας τη μεταστροφή κλίματος γύρω από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Το μήνυμα του CEO Βασίλη Ψάλτη έδωσε θεσμική βαρύτητα: η UniCredit δεν επενδύει απλώς για χρηματιστηριακά κέρδη αλλά για να δέσει στρατηγικά με τον ισχυρότερο ελληνικό παίκτη στην αγορά.

Η ψήφος εμπιστοσύνης της UniCredit ενισχύει την εικόνα ότι η Alpha Bank μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή της περιφερειακής ενοποίησης, με πρόσβαση σε τεχνογνωσία, κεφάλαια και διεθνή δίκτυα. Αν η ιταλική τράπεζα προχωρήσει πράγματι σε συμμετοχή άνω του 30%, το τοπίο στον κλάδο θα αλλάξει ριζικά, ανοίγοντας συζητήσεις για ακόμη στενότερη διασύνδεση ή και πιθανή μελλοντική απορρόφηση.

🎰🎰ΟΠΑΠ: Συναλλαγή με ενδιαφέρον

Την προηγούμενη εβδομάδα το επενδυτικό κεφάλαιο KKCG πούλησε το 4,27% των μετοχών της Allwyn (μητρική του ΟΠΑΠ) στην J&T ARCH, ένα επενδυτικό ταμείο εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της Πράγας.

Η συναλλαγή αποτιμά την Allwyn σε 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ και απέφερε 500 εκατομμύρια ευρώ στην KKCG, η οποία διατηρεί το 95,73% των μετοχών της εταιρείας.

Η Allwyn εμφανίζει 1,5 δισ. ευρώ σε προσαρμοσμένο EBITDA το 2024.

Έχει επεκταθεί μέσω εξαγορών, προσθέτοντας πρόσφατα την Instant Win Gaming και ανακοινώνοντας σχέδια για την εξαγορά της Novibet (διαχειριστής διαδικτυακών αθλητικών στοιχημάτων).



🏗️🚀 ΛΑΜΔΑ: Το «στοιχημα» της δεκαετίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η μετοχή εμπεριέχει το μεγαλύτερο επιχειρηματικό πρότζεκτ στην Ελλάδα τη δεκαετία που τρέχει. Παρά ταύτα, η αγορά παραμένει δύσπιστη, θεωρώντας ότι η πλήρης λειτουργία απέχει ακόμη, γι’ αυτό και η μετοχή μοιάζει να «σέρνεται» γύρω από τις γνωστές ζώνες αντίστασης και στήριξης. Το αφήγημα της εταιρείας γενικότερα δεν έχει πουληθεί σωστά....

Το mega deal Αθανασίου – Πινιατάρο, αξίας άνω του 1,5 δισ. ευρώ, έρχεται να ανατρέψει αυτή την εικόνα, καθώς ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής Silicon Valley στο Ελληνικό.

Η είδηση δεν είναι απλώς ένα ακόμη βήμα σε ένα real estate σχέδιο. Σηματοδοτεί την τοποθέτηση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη καινοτομίας, με στρατηγικούς εταίρους όπως ο ιταλικός όμιλος ION και η απόκτηση του 2% της ΛΑΜΔΑ από διεθνή κεφάλαια. Το Χρηματιστήριο, βέβαια, απαιτεί αποδείξεις και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αν όμως το project υλοποιηθεί όπως σχεδιάζεται, τότε η σημερινή αποτίμηση μπορεί να μοιάζει εξαιρετικά συντηρητική.

Η συμφωνία της Lamda Development έρχεται να αναδείξει τη μεγάλη υποτιμημένη αξία του Ελληνικού. Αν η συναλλαγή οριστικοποιηθεί, το καθαρό κέρδος εκτιμάται σε 250 εκατ. ευρώ ή 1,45 ευρώ/μετοχή, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή διανομή μερίσματος νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Παρά τη θετική πορεία από την αρχή του 2025, η μετοχή παραμένει κάτω από την Καθαρή Εσωτερική Αξία (8,22 ευρώ, Μάρτιος), στοιχείο που υποδηλώνει σημαντικό περιθώριο ανόδου. Το ταμειακό όφελος θα ενισχύσει τόσο την ολοκλήρωση των υφιστάμενων έργων όσο και την αποπληρωμή των δόσεων προς το ΤΑΙΠΕΔ (συνολικά 448,4 εκατ. ευρώ έως το 2031).

Η εξέλιξη αυτή δείχνει και μια πιο γενική αλήθεια για τον κλάδο: πολλές εταιρίες real estate στο Χ.Α. διαπραγματεύονται με σημαντική έκπτωση έναντι της πραγματικής αξίας των ακινήτων τους. Συχνά, χρειάζεται μια μεγάλη συναλλαγή ώστε να λειτουργήσει ως “catalyst” και να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ χρηματιστηριακής τιμής και θεμελιωδών αξιών.

Συμπέρασμα: Το project του Ελληνικού αποδεικνύεται σταδιακά χρυσορυχείο. Το ερώτημα είναι αν η αγορά θα προλάβει να το αποτιμήσει σωστά πριν έρθουν τα πρώτα μερίσματα.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Προσοχή στην αντίσταση στη ζώνη €8-9.

📌 Η μετοχή παραμένει ελκυστική για επενδυτές με ορίζοντα 3–5 ετών.

📌 Παρακολούθηση της οριστικοποίησης της συναλλαγής και των νέων χρονοδιαγραμμάτων έργων.

🛢️📜 Motor Oil: Στωική αντοχή και αρετή απέναντι στις προκλήσεις



Πέτρος Τζαννετάκης, αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος Motor oil από την παρουσίαση των αποτελέσμάτων εξαμήνου: «Και πριν κλείσω και σας δώσω χρόνο για ερωτήσεις θα ήθελα να κλείσω με κάτι που διάβαζα χθες και μου θύμισε την εντεκάμηνη περίοδο δυσκολιών και δύσκολων αποφάσεων που βιώσαμε ως εταιρεία από τις 17 Σεπτεμβρίου μέχρι πρόσφατα. Θα αναφερθώ λοιπόν σε μερικούς αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.

Ονομάζονται Στωικοί, Estoiki, επειδή πίστευαν ότι σε κάθε εμπόδιο υπάρχει μια ευκαιρία. Κατά κάποιον τρόπο, αυτό που ζήσαμε ήταν ένα τεράστιο εμπόδιο και το θέμα ήταν πώς θα αντιδρούσαμε σε αυτό το εμπόδιο.



Ως εταιρεία, λοιπόν, είχαμε τη μοναδική πρόκληση και ευκαιρία να ασκήσουμε την αρετή, όπως αναφέρανε οι Στωικοί. Στον αρχαίο κόσμο, η αρετή αποτελείτο από τέσσερα βασικά στοιχεία: θάρρος, εγκράτεια, μια πολύ δύσκολη λέξη που σημαίνει πειθαρχία, ψυχραιμία και γενναιότητα, δικαιοσύνη, ειλικρίνεια, ηθική, δικαιοσύνη, σοφία, γνώση και αυτοανασκόπηση.

Νομίζω ότι μάθαμε πολλά και είμαι χαρούμενος που το ξεπεράσαμε με έναν πολύ θετικό και επιτυχημένο τρόπο για όλη την εταιρεία.»



🏢🧱Orilina: Σημάδια Αφύπνισης



Η μετοχή της Orilina δείχνει σημάδια αφύπνισης μετά την παρατεταμένη «κατολίσθηση» που προκάλεσε η μείωση κερδών το 2025. Η διόρθωση εκείνης της περιόδου φαίνεται όλο και περισσότερο πως ήταν πρόσκαιρη, καθώς η εταιρεία διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, χαμηλό δανεισμό και στρατηγική επέκτασης χαρτοφυλακίου. Η πρόσφατη άνοδος, ενισχυμένη από πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών και νέα συμβόλαια, δείχνει ότι η αγορά αρχίζει να προεξοφλεί επιστροφή σε σταθερή ανάπτυξη. Τεχνικά, η διάσπαση πάνω από τα 0,82€ ενισχύει τη θετική δυναμική και αν επιβεβαιωθεί, η μετοχή μπορεί να κινηθεί προς το ψυχολογικό όριο των 0,90€.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση επιβεβαίωση τάσης με αυξημένο όγκο.

🛡️ Χρυσός: Η Τελευταία Γραμμή Άμυνας των Κρατών



Για πρώτη φορά μετά το 1996, οι κεντρικές τράπεζες του πλανήτη κατέχουν περισσότερο χρυσό παρά αμερικανικά ομόλογα. Δεν είναι τυχαίο. Η «ιερή συμμαχία» του δολαρίου με τα Treasuries τρίζει. Οι κυρώσεις στη Ρωσία έδειξαν ότι τα αποθέματα σε δολαριακά assets δεν είναι αλώβητα: μπορούν να παγώσουν με μια υπογραφή. Το μήνυμα ελήφθη σε Πεκίνο, Ριάντ, Άγκυρα και Νέο Δελχί· από τότε οι εισαγωγές χρυσού σπάνε ρεκόρ.

Ο χρυσός είναι το μοναδικό «sovereign asset»: δεν έχει default risk, δεν χρειάζεται κεντρική τράπεζα, δεν εκδίδεται κατά βούληση. Αντίθετα, τα Treasuries είναι το χρέος μιας χώρας που ζει με έλλειμμα 7% ΑΕΠ, χρέος 120% ΑΕΠ και αυξανόμενο κόστος δανεισμού. Όσο οι ΗΠΑ πλημμυρίζουν την αγορά με ομόλογα, τόσο πιο διστακτικοί γίνονται οι ξένοι αγοραστές.

Η αλλαγή ισορροπίας σηματοδοτεί το πρώτο βήμα στην απο-δολαριοποίηση. Το δολάριο δεν θα εξαφανιστεί, αλλά το «exorbitant privilege» του δέχεται ρωγμές. Αν το χρυσό ποσοστό συνεχίσει να ανεβαίνει, ο βασιλιάς δολάριο θα παραμείνει μεν στο θρόνο, αλλά με σκιές πίσω του. Και όποιος καταλαβαίνει τις σκιές, αγοράζει χρυσό πριν τις μάζες.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κούρσα των πολύτιμων μετάλλων και των ορυχείων...

💼🔥Τσούρτης: Από τα reports στα deals

Ο «μπαρουτοκαπνισμένος» τραπεζικός αναλυτής Πέτρος Τσούρτης αφήνει το τμήμα ανάλυσης της Optima Bank και περνάει στην πρώτη γραμμή του corporate. Ο Τσούρτης υπήρξε για χρόνια από τους πιο έμπειρους και «μάχιμους» τραπεζικούς αναλυτές της ελληνικής αγοράς, με βαθιά γνώση ισολογισμών και αγορών.



🎯🎰 Intralot: Τι περιμένουμε τώρα

Η Intralot κινείται βήμα-βήμα σε μια πορεία αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης που μπορεί να αλλάξει θεαματικά την αποτίμησή της στο ταμπλό.

1. Δημόσια πρόταση – ενίσχυση ελέγχου

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με τη δημόσια πρόταση που ακολούθησε τη στρατηγική κίνηση του Soohyung Kim, ο οποίος αύξησε το ποσοστό του, ενδυναμώνοντας τον έλεγχο στη μετοχική δομή.

2. Συμφωνία με Bally’s

Ακολουθεί η κρίσιμη συναλλαγή με την Bally’s: η Intralot θα αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία με αντάλλαγμα μετοχές και μετρητά, κίνηση που αυξάνει τη διεθνή της παρουσία και ενισχύει το στρατηγικό της αποτύπωμα στην αγορά τυχερών παιχνιδιών των ΗΠΑ.

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η γενική συνέλευση έδωσε το πράσινο φως για αύξηση έως €400 εκατ., με την τιμή διάθεσης για την εξαγορά με μετοχές να έχει οριστεί στα €1,30. Αυτό βάζει μια σαφή "άγκυρα" αποτίμησης που μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τη μετοχή.

4. Αποτελέσματα εξαμήνου

Παρά τη μικρή κάμψη τζίρου, η εταιρεία βελτίωσε EBITDA και σχεδόν ισοσκέλισε τα καθαρά κέρδη. Το σημαντικότερο: οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές μείωσαν τον καθαρό δανεισμό σε λίγο πάνω από €300 εκατ., δείχνοντας υγιή πορεία απομόχλευσης.

🎯 Συμπέρασμα: Η Intralot ξεκλειδώνει σταδιακά αξία μέσω στρατηγικών κινήσεων, με το debt profile να βελτιώνεται και τις προοπτικές να ενισχύονται. Η μέρα που η αγορά θα τιμολογήσει υψηλότερα την εταιρεία φαίνεται να πλησιάζει.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌Παρακολούθηση της ανακοίνωσης για την τελική τιμή διάθεσης στην ΑΜΚ.

📌Αξιολόγηση της αποτίμησης της Bally’s συναλλαγής σε σχέση με το enterprise value της Intralot.

🚀 Τουρισμός: Ανοδική πορεία με ισχυρά έσοδα

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει ανοδικά το 2025. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο α΄ εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 11%, φθάνοντας τα €7,3 δισ., κυρίως χάρη στη μεγαλύτερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι (€622,7). Οι αφίξεις ήταν σχεδόν στάσιμες (+0,6%), αλλά παραμένουν 24% υψηλότερες από το 2019.

Ξεχώρισαν οι ΗΠΑ (+20% αφίξεις, +29% εισπράξεις) και η Ρωσία (+92% αφίξεις, +74% εισπράξεις). Αντίθετα, η Γαλλία υποχώρησε κατά 10%. Σημαντική ώθηση έδωσε και η αεροπορική κίνηση: στο αεροδρόμιο της Αθήνας καταγράφηκε άνοδος 1 εκατ. διεθνών επιβατών, ενώ τα περιφερειακά αεροδρόμια σημείωσαν +3%. Οι προκρατήσεις για το καλοκαίρι αυξήθηκαν 5,7%, ξεπερνώντας ανταγωνιστικές μεσογειακές χώρες.

Η Ελλάδα παραμένει κορυφαίος προορισμός, με προοπτική ισχυρότερης σεζόν και περαιτέρω ενίσχυσης εσόδων.



⚡Νέες ρυθμίσεις για υδρογόνο έως το τέλος του 2025

Το ΥΠΕΝ ετοιμάζει νέο πλαίσιο για τις μεγάλες μεταφορές και τους αγωγούς υδρογόνου, με στόχο να καλυφθεί το σημερινό θεσμικό κενό. Οι διαβουλεύσεις προχωρούν και οι ρυθμίσεις θα παρουσιαστούν πριν το τέλος του έτους.

Μέχρι στιγμής η νομοθεσία αφορά κυρίως την παραγωγή, αφήνοντας ασαφή τον ρόλο των μεταφορέων. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικοί διάδρομοι προς τη Βόρεια Ευρώπη:

Νοτιοανατολικός Διάδρομος μέσω Βουλγαρίας και Τσεχίας.

Ελληνοϊταλικός Διάδρομος που καταλήγει στη Γερμανία, ήδη ενταγμένος στον κατάλογο PCI.

Η εγχώρια αγορά παραμένει αδύναμη, αφού λίγες βιομηχανίες βρίσκονται κοντά σε δίκτυα αγωγών, περιορίζοντας τη ζήτηση.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι τα projects χρειάζονται εξαγωγικό χαρακτήρα για να σταθούν.

Μελέτη της Ricardo εκτιμά ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει έως 140 TWh πράσινου υδρογόνου ετησίως μέχρι το 2050, αν αναπτυχθούν ΑΠΕ και υποδομές, καθιστώντας τη χώρα βασικό ευρωπαϊκό κόμβο.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Να παρακολουθείται στενά το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς θα καθορίσει την οικονομική βιωσιμότητα επενδύσεων δισ. ευρώ.

📌 Επικέντρωση σε έργα με εξαγωγικό προσανατολισμό και διασυνδέσεις με τη Βόρεια Ευρώπη.

🧱🏖️ Mega τουριστική επένδυση στο Λασίθι

Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων ετοιμάζεται στην Ελούντα – Πλάκα, απέναντι από τη Σπιναλόγκα, με κόστος 74 εκατ. ευρώ. Το έργο υλοποιεί η «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία Α.Ε.» του Ζαχαρία Λενακάκη, που από τα… τούβλα περνά στον τουρισμό.

Η μονάδα, δυναμικότητας 374 κλινών, θα αναπτυχθεί σε έκταση 71 στρεμμάτων με υπόσκαφα κτίρια και αμφιθεατρική διάταξη, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα προς τον κόλπο του Μιραμπέλλου. Θα περιλαμβάνει 159 δωμάτια, εστιατόρια, spa, γυμναστήριο, κλειστή πισίνα και beach bar, με ειδικές υποδομές για ΑμεΑ.

Η επένδυση, σε φάση δημόσιας διαβούλευσης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προβλέπεται να ξεκινήσει εργασίες το 2026 και να λειτουργήσει τον Απρίλιο 2027. Περίπου 15 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε «πράσινες» δράσεις, όπως έργα αφαλάτωσης και διαχείρισης αποβλήτων, ενώ η χρηματοδότηση θα προέλθει από τράπεζες, ίδια κεφάλαια και το Ταμείο Ανάκαμψης.



🚗 ΕΕ-ΗΠΑ: Άρση δασμών με αναδρομική ισχύ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε την κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, σε συνέχεια της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά από 1η Αυγούστου, προσφέροντας άμεση ανάσα στον κλάδο αυτοκινήτου.

Η συμφωνία προβλέπει «ειδική μεταχείριση» και για προϊόντα αλιείας–γεωργίας, ενώ οι δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που μπαίνουν στις ΗΠΑ περιορίζονται στο 15% αντί 30% που είχε απειλήσει ο Τραμπ. Παράλληλα, η ΕΕ δεσμεύτηκε να αγοράσει αμερικανική ενέργεια 750 δισ. δολ. και να επενδύσει άλλα 600 δισ. στην αμερικανική οικονομία.

Η πρόταση θα περάσει από Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, με τις Βρυξέλλες να τονίζουν ότι η κίνηση ενισχύει σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις εμπορικές σχέσεις.



🚀 Σπάνιες γαίες: Ράλι τιμών μετά το μπλόκο στις εξαγωγές

Οι τιμές νεοδυμίου και πρασεοδυμίου (NdPr), δύο καίριων σπάνιων γαιών για την παραγωγή υπερισχυρών μαγνητών, εκτινάχθηκαν μετά την απόφαση της MP Materials να σταματήσει τις εξαγωγές προς Κίνα. Η κίνηση χτύπησε στην «καρδιά» την κινεζική βιομηχανία, που βασιζόταν σε έως 9% των ποσοτήτων της MP, σε μια στιγμή που η ζήτηση για μαγνήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ανεμογεννητριών σπάει ρεκόρ.



Η τιμή αναφοράς για το οξείδιο NdPr ανέβηκε στις 632.000 γουάν/τόνο (88$/κιλό), +40% από τον Ιούλιο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο 2023. Η εξέλιξη δίνει ώθηση στα επενδυτικά σχέδια εξόρυξης εκτός Κίνας, με τις ΗΠΑ να στηρίζουν ενεργά την MP και την Ευρώπη να αναζητά στρατηγική αυτάρκειας.



Η Κίνα εξακολουθεί να κυριαρχεί με 70% της εξόρυξης και 90% της επεξεργασίας, αλλά η ανατροπή δείχνει ότι η γεωπολιτική έχει μπει για τα καλά στην αγορά σπάνιων γαιών.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση των κινεζικών αντιδράσεων και των νέων projects Δύσης.

📌 Εντοπισμός εισηγμένων εταιρειών εκτός Κίνας που θα ωφεληθούν από τη δομική άνοδο τιμών.

[email protected]



*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.