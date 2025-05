Ράλι αρκούδας ή νέα αγορά ταύρων;

Επιμέλεια Κώστας Στούπας



Ο κυνηγός και τα περιστέρια



Ράλι της αρκούδας ονομάζεται μια ανοδική αντίδραση μετά από μια απότομη και μεγάλη διόρθωση κοντά σε μια κορυφή.

Ένα bear market ράλι αντιπροσωπεύει μια βραχυπρόθεσμη αύξηση των τιμών κατά την διάρκεια που εξελίσσεται μια μεσοπρόθεσμη καθοδική τάση.



Τέτοιες ανοδικές αντιδράσεις δημιουργούν θετικές προσδοκίες επειδή οι αγορές βιώνουν σημαντικές ανοδικές κινήσεις κατά τη διάρκεια αρκετών εβδομάδων ή μηνών.



Τα ράλι της αρκούδας είναι δυναμικά και εξελίσσονται ταχύτατα γιατί πυροδοτούνται από κλείσιμο των θέσεων των shorty sellers αυτών δηλαδή που πόνταραν στη συνέχιση της πτώσης.



Λένε πως οι ταύροι συνηθίζουν να σκαρφαλώνουν τον τοίχο της αγωνίας. Αυτό σημαίνει πως η ανοδικές αγορές σε αντίθεση με τα ράλι της αρκούδας εξελίσσονται αργά υπό το βάρος της συνεχούς δυσπιστίας και αμφισβήτησης.



Κρίσιμο ερώτημα είναι αν τα αίτια που οδήγησαν στην τελευταία πτώση που πυροδότησε η «ημέρα της απελευθέρωσης» συνεχίζουν να υπάρχουν.



Στις ΗΠΑ οι ιδιώτες επενδυτές φαίνεται να θεωρούν την πρόσφατη απότομη διόρθωση ως ολοκληρωμένη. Κατά την διάρκεια της πτώσης και της ανόδου που ακολούθησε οι ιδιώτες επενδυτές συνέρρευσαν και αγόρασαν μαζικά. Όταν η «μαρίδα» αγοράζει δεν είναι καλό σημάδι...







Μετά από 15 χρόνια μηδενικών επιτοκίων και ποσοτικών χαλαρώσεων σε κάθε πισωγύρισμα της αγοράς το χρηματιστηριακό κοινό έχει εθιστεί στην πεποίθηση πως όποιος αγόρασε σε μια πτώση δεν έχασε ποτέ.



Αυτό θυμίζει την ιστορία του ανθρώπου με το δίκαννο και τα περιστέρια. Κάποτε ένας κυνηγός έριχνε τροφή και μαζεύονταν ένα σμήνος περιστέρια. Στη συνέχεια πυροβολούσε στον αέρα και τα περιστέρια τρόμαζαν και έφευγαν. Μετά από λίγο το ξεχνούσαν όμως και επέστρεφαν. Στον επόμενο άσφαιρο πυροβολισμό τρόμαξαν και απομακρύνθηκαν λιγότερα. Όταν αυτό επαναλήφθηκε μερικές φορές κανένα περιστέρι δεν τρόμαζε ώστε να απομακρυνθεί...



Στο πεδίο με τα ψίχουλα συνωστίζονταν πολλά σμήνη. Τότε ο κυνηγός σταματούσε τα άσφαιρα και άρχιζε να ρίχνει επαναλαμβανόμενες βολές με σκάγια. Επειδή τα περιστέρια είχαν συνηθίσει να μην τρομάζουν το κυνήγι έτσι ήταν πιο αποδοτικό.



Το ΧΑ: Μπορεί στα διεθνή να υπάρχει το δίλλημα αν πρόκειται για νέα αγορά ταύρων ή ράλι της αρκούδας αλλά εμείς βρισκόμαστε σε ανοδικό κύκλο καθαρά.



Το πρόβλημα με το ΧΑ έγκειται στο ότι είναι μια ετερόφωτη αγορά οι διαθέσεις της οποίας κατά 80% διαμορφώνονται από το διεθνές κλίμα.



Βέβαια ακόμη και αν έχουμε να κάνουμε με ένα ράλι αρκούδων στα διεθνή, αν αυτό κρατήσει για μερικούς μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορούσε με άνεση να ξεπεράσει τις 2.500 μονάδες.



Το ερώτημα λοιπόν για το τι θα κάνει το ΧΑ βρίσκεται στο αν η άνοδος στη Wall Street κρατήσει 3 εβδομάδες, 3 μήνες ή 3 χρόνια.



ΟΠΑΠ: Με βάση τα στατιστικά της Επιτροπής παιγνίων το μικτό έσοδο του ΟΠΑΠ στο α’ τρίμηνου του 2025 έχει κινηθεί κοντά στα 540 με 550 εκατ. ευρώ λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο του ΟΠΑΠ κινείται στο διαδίκτυο μεταξύ 50 - 53%.

Τα πρακτορεία και τα VLTs εμφανίζουν αύξηση 4% στα μικτά έσοδα, τα έσοδα από Λαχεία είναι αυξημένα κατά 7% και το διαδίκτυο είναι πάνω 15,7%.



Σε σχέση με πέρυσι η αύξηση που παρατηρείται είναι της τάξεως του 7-8% όταν η κατεύθυνση της διοίκησης στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρήσης ήταν 2%. Τα αποτελέσματα τριμήνου θα ανακοινωθούν το απόγευμα της 28ης Μαΐου.







ΔΑΑ: Μετά την εξαιρετική πορεία που είχε η μετοχή του ΟΠΑΠ μετά την αποκοπή του μερίσματος το ΔΑΑ πήρε την σκυτάλη.

Το Ελ. Βενιζέλος όχι μόνο κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της αποκοπής του μερίσματος αλλά στην επανεπένδυση του έδωσε και υπεραξία στον μέτοχο. Συγκεκριμένα η επανεπένδυση έγινε σε τιμή 8,88 ευρώ ανά μετοχή και οι νέες μετοχές όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση τους είχαν τιμή στο ταμπλό 9,4 ευρώ.



Η απόδοση σε ευρώ επομένως για έναν κάτοχο 1.000 μετοχών δεν ήταν 746,89 ευρώ αλλά 430,45 ευρώ σε μετρητά και 35 μετοχές ΔΑΑ με τρέχουσα αξία 329 ευρώ.



Το όλον μας κάνει 759,25 ευρώ ανεβάζοντας την συνολική απόδοση κατά 1,7%. Επόμενη «μεγάλη» ταμειακή αποκοπή μερίσματος έχουμε την προσεχή Τρίτη 20 Μαΐου από την Aegean που μοιράζει 0,80 ευρώ ανά μετοχή και έχει απόδοση 6,1%.



Τράπεζα Αττικής(ΑΤΤ): Μετά την Eurobank και την Optima Bank και η Τράπεζα Αττικής προσανατολίζεται στην έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Συγκεκριμένα η τράπεζα έχει ξεκινήσει την προεργασία για την έκδοση υβριδικού ομολόγου κατηγορίας ΑΤ1 ύψους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ τριμήνου ενώ σχεδιάζει την έκδοση ομολόγου Τ2 ύψους 140 εκατ. ευρώ, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου του 2025.







Βουκουρέστι: Παρά τις δυσκολίες με το αυξημένο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και την μηδενική ανάπτυξη στο α’ τρίμηνο στην οικονομία της Ρουμανίας η δραστηριότητα στο χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου παραμένει ανθηρή.

Η αύξηση των ενεργών κωδικών ήταν 8,8% στο α’ τρίμηνο με τους σύνολο των επενδυτικών λογαριασμών να φθάνει τους 245.000 κωδικούς.



Πέρα από τις άμεσες επενδύσεις μέσω κωδικών, οι Ρουμάνοι έχουν επίσης αυξήσει την έμμεση συμμετοχή τους στη χρηματιστηριακή αγορά μέσω επενδυτικών κεφαλαίων. Στα τέλη Μαρτίου, το καθαρό ενεργητικό των ανοικτών επενδυτικών κεφαλαίων ανερχόταν σε 27,9 δισεκατομμύρια RON (5,61 δισεκατομμύρια ευρώ). Η μέση αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε περίπου 4.337 ευρώ παρά το αβέβαιο πολιτικό περιβάλλον.



Εκτός από το χρηματιστήριο, πάνω από 600.000 Ρουμάνοι επενδύουν σε κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τον κ. Horia Gustă, πρόεδρο της Ένωσης Διαχειριστών Ταμείων (AAF).



LVMH: Η μετοχή του οίκου Moet Hennessy Louis Vuitton υπήρξε για χρόνια προωθητική μηχανή για τη γαλλική χρηματιστηριακή αγορά. Σήμερα, όμως, έχει γίνει το μεγαλύτερο βαρίδι της. Ο δείκτης αναφοράς CAC40 του γαλλικού χρηματιστηρίου έχει μείνει πίσω από τον πανευρωπαϊκό STOXX 600 κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες το τελευταίο 12μηνο και η υποαπόδοση του συνεχίστηκε και στο τελευταίο ριμπάουντ τις τελευταίες πέντε εβδομάδες.



Οι μετοχές των ευρωπαϊκών οίκων πολυτελείας θεωρούνταν κάποτε η απάντηση της Ευρώπης στις «Υπέροχες 7» μετοχές της Wall Street, τους επτά κολοσσούς κεφαλαιοποίησης του κλάδου τεχνολογίας. Σήμερα, όμως, η LVMH και άλλοι οίκοι πλήττονται από την κοιλιά που κάνει η κατανάλωση από τους εύπορους Κινέζους με τις προοπτικές του κλάδου να συννεφιάζουν επίσης λόγω των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ στις εισαγωγές από την ΕΕ.



Η μετοχή της LVMH, της μεγαλύτερης σε πωλήσεις εταιρείας ειδών πολυτελείας του κόσμου, έχει χάσει την λάμψη της. Δεν είναι πλέον ο όμιλος με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στην Ευρώπη, ούτε στη Γαλλία. Η ανταγωνίστρια Hermes έχει πλέον υψηλότερη κεφαλαιοποίηση και μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή κερδών.



Οι αναλυτές στην Morgan Stanley αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για τις πωλήσεις και τα κέρδη της LVMH, όπως και την τιμή-στόχο για την μετοχή. Η ενίσχυση του ευρώ, οι δασμοί 10% των ΗΠΑ και η επιδείνωση της τάσης των πωλήσεων του κλάδου είναι οι κύριοι λόγοι. «H LVMH, όπως και ο υπόλοιπος κλάδος, αντιμετωπίζει δυσμενείς συνθήκες από τρεις διαφορετικές εθνικότητες ταυτόχρονα - Κινέζους, Αμερικανούς και Ευρωπαίους - που συνολικά αντιπροσωπεύουν το 75% των πωλήσεων».





Αμυντικό πλοίο Made in Greece: Αμυντικό πλοίο Made in Greece; Εννοείται και επιβάλλεται.

Το όνομα KAAN, μπορεί στους περισσότερους να μην λέει τίποτα τώρα, ωστόσο, στο μέλλον θα μας απασχολήσει. Άλλωστε πρόκειται για το μαχητικό 5ης γενιάς το οποίο κατασκευάζει η Τουρκία.



Και δεν είναι το μόνο, αφού το οικοσύστημα της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας αριθμεί σήμερα περισσότερες από 2.000 εταιρείες, οι οποίες παράγουν από σφαίρες μέχρι τελευταίας γενιάς drones και υπολογίζεται πως εξάγουν σε πάνω από 150 χώρες.



Στην Ελλάδα από την άλλη αν και σε παλαιότερες εποχές είχαμε αμυντική βιομηχανία, σταδιακά οδηγήθηκε σε πλήρη αποδυνάμωση.



Η κυβέρνηση ωστόσο αντιλήφθηκε την θέση που πρέπει να έχει η Ελλάδα και ορθώς κινούμενη έβαλε μπρος ένα σχέδιο επανεκκίνησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων, με στόχο η χώρα να μετατραπεί από πελάτης σε παραγωγός, εξασφαλίζοντας σε σημαντικό βαθμό την αμυντική μας αυτάρκεια.



Στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού ανταποκρίθηκαν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς. Ανάμεσά τους ο Πάνος Ξενοκώστας (Ναυπηγεία ONEX), ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε την πρόταση για τη ναυπήγηση ενός 100% ελληνικού πλοίου για το Πολεμικό Ναυτικό. Αυτό που κάποτε φάνταζε ως τρέλα, σήμερα μοιάζει ανάγκη. Και μάλιστα επιτακτική.



Πλέον έχουμε και τις εγκαταστάσεις αλλά και σημαντικούς επιχειρηματίες που μπορούν να στηρίξουν το made in Greece αφού τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας είναι πλήρως λειτουργικά, τεχνολογικά άρτια και άκρως ανταγωνιστικά προς τους γείτονες μας και όχι μόνο.



Michael Burry: O Μάικ Μπέρι είναι αυτό που χρόνια προειδοποιούσε για την κρίση των ενυπόθηκων δανείων που προκάλεσε το κραχ του 2008. Εκτός του κραχ του 2008 το οποίο πρόβλεψε και κέρδισε έχει προβλέψει στη συνέχεια και μερικά ακόμη που δεν επαληθεύτηκαν. Τα τελευταία νέα του λένε πως πούλησε όλες τις μετοχές εκτός Estee Lauder και έχει ανοίξει μια τεράστια θέση εναντίον της μετοχή NVIDIA. Η κινηματογραφική ταινία «The Big Short» αφορά την ιστορία του.











Nexans-Διασύνδεση: Ως τα τέλη Αυγούστου η παραγωγή καλωδίου για τον Great Sea Interconnector από τη Nexans, η οποία παραμένει σε επαφή με την ελληνική πλευρά για τη συνέχεια.



Η γαλλική εταιρεία κατασκευής καλωδίου κράτησε για ακόμα μια φορά διακριτική στάση αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.



Νωρίτερα την προηγούμενη εβδομάδα, σε τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές με αφορμή τα αποτελέσματα α' τριμήνου, η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι δεν έχει σημειωθεί κάποια περαιτέρω εξέλιξη σε σχέση με τα ήδη γνωστά σε ό,τι αφορά το χρόνο συνέχισης των ερευνών βυθού. Σε κάθε περίπτωση, η ίδια δεν συμμετέχει σε γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις.



Η Nexans έχει λάβει προκαταβολή τον Απρίλιο, η οποία θα της επιτρέψει να παράγει το καλώδιο ως τα τέλη Αυγούστου. Ταυτόχρονα, παραμένει σε επαφή με την ελληνική πλευρά, όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος, Κρίστοφερ Γκερίν.



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Nexans είναι καλυμμένη οικονομικά σε περίπτωση που το έργο ακυρωθεί μέσω του τέλους τερματισμού που θα της καταβληθεί.

