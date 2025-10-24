🍷 💶 🍷Το πάρτι συνεχίζεται, προσοχή στα ποτά...

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

💼🍷 Το θαύμα της Κανά – Η παραβολή των τραπεζών

💧 Όπως τότε στην Κανά, έτσι και στο ελληνικό χρηματιστήριο υπήρξε μια περίοδος που «οίνον οὐκ ἔχουσι». Το κρασί —δηλαδή η ρευστότητα, η εμπιστοσύνη, η κερδοφορία— είχε τελειώσει. Οι υδρίες ήταν άδειες και το κοινό κουρασμένο από τα χρόνια των μνημονίων, των ανακεφαλαιοποιήσεων και της δυσπιστίας.

✨ Και τότε, όταν «ἦλθεν ἡ ὥρα», το νερό έγινε κρασί. Οι «υδρίες» του τραπεζικού συστήματος, άδειες για μια δεκαετία, γέμισαν πάλι.

Στο τραπεζοκεντρικό ευαγές ίδρυμα της οδού Αθηνών (πρώην Σοφοκλέους για τους παλαιότερους), το κρασί είχε τελειώσει στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, με την ελληνική χρεοκοπία και τις απανωτές ανακεφαλαιοποιήσεις.

Μέχρι πριν από 2–3 χρόνια, οι τράπεζες παρουσίαζαν ζημιές ή οριακά κέρδη. Το βουνό των «κόκκινων δανείων» και οι υψηλές προβλέψεις που απαιτούσαν δεν επέτρεπαν την εμφάνιση αξιόλογης κερδοφορίας.

➡️ Τα «κόκκινα δάνεια», όμως, με τα σχέδια «Ηρακλής» διευθετήθηκαν — και επιπλέον προέκυψε ένα θαύμα.

Λόγω των πληθωριστικών πιέσεων μετά την πανδημία, η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια. Οι ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν με πλεόνασμα καταθέσεων, άρα με χαμηλό κόστος δανεισμού από τους καταθέτες και υψηλά επιτόκια δανειοδότησης.

Τα κέρδη εκτοξεύτηκαν και, από εκεί που κανένας ξένος δεν κοίταζε τις ελληνικές τράπεζες, έγιναν πολύφερνες νύφες με τεράστιες προίκες.

🏦 Από τις στάχτες των 300 μονάδων του δείκτη των τραπεζών το 2020, αναγεννήθηκαν στις 2.300 το 2025. Ο Γενικός Δείκτης, από τις 500 στις 2.000 μονάδες, σαν να ήπιε κι αυτός από το καλό κρασί της Κανά - κρασί ώριμο, δυνατό και σπάνιο.

➡️ Οι τράπεζες το 2020 και το 2021 παρουσίασαν συνολικά ζημιές. Το 2023 και το 2024, πάνω από 4 δισ. ευρώ κέρδη. Αυτά είναι τα καύσιμα του ράλι. Αν συνεχιστούν, θα συνεχιστεί κι αυτό.

Για τον σκοπό αυτό, τώρα προσπαθούν να διευρύνουν τις δραστηριότητες παραγωγής κερδοφορίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Τα «θαύματα» στις αγορές έχουν πάντα αίτιο - σπάνια είναι θεϊκά, συχνά είναι νομισματικά.

📌 Οι επενδυτές να θυμούνται: όταν όλοι μεθούν από αποδόσεις, έρχεται η ώρα της νηφαλιότητας.

🛢️🛢️ 💥 UBS: Μεταβλητότητα χωρίς ράλι στο πετρέλαιο

💥 Η UBS προβλέπει βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα στις τιμές του αργού μετά τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ και Ε.Ε. στις ρωσικές Rosneft και Lukoil, ωστόσο εκτιμά απίθανο ένα διατηρήσιμο ράλι λόγω υπερπροσφοράς στην παγκόσμια αγορά.

📉 Η τράπεζα τοποθετεί το Brent στο εύρος $60–$70/βαρέλι, σημειώνοντας πως οι προηγούμενες κυρώσεις είχαν περιορισμένη επίδραση στις ρωσικές εξαγωγές, καθώς το πετρέλαιο συνέχισε να ρέει μέσω εναλλακτικών καναλιών.

🔥 Παρά ταύτα, οι τιμές εκτινάχθηκαν έως +4% την Πέμπτη, μετά τις αντεκδικητικές κυρώσεις που ακολούθησαν νέους βομβαρδισμούς της Μόσχας στην Ουκρανία. Η άνοδος εντείνει το άγχος της Wall Street για τον πληθωρισμό, καθώς το αργό επηρεάζει άμεσα τα ενεργειακά κόστη.

🇷🇺 Οι Rosneft και Lukoil, που αντιπροσωπεύουν περίπου 5% της παγκόσμιας παραγωγής, αποτελούν κεντρικό στόχο των νέων μέτρων. Η στροφή της κυβέρνησης Τραμπ, που πριν λίγες ημέρες συζητούσε συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, δείχνει αλλαγή στρατηγικής.

💰 Τα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν μειωθεί κατά 21% ετησίως, αλλά εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε το 25% του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελώντας κρίσιμο καύσιμο για τη συνέχιση του πολέμου που εισέρχεται στην τέταρτη χρονιά του.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθείστε στενά τις ροές ρωσικού αργού μέσω τρίτων χωρών (Ινδία, Κίνα, Τουρκία).

📌 Το εύρος $60–$70 λειτουργεί ως τεχνική “άγκυρα”.

📌 Η πολιτική Τραμπ έναντι του Πούτιν μπορεί να αποδειχθεί game changer για την ισορροπία της αγοράς.

📌 Ενδεχόμενη νέα ένταση στην Ουκρανία ή στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να ανατρέψει την εκτίμηση UBS.

🎓 🎓🎓 Lamda & UNIC: Πανεπιστήμιο στο Ελληνικό – Η νέα «πόλη των φοιτητών»

🏗️ Η Lamda Development περνά από τα εμπορικά κέντρα και τους ουρανοξύστες στη νέα αγορά της γνώσης: το real estate των ιδιωτικών πανεπιστημίων και της φοιτητικής κατοικίας. Το Ελληνικό γίνεται το πρώτο πεδίο πειραματισμού, με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) να σχεδιάζει ένα campus–πόλη τεχνητής νοημοσύνης.

🤖 Ο CEO του UNIC, Αντώνης Πολεμίτης, μίλησε για ένα «αμερικανικού τύπου» οικοσύστημα σπουδών, έρευνας και τεχνολογίας, όπου AI και ρομποτική θα ενσωματώνονται πλήρως στη λειτουργία και τη διδασκαλία. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει εστία 1.000 δωματίων, με φυτεμένες ταράτσες, χώρους yoga, κοινόχρηστα labs και study zones, όλα με θέα στο παραλιακό πάρκο.

💡 Η νέα κοινοπραξία Ellinikon Student Living (Lamda 80% – UNIC 20%) θα δρομολογήσει το έργο το 2026, με στόχο τους πρώτους φοιτητές το 2028–2029. Έως το 2030, θα έχει ολοκληρωθεί το πλήρες συγκρότημα 45.000 τ.μ. με πύργους διδασκαλίας και κέντρο καινοτομίας.

🏙️ Για τη Lamda, η φοιτητική στέγη σημαίνει σταθερές ταμειακές ροές, νέο κοινό, συνεχή κίνηση και ουσιαστική κοινωνική βιωσιμότητα μέσα στο project του Ελληνικού. Όπως σημείωσε ο Θ. Γαβριηλίδης, «η αγορά είναι ώριμη, αλλά το προϊόν λείπει· η ζήτηση υπάρχει».

➡️ Συμβολικά: το Ελληνικό δεν θα είναι μόνο πάρκο και ουρανοξύστες· θα γίνει φυτώριο μυαλών και καινοτομίας – το πρώτο αστικό campus του 21ου αιώνα στην Ελλάδα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Lamda επεκτείνετε στην κατηγορία φοιτητική— αντέχει σε κύκλους και αποδίδει σταθερές αποδόσεις.

📌 Το UNIC μεταφέρει στο Ελληνικό τη «ψηφιακή» του κουλτούρα· η AI δεν είναι διακοσμητική, αλλά λειτουργική υποδομή.

📌 Η φοιτητική κατοικία μπορεί να γίνει ο νέος asset class για REICs και funds που αναζητούν προβλεψιμότητα.

📌 Το project προϊδεάζει για επόμενο βήμα: συνεργασία Lamda–διεθνών πανεπιστημίων με R&D focus.

🏦🏦🏦 Eurobank–Eurolife: Η JP Morgan «χειροκροτεί» την πλήρη είσοδο στο Life

💼 Η JP Morgan βλέπει στρατηγική ευστοχία στη συμφωνία της Eurobank με τη Fairfax: η τράπεζα αποκτά το 80% των δραστηριοτήτων ζωής (Life) της Eurolife, ανεβάζοντας τη συμμετοχή της στο 100%, έναντι 813 εκατ. ευρώ. Αντίστροφα, στο P&C (ζημιές) η Fairfax κρατά 80% και η Eurobank 20%, ενώ στη Κύπρο η Fairfax αποκτά το 45% της ERB Ασφαλιστικής (με option για το υπόλοιπο 55%) έναντι 59 εκατ. ευρώ.

🏦 Για τη JP Morgan, η κίνηση αξιοποιεί πλεονάζον κεφάλαιο πιο αποδοτικά από ένα buyback < 12%, μειώνει τον εκτελεστικό κίνδυνο (λόγω 20ετούς συνεργασίας Eurolife–Eurobank) και ενισχύει ουσιαστικά την κερδοφορία μέσω bancassurance. Προβλέπει:

+5-6% αύξηση EPS,

+115 μ.β. στο RoTE 2027,

CET1 επίπτωση ~120 μ.β. (ex Δανία),

με προ-forma RoTE > 17%.

📊 Το τίμημα των 813 εκατ. ευρώ αποτιμά την Eurolife σε 1,45x book (Αυγ. 2025) ή ~10x P/E 2024, επίπεδα που κινούνται στα ευρωπαϊκά multiples Life (~1,5x). Η Eurolife κατέχει > 17,5% μερίδιο στην ελληνική αγορά και RoTE > 17,5%, με 77% των προϊόντων να περνούν ήδη μέσω του δικτύου της Eurobank – υπόσχεση για συνέργειες και μεγαλύτερο βάθος στο μείγμα προμηθειών, που αναμένεται να φθάσει το 30% των εσόδων έως 2027.

💬 Ουσιαστικά, η Eurobank «κλειδώνει» τον έλεγχο στο Life, αναδιατάσσει την έκθεση στο P&C και χτίζει ανθεκτικότερο προφίλ προμηθειών, μειώνοντας το κενό ~150 μ.β. έναντι ΕΤΕ και Πειραιώς.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Eurobank κάνει ποιοτική ανακύκλωση κεφαλαίου: αγοράζει κερδοφορία, όχι απλώς περιουσιακό στοιχείο.

📌 Το bancassurance γίνεται τρίτος πυλώνας εσόδων – κρίσιμο για σταθερό RoTE > 17%.

🌕 🌕🌕 Χρυσός: Ήπια ανάκαμψη μετά το σοκ — Goldman, Morgan Stanley και UBS παραμένουν «θετικά» για τη συνέχεια

💰 Μετά το διήμερο σοκ που κατέβασε τον χρυσό έως τα $4.003/ουγγιά, το πολύτιμο μέταλλο δείχνει σημάδια τεχνικής ανάκαμψης. Οι πιέσεις αποδόθηκαν κυρίως σε κατοχύρωση κερδών και στην αναμονή των στοιχείων πληθωρισμού στις ΗΠΑ, αλλά η επιστροφή των γεωπολιτικών ανησυχιών ΗΠΑ–Κίνας και οι δυτικές κυρώσεις στη Ρωσία επανέφεραν το ενδιαφέρον για «ασφαλή καταφύγια».

🏦 Goldman Sachs: χαρακτηρίζει τη διόρθωση τεχνική και διατηρεί στόχο $4.900 έως το 2026, στηριζόμενη σε αγορές κεντρικών τραπεζών, ETF εισροές και χαμηλότερα επιτόκια. Θεωρεί ότι η πρόσφατη πτώση επηρεάστηκε και από «spillover» του ασημιού.

📊 Morgan Stanley: βλέπει παραμονή του χρυσού σε ανοδική τροχιά παρά τη διόρθωση, με απόδοση ~50% στο 2025. Αναθεωρεί στόχο $4.400 για το 2026, με οδηγούς το αδύναμο δολάριο και τις τοποθετήσεις κεντρικών τραπεζών, αν και αναγνωρίζει ρίσκα από πιθανή σκληρότερη Fed.

🔶 UBS: εκτιμά ότι η πτώση ήταν «απότομη αλλά υγιής» χωρίς θεμελιώδη αιτία και παραμένει bullish. Βλέπει εύρος $3.700–4.700, ανάλογα με το μακροοικονομικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας τη σταθερή φυσική ζήτηση (π.χ. ελβετικές εξαγωγές).

📈 Συνολικά, η μεγάλη εικόνα δεν αλλάζει: ο χρυσός παραμένει βασικό εργαλείο αντιστάθμισης, με διάχυτη θετική προοπτική, αλλά και αυξημένη ανάγκη επιλεκτικής διαχείρισης ρίσκου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε στενά με τις πληθωριστικές προσδοκίες και τις δηλώσεις της Fed — κάθε διαφοροποίηση θα προκαλεί ισχυρές βραχυπρόθεσμες κινήσεις.

📌 Οι αγορές κεντρικών τραπεζών παραμένουν το θεμέλιο της μακροπρόθεσμης τάσης· τοποθετήσεις σε διόρθωση έχουν νόημα.

📌 Ο «παράγοντας δολάριο» παραμένει ο κρίσιμος καταλύτης: κάθε αποδυνάμωσή του ενισχύει την ανοδική ιστορία του χρυσού.



⚙️☀️⚙️ METLEN–HRE: Asset Rotation με Ασιατικό Ρυθμό

🌏 Η συμφωνία METLEN–HRE «κουμπώνει» άψογα στο αφήγημα μιας εταιρείας που συνδυάζει πειθαρχημένη ανάπτυξη και ευελιξία κεφαλαίων. Η HRE αποκτά από τη METLEN χαρτοφυλάκιο 5 φωτοβολταϊκών έργων στη Νότια Κορέα, συνολικής ισχύος 42 MW, με παραγωγή άνω των 60 GWh/έτος – ισοδύναμη με την κατανάλωση 12.000 νοικοκυριών. Η ενέργεια θα πωλείται μέσω PPAs σε μεγάλους κορεατικούς βιομηχανικούς ομίλους, διασφαλίζοντας σταθερές ροές.

⚙️ Η συναλλαγή αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης συνεργασίας: κοινή ανάπτυξη BESS, φωτοβολταϊκών μεγάλης κλίμακας και «πράσινων» data centers, που ανεβάζουν επίπεδο το χαρτοφυλάκιο της METLEN στην Ασία. Παράλληλα, εντάσσεται στο Asset Rotation Plan, με στόχο την ανακύκλωση κεφαλαίων από ώριμα assets προς έργα υψηλότερου IRR — στρατηγική που ενισχύει ρευστότητα και αποδοτικότητα.

📊 Θετικό το σήμα σε τρία επίπεδα:

Γεωγραφική διασπορά, με παρουσία σε ώριμη αγορά χαμηλού country risk.

Κεφαλαιακή αποδοτικότητα μέσω στοχευμένων πωλήσεων και νέων συνεργειών.

Προβλεψιμότητα ροών, χάρη στα PPAs και στα νέα ενεργειακά clusters με ανθεκτικά περιθώρια.

💡 Μετά το deal, η METLEN ισχυροποιεί το προφίλ της ως θεσμικός ευρωπαϊκός παίκτης στην ενεργειακή μετάβαση της Ανατολικής Ασίας, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε το 2022 στη Νότια Κορέα — με θετική ένδειξη για πιθανό rerating αν διατηρηθεί η πειθαρχία στην εκτέλεση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε την ταχύτητα ανακύκλωσης κεφαλαίου — δείχνει τη ρευστότητα πίσω από τα headlines.

📌 Το εγχείρημα για BESS & data centers αξίζει προσοχής: έχουν IRR >20% σε ασιατικές αγορές.

📌 Το επόμενο βήμα θα είναι κρίσιμο: κοινά SPVs με HRE ή επέκταση σε Ιαπωνία/Ταϊβάν θα σηματοδοτήσουν νέα φάση διεθνοποίησης.

🧴 🪒🧴 Sarantis: Το εγχειρίδιο της ώριμης ανάπτυξης

💼 Η Sarantis δείχνει πώς ωριμάζει μια εταιρεία χωρίς να γερνά. Η στασιμότητα στον τζίρο (-0,8%) δεν αποτελεί αδυναμία αλλά ένδειξη μετατόπισης προτεραιοτήτων — από την ποσότητα στην ποιότητα του κέρδους.

📈 Το EBITDA +7,9% και το περιθώριο στο 15,2% από 13,9% αποδεικνύουν ότι η βελτίωση είναι οργανική. Η αποδοτικότητα ανεβαίνει σε όλα τα επίπεδα: EBIT +7,4% (11,5%), κέρδη προ φόρων +10,9% (11,2%). Αυτά τα νούμερα μιλούν για επιχείρηση που μαθαίνει να παράγει περισσότερο με λιγότερο — την ουσία της ώριμης κερδοφορίας.

💰 Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 60%, στα €4,9 εκατ., επιβεβαιώνοντας στιβαρές ταμειακές ροές και χαμηλό ρίσκο. Ο ισολογισμός λειτουργεί σαν «αμορτισέρ» απέναντι στη μεταβλητότητα.

🌍 Στρατηγικά, η Sarantis δεν περιορίζεται: στοχεύει διείσδυση στις ΗΠΑ, ενίσχυση brand portfolio και επιλεκτική ανάπτυξη στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Η επιλογή αυτή διαμορφώνει προφίλ “steady compounder” — εταιρείας που δεν κάνει θόρυβο αλλά χτίζει αξία χρόνο με τον χρόνο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε τη διατήρηση των περιθωρίων στο 15%+ — θα κρίνει τη βιωσιμότητα του rerating.

📌 Η μείωση δανεισμού αφήνει χώρο για αυξημένο μέρισμα ή στοχευμένες εξαγορές.

📌 Αν η διείσδυση στις ΗΠΑ αποδώσει, το story μπορεί να περάσει σε νέα φάση ανάπτυξης.

🚗📉 VW: Το Νέο Σοκ των Τσιπ και η Αντίδραση της Αγοράς

💥 Η αναταραχή γύρω από τη Nexperia και τη διακοπή προμηθειών ημιαγωγών έχει ήδη προκαλέσει έντονη νευρικότητα στη μετοχή της Volkswagen. Παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη διακοπή παραγωγής, η αγορά προεξοφλεί τον κίνδυνο.

📊 Στις τελευταίες συνεδριάσεις, η μετοχή της VW κινήθηκε πτωτικά κατά περίπου 4–5%, με αυξημένο όγκο συναλλαγών και υποχώρηση κάτω από τον κινητό μέσο 50 ημερών. Οι αναλυτές αποδίδουν την κίνηση στην ανησυχία για πιθανές προσωρινές παύσεις στις γραμμές παραγωγής Golf και Tiguan, που θα μπορούσαν να πλήξουν τις παραδόσεις του δ΄ τριμήνου.

⚙️ Ο μεγαλύτερος φόβος αφορά τα περιθώρια κέρδους: η VW ήδη πιέζεται από το ενεργειακό κόστος και τις επενδύσεις σε EVs· ένα νέο «bottleneck» στην προμήθεια chips θα μπορούσε να ροκανίσει το EBITDA του 2025 κατά 3–5%, σύμφωνα με εκτιμήσεις οίκων όπως η Jefferies.

📉 Στο ταμπλό, η μετοχή δείχνει αδυναμία να κρατήσει τα €110 και απειλεί με δοκιμή της στήριξης στα €104–105, με RSI γύρω στο 42 — δηλαδή σε ζώνη πτώσης χωρίς ακόμη σημάδια υπερβολής.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε τις εξελίξεις με Nexperia–Ολλανδία· μια συμφωνία επαναφοράς παραγωγής θα μπορούσε να αντιστρέψει το κλίμα.

📌 Αν η πίεση συνεχιστεί, το re-entry point για long μπορεί να εντοπίζεται στην περιοχή €100–102.

📌 Κίνδυνος «headline risk»: κάθε νέα είδηση για περιορισμό παραγωγής θα εντείνει τη μεταβλητότητα.

🔥 🔥 Deal alert στο LNG: ΔΕΠΑ Εμπορίας–ConocoPhillips — το νέο ενεργειακό χαρτί της Ελλάδας

💡 Σε φάση διερευνητικών επαφών βρίσκεται η ΔΕΠΑ Εμπορίας με την αμερικανική ConocoPhillips, με στόχο μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας LNG που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Το timing δεν είναι τυχαίο: η ΕΕ έχει θέσει το 2028 ως ορόσημο πλήρους απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, καθιστώντας την επόμενη διετία κομβική για σταθερές, μη ρωσικές ροές.

🧭 Για τη ΔΕΠΑ, η συμφωνία σημαίνει «ασπίδα» εφοδιασμού και αναβάθμιση ρόλου: όχι μόνο κάλυψη της εγχώριας κατανάλωσης (3,5–3,8 εκατ. τόνους LNG/έτος, εκ των οποίων 1,5 από τη ΔΕΠΑ), αλλά και πλατφόρμα re-export προς τα Βαλκάνια. Οι νέες ανάγκες της περιοχής —ειδικά μετά το phase-out των ρωσικών ροών— μετατρέπουν την Ελλάδα σε κόμβο ρευστότητας και μεταφόρτωσης.

🌍 Η ConocoPhillips διαθέτει ήδη βαριά ευρωπαϊκή παρουσία: συμβόλαια 9 bcm με τη γερμανική SEFE, συνεργασία 15ετίας με την QatarEnergy και νέα φορτία LNG από το 2026. Το πιθανό deal με τη ΔΕΠΑ θα προσφέρει πρόσβαση σε αμερικανικές και καταριανές ποσότητες, με όρους προβλέψιμους και τιμολογιακή διαφάνεια.

🏛️ Το σκηνικό κορυφώνεται στις 6–7 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στη 6η Σύνοδο της P-TEC, όπου κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ενεργειακοί κολοσσοί από 25 χώρες θα συζητήσουν ασφάλεια εφοδιασμού και κόστη ενέργειας. Το LNG θα βρεθεί στο επίκεντρο ως μοχλός ανταγωνιστικότητας και γεωοικονομικής ισχύος.

⚙️ Παράλληλα, οι ελληνικοί παίκτες (Metlen, Elpedison, ΗΡΩΝ, Motor Oil, Coral) εντείνουν την παρουσία τους στις εισαγωγές και εξαγωγές φυσικού αερίου, εκμεταλλευόμενοι τις νέες υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου και τις διασυνδέσεις προς Κεντρική Ευρώπη και Ουκρανία.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθήστε το P-TEC της Αθήνας — πιθανές ανακοινώσεις deal ή MOU.

📌 Εξετάστε επιπτώσεις στις εταιρείες με έκθεση στο LNG (Motor Oil, Metlen, ΗΡΩΝ).

📌 Ο Κάθετος Διάδρομος και το FSRU Αλεξανδρούπολης αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.

📌 Το αμερικανικό LNG αποκτά στρατηγική διάσταση: ενεργειακή ασφάλεια = γεωπολιτικό κεφάλαιο.

🌞 🌞 🌞 ΑΠΕ για λίγους: Το παιγνίδι αλλάζει όρους

⚙️ Η αγορά των ΑΠΕ ωριμάζει και ταυτόχρονα δυσκολεύει. Η εποχή της εύκολης απόδοσης τελείωσε· τώρα ξεκινά το παιχνίδι των λίγων — εκείνων με τεχνογνωσία, αποθήκευση και trading στρατηγική.

📉 Οι αρνητικές τιμές, που κάποτε ήταν σπάνιο φαινόμενο, γίνονται καθημερινότητα. Παραγωγοί αναγκάζονται να πληρώνουν για να παράγουν, με στιγμές που έφτασαν τα -15 €/MWh. Ο Στέλιος Λουμάκης (ΣΠΕΦ) προβλέπει ότι το φαινόμενο θα μονιμοποιηθεί, με «βουτιές» τιμών στο μεσημέρι κάτω από -5 €/MWh.

🦆 Το γνωστό “duck curve” της καμπύλης τιμών–ζήτησης μετατρέπεται σε “bathtub effect”: το μεσημέρι η τιμή πέφτει κάθετα, για να ξανανεβεί το βράδυ. Κάθε νέο MW φωτοβολταϊκών βαθαίνει τη «μπανιέρα». Για τους παραγωγούς, αυτό σημαίνει στρατηγική ακρίβεια και καθημερινό ρίσκο.

🔋 Η αποθήκευση αλλάζει νόημα: οι μπαταρίες μιας ώρας δεν επαρκούν πλέον. Μόνο λύσεις 4 ωρών μπορούν να εκμεταλλευτούν τις αιχμές και να θωρακίσουν τα έσοδα — αρκεί οι επενδυτές να αντέχουν το υψηλό CAPEX.

🏗️ Το μέλλον των ΑΠΕ δεν είναι πια θέμα ισχύος, αλλά ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Όσοι έχουν trading desks, forecasting μοντέλα και αποθήκευση “behind the meter”, θα κυριαρχήσουν. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να επιλέξουν: συνεργασία ή επανασχεδιασμό.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε τα μεσημβρινά spreads — εκεί θα παίζεται το νέο margin.

📌 Στόχευσε σε έργα με δυνατότητα ευέλικτης αποθήκευσης, όχι μόνο παραγωγής.

📌 Το παιχνίδι μεταβαίνει από «capacity builders» σε «energy strategists»

🍦🍦🍦ΚΡΙ-ΚΡΙ: «Ήσυχη» δύναμη σε πλήρη ανάπτυξη

📈 Με οκτώ συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, η ΚΡΙ-ΚΡΙ επανήλθε μεθοδικά σε ανοδική τροχιά, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια δυναμική της. Η διόρθωση προς τη ζώνη των 17 € αποδείχθηκε ευκαιρία για όσους αναζητούσαν σημείο επανατοποθέτησης σε μια εταιρεία με ισχυρά θεμελιώδη.

🥛 Το πρώτο εξάμηνο του 2025 έδειξε επιθετική αύξηση πωλήσεων αλλά και πίεση στα περιθώρια — φυσικό επακόλουθο του αυξημένου κόστους πρώτων υλών και της καθυστερημένης μετακύλισης τιμών. Παρ’ όλα αυτά, η ζήτηση σε Ελλάδα και εξωτερικό παραμένει ισχυρή, με τις εξαγωγές να εξελίσσονται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης.

💶 Παρά τη μείωση μικτού περιθωρίου στο 27,5% (από 34,5%) και τη διψήφια πτώση σε EBITDA (-11,4%) και κέρδη προ φόρων (-15%), η εταιρεία παραμένει υπόδειγμα χρηματοοικονομικής πειθαρχίας: δανεισμός μόλις 6,3 εκ. € και καθαρή ταμειακή θέση. Αυτή η ισορροπία επιτρέπει στην ΚΡΙ-ΚΡΙ να επενδύει επιθετικά χωρίς να διακινδυνεύει τη ρευστότητά της.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετοχή δείχνει τεχνικά σημάδια αντιστροφής — προσοχή στη ζώνη 18,80–19,20 € ως στήριξη και στα 20,60 € ως επόμενο ανοδικό όριο.

📌 Η υγιής ταμειακή βάση δίνει «μαξιλάρι» για επενδύσεις σε εξαγωγικές αγορές και νέες σειρές προϊόντων.

📌 Η πίεση στα περιθώρια μπορεί να παραμείνει βραχυπρόθεσμα, αλλά το brand equity λειτουργεί ως αντιστάθμισμα.

📌 Παραμένει case μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης, ιδανικό για υπομονετικούς επενδυτές με βλέμμα πέρα από το τρίμηνο.

🌿💶 Alpha Bank – Το “πράσινο” comeback στις διεθνείς αγορές

💚 Η πρώτη «πράσινη» ομολογιακή έκδοση της Alpha Bank σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από μια επιτυχημένη άντληση ρευστότητας: πρόκειται για την επίσημη επιστροφή της τράπεζας στο διεθνές χρηματοοικονομικό προσκήνιο.

🚀 Η ζήτηση άγγιξε τα 3 δισ. ευρώ, δηλαδή έξι φορές πάνω από το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ — νούμερο που δεν έχει εμφανιστεί τα τελευταία πέντε χρόνια σε ελληνικό τραπεζικό τίτλο. Το spread περιορίστηκε στις 92 μονάδες βάσης, κάτω από το ορόσημο των 100 μ.β., στέλνοντας καθαρό μήνυμα εμπιστοσύνης.

🏦 Το ομόλογο είναι senior preferred, διάρκειας 6 ετών (call στα 5), με αξιολόγηση Baa2 από Moody’s — το πρώτο πλήρως investment grade εργαλείο της Alpha εδώ και χρόνια. Το consortium των BNP Paribas, Crédit Agricole CIB (ως Green Structuring Bank), HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και UniCredit έδωσε ισχυρό στίγμα ευρωπαϊκής «πιστοποίησης».

🌍 Η επιτυχία δεν είναι απλώς αριθμητική. Καθιερώνει την Alpha Bank ως παίκτη πράσινης τραπεζικής και ενισχύει το αφήγημα της βιώσιμης ανάπτυξης με χαμηλό κόστος κεφαλαίου. Είναι το τελευταίο κομμάτι στο παζλ της επανόδου του ελληνικού banking στη διεθνή κανονικότητα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η σύγκριση με το 2020 δείχνει μείωση κόστους χρηματοδότησης κατά 180 μ.β.— σαφής πρόοδος πιστωτικής αξιοπιστίας.

📌 Οι πράσινες εκδόσεις προσελκύουν “ESG capital” που μειώνει μεταβλητότητα και ενισχύει τη διασπορά επενδυτών.

💶 💶 Χρέος Ευρωζώνης: Οι ρόλοι αντιστράφηκαν

📉 Το συνολικό δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης παρέμεινε σταθερό λίγο κάτω από το 90% του ΑΕΠ τα τελευταία δύο χρόνια (🇺🇸 125%, 🇬🇧 100%). Όμως, πίσω από τη φαινομενική σταθερότητα κρύβονται δύο διαφορετικές Ευρώπες.

📈 Σε ορισμένες χώρες, το χρέος συνεχίζει να ανεβαίνει — 🇫🇮 Φινλανδία, 🇫🇷 Γαλλία, 🇸🇰 Σλοβακία δείχνουν πεισματική δημοσιονομική χαλάρωση και αδύναμη ανάπτυξη.

📉 Αντίθετα, ο Νότος δίνει μαθήματα πειθαρχίας: 🇬🇷 Ελλάδα, 🇨🇾 Κύπρος, 🇭🇷 Κροατία μειώνουν το χρέος τους έως και 30 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από το 2019.

⚖️ Η εικόνα αντιστρέφεται: οι πρώην «παραβάτες» του Μάαστριχτ μετατρέπονται σε πυλώνες σταθερότητας, ενώ ο Βορράς δείχνει δομική κόπωση.

➡️ Συμβολικά, η γραμμή του διαγράμματος μοιάζει με καθρέφτη:

– Ο Νότος σκαρφάλωσε στην κρίση και κατεβαίνει με ορμή.

– Ο Βορράς κρατάει το ύψος — αλλά όχι απαραίτητα με υγεία.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην κοιτάς μόνο τον μέσο όρο· η Ευρωζώνη έχει “δύο βηματισμούς”.

📌 Η δημοσιονομική αξιοπιστία μετακινείται από τον Βορρά στον Νότο.

⚓🔥 FSRU Αλεξανδρούπολης: «Ξαναπαίρνει μπροστά» — Η Ελλάδα ξαναμπαίνει στο LNG παιχνίδι

💨 Μετά από μήνες σιωπής, ο τερματικός σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία. Το πρώτο φορτίο για λογαριασμό της Bulgargaz αναμένεται να φτάσει σήμερα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας τεχνικής περιπέτειας που κράτησε από τον Ιανουάριο, λόγω βλάβης στις αντλίες υψηλής πίεσης. Η Gastrade ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης και μέσα σε δύο ημέρες θα ξεκινήσει η ψύξη και η παράδοση του LNG.

🌍 Το timing μόνο τυχαίο δεν είναι: η άνθηση των αμερικανικών εξαγωγών LNG προς την Ευρώπη μετά τη νέα εμπορική συμφωνία δασμών, ευνοεί την Ελλάδα ως κόμβο διαφοροποίησης ενόψει του τερματισμού των ρωσικών εισαγωγών το 2028. Με δυναμικότητα 5,5 δισ. κ.μ. και δεσμευμένα slots έως το 2031, ο σταθμός γίνεται κρίσιμος κρίκος για τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου.

🚢 Παράλληλα, η Gastrade προωθεί δεύτερο FSRU στη Θράκη — στο Θρακικό Πέλαγος, ισχύος 3 δισ. κ.μ., με ήδη κατατεθειμένη ΜΠΕ και συζητήσεις χρηματοδότησης σε εξέλιξη. Το project αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ροή LNG από Νότο προς Βορρά, εντάσσοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο του transatlantic LNG corridor που οι ΗΠΑ στηρίζουν ενεργά.

➡️ Συμβολικά, το σημερινό φορτίο LNG δεν είναι απλώς «ενεργειακό γεγονός» — είναι μήνυμα επανεκκίνησης για τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού πυλώνα στα Βαλκάνια.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε την εμπορική λειτουργία του FSRU — τα slots 2026–2031 θα καθορίσουν τη διαπραγματευτική ισχύ της Ελλάδας.

📌 Το δεύτερο FSRU στη Θράκη είναι στρατηγικό «call option»: εφόσον επιβεβαιωθεί χρηματοδότηση, θα ενισχύσει την περιφερειακή ισχύ.

📌 Οι ΗΠΑ βλέπουν τον Κάθετο Διάδρομο ως ανάχωμα στην ενεργειακή επιρροή της Ρωσίας — η ελληνική συμμετοχή προσφέρει γεωπολιτική υπεραξία.

📌 Επενδυτικά, οι εξελίξεις επηρεάζουν ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΣΦΑ, ΜΟΗ και METLEN, που διαθέτουν φυσικό exposure σε LNG logistics και αποθήκευση.

🧨 🧨 🧨 $38 ΤΡΙΣ.: Το Αμερικανικό Χρέος Περνά τη Ρουβικώνα

💵 Για πρώτη φορά στην ιστορία, το συνολικό χρέος των ΗΠΑ ξεπερνά τα $38 τρισ., με ρυθμό αύξησης που θυμίζει… επιταχυντή σωματιδίων. Από τον Ιούνιο 2025, το Υπουργείο Οικονομικών εκτοξεύει εκδόσεις ομολόγων, καλύπτοντας ελλείμματα που διογκώθηκαν από τόκους, άμυνα και κοινωνικές δαπάνες.

📉 Η σταθερή περίοδος μέχρι τον Μάιο δείχνει τα “τεχνητά φρένα” του ορίου χρέους, τα οποία όταν ήρθησαν απελευθέρωσαν βίαια τη δημοσιονομική πίεση. Πλέον, οι τόκοι ξεπερνούν το $1,2 τρισ. ετησίως — περισσότερο από την άμυνα ή την υγεία.

⚖️ Η αγορά ομολόγων (Treasuries) γίνεται το νέο επίκεντρο κινδύνου: το αυξανόμενο κόστος δανεισμού απειλεί τη βιωσιμότητα και τη διεθνή εμπιστοσύνη στο δολάριο. Αν δεν υπάρξει δημοσιονομικό “reset”, το ράλι του χρέους μπορεί να αποδειχθεί η αρχή ενός νέου νομισματικού κύκλου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε το 10ετές yield — πάνω από 5% σημαίνει κρίση εμπιστοσύνης.

📌 Το δολάριο αποτελεί άλλον ένα δείκτη του προβλήματος η παγκόσμια ρευστότητα στρέφεται προς χρυσό και commodities.

📌 ¨Οποίος κατανοεί το κόστος του χρέους, κατανοεί το μέλλον των αγορών.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Περί Δημόσιας Προσφοράς ΕΧΑΕ

Κε Στούπα,

Στα 25 χρόνια που ασχολούμαι με το χρηματιστήριο, σας διαβάζω καθημερινά με μεγάλη προσοχή κι έχω μάθει πολλά.

Την προηγούμενη εβδομάδα, στο Blackbox, σχολιάσατε τη δημόσια πρόταση της ΕΧΑΕ από τη Euronext και την τροπολογία της κυβέρνησης για να τη διευκολύνει.

Επιτρέψτε μου μερικές σκέψεις πάνω σε αυτό το θέμα:

Η δημόσια πρόταση είναι θετική για όλους, εκτός από τους μετόχους της ΕΧΑΕ.

Μας ζητούν να δώσουμε τα χαρτιά μας και να ανταλλάξουμε μια εταιρεία που —ύστερα από καιρό— αυξάνει τζίρους, κέρδη και μερίσματα, με χαρτιά μιας μεγαλύτερης και καλύτερης εταιρείας, αλλά υπερτιμημένης σε σχέση με τη δική μας.

«Take it or leave it», μας δήλωσε ο κ. Stéphane Boujnah.

«Αύξηση του τιμήματος δεν θα υπάρξει».

Μόνο που τη δημόσια πρόταση δεν καλείται να την αποδεχτεί η κυβέρνηση· δεν έχει μετοχές — τις πούλησε πριν από πολλά χρόνια.

Ούτε οι υπόλοιποι μέτοχοι, που περιμένουν με τη διεθνοποίηση να ανέβουν οι δικές τους κεφαλαιοποιήσεις και να μειωθούν οι υπερβολικές προμήθειες των χρηματιστηριακών εταιρειών.

Και σωστά περιμένουν. Ανάμεσά τους είμαι κι εγώ.

Τη δημόσια πρόταση θα την αποδεχτούν ή όχι οι σημερινοί κάτοχοι μετοχών της ΕΧΑΕ, οι οποίοι έχουν δει τη μετοχή της Euronext να έχει κατρακυλήσει, παρασύροντας μαζί της και τη δική μας.

Γιατί να πουλήσει κάποιος σε αυτή την τιμή;

Πόσο μάλλον όταν μεγάλα funds και θεσμικοί έχουν αγοράσει σε τιμές άνω των 7,00 ευρώ.

Αν ήθελαν μετοχές της Euronext, δεν θα ήταν καλύτερα γι’ αυτούς να τις αγοράσουν απευθείας από το χρηματιστήριο του Μιλάνου;

Η ΕΧΑΕ ανακοινώνει αποτελέσματα εννεαμήνου στις 24/11.

Η δημόσια πρόταση τελειώνει στις 17/11.

Τυχαίο;

Κι όμως, θα ήθελα να έχω δει τα αποτελέσματα πριν λήξει η δημόσια πρόταση.

Είμαι σίγουρος ότι, με τους αυξημένους τζίρους του τελευταίου τριμήνου, τα κέρδη θα έχουν βελτιωθεί σημαντικά και θα φανεί πόσο ευτελής είναι η προσφορά της Euronext.

Έχω πληροφορηθεί από χρηματιστή ότι, σε μεγάλη συστημική τράπεζα, δήλωσαν πως «όποιος αναλυτής γράψει για την ΕΧΑΕ μέχρι να τελειώσει η δημόσια πρόταση, να ψάξει για άλλη δουλειά».

Οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές θα χάσουν μεγάλες προμήθειες, και δεν τους συμφέρει η εξαγορά.

Το θέμα, όμως, είναι ότι τις διοικήσεις των τραπεζών τις διορίζει η κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξασφαλίσει αυτή την εξαγορά.

Ήδη ο υπουργός έχει κάνει ανάλογες δηλώσεις.

Βλέποντας, όμως, ότι λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο, άλλαξαν ξαφνικά και αναδρομικά τον νόμο, για να διευκολύνουν την εξαγορά.

Έχουμε αντιληφθεί πόσο μεγάλο σκάνδαλο είναι αυτό;

Πόσο πλήττει την αξιοπιστία της Κεφαλαιαγοράς μας;

Αναδρομική αλλαγή του νόμου;

Παίζουμε με σημαδεμένη τράπουλα;

Οι επαγγελματίες της αγοράς εγείρουν ζήτημα θεσμικότητας και κυβερνητικών παρεμβάσεων, ενώ σημειώνουν την απουσία διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, θέτουν ζητήματα που υπερβαίνουν το στενό πλαίσιο της πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, εγκαλώντας την κυβέρνηση για την εν κρυπτώ ψήφιση τροπολογίας, που αλλάζει εκ βάθρων τον κανονισμό για τις δημόσιες προτάσεις και καταργεί τη διάταξη περί συγκέντρωσης του 90% των μετοχών.

Έτσι ανοίγει ο Ασκός του Αιόλου — πιθανότατα — ώστε ξένοι όμιλοι όπως η Deutsche Telekom και η UniCredit να μπορέσουν εύκολα να “σηκώσουν” τον ΟΤΕ και την Alpha Bank από το ταμπλό, αίροντας πρακτικά την προστασία των μετόχων.

Θέλουμε να μπούμε στα μεγάλα σαλόνια με τακτικές Μπανανίας;

Είναι αυτό φιλελεύθερη οικονομική πολιτική που προστατεύει την περιουσία των πολιτών και την ελεύθερη αγορά;

Γιατί εμένα το μότο «να θυσιάσουμε τους λίγους (μετόχους της ΕΧΑΕ) για το γενικότερο καλό» μου θυμίζει περισσότερο σοσιαλιστική πολιτική.

Κι αν έχω μάθει κάτι τόσα χρόνια που σας διαβάζω, είναι ότι δεν θα μας βγει σε καλό.

Χρήστος Χλιβέρης

Ιδιώτης επενδυτής και κάτοχος μετοχών ΕΧΑΕ

Απάντηση: Σε ποια τράπεζα το Δημόσιο διαθέτει πλειοψηφία προκειμένου να μπορεί να διορίσει τη διοίκηση; Γιατί τα ξένα funds που ελέγχουν τις τράπεζες να θέλουν να ζημιωθούν υποστηρίζοντας την αποδοχή της δημόσιας προσφοράς;

Αντιλαμβάνομαι πως εσάς σαν μέτοχο σαν ενδιαφέρει να πουλήστε τις μετοχές με όσο το δυνατόν υψηλότερο κέρδος ή να εισπράξετε μερίσματα. Από την άλλη πλευρά τη κυβέρνηση τη ενδιαφέρει να υπάρχει μια χρηματιστηριακή αγορά με βάθος κεφαλαίων προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να βρίσκουν φθηνά κεφάλαια. Οι 30.000 ενεργοί κωδικοί που υπάρχουν σήμερα δεν εξασφαλίζουν βάθος κεφαλαίων. Οι μεγάλες εισηγμένες φεύγουν και εισάγουν τις μετοχές και σε άλλες αγορές. Το 60% των συναλλαγών στο ΧΑ γίνεται από ξένους.

Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει τελειώσει. Ο μοναδικός τρόπος να συνεχίσει να ελπίζει υπάρχει είναι μέσω της συμμετοχής σε μια μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή αγορά. Η κυβέρνηση πράττει το αυτονόητο, ενδεχομένως με κάποιους ατυχείς χειρισμούς... Τι πρέπει να κάνει. Να αφήσει αυτή τη ευκαιρία και σε δέκα χρόνια να μην υπάρχει καθόλου χρηματιστήριο; Ως επενδυτής οφείλετε να προβλέπετε και να συνυπολογίζετε κινδύνους και παρεμβάσεις σαν αυτές στην ΕΧΑΕ.

