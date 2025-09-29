🦢 🐓 S&P 500: Οι 8.000 ή οι 1.600 είναι πιο κοντά;

Επιμέλεια: Κώστας Στούπας

🐓 Ένας «Μαύρος Κύκνος» προειδοποιεί

Ο Mark Spitznagel, ιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων της Universa Investments, ξαναχτυπά με μια από τις πιο ανησυχητικές προβλέψεις των τελευταίων ετών: ένα νέο «ευφορικό ράλι» της Wall Street μπορεί να στείλει τον S&P 500 στις 8.000 μονάδες, πριν ακολουθήσει πτώση έως και 80%, συγκρίσιμη με το κραχ του 1929.

🚨 🚨🚨 Πρώτα βλέπει για τον S&P 500 τις 8.000 και μετά τις 1.600 μονάδες

Ο λόγος που ο Spitznagel πιστεύει ότι η τρέχουσα ανοδική πορεία της αγοράς θα μπορούσε να καταλήξει χειρότερα από το 1929 είναι οι επαναλαμβανόμενες ομοσπονδιακές διασώσεις των αγορών και της οικονομίας.

🚨 Κατά τον Spitznagel, η αγορά θυμίζει τα τέλη της δεκαετίας του ’20: διαρκείς διασώσεις, υπερβολική ρευστότητα, και αποτιμήσεις που έχουν αγγίξει ιστορικά υψηλά. Την παρομοιάζει με δασοπυρόσβεση που καταστέλλει κάθε μικρή φωτιά, μόνο και μόνο για να συσσωρευτεί καύσιμη ύλη μέχρι την τελική πύρινη λαίλαπα.



📊 Το hedge fund του, η Universa (διαχείριση $20 δισ.), ειδικεύεται στην προστασία από γεγονότα τύπου «μαύρου κύκνου» μέσω παραγώγων. Το track record είναι εντυπωσιακό:

+100% αποδόσεις στην κρίση 2008

$1 δισ. κέρδος στη «στιγμιαία κατάρρευση» του 2015

+4.144% στο πρώτο τρίμηνο του COVID-19

🔥 Σήμερα, η αγορά «μυρίζει» squeeze στα small caps: οι υπερβολικά short τίτλοι μπορούν να εκτοξευθούν +30% (όπως σε ’87, ’00, ’07, ’20), οδηγώντας σε FOMO και στη συνέχεια σε κατάρρευση. Ο Spitznagel βλέπει παγίδα ευφορίας: τα ιδρύματα θα πουλήσουν στην τρέλα του retail.

Ο Μαρκ Σπιτζνάγκελ είναι γνωστός για το επιτυχημένο ιστορικό του ως επενδυτής «ουράς κινδύνου» ή «μαύρου κύκνου», δημιουργώντας τεράστιες αποδόσεις για το hedge fund του, Universa Investments, κατά τη διάρκεια των κραχ της αγοράς.

Απόδοση κατά τη διάρκεια κρίσεων της αγοράς

🎯 Οικονομική Κρίση 2007–2008: Η Universa, την οποία ίδρυσε ο Spitznagel το 2007, φέρεται να κατέγραψε αποδόσεις άνω του 100% κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης της Lehman Brothers και της ευρύτερης ύφεσης της αγοράς.

🎯 «Στιγμιαία Κατάρρευση» του 2015: Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία κέρδισε 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τους πελάτες της σε μία μόνο εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας σύντομης αλλά απότομης πτώσης της αγοράς τον Αύγουστο του 2015.

🎯 Κραχ COVID-19 2020: Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, καθώς η πανδημία συγκλόνισε τις παγκόσμιες αγορές, το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο της Universa κατέγραψε κέρδη 4.144%

📌 Το δίλημμα είναι σαφές:

Οι αισιόδοξοι βλέπουν ακόμα μια τελευταία άνοδο, ίσως η μεγαλύτερη στην ιστορία.

Οι απαισιόδοξοι προετοιμάζονται για την «τέλεια καταιγίδα».

🦢Αυτό που δεν μας λένε τα δημοσιεύματα για τις προβλέψεις του Spitznagel είναι πόσες φορές προέβλεψε κραχ που δεν προέκυψαν... Οι παλιότεροι γνωρίζουν τη φράση ενός Αμερικάνου πολιτικού πως οι οικονομολόγοι μας προέβλεψαν 8 από τα 2 κραχ τις τελευταίας 20εκαετίας...

🐴🔗Όσοι έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 2 φορές στα χρηματιστήρια ξέρουν: «καλύτερα γαϊδουροδένε παρά γαϊδουρογύρευε»

Καλύτερα όμως γαιδρόδενε παρά γαιδρογύευε

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ακούτε όλες τις προβλέψεις και πάρτε τη δική σας απόφαση έτσι που ότι και να γίνει θα είστε κερδισμένοι.

📌 Η απληστία καταστρέφει. Προστασία χαρτοφυλακίου με hedges (options, defensives).

📌 Διατήρηση ρευστότητας: οι ευκαιρίες γεννιούνται στο χάος.



📈🏛️ ΧΑ: Η ανοδική τάση δεν απειλείται

Πολύ ενδιαφέρουσα πράγματι η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, η οποία άφησε ανάμεικτα συναισθήματα.

📉 Παρά το ενδοσυνεδριακό -0,68% και την εμφανή υποαπόδοση έναντι της Ευρώπης, ο Γενικός Δείκτης «συμμάζεψε» τις απώλειες κλείνοντας στο -0,17%. Έτσι παραμένει εγκλωβισμένος για σχεδόν ένα μήνα στο εύρος 2000–2060 μονάδων, με το κρίσιμο στήριγμα των 2020 μονάδων να ξεχωρίζει. Ουσιαστικά η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση δεν απειλείται, αν και βραχυπρόθεσμα η κατεύθυνση έχει χαθεί.

💶 Ο τζίρος στα €215 εκατ. ήταν υψηλός, με ελάχιστη συμβολή πακέτων. Αυτό δείχνει γνήσιο trading ενδιαφέρον, όχι απλώς προσυμφωνημένες κινήσεις.

⚡ Στα αρνητικά, ξεχώρισαν οι πιέσεις σε ΜΤΛΝ (-2,2%) και ΜΠΕΛΑ (-2,81%), αμφότερες στα χαμηλά ημέρας και μήνα. Η μεν Μυτιληναίος έχει χάσει σχεδόν €10 από τα ιστορικά υψηλά, με την αγορά να την «τιμωρεί» για το έκτακτο πλήγμα από το έργο Protos, παρότι τα θεμελιώδη της παραμένουν ισχυρά. Η δε Jumbo βρέθηκε σε καθαρή υπερπώληση με τζίρο υπερτριπλάσιο του μέσου όρου, χωρίς συγκεκριμένο αρνητικό νέο.

🌟 Στον αντίποδα, έλαμψαν ΒΙΟ, AKTR, ΣΑΡ και οι τράπεζες. Η Viohalco κατέγραψε νέα υψηλά 16ετίας (+36% στο 2025), η ΑΚΤΩΡ συνεχίζει το εντυπωσιακό της σερί (12 συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες), ενώ ο Σαράντης πήρε ανάσα έπειτα από πέντε πτωτικές εβδομάδες.

🏦 Οι τράπεζες γύρισαν ανοδικά μετά τις 15:00, με την ΠΕΙΡ (+1,96%) να πρωταγωνιστεί και την ΕΤΕ/BOCHGR να δείχνουν επίσης ανθεκτικότητα. Σταθμιστικά έδωσαν το «μαξιλάρι» στον Γενικό Δείκτη.

➡️ Η εικόνα συνολικά: Σταθεροποίηση με τάσεις επιλεκτικής συσσώρευσης, στη σκιά επιθετικών ρευστοποιήσεων σε βαριά χαρτιά (MTLN, ΜΠΕΛΑ) και θετικής επιμονής σε ΒΙΟ, ΑΚΤΩΡ, ΣΑΡ και τράπεζες.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κινείται στο εύρος 2000–2060 μονάδων, με κρίσιμο στήριγμα τις 2020 μονάδες. Η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική.

📌 Οι πιέσεις σε ΜΤΛΝ και ΜΠΕΛΑ δείχνουν υπερβολή – οι τρέχουσες τιμές μπορεί να αποτελέσουν σημεία τεχνικής αντίδρασης, εφόσον δεν διασπαστούν χαμηλότερα.

📌 ΒΙΟ και ΑΚΤΩΡ δείχνουν ασταμάτητη δυναμική, με συνεχόμενα νέα υψηλά – ένδειξη θεσμικού ενδιαφέροντος.

📌 ΣΑΡ φαίνεται να ξυπνά μετά από πέντε πτωτικές εβδομάδες – η αμυντική φύση του χαρτιού μπορεί να λειτουργήσει ως καταφύγιο.

📌 Οι τράπεζες (ιδίως ΠΕΙΡ, BOCHGR) έδωσαν τον τόνο της αντίδρασης, υπενθυμίζοντας ότι παραμένουν οδηγός της αγοράς.



🏦 🏦🏦 Credia Bank: Ο πέμπτος τραπεζικός πυλώνας

Η Credia Bank δεν σηκώνει το πόδι από το γκάζι και φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πέμπτο ισχυρό τραπεζικό πυλώνα μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια. Η στρατηγική της Ελένης Βρεττού και της διοικητικής ομάδας αποδίδει, και αυτό αποτυπώνεται τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα όσο και στη μετοχή στο Χ.Α.

💶 Ρεκόρ κερδοφορίας

Για 10ο συνεχόμενο τρίμηνο καταγράφει υψηλή κερδοφορία και επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη σε ιστορικά επίπεδα. Αυτό της δίνει την «καύσιμη ύλη» για να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της.

🌍 Πρώτο διεθνές άνοιγμα

Η εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας διπλασιάζει τα οικονομικά μεγέθη και διαφοροποιεί την παρουσία της τράπεζας στο ελληνικό και ευρωπαϊκό οικοσύστημα.

📊 Ισχυρά μεγέθη α’ εξαμήνου 2025

Καθαρή πιστωτική επέκταση: €542 εκατ. (μερίδιο 11% της αγοράς).

Νέα δάνεια: €1,59 δισ. – εκ των οποίων €0,8 δισ. σε μεγάλες επιχειρήσεις και €0,78 δισ. σε ΜμΕ & νοικοκυριά.

Καταθέσεις: €6,6 δισ. (+8% σε σχέση με τέλη 2024).

Asset management: €810 εκατ. (+7%).

🏦 Νέα γενιά καταστημάτων

Το 10% του δικτύου θα έχει αναδιαμορφωθεί έως το τέλος του 2025 με το νέο concept «Next Generation Branches» σε Αθήνα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Credia μετατρέπεται από περιφερειακή τράπεζα σε υπολογίσιμο παίκτη με ευρωπαϊκή διάσταση.

📌 Η εξαγορά στη Μάλτα δείχνει στρατηγική επέκτασης – πιθανόν να ακολουθήσουν κι άλλες κινήσεις.

📌 Το μερίδιο 11% στη νέα πιστωτική επέκταση δείχνει δυναμική που μπορεί να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες του κλάδου.

📌 Για τον επενδυτή στο Χ.Α., η μετοχή έχει ήδη ενσωματώσει μέρος της προόδου, αλλά το «story» μόλις ξεκινά.



🌾🍞🌀 Κυλινδρόμυλοι Λούλης: Στενότερα περιθώρια, ζημίες από παράγωγα



Οι Κυλινδρόμυλοι Λούλης παρουσίασαν επιδείνωση στα βασικά οικονομικά τους μεγέθη.

🔻 Το μικτό περιθώριο του ομίλου μειώθηκε κατά 72 μονάδες βάσης, ενώ στην εταιρεία η υποχώρηση ήταν ακόμη εντονότερη, κατά 116 μ.β.

💸 Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά €1 εκατ., γεγονός που πρόσθεσε περαιτέρω πίεση στη λειτουργική κερδοφορία.

📊 Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, ο όμιλος πέρασε σε ζημία €534 χιλ. από κέρδη €307 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τις σημειώσεις των λογιστικών καταστάσεων, οι αρνητικές αυτές διαφοροποιήσεις προέρχονται κυρίως από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου μέσω παραγώγων, οι οποίες κατέγραψαν ζημίες αντί για κέρδη.

➡️ Συμπέρασμα: Η εικόνα αποτυπώνει ένα περιβάλλον αυξημένων λειτουργικών και χρηματοοικονομικών πιέσεων. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο οι κινήσεις αντιστάθμισης θα εξομαλυνθούν το επόμενο διάστημα ή αν θα συνεχίσουν να βαραίνουν τα αποτελέσματα.



🏗️✨✨ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ομόλογο με ρεκόρ εμπιστοσύνης

📈 Χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την επιτυχία, το νέο 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκδόθηκε με πανηγυρισμούς. Η τιμολόγηση στο κάτω εύρος του επιτοκίου (3,2%) και η εντυπωσιακή υπερκάλυψη 2,4 φορές επιβεβαίωσαν το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο θεσμικό όσο και ιδιωτικό.

🏗️ Ο όμιλος εξελίσσεται πλέον στον μεγαλύτερο καθετοποιημένο παίκτη υποδομών & utilities στην Ελλάδα, με άνω του 50% της EBITDA να προέρχεται από παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ. Στο χαρτοφυλάκιο δεσπόζει η Αττική Οδός (η μεγαλύτερη παραχώρηση στην ελληνική ιστορία), η επερχόμενη Εγνατία Οδός, αλλά και η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil στην ενέργεια.

💶 Η ζήτηση για το νέο ομόλογο άγγιξε τα €1,2 δισ., καταγράφοντας το μεγαλύτερο ρεκόρ συμμετοχής στην ελληνική αγορά, με περίπου 16.000 ιδιώτες επενδυτές. Το προϊόν θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 30/9, πλάι στα υφιστάμενα ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ο2 (κουπόνι 2,75%, λήξη 7/27) και Ο3 (κουπόνι 2,3%, λήξη 12/28), που αυτή την περίοδο αποδίδουν ~3,4% στη λήξη.



🚀 Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κινείται σε υψηλά 25ετίας, με ελάχιστους πωλητές στην αγορά, +20% στο 2025 και μόλις -5% διόρθωση από τις κορυφές.

🏦 Σημαντικός και ο ρόλος της Alpha Bank, η οποία ως Σύμβουλος Έκδοσης, Συντονιστής και Κύριος Ανάδοχος συγκέντρωσε πάνω από το 25% της ζήτησης. Η επιτυχία αυτή εδραιώνει την πολυετή συνεργασία με τον όμιλο – από την εισαγωγή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο Χ.Α. πριν 18 χρόνια, μέχρι και την πρώτη ομολογιακή έκδοση του 2017.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι αποδόσεις στα ομόλογα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχουν “κλειδώσει” σε ελκυστικά επίπεδα για long-term επενδυτές.

📌 Η μετοχή συνεχίζει να “κοιτάει” ανοδικά, αλλά η διόρθωση θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για τοποθετήσεις.

📌 Ο κλάδος παραχωρήσεων/υποδομών στην Ελλάδα αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη βαρύτητα, με θετικές προοπτικές για τα χαρτοφυλάκια.



🔌 🔌🔌 ΑΔΜΗΕ: «Γκάζι» στο επενδυτικό πλάνο



Ο ΑΔΜΗΕ ανεβάζει στροφές στο δεκαετές επενδυτικό του πρόγραμμα ύψους 6,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πρόοδο σε όλα τα μέτωπα. Το πλάνο περιλαμβάνει επτά μεγάλα έργα, που θα αλλάξουν τον ενεργειακό χάρτη: από τις διασυνδέσεις Κρήτης και Κυκλάδων έως τις διεθνείς γραμμές με Ιταλία, Τουρκία και Αλβανία.

⚡ Κυκλάδες: Η διασύνδεση Σαντορίνης – Νάξου θα ολοκληρωθεί στο β’ εξάμηνο του 2025, ενώ Φολέγανδρος, Μήλος και Σέριφος θα ενταχθούν έως τα μέσα του 2026. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι ποντίσεις των υποβρυχίων καλωδίων, ανοίγοντας τον δρόμο για ανάπτυξη 332 MW ΑΠΕ στο νησιωτικό σύμπλεγμα.

🏗️ Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου: Το τμήμα Μεγαλόπολη – Κόρινθος λειτουργεί από τον Δεκέμβριο 2022, ενώ το υποέργο Κόρινθος – Κουμουνδούρου θα ολοκληρωθεί το α’ εξάμηνο του 2026. Σε εξέλιξη και η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, έργο-«κλειδί» για την τροφοδότηση της Αττικής.

🔌 Νέα projects: Διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου, νέο ΚΥΤ Ρουφ με υπόγειες καλωδιώσεις αντί εναέριων γραμμών, αλλά και μεγάλες διεθνείς διασυνδέσεις. Ο «χάρτης» επεκτείνεται βόρεια προς Γερμανία (Green Aegean) και νότια προς Αίγυπτο, Κύπρο, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία.

🌍 Στρατηγικός στόχος: Η Ελλάδα ως κόμβος πράσινης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή, εξασφαλίζοντας σταθερότητα στο εσωτερικό δίκτυο αλλά και ρόλο-πρωταγωνιστή στις διεθνείς ροές ηλεκτρικής ενέργειας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το επενδυτικό story του ΑΔΜΗΕ δεν αφορά μόνο τη σταθερότητα του ελληνικού συστήματος, αλλά και τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας.

📌 Οι μετοχές των ενεργειακών υποδομών συχνά υποτιμώνται λόγω αργών αποδόσεων, αλλά μακροπρόθεσμα αποτελούν «μοχλούς» σταθερών cash flows.

📌 Η πλήρης διασύνδεση νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα περιορίζει το ενεργειακό κόστος, ενισχύει τις ΑΠΕ και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.



🧪 🧪🧪 Ελτον Χημικά: Πίεση από ισοτιμίες και πληθωρισμό

Το μικτό περιθώριο στην Ελτον Χημικά είναι μειωμένο στο 15,49% μειωμένο κατά 77 μονάδες βάσης που προέρχεται από την εικόνα πίεσης που δέχεται η μητρική εταιρία (89 μονάδες βάσης).

Στην Ελτον υπάρχει και φέτος εγγραφή ζημιών λόγω πληθωρισμού ύψους 487 χιλ. ευρώ έναντι 1,17 εκατ. ευρώ το 2024. Ωστόσο πιο σημαντική είναι η επίδραση των ισοτιμιών η οποία μειώνει το καθαρό αποτέλεσμα κατά 1 εκατ. ευρώ στις 520 χιλ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι ισοτιμίες επηρεάζουν καίρια την κερδοφορία – αυξημένος κίνδυνος FX

📌 Η μείωση ζημιών πληθωρισμού δείχνει σχετική βελτίωση

📌 Επενδυτές: μεσοπρόθεσμη προσοχή στην καθαρή κερδοφορία



🚢 🚢🚢 Safe Bulkers: Συναλλαγματικά κύματα

Στην Safe Bulkers που έχει εισηγμένο ομόλογο στο ΧΑ (λήξη Φεβρουάριος του 2027) οι ζημιές από τις συναλλαγματικές διαφορές ήταν 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ κερδών πέρυσι. Το ταμείο της εταιρίας στο τέλος του εξαμήνου ήταν 48 εκατ. ευρώ από την είσπραξη απαίτησης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο κίνδυνος ισοτιμιών βαραίνει τις ναυτιλιακές με έντονη έκθεση σε δολάριο

🏢🏗️🏠 Dimand: Discount για πρώτη φορά

Στην Dimand τα κέρδη από την αναπροσαρμογή των ακινήτων στην εύλογη αξία βελτίωσαν τα λειτουργικά κατά 11,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Πλέον η εσωτερική αξία της εταιρίας είναι 194,9 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός της στα 54,7 εκατ. ευρώ. Για πρώτη φορά μετά την εισαγωγή της στο ΧΑ η μετοχή διαπραγματεύεται με discount 3%.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι αναπροσαρμογές ακινήτων λειτουργούν ως “μαξιλάρι” κερδοφορίας

📌 Επενδυτές: η σχέση τιμής/εσωτερικής αξίας παραμένει κλειδί



🧸 🧸🧸 AS Company: Χαρτοφυλάκιο υπό δοκιμασία

Στην AS Company τα έξοδα διάθεσης είναι αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι (3,7 εκατ. ευρώ) ενώ η εταιρία έχει καταγράψει ζημιές 222 χιλ. από χρηματοοικονομικές πράξεις έναντι κερδών 537 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Ο όμιλος έχει επενδύσει 11,8 εκατ. ευρώ σε κινητές αξίες ως εξής: μετοχές ΧΑ 343 χιλ. ευρώ, Χρεόγραφα εξωτερικού 1,1 εκατ. ευρώ, Μερίδια αμοιβαίων εξωτερικού 453 χιλ. ευρώ και Λοιπά χρεόγραφα εξωτερικού 9,9 εκατ. ευρώ.

Αναμένουμε το διαχειριστικό αποτέλεσμα του χαρτοφυλακίου στην χρήση καθώς το εξάμηνο δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στην παραγωγή κερδών (-392 χιλ. ευρώ). Το χαρτοφυλάκιο έχει 38% έκθεση σε δολάριο κίνδυνο. Παραμένει με θετική καθαρή ταμειακή θέση 6,7 εκατ. ευρώ.

📈 Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2025

Πωλήσεις: €15,31 εκατ. (+32% YoY)

Νέα δραστηριότητα βρεφανάπτυξης: +10,3% στις συνολικές πωλήσεις

EBITDA: €2,48 εκατ. (+38%), περιθώριο 16,2% (2024: 15,5%)

Κέρδη προ φόρων: €1,83 εκατ. (-7,2%)

Καθαρά κέρδη: €1,42 εκατ. (-5%)

💰 Χρηματορροές & Ρευστότητα

Λειτουργικές ροές: €3,82 εκατ. (-10,7% YoY, αλλά υψηλές)

Ταμειακά διαθέσιμα & επενδύσεις: €19,27 εκατ. (+2,9% YoY)

Καθαρό ταμείο: €18,5 εκατ.

Δείκτης μόχλευσης: -48% (!), μηδενικός τραπεζικός δανεισμός

🎯 Στρατηγική & Επενδυτική εικόνα

Η είσοδος στη βρεφανάπτυξη ενισχύει τη διαφοροποίηση και ανοίγει νέα αναπτυξιακή τροχιά.

Ο πυρήνας του παιχνιδιού παραμένει ισχυρός, με επιτυχία σε gadgets, επιτραπέζια, stationery και lifestyle προϊόντα.

Η κάμψη στα καθαρά κέρδη φαίνεται συγκυριακή (φορολογικές επιβαρύνσεις, κόστη) και όχι διαρθρωτική.

Συνεπής μερισματική πολιτική + ιστορικά υψηλά στο ταμπλό = ελκυστικό story για μακροπρόθεσμους μετόχους.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της AS Company χρειάζεται στενή παρακολούθηση, καθώς η αρνητική συνεισφορά στο εξάμηνο (-392 χιλ.) μπορεί να αντιστραφεί μόνο με καλύτερη διεθνή συγκυρία και ενίσχυση δολαρίου.

📌 Η έκθεση 38% στο δολάριο αυξάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο – θετικό εάν συνεχιστεί η ισχύς του USD, αλλά «δίκοπο μαχαίρι» αν αλλάξει η τάση.

📌 Η είσοδος στη βρεφανάπτυξη φαίνεται να «γράφει» στο ταμείο ήδη από το πρώτο εξάμηνο (+10,3% των πωλήσεων), στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει νέο growth driver.

📌 Παρά την κάμψη καθαρών κερδών, η εικόνα EBITDA, περιθωρίων και ρευστότητας είναι ισχυρή – με το καθαρό ταμείο €18,5 εκατ. η εταιρεία έχει «μαξιλάρι» για διανομές και νέες επενδύσεις.

📌 Για μετόχους μακροπρόθεσμης οπτικής, το μείγμα μερισμάτων + διαφοροποίησης προϊόντων + υγιούς ισολογισμού συντηρεί το ελκυστικό προφίλ της μετοχής.



🏢 🏢 🏢 BriQ Properties: Μέρισμα & επανεπένδυση με στρατηγική ισορροπία

Η BriQ Properties (ΜΠΡΙΚ) προχωρά στη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,08€/μετοχή από τα κέρδη του 2025 (καθαρό, χωρίς παρακράτηση φόρου). Η αποκοπή θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου, ενώ η πληρωμή και η εισαγωγή τυχόν νέων μετοχών μέσω του προγράμματος επανεπένδυσης έχει οριστεί για 27 Νοεμβρίου 2025. Το συνολικό διανεμόμενο ποσό ανέρχεται σε περίπου 3,7 εκατ. ευρώ.

📌 Παράλληλα, η εταιρεία ανακοινώνει ΑΜΚ έως 2,7 εκατ. ευρώ, με έκδοση έως 1.289.818 νέων μετοχών. Το μέρισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συμμετοχής, μειώνοντας τις ανάγκες εξωτερικού δανεισμού και ενισχύοντας την οργανική ανάπτυξη.

🔎 Στρατηγική εικόνα:

Το μέρισμα χωρίς παρακράτηση φόρου ενισχύει την ελκυστικότητα για τους μετόχους.

Η δυνατότητα επανεπένδυσης επιτρέπει κεφαλαιακή ενίσχυση χωρίς αύξηση δανεισμού.

Ο κίνδυνος αραίωσης αφορά όσους δεν συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

📊 Αποτίμηση:

Η μετοχή διαπραγματεύεται με κεφαλαιοποίηση 136 εκατ. ευρώ, σε περίπου 4,5x P/E, επίπεδο ελκυστικό συγκριτικά με τον κλάδο.

Η συνολική εικόνα συνδυάζει μερισματική απόδοση ~2,7% με δυνατότητες ανάπτυξης μέσω νέων επενδύσεων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, το πρόγραμμα επανεπένδυσης προσφέρει ευκαιρία αύξησης συμμετοχής χωρίς φορολογική επιβάρυνση.

📌 Για όσους προτιμούν μερισματικό cash flow, η BriQ παραμένει σταθερή και αξιόπιστη επιλογή στον χώρο των ΑΕΕΑΠ.

📌 Το ισορροπημένο προφίλ (yield + ανάπτυξη) καθιστά τη ΜΠΡΙΚ ενδιαφέρουσα προσθήκη σε χαρτοφυλάκια εισοδήματος.



📈 📈 📈 Μικρές κεφαλαιοποιήσεις: Θετικοί πρωταγωνιστές

Οι ως τώρα διακριθείσες των αποτελεσμάτων από τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις με τις εντονότερες θετικές μεταβολές στις επιδόσεις κερδοφορίας είναι οι εξής: Βιοκαρπέτ +6.344%, Dotsoft +630%, Euroxx +349%, Ideal +263% και Ανδρομέδα +216%.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Τα “μικρά χαρτιά” δίνουν μεγάλες αποδόσεις αλλά με αυξημένο ρίσκο

📌 Παρακολούθηση ρευστότητας και όγκων συναλλαγών

📌 Ευκαιρίες για όσους αποδέχονται υψηλή μεταβλητότητα



⚡📉 🏭 Ζυμώνονται οι συζητήσεις για τη στήριξη της βιομηχανίας



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για το πώς θα στηριχθεί η ελληνική βιομηχανία απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Ο ΣΕΒ κατέθεσε πρόταση βασισμένη στο λεγόμενο «Ιταλικό μοντέλο», με έναν μηχανισμό «ενεργειακών δανείων» μέσω του ΔΑΠΕΕΠ. Το σχέδιο προβλέπει σταθερή τιμή 60 €/MWh για τρία χρόνια και καλύπτει περίπου 400 επιχειρήσεις – με 100% κάλυψη για την Υψηλή Τάση και 80% για τη Μέση Τάση (συμπεριλαμβάνοντας και μεγάλες αλυσίδες όπως σούπερ μάρκετ).

⚡ Οι επιχειρήσεις θα επιστρέφουν σε βάθος 20ετίας την ενέργεια που έλαβαν, διπλάσια σε ποσότητα, μέσω ανάπτυξης ΑΠΕ και μακροχρόνιων συμβολαίων (PPAs).

📌 Η ΕΒΙΚΕΝ, που πρώτη πρότεινε το ιταλικό παράδειγμα, στηρίζει την ιδέα αλλά βάζει «κόκκινες γραμμές». Προειδοποιεί πως η πρόβλεψη για 100% επιδότηση κατανάλωσης δεν υπάρχει στο ιταλικό μοντέλο (εκεί ήταν μόλις 25%) και κάτι τέτοιο μπορεί να φέρει σοβαρές αντιρρήσεις από την Κομισιόν για κρατικές ενισχύσεις. Ειδικά ζητά να εφαρμοστούν οι προσαρμογές που επέβαλε η DG Comp στην Ιταλία: διαγωνιστική διαδικασία για το premium των βιομηχανιών προς παραγωγούς και clawback.

🏭 Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, που δήλωσε ότι «καμία επιχείρηση δεν πρέπει να κλείσει λόγω ενεργειακού κόστους». Προανήγγειλε νέα σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα και άφησε να εννοηθεί πως τις τελικές αποφάσεις θα λάβει ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Αν οι Βρυξέλλες απορρίψουν την πρόταση λόγω υπερβολών, ο κίνδυνος για τη βαριά βιομηχανία παραμένει.

📌 Το ιταλικό μοντέλο δείχνει τον δρόμο, αλλά η Ελλάδα θα πρέπει να το αντιγράψει πιστά για να περάσει από το «φίλτρο» της DG Comp.

📌 Οι βιομηχανίες δεν έχουν χρόνο – το ενεργειακό κόστος ήδη διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα έναντι Τουρκίας και Κεντρικής Ευρώπης.

📌 Το ζήτημα αγγίζει και τον εμπορικό τομέα (σούπερ μάρκετ, logistics) και όχι μόνο την παραδοσιακή βαριά βιομηχανία.

🌍🌍🌍 Στα σκαριά νέο θεσμικό πλαίσιο για τα έργα δέσμευσης άνθρακα – Τελευταία ευκαιρία για τις επενδύσεις

Η κυβέρνηση βάζει μπρος το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση, ανάπτυξη και λειτουργία έργων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), ανοίγοντας τον δρόμο για μεγάλες επενδύσεις που έχουν ήδη εξασφαλίσει ευρωπαϊκή στήριξη.

🏗️ Στο επίκεντρο το έργο της EnEarth/Energean στον Πρίνο, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, που έχει «κλειδώσει» χρηματοδοτήσεις:

€150 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

€120 εκατ. από το Connecting Europe Facility

📌 Οι βασικές αλλαγές στο τελικό πλαίσιο:

Απλοποίηση διαδικασιών – λιγότερα βήματα, λιγότερες κανονιστικές πράξεις.

Μεγαλύτερη συμμετοχή αγοράς – αύξηση του ποσοστού δυναμικότητας στον Πρίνο που θα διατίθεται μέσω διαγωνισμών (πάνω από το 50%).

Σαφή χρονοδιαγράμματα – ώστε να μην χαθούν κοινοτικοί πόροι.

🌍 Παράλληλα, στο νέο θεσμικό πλαίσιο μπαίνουν και άλλα έργα CCS που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Καινοτομίας:

Olympus CCS (Ηρακλής, Μηλάκι): €400 εκατ.

Ήφαιστος (TITAN, Βοιωτία): €584 εκατ.

Iris (Motor Oil, Άγιοι Θεόδωροι): €211 εκατ.

Apollo CO₂ (ΔΕΣΦΑ, Ρεβυθούσα): €500 εκατ., διεκδικεί θέση στον νέο κατάλογο Οκτωβρίου.

⚡ Το θεσμικό πλαίσιο μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο με στόχο να φτάσει στη Βουλή πριν το τέλος του έτους – ίσως η τελευταία ευκαιρία για να απορροφηθούν έγκαιρα τα κοινοτικά κονδύλια.

