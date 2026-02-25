🚶‍♂️➡️🔥Στασινο-χαρτο επέλαση

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🛢️📈 ΕΛΠΕ: Το «κρυφό δικαίωμα προαίρεσης» των υδρογονανθράκων



Η HELLENiQ Energy (ΕΛΠΕ) σήμερα αποτιμάται κυρίως ως εταιρεία διύλισης, εμπορίας καυσίμων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι συμμετοχές της σε παραχωρήσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων – δίπλα σε διεθνείς ομίλους όπως η Chevron και η ExxonMobil – δεν αποτιμώνται ουσιαστικά στην τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία.

Η αγορά τις αντιμετωπίζει ως «δικαίωμα προαίρεσης» (option value) με σχεδόν μηδενική ενσωματωμένη αξία. Δηλαδή, δεν πληρώνει σήμερα για το ενδεχόμενο ανακάλυψης.

Τι θα συμβεί όμως αν προκύψει κάποιο εκμεταλλεύσιμο κοίτσμα;

📊 Πιθανά σενάρια ανατίμησης (rerating – επαναξιολόγηση αποτίμησης)

1️⃣ Μέτριο κοίτασμα (0,5–1 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου – tcf)

• Εκτιμώμενη Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present Value – NPV): 300–600 εκατ. ευρώ

• Πιθανή άνοδος μετοχής: +10% έως +20%

• Στοχευμένη αλλά όχι μετασχηματιστική επίδραση

2️⃣ Μεγάλο κοίτασμα (1,5–3 tcf)

• NPV: 1–2 δισ. ευρώ

• Μετάβαση σε υβριδική κατηγορία εταιρείας (Διύλιση + Έρευνα & Παραγωγή – E&P)

• Δυνητική άνοδος: +30% έως +60%

3️⃣ Στρατηγικό κοίτασμα κλίμακας Ανατολικής Μεσογείου

• Ουσιαστικός εταιρικός μετασχηματισμός

• Επανακατάταξη αποτίμησης

• Πιθανότητα διπλασιασμού κεφαλαιοποίησης σε βάθος χρόνου

⚖️ Ωστόσο, η αγορά θα εφαρμόσει σημαντική έκπτωση κινδύνου (risk discount) μέχρι να ληφθεί η Τελική Επενδυτική Απόφαση (Final Investment Decision – FID) και να αποσαφηνιστεί το επενδυτικό κόστος (κεφαλαιουχικές δαπάνες – capex) και το χρονοδιάγραμμα παραγωγής.

Το exploration story δεν αποτελεί τον βασικό επενδυτικό πυλώνα. Είναι όμως ένα ασύμμετρο στοίχημα, με περιορισμένο καθοδικό κίνδυνο και δυνητικά υψηλή υπεραξία.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η αποτίμηση χρειάζεται να εξετάζεται με όρους Καθαρής Παρούσας Αξίας και όχι ενθουσιασμού

📌 Το exploration λειτουργεί ως ενσωματωμένο χρηματοοικονομικό δικαίωμα προαίρεσης

📌 Η τελική επενδυτική απόφαση και το πραγματικό κόστος ανάπτυξης καθορίζουν το ουσιαστικό rerating (επαναξιολόγηση)







🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΒΙΟ-CENER-ΕΛΧΑ,JPMorgan, ΦΡΛΚ, ΚΟΥΕΣ,HG, KLAR ΙΚΤΙΝΟΣ

Ρεκόρ trading και προειδοποιήσεις για υπερβολές

📈 Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η JPMorgan Chase αναμένεται να ξεπεράσει τα $10 δισ. έσοδα από trading στο α’ τρίμηνο 2026, σημειώνοντας άνοδο περίπου 15% σε ετήσια βάση από το περσινό ρεκόρ των $9,7 δισ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμώνται στα $105 δισ. για φέτος.

Η σημασία της είδησης έγκειται στον συστημικό κίνδυνο που περικλείει.

⚠️ Ο CEO Jamie Dimon προειδοποιεί για σημάδια υπερβολικής ανάληψης ρίσκου στον κλάδο, βλέποντας ομοιότητες με την περίοδο πριν την κρίση του 2008, αν και η τράπεζα δηλώνει πιο συγκρατημένη στρατηγική.

🐺Οι προειδοποιήσεις Jamie Dimon συχνά λειτουργούν ως αυτές του βοσκού που φώναζε λύκος στα πρόβατα.

Στην καθ’ ημάς Ανατολή το κλίμα χθες στην αγορά έκρυβε πιέσεις για τις τραπεζικές μετοχές.

Οι πιέσεις αυτές ήταν εισαγόμενες αφού και στην Ευρώπη οι τραπεζικές μετοχές ήταν αυτές που ηγήθηκαν των καταδυτικών προσπαθειών…

Γιατί πιέστηκαν οι τράπεζες στην Ευρώπη; Το σινιάλο δόθηκε …αργότερα από την αντίπερα ακτή του Ατλαντικού.

Αυτό που δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής είναι πως η πτώση συνοδεύτηκε από αυξημένους όγκους συναλλαγών. Οι επόμενες συνεδριάσεις να δείξουν αν αυτή η κατάσταση κρύβει και κάποια επιπλέον μηνύματα και προθέσεις…

Eurostoxx





Η οπισθοχώρηση των βαρέων αρμάτων του ΧΑ έδωσε την ευκαιρία στα ελαφρύτερα τεθωρακισμένα να διαπρέψουν ισοζυγίζοντας τις απώλειες του Γενικού Δείκτη. Για άλλη μια φορά τα «Στασινόχαρτα» κράτησαν την γραμμή του μετώπου…

🔹 ΒΙΟ(+7,16%)-CENER(+2,95%)-ΕΛΧΑ(+2,84%): Ο όμιλος από τότε που έχει περάσει στη νεότερη γενιά διαρθρωθεί σε πιο σύγχρονες και αποδοτικές βάσεις. Νομίζω πως αυτά που βλέπουμε στο ταμπλό είναι η ανταμοιβή με πορείας διεθνοποίησης της επερχόμενης ελληνικής βιομηχανικής υποδομής…

🔹Εν αντιθέσει με άλλους ομίλους περισσότερους φιλικούς στον αγοραίο χρήστη δείχνει να έχει στερεότερες βάσεις

🔹 ΜΠΕΛΑ: Η μετοχή μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ταλαιπωρίας που έφερε τη μετοχή από τα 32 στα 24 Ευρώ, χθες βγήκε να αντιδράσει κόντρα στο γενικότερο ρεύμα της καχυποψίας…

🔹 ΟΠΑΠ: Οι νέες πιέσεις που δέχθηκε η μετοχή μπορεί να αυξάνουν τις υποσχόμενες αποδόσεις αλλά προβληματίζουν αυτούς που επέλεξαν να ακολουθήσουν το εγχείρημα του μετασχηματισμού.

🔹 ΔΕΗ: Διατηρεί τις δυνάμεις όπως και οι περισσότερες της κατηγορίας της στην Ευρώπη.

🔹 ΦΡΛΚ: Η υπέρβαση του 5% από την Quest στη Fourlis αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης σε έναν όμιλο που υλοποιεί λειτουργικό του μετασχηματισμό.

🔹 Ο Θεόδωρος Φέσσας «αγοράζει» το growth story μιας ενιαίας retail πλατφόρμας με brands όπως IKEA, Intersport, Foot Locker, ποντάροντας σε ενοποιημένα logistics, data και e-commerce επιτάχυνση.

🔹 Η είσοδος υποδηλώνει εμπιστοσύνη πριν αποτυπωθεί πλήρως στους ισολογισμούς

🔹 Τα growth stories κρίνονται στην εκτέλεση και όχι στις εξαγγελίες

Hydrogenics Clean Power(HG)(M98): Η στήλη της είχε εντοπίσει το περασμένο καλοκαίρι κοντά στο 1,5-2 δολ. μετά το πρώτο κύμα ανόδου που ακολούθησε την ανακοίνωση της πατέντας παραγωγής γραφενίου. Τότε υποθέταμε πως το γραφένιο είναι ένα υλικό του οποίου χρήση στο μέλλον μπορεί να αναδειχθεί κρίσιμη.

Χθες η μετοχή στην Αμερική ξεπέρασε τα 6 δολ. και στις ευρωπαϊκές αγορές προσέγγισε τη ζώνη των 4…

KLAR: Μια άλλη περίπτωση που έχει «τσαλακωθεί» πολύ τους τελευταίους μήνες παρότι τα θεμελιώδη συνεχίζουν να παρουσιάζουν βελτίωση είναι η μετοχή της Klarna η οποία από ψηφιακή πιστωτική διευκόλυνση σχεδιάζει να εξελιχτεί σε ψηφιακή τράπεζα…

📬📬⚡Ικτίνος: Αγαπητέ Κώστα,

⏳Σχετικά με το deal της ΙΚΤΙΝΟΣ και το τίμημα αυτού, πολύ καλά αποτιμήθηκε από την αγορά. Τα ενεργειακά έργα πωλιούνται βάση των μελλοντικών χρηματοροών.

⏳Συνήθως όπως πολύ εύστοχα γράφεις μιλάμε για ένα τίμημα μεταξύ 0.9 και 1.3 εκ ευρώ ανά MW. Στην περίπτωση όμως του ΙΚΤΙΝΟΥ το έργο είναι ένα εκ των παλαιότερων και έχει πλέον ελάχιστη περίοδο ζωής μπροστά του και αυτό αποτιμήθηκε στην τιμή του.

⏳Να το γράψω πιο απλά. Αν ο ΙΚΤΙΝΟΣ κράταγε το έργο μέχρι το τέλος ζωής των Α/Γ του δεν θα μάζευε μάλλον τα 8 εκ. ευρώ που έλαβε εφάπαξ τώρα.

⏳Και πέραν της λογιστική απεικόνισης μόνο τα 8 εκ ευρώ με ένα εύλογο επιτόκιο 5.5% που πληρώνει η εταιρία θα της εξοικονομήσουν εσαεί 400 Κ ευρώ σε αντίθεση με τα μερίσματα που θα εισέπραττε για ελάχιστα πλέον χρόνια. Εξαιρετικό λοιπόν το deal.

📦🏗️ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από τον κύκλο έργων στα σταθερά cash flows

📊 Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει τη μετάβαση από καθαρά κατασκευαστικός όμιλος σε πλατφόρμα παραχωρήσεων και υποδομών με επαναλαμβανόμενα έσοδα. Στο εννεάμηνο 2025 τα έσοδα ανήλθαν σε 2,87 δισ. ευρώ (+28,7%), το adj. EBITDA εκτινάχθηκε 66,2% στα 463,9 εκατ. και τα adj. καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 106,6 εκατ. (+11%). Κομβικό στοιχείο: οι παραχωρήσεις συνεισφέρουν πλέον το 57% της λειτουργικής κερδοφορίας, με αυξημένη κυκλοφορία στους οδικούς άξονες.

🛣️ Το ανεκτέλεστο 9,2 δισ. ευρώ προσφέρει πολυετή ορατότητα. Μπροστά βρίσκονται η Εγνατία Οδός, το Αεροδρόμιο Καστελίου (>65% πρόοδος), ο ΒΟΑΚ και το IRC Ελληνικού – έργα που μετατρέπουν το backlog σε σταθερά ταμειακά ρεύματα.

🌍 Στο εξωτερικό, η υπογραφή εμπιστευτικότητας με την Ukrhydroenergo στο πλαίσιο της KyivBuildUkraine ανοίγει προοπτική για έργα 1,5 δισ. ευρώ. Στο επίκεντρο ο αντλησιοταμιευτικός σταθμός Δνείστερου (1.263 MW) και νέο έργο 220 MW, με πιθανή στήριξη από ευρωπαϊκά ταμεία ανασυγκρότησης.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η εικόνα δείχνει μετασχηματισμό προς προβλέψιμα έσοδα, στοιχείο που τείνει να δικαιολογεί υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης

📌 Το ανεκτέλεστο λειτουργεί ως «μαξιλάρι ορατότητας», αλλά η εκτέλεση και η χρηματοδότηση παραμένουν κρίσιμες μεταβλητές

📌 Η διεθνής επέκταση ενέχει ρίσκο χώρας, όμως προσφέρει option αξίας σε φάση ευρωπαϊκής ανασυγκρότησης

📌 Ο συνδυασμός παραχωρήσεων και ενέργειας ενισχύει το προφίλ μακροπρόθεσμης σταθερότητας ταμειακών ροών

🏦📈 Τράπεζες: Οι τιμές στόχοι της Euroxx Securities

📊 Η αναμενόμενη ενίσχυση της κερδοφορίας στο γ’ τρίμηνο 2025 και στο σύνολο της χρήσης διατηρεί τον τραπεζικό κλάδο στο επίκεντρο. Οι αναλυτές της Euroxx Securities επιμένουν στη σύσταση Overweight, ξεχωρίζοντας ως top picks τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς.

📈 Από την αρχή του έτους οι ελληνικές τράπεζες καταγράφουν άνοδο 12%, έναντι 4,2% του πανευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη, ένδειξη υπεραπόδοσης που στηρίζεται τόσο στα αποτελέσματα όσο και στις προσδοκίες για το 2026.

🎯 Οι τιμές-στόχοι διαμορφώνονται στα:

€4,8 για τη Eurobank- ( Τιμή χθες 3,87)

για τη Eurobank- ( Τιμή χθες 3,87) €16,3 για την Εθνική Τράπεζα-(13,8)

για την Εθνική Τράπεζα-(13,8) €4,3 για την Alpha Bank-(3,60)

για την Alpha Bank-(3,60) €9,4 για την Τράπεζα Πειραιώς-(7,98)

για την Τράπεζα Πειραιώς-(7,98) €10 για την Optima Bank-(9,53)

💶 Σε επίπεδο μεγεθών, προβλέπεται οριακή βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς οι μειώσεις επιτοκίων έχουν πλέον απορροφηθεί, ενώ αναμένεται ισχυρή διψήφια αύξηση προμηθειών και σταθερό κόστος κινδύνου χωρίς αρνητικές εκπλήξεις.

🚀 Τα επιχειρηματικά σχέδια δείχνουν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης χορηγήσεων 8%-10% και EPS growth κοντά στο 10% ετησίως, στοιχείο που στηρίζει τη μερισματική δυναμική και την επενδυτική ορατότητα για το 2026.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η υπεραπόδοση του κλάδου υποδηλώνει ότι η αγορά προεξοφλεί συνέχιση της κερδοφορίας και σταθερή μερισματική πολιτική

📌 Η σύγκριση με τον πανευρωπαϊκό δείκτη βοηθά στην αξιολόγηση της σχετικής αποτίμησης

📌 Η διατήρηση διψήφιου ρυθμού αύξησης χορηγήσεων αποτελεί βασικό κριτήριο βιωσιμότητας της ανόδου

📌 Η απουσία αρνητικών εκπλήξεων στο κόστος κινδύνου ενισχύει την προβλεψιμότητα των κερδών

🏦🤖 Τράπεζες & Τεχνητή Νοημοσύνη – Ο θόρυβος και η ουσία

🔎 Περιορισμένος ο κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι ο ανταγωνισμός από πλατφόρμες που αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και υπόσχονται υψηλότερες αποδόσεις καταθέσεων δεν απειλεί ουσιαστικά το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ο λόγος είναι δομικός: το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων βρίσκεται σε τρεχούμενους και χαμηλότοκους λογαριασμούς ταμιευτηρίου, τις λεγόμενες «βασικές καταθέσεις», με περιορισμένη ευαισθησία στο επιτόκιο.

💰 Το επιτοκιακό ρίσκο είναι αριθμητικά μικρό.

Ακόμη και αν το κόστος καταθέσεων αυξηθεί κατά 25 μονάδες βάσης, η επίδραση στα κέρδη προ φόρων εκτιμάται σχεδόν μηδενική για την Ελλάδα, με τον αντίκτυπο στο ROTE (Return on Tangible Equity – Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων) να περιορίζεται μόλις στο 0,1%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ίδια μεταβολή μεταφράζεται σε περίπου 3% μείωση κερδών και πτώση 0,7 ποσοστιαίων μονάδων στο ROTE.

📊 Γιατί η διαρροή καταθέσεων είναι περιορισμένη;

Υψηλότερες αποδόσεις ήδη προσφέρονται μέσω προθεσμιακών προϊόντων, ωστόσο η απορρόφηση παραμένει χαμηλή. Αυτό υποδηλώνει ότι οι καταθέτες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε ρευστότητα, ασφάλεια και ευκολία, παρά σε οριακές διαφορές απόδοσης.

⛽ Motor Oil: Ιστορικά Υψηλά με «Καύσιμο» το Growth Story

🔹 Η Motor Oil (ΜΟΗ) διαπραγματεύεται σε ιστορικά υψηλά, με απόδοση +60% σε 52 εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται έντονη διάθεση κατοχύρωσης κερδών. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι το χαρτί έχει περάσει σε «ισχυρά χέρια», με επενδυτές που βλέπουν συνέχεια στο story.

🔹 Η ζώνη των 34,70€ λειτουργεί ως βραχυπρόθεσμη στήριξη, με τέταρτη ανοδική αντίδραση από τις αρχές Φεβρουαρίου. Πρόκειται για περιοχή συσσώρευσης μετά το αιφνιδιαστικό ράλι από τα 31€, που επιβεβαίωσε την αλλαγή επιπέδου στη μετοχή.

🔹 Κρίσιμη θεωρείται η ζώνη 32–32,50€, καθώς μια ελεγχόμενη διόρθωση μέχρι εκεί θα αποτελούσε υγιή τεχνική αποφόρτιση πριν την επόμενη κίνηση. Ο μεγάλος στόχος παραμένει τα 40€, επίπεδο που μεταφράζεται σε περίπου +30% ετήσια απόδοση — ποσοστό εφικτό αν διατηρηθεί το momentum.

🔹 Σε θεμελιώδες επίπεδο, ο Όμιλος επεκτείνει το αποτύπωμά του σε ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας, χωρίς να αλλοιώνει τον πυρήνα της διύλισης. Το μίγμα δεν μεταλλάσσεται — διευρύνεται. Αυτό δικαιολογεί και τις υψηλότερες αποτιμήσεις.

🔹 Με την Ελλάδα σε ρόλο ενεργειακού κόμβου στη μετά-ρωσική Ευρώπη, τόσο η Motor Oil όσο και η HELLENiQ Energy διατηρούν ισχυρό στρατηγικό αφήγημα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η διατήρηση της μετοχής πάνω από τα 32–32,50€ ενισχύει το ανοδικό σενάριο και περιορίζει τον τεχνικό κίνδυνο

📌 Η πιθανή διόρθωση θα μπορούσε να εκληφθεί ως φάση επανασυσσώρευσης και όχι απαραίτητα αλλαγή τάσης

📌 Η παρακολούθηση των περιθωρίων διύλισης και των επενδύσεων σε ΑΠΕ βοηθά στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας του growth story

📌 Το επίπεδο των 40€ δεν αποτελεί υπερβολικό στόχο εφόσον παραμείνει ευνοϊκό το ενεργειακό περιβάλλον στην Ευρώπη

🥤Coca-Cola HBC: Νέα ιστορικά υψηλά με «ανοικτό option» Αφρικής

🔹 Το ένατο ιστορικό υψηλό στις πρώτες 36 συνεδριάσεις του 2026 κατέγραψε η μετοχή της Coca‑Cola HBC (ΕΕΕ), επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά προεξοφλεί κάτι περισσότερο από απλώς καλά αποτελέσματα.

🔹 Τα αποτελέσματα του 2025 ήταν ισχυρά αυτοτελώς, χωρίς τη συμβολή της εξαγοράς του 75% της Coca‑Cola Beverages Africa, ύψους 2,6 δισ. δολ., η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026. Δηλαδή, η ανάπτυξη δεν ήταν “λογιστική”, αλλά οργανική.

📊 Βασικά μεγέθη 2025

Όγκος πωλήσεων: +2,8%

Energy: +28,3% (10η συνεχής χρονιά δυναμικής ανόδου)

(10η συνεχής χρονιά δυναμικής ανόδου) Sparkling: +2,5%

EBIT margin: 11,7%

EPS: +19,7% στα €2,72

Καθαρό χρέος: €1,23 δισ.

Μόχλευση: 0,7x (ισχυρός ισολογισμός)

Η Coke Zero κινείται με χαμηλή διψήφια ανάπτυξη, ενώ η επέκταση του Coffee στο κανάλι out-of-home με 2.100 νέα σημεία ενισχύει τη διαφοροποίηση.

🎯 Για το 2026, η διοίκηση στοχεύει οργανική αύξηση εσόδων 6-7% και EBIT 7-10%. Με τέτοια ορατότητα και χαμηλή μόχλευση, η Αφρική λειτουργεί ως embedded growth option που ακόμη δεν έχει πλήρως τιμολογηθεί.

📈 Τεχνικά, μια σταθεροποίηση/επιστροφή προς τη ζώνη των €49 μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για κίνηση προς τα €62, εφόσον διατηρηθεί το momentum κερδοφορίας και οι ροές παραμείνουν ισχυρές.

Η αγορά μέχρι στιγμής ανταμείβει την ποιότητα. Το ερώτημα είναι αν έχει προεξοφλήσει το επόμενο σκέλος ανάπτυξης.

⚡🏭 ΔΕΗ – Πτολεμαΐδα V: Το «reset» της μεταλιγνιτικής εποχής

🔄 Η μετατροπή της «Πτολεμαΐδα V» από λιγνιτική σε μονάδα φυσικού αερίου αποτελεί στρατηγική στροφή για τη Δυτική Μακεδονία και τη συνολική αρχιτεκτονική παραγωγής της ΔΕΗ. Η προκαταρκτική μελέτη σύνδεσης με το ΕΣΜΦΑ, που προωθεί ο ΔΕΣΦΑ, σηματοδοτεί τη μετάβαση από το παλιό μοντέλο βάσης (λιγνίτης) σε ευέλικτη θερμική ισχύ χαμηλότερων εκπομπών.

💶 Το έργο σύνδεσης, προϋπολογισμού 29 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει επέκταση 10 χλμ. αγωγού (30 ιντσών) και Μετρητικό–Ρυθμιστικό Σταθμό ≥850 MWh/ώρα. Περίπου 6 εκατ. θα ανακτηθούν μέσω Τέλους Σύνδεσης, ενώ 23 εκατ. θα ενταχθούν στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση. Η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται το 2027 και η λειτουργία στο τέλος του 2028.

🌱 Κομβικό στοιχείο είναι η συμβατότητα με υδρογόνο, που διατηρεί «option value» για μελλοντική απανθρακοποίηση. Η έγκριση της μετατροπής από τη ΡΑΑΕΥ και η συνολική επένδυση άνω των 300 εκατ. ευρώ επανατοποθετούν τη μονάδα ως κρίσιμο asset ευελιξίας.

📊 Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η κίνηση ενισχύει τη θέση της ΔΕΗ στο capacity market και μειώνει τον κίνδυνο stranded asset. Η Πτολεμαΐδα V μετατρέπεται από σύμβολο του λιγνιτικού παρελθόντος σε γέφυρα ενεργειακής μετάβασης, με ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην τοπική οικονομία όσο και στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η ένταξη μέρους της επένδυσης στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση περιορίζει τη μεταβλητότητα απόδοσης

📌 Η συμβατότητα με υδρογόνο προσθέτει μακροπρόθεσμη στρατηγική αξία πέρα από το φυσικό αέριο

📌 Η διασύνδεση με το ΕΣΜΦΑ ενισχύει τη θέση της ΔΕΗ στο νέο ενεργειακό μείγμα χαμηλότερων εκπομπών

🌬️🗺️ Φρένο στα αιολικά σε ευαίσθητες περιοχές – Νέος χωροταξικός χάρτης υπό διαμόρφωση

🔎 Η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σηματοδοτεί στροφή σε αυστηρότερους κανόνες χωροθέτησης των αιολικών πάρκων. Το επικαιροποιημένο σχέδιο εισέρχεται σε φάση δημόσιας διαβούλευσης και θα συνοδευτεί από Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, πριν εγκριθεί με κοινή υπουργική απόφαση.

🌿 Το νέο πλαίσιο διατηρεί τις υφιστάμενες ζώνες αποκλεισμού – πυρήνες εθνικών δρυμών, περιοχές απόλυτης προστασίας και υγροτόπους Ramsar εντός του δικτύου Natura 2000 – αλλά προσθέτει νέες κατηγορίες, όπως τις λεγόμενες «άνευ δρόμων» περιοχές, ενισχύοντας το πλέγμα προστασίας του φυσικού τοπίου.

🏖️ Παράλληλα, εισάγεται διαφοροποίηση χωρητικότητας ανά Δημοτική Ενότητα, βάσει του βαθμού τουριστικής ανάπτυξης, συνδέοντας την ενεργειακή πολιτική με το υπό εκπόνηση Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό.

⚡ Η ΕΛΕΤΑΕΝ αντιδρά, προειδοποιώντας ότι οριζόντιοι αποκλεισμοί σε περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού μπορεί να αυξήσουν το ενεργειακό κόστος και να πλήξουν την ανταγωνιστικότητα.

⚖️ Το ζητούμενο για την Πολιτεία είναι μια λεπτή ισορροπία: προστασία του περιβάλλοντος χωρίς γενικευμένες απαγορεύσεις που θα περιορίσουν επενδύσεις και την πρόσβαση σε φθηνή, καθαρή ενέργεια.

⚡🔥 Ζυγίζει το μεγάλο project αερίου η Helleniq Energy

🔎 Η Helleniq Energy βρίσκεται μπροστά σε μια στρατηγική απόφαση: επένδυση 450 εκατ. ευρώ για νέα μονάδα φυσικού αερίου 826 MW στη Θεσσαλονίκη, μέσω της θυγατρικής Enerwave. Η τελική ετυμηγορία αναμένεται έως το τέλος του α’ εξαμήνου 2026 και δεν αφορά απλώς ένα ακόμη έργο παραγωγής, αλλά τη διαμόρφωση ενός νέου ενεργειακού κόμβου στη Βόρεια Ελλάδα.

⚙️ Καθοριστικός παράγοντας είναι το πλωτό FSRU στον Θερμαϊκό. Αν προχωρήσει, θα ενισχύσει την ασφάλεια τροφοδοσίας LNG και τη βιωσιμότητα της μονάδας, δημιουργώντας συνέργειες εμπορίας και ηλεκτροπαραγωγής. Χωρίς αυτό, το project χάνει μέρος του στρατηγικού του βάθους.

🏗️ Σε επίπεδο αδειών, το έργο στα Διαβατά (Δήμος Δέλτα) έχει λάβει έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης, ενώ η αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας 400 MW αυξάνει την ευελιξία σε ένα σύστημα με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ.

📉 Η προοπτική απόσυρσης παλαιών μονάδων, οι ανάγκες εφεδρείας και η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα. Όμως η τελική απόφαση θα κριθεί στη λεπτή ισορροπία κόστους–απόδοσης, με το φυσικό αέριο να παραμένει –τουλάχιστον μεταβατικά– το βασικό καύσιμο-γέφυρα της ενεργειακής μετάβασης.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η επένδυση αξιολογείται καλύτερα μέσα από τη μελλοντική διακύμανση τιμών αερίου και CO₂

📌 Η σύνδεση με FSRU αυξάνει τη στρατηγική αξία και μειώνει τον εφοδιαστικό κίνδυνο

📌 Η εξέλιξη της διείσδυσης ΑΠΕ καθορίζει την ανάγκη για ευέλικτες θερμικές εφεδρείες

📌 Η αποτίμηση της εταιρείας επηρεάζεται από το αν η αγορά τιμολογήσει το project ως σταθερή ταμειακή ροή ή ως κυκλικό ρίσκο

🏭🇪🇺 Made in Europe: Καθυστέρηση, Ανταγωνιστικότητα και το Ελληνικό Στοίχημα

🔎 Διπλός είναι ο κίνδυνος από την καθυστέρηση της παρουσίασης του σχεδίου «Made in Europe» από την European Commission. Σε μια συγκυρία όπου οι ΗΠΑ υλοποιούν επιθετική βιομηχανική πολιτική και η Κίνα ενισχύει συστηματικά τους εθνικούς της πρωταθλητές, η αναβολή στέλνει μήνυμα αβεβαιότητας και θεσμικής αδράνειας. Η βιομηχανία χρειάζεται προβλεψιμότητα για να επενδύσει∙ κάθε καθυστέρηση μεταφράζεται σε αναμονή κεφαλαίων και αναβολή αποφάσεων.

⚖️ Ο δεύτερος κίνδυνος αφορά την ίδια τη στρατηγική ταυτότητα της Ευρώπης. Η ΕΕ φαίνεται να παλινδρομεί μεταξύ ανταγωνιστικότητας και προστατευτισμού, χωρίς ακόμη σαφή κοινή γραμμή. Το ερώτημα είναι αν θα επιλεγεί μια ευέλικτη προσέγγιση ενίσχυσης της παραγωγής ή ένα πιο αυστηρό πλαίσιο «ευρωπαϊκού περιεχομένου» που ενδέχεται να αυξήσει το κόστος.

🇬🇷 Για την Ελλάδα, η διάσταση είναι επίσης διττή. Από τη μία, μπορεί να ανοίξουν ευκαιρίες σε ΑΠΕ, ενεργειακές υποδομές, κατασκευή εξοπλισμού και βιομηχανική συναρμολόγηση, εφόσον επιταχυνθεί η επανατοποθέτηση παραγωγής εντός ΕΕ. Η απαίτηση για υψηλότερο ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε συγχρηματοδοτούμενα έργα θα μπορούσε να ενισχύσει εγχώριους προμηθευτές.

💰 Από την άλλη, εάν οι νέοι κανόνες οδηγήσουν σε ακριβότερο εξοπλισμό, το κόστος της ενεργειακής μετάβασης θα αυξηθεί. Σε μια οικονομία που επιδιώκει ταχεία απολιγνιτοποίηση και παραμένει εξαρτημένη από εισαγόμενη τεχνολογία, η ισορροπία μεταξύ στρατηγικής αυτάρκειας και χαμηλού κόστους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρακολούθηση των τελικών όρων «ευρωπαϊκού περιεχομένου» μπορεί να προσφέρει έγκαιρη εικόνα για το ποιοι κλάδοι ενδέχεται να ευνοηθούν

📌 Η στάθμιση μεταξύ κόστους ενεργειακής μετάβασης και εγχώριας προστιθέμενης αξίας επηρεάζει άμεσα τις επενδυτικές αποτιμήσεις

📌 Η ανάγνωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής μέσα από το πρίσμα ανταγωνιστικότητας και όχι μόνο πολιτικής ρητορικής ενισχύει τη ρεαλιστική αποτίμηση των κινδύνων

💊 Novo Nordisk – Όταν η Καινοτομία Δεν Φτάνει

📊 Η μετοχή της Novo Nordisk βυθίστηκε μετά την ανακοίνωση ότι το CagriSema δεν απέδειξε μη κατωτερότητα έναντι της τιρζεπατίδης της Eli Lilly. Η αγορά δεν συγχωρεί όταν το αφήγημα της «επόμενης γενιάς» δεν επιβεβαιώνεται αριθμητικά.

💉 Το CagriSema πέτυχε απώλεια βάρους 23%, έναντι 25,5% της τιρζεπατίδης (Mounjaro/Zepbound). Σε μια αγορά όπου η αποτελεσματικότητα είναι το απόλυτο KPI, η υστέρηση μεταφράζεται σε απώλεια μεριδίου και πίεση τιμών.

📉 Η μετοχή διαπραγματεύεται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2021, έχοντας ήδη χάσει σχεδόν 50% το 2025. Η καθοδήγηση για επιβράδυνση ανάπτυξης το 2026 και η απώλεια αποκλειστικότητας σε βασικά σκευάσματα εντείνουν την αβεβαιότητα.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής καλείται να διαχωρίζει το ισχυρό brand από τη διατηρήσιμη υπεροχή δεδομένων

📌 Η αποτίμηση σε φαρμακοβιομηχανίες εξαρτάται από κλινικά endpoints και όχι από προσδοκίες

📌 Σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού, το margin of safety αποκτά μεγαλύτερη σημασία





💻Η νέα σκακιέρα της ελληνικής Πληροφορικής

🔎 Η ελληνική αγορά Πληροφορικής περνά σε φάση επιτάχυνσης συγκέντρωσης, με το διπλό deal της Real Consulting (είσοδος νέων επενδυτών και εξαγορά OTS) να λειτουργεί ως καταλύτης νέων ισορροπιών. Το μήνυμα είναι σαφές: η κρίσιμη μάζα γίνεται προϋπόθεση επιβίωσης.

⚙️ Τα μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτούν κεφάλαια, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό, πιέζοντας κυρίως τις μεσαίες εταιρείες προς συνεργασίες ή εξαγορές. Παρά τη σχετική επιβράδυνση του 2025 σε σχέση με το εκρηκτικό 2024, οι διεργασίες είναι έντονες.

🌍 Η επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης στρέφει το βλέμμα στην εξωστρέφεια και τις διεθνείς αγορές. Όσοι αποκτήσουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση και λειτουργική κερδοφορία θα έχουν προβάδισμα στο νέο κύμα deals.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η συγκέντρωση στον κλάδο υποδηλώνει ότι η κλίμακα αποκτά στρατηγική αξία

📌 Οι μεσαίες εταιρείες ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε αποφάσεις συμμαχιών

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών



Σορτάρισμα μετοχής και πρακτικές αντιμετώπισης

Κύριε Στούπα καλησπέρα.

Παρακολουθώ συστηματικά το οικονομικό σας ρεπορτάζ και θα ήθελα, εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, να με διαφωτίσετε σχετικά με το ζήτημα του σορταρίσματος μιας μετοχής.

Συγκεκριμένα, θα με ενδιέφερε μια σαφής αποτύπωση του μηχανισμού: πως πραγματοποιείται στην πράξη το σορτάρισμα, ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς (θεσμικοί επενδυτές, δανειστές τίτλων, χρηματιστηριακές εταιρείες) και ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες δανεισμού και επαναγοράς των μετοχών.

Παράλληλα, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους μια εισηγμένη εταιρεία ή οι βασικοί/μεγαλομέτοχοί της μπορούν να αντιδράσουν σε έντονες πιέσεις από short θέσεις. Για παράδειγμα:

· Σε ποιο βαθμό μπορεί να αξιοποιηθεί η αγορά ιδίων μετοχών, ιδίως αν οι μεγαλομέτοχοι έχουν «μεγάλη δύναμη πυρός»;

· Πόσο αποτελεσματική είναι η ενίσχυση της επικοινωνιακής στρατηγικής ή η παροχή πρόσθετων στοιχείων προς την αγορά;

· Υπάρχουν πρακτικές κεφαλαιακής θωράκισης ή στρατηγικές συμμαχίες που λειτουργούν αποτρεπτικά;

· Ποια είναι τα όρια μεταξύ θεμιτής άμυνας και χειραγώγησης της αγοράς;

Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την τεκμηριωμένη άποψή σας, είτε σε απάντηση - προτιμητέο - προς εμένα, είτε - αν το κρίνετε πιο χρήσιμο - στο πλαίσιο σχετικού δημοσιεύματος.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και την προσοχή σας.

Με εκτίμηση,

Άκης Χαραλάμπους.



Απάντηση: Το «σορτάρισμα» (short selling) είναι ένας μηχανισμός απολύτως θεμιτός στις οργανωμένες αγορές, αν και συχνά παρεξηγημένος, επειδή συνδέεται με πτώση τιμών και κερδοσκοπικές στρατηγικές.

Πώς γίνεται στην πράξη το short:

Στην ουσία πρόκειται για δανεισμό και πώληση μετοχών. Ένας επενδυτής δανείζεται τίτλους — συνήθως μέσω της χρηματιστηριακής του — από θεσμικούς που διαθέτουν μεγάλα χαρτοφυλάκια (funds, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες). Τους πουλά άμεσα στην αγορά και στο μέλλον τους επαναγοράζει για να τους επιστρέψει. Αν η τιμή έχει πέσει, κερδίζει τη διαφορά. Αν έχει ανέβει, υφίσταται ζημία.

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει τρία βασικά μέρη:

• τον επενδυτή που ανοίγει τη short θέση

• τον δανειστή τίτλων (institutional investor)

• τη χρηματιστηριακή που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και διαχειρίζεται τις εγγυήσεις (margin)

Πώς μπορεί να αντιδράσει μια εταιρεία:

Οι εισηγμένες δεν μπορούν να «απαγορεύσουν» τα short, μπορούν όμως να περιορίσουν τις επιπτώσεις τους.

1. Αγορές ιδίων μετοχών:

Είναι το πιο άμεσο εργαλείο. Όταν υπάρχει ισχυρός βασικός μέτοχος με ρευστότητα, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, επειδή μειώνει τη διαθέσιμη ελεύθερη διασπορά και αυξάνει τη ζήτηση.

2. Διαφάνεια και ενημέρωση αγοράς:

Συχνά τα short χτυπούν εταιρείες όπου υπάρχει αβεβαιότητα. Η ταχεία δημοσιοποίηση στοιχείων, guidance και ξεκάθαρη επικοινωνία μπορεί να περιορίσει τον πανικό.

3. Κεφαλαιακή θωράκιση:

Ισχυρός ισολογισμός, χαμηλός δανεισμός και σταθερές ταμειακές ροές αποτελούν την πιο αποτελεσματική «άμυνα», διότι αποδυναμώνουν το βασικό επιχείρημα των short sellers.

4. Στρατηγικές κινήσεις:

Συμμαχίες, είσοδος ισχυρών επενδυτών ή σημαντικά επιχειρηματικά deals συχνά ανατρέπουν το επενδυτικό αφήγημα που στηρίζει μια short επίθεση.

Τα όρια της νομιμότητας:

Η θεμιτή άμυνα τελειώνει εκεί που αρχίζει η χειραγώγηση. Επιτρέπονται οι αγορές ιδίων μετοχών και η ενημέρωση της αγοράς. Απαγορεύονται όμως πρακτικές όπως συντονισμένες αγορές για τεχνητή στήριξη τιμών, διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών ή χρήση εμπιστευτικών δεδομένων.

