🎯💣🧨Οι μετοχές με δανεικά είναι ρωσική ρουλέτα

Επιμέλεια: Κώστας Στούπας

📉 Οι επενδυτές που παρακολουθούν απλώς τα επιτόκια και τις αποδόσεις ομολόγων χάνουν τη μεγάλη εικόνα: η πραγματική ανατροπή της επόμενης δεκαετίας θα έρθει από την αντιστροφή της ενεργειακής μετάβασης στην Ευρώπη. Η μείωση των τελών CO₂ θα λειτουργήσει ως οξυγόνο για τη βιομηχανία και θα απελευθερώσει μια οικονομία που σήμερα στραγγαλίζεται από «πράσινους» φόρους και ρυθμίσεις.

⚙️ Τα τέλη ρύπων στη Δύση έχουν μηδενική αποτελεσματικότητα στο περιβάλλον, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο οι εκπομπές αυξάνονται εκθετικά. Η Ευρώπη τιμωρεί την παραγωγή της, την ώρα που ο υπόλοιπος πλανήτης κάνει πάρτι άνθρακα.

🇩🇪 Η Γερμανία βλέπει το άλλοτε κραταιό βιομηχανικό της μοντέλο να καταρρέει κάτω από το βάρος των ενεργειακών δογμάτων. Εργοστάσια κλείνουν, παραγωγές μεταφέρονται στις ΗΠΑ και την Ασία, όπου το ρεύμα κοστίζει το μισό και το ρυθμιστικό περιβάλλον είναι φιλικό, όχι εχθρικό προς το κεφάλαιο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια πράξη οικολογικού μαζοχισμού, σταματά νέες άδειες εξόρυξης στη Βόρεια Θάλασσα για να «σώσει τον πλανήτη». Τον ίδιο πλανήτη που η Κίνα σκεπάζει με νέες λιγνιτικές μονάδες κάθε μήνα.

Και ενώ η Ευρώπη αυτοϋπονομεύεται, η Κίνα αυξάνει ετησίως τις εκπομπές της κατά εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. μαζί — και παρ’ όλα αυτά πλασάρεται ως «ηγέτης της πράσινης μετάβασης».

⚛️ Προ μηνών γράφαμε εδώ για τη νέα ενεργειακή στροφή προς την πυρηνική ενέργεια και τους μικρούς φορητούς αντιδραστήρες (SMRs). Οι σχετικές μετοχές ήδη έχουν απογειωθεί. Η άνοδος των αντισυστημικών πολιτικών δυνάμεων και η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών δείχνουν ότι πλησιάζει η ώρα της επιστροφής στη ρεαλιστική ενέργεια.

📈 Όταν το εκκρεμές γυρίσει —και θα γυρίσει— οι ενεργοβόρες βιομηχανίες θα ξαναγίνουν το value play της δεκαετίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθήστε τα σήματα αλλαγής πολιτικής: η αγορά θα κινηθεί πριν οι κυβερνήσεις αλλάξουν πορεία.

📌 Εστιάστε σε ενεργοβόρες εταιρείες με ισχυρό balance sheet και διεθνή παραγωγή (χημικά, αλουμίνιο, χαλυβουργία).

📌 Η πυρηνική ενέργεια θα είναι το νέο «πράσινο» — πριν το συνειδητοποιήσει η Ε.Ε.

📌 Το «green premium» τελειώνει· έρχεται η επιστροφή στην ενεργειακή λογική.

🔍 Συνεδρίαση: Το ταμπλό «μιλάει»

📊 Οι μετοχές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αγοράς αυτή την περίοδο είναι ΟΠΑΠ, MTLN, ΕΧΑΕ, ΙΝΛΟΤ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ και AKTOR.

🎯 Ο ΟΠΑΠ (+0,50%)έδειξε αντίδραση μετά τις πιέσεις των προηγούμενων ημερών — ένδειξη ότι οι “μεγάλοι” χαρτοφυλακιακοί παίκτες δεν έχουν εγκαταλείψει τη θέση.

⚙️ Στον Μυτιληναίο (MTLN)(-1.55%), οι πιέσεις συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση, ενώ και ΕΧΑΕ και Intralot κινούνται χωρίς σαφή κατεύθυνση, δείχνοντας πως η αγορά ψάχνει νέο καταλύτη.

💶 Η Ελλάκτωρ (+5,91%) ανακοίνωσε επιστροφή κεφαλαίου €0,50, αλλά στην αγορά κυκλοφορούν σενάρια ότι το ποσό θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερο.

🏗️ Για την Aktor, όσοι “διαβάζουν” προσεκτικά το ταμπλό, θεωρούν πως κάτι ετοιμάζεται. Οι κινήσεις των τελευταίων συνεδριάσεων δείχνουν προεξόφληση νέων εξελίξεων ή ανακοινώσεων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Πρόσεξε τις “ήσυχες” συνεδριάσεις — εκεί συχνά χτίζονται οι επόμενες κινήσεις.

📌 Η αντοχή του ΟΠΑΠ είναι σημάδι ποιοτικών χεριών.

📌 Η σιωπή γύρω από Aktor συνήθως προηγείται… ειδήσεων.

💼⚙️ Μυτιληναίος (MTLN): Απουσία αυτοπεποίθησης

📉 Η μετοχή συνεχίζει την προσγείωση χωρίς να δείχνει την παραμικρή διάθεση για αντίδραση, παρά τους τεράστιους όγκους των ανοιχτών πωλήσεων των τελευταίων ημερών.

😐 Αυτό μαρτυρά έλλειψη αυτοπεποίθησης από τους δυνητικούς αγοραστές — και δεν είναι καλό σημάδι, ειδικά σε φάση που η αγορά «τεστάρει» τις αντοχές των ισχυρών χαρτιών. Προσοχή είναι σε υπερπωλημένη θέση μπορεί να αντιδράσει βίαια...

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Αν δεν υπάρχει αντίδραση με τέτοιους όγκους, σημαίνει ότι η πίεση είναι «έξυπνη» και όχι τυχαία.

📌 Προσοχή στα στηρίγματα

📌 Η εμπιστοσύνη επιστρέφει μόνο με πράξεις, όχι με προσδοκίες.

💼💰 Eurobank: Το comeback στην Eurolife

📈 Η Moody’s σήκωσε τον αντίχειρα προς τα πάνω για τη Eurobank, χαρακτηρίζοντας «πιστωτικά θετική» την εξαγορά της Eurolife από τη Fairfax έναντι 813 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση —1,45x της λογιστικής αξίας— δείχνει ότι η Eurobank δεν κυνηγά απλώς μια ασφαλιστική, αλλά επαναφέρει ένα κομμάτι του ίδιου της του DNA.

🏦 Για τη Moody’s, η κίνηση ενισχύει το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας, διαφοροποιώντας τις ροές εσόδων και χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα σε banking, ασφάλιση και asset management — ακριβώς εκεί όπου κινούνται πλέον οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι. Ναι, υπάρχει ένα μέτριο βραχυπρόθεσμο κεφαλαιακό κόστος, αλλά τα στρατηγικά και χρηματοοικονομικά οφέλη κρίνονται σημαντικά σε βάθος χρόνου.

🔁 Η επιστροφή της Eurolife στον όμιλο έχει και συμβολική διάσταση: πρόκειται για δραστηριότητα που πουλήθηκε στα χρόνια των μνημονίων, και τώρα επανέρχεται σε μια εποχή σταθερότητας και στρατηγικής ωρίμανσης. Η κοινή εταιρική κουλτούρα και τα κοινά στελέχη μεταξύ Eurolife και Eurobank εξασφαλίζουν ομαλή ενσωμάτωση και γρήγορη απόδοση συνεργειών.

📊 Οι αριθμοί λένε τη δική τους ιστορία: η απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 100 μονάδες βάσης (από 16,6% τον Ιούνιο), ενώ τα έσοδα από προμήθειες και asset management θα ενισχυθούν κατά 12%. Έτσι, το μερίδιο των μη επιτοκιακών εσόδων αναμένεται να ξεπεράσει το 30% του συνόλου — από 22% πριν λίγους μήνες.

💪 Με αυτή τη στροφή, η Eurobank μειώνει την εξάρτηση από τα καθαρά έσοδα τόκων, αυξάνει την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας και χτίζει ένα πιο ισορροπημένο, βιώσιμο προφίλ ανάπτυξης. Μια «comeback story» που θα ζήλευαν πολλοί στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Eurobank συνεχίζει να κινείται με στρατηγική ωριμότητα και θεσμική συνέπεια – χαρακτηριστικά που «αγοράζει» η Moody’s.

📌 Η ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων είναι το «next big thing» για τις ελληνικές τράπεζες ενόψει επιβράδυνσης επιτοκίων.

📌 Το deal ανοίγει τον δρόμο και για μελλοντικές συνέργειες σε προϊόντα ασφάλισης, επενδύσεων και private banking.

📌 Το 1,45x BV δείχνει premium ποιότητας, όχι υπερβολής — στοιχείο που επιβεβαιώνει το re-rating της τράπεζας.

🧸 🧸 ΜΠΕΛΑ: Το retail της ανθεκτικότητας

Η μετοχή δείχνει άλλη μια φορά πόσο άδικο μπορεί να είναι το ταμπλό βραχυπρόθεσμα, όταν η πραγματική εικόνα μιας εταιρείας παραμένει στιβαρή. Παρά τις πιέσεις, η JUMBO συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί θεωρείται σημείο αναφοράς στα ελληνικά blue chips.

📈 Εννέα συνεχόμενα τρίμηνα αύξησης πωλήσεων — τα δύο τρίτα με διψήφιο ρυθμό — δεν είναι τυχαίο φαινόμενο. Το +7,6% στο εννεάμηνο του 2025 αποτυπώνει συνέπεια, ανθεκτικότητα και ένα επιχειρηματικό μοντέλο που παραμένει εξαιρετικά αποδοτικό σε δύσκολο περιβάλλον.

🇬🇷 Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν +6% τον Σεπτέμβριο και +9% στο εννεάμηνο, δείχνοντας ότι η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να τραβά το κάρο.

🇨🇾 Η Κύπρος κινείται επίσης θετικά (+5% μηνιαίως, +8% στο εννεάμηνο).

🇧🇬 Στη Βουλγαρία, σταθερότητα εν όψει ένταξης στην Ευρωζώνη, ενώ

🇷🇴 στη Ρουμανία η εταιρεία απορροφά την αύξηση του ΦΠΑ, επιλέγοντας να προστατεύσει τη σχέση τιμής–ποιότητας αντί να μετακυλήσει το κόστος στους καταναλωτές.

🧩 Το μυστικό της επιτυχίας παραμένει το ίδιο: ευελιξία, διαφοροποίηση και εμπιστοσύνη του κοινού. Σε μια περίοδο όπου η υπογεννητικότητα και η φορολογική αστάθεια πιέζουν τη ζήτηση, η JUMBO κατορθώνει να διατηρεί θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και σταθερή κερδοφορία.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην κρίνεις τη JUMBO από το ταμπλό· τα νούμερα λένε άλλη ιστορία.

📌 Η εταιρεία έχει μάθει να απορροφά κρίσεις και να τις μετατρέπει σε ευκαιρίες.

🚨🚨🚨Margin Debt Alert – Όταν το δανεισμός «φωνάζει» πριν από την καταιγίδα

💣 Η αγορά μετοχών με δανεικά (margin debt) στις ΗΠΑ εκτοξεύτηκε στα 1,13 τρισ. δολάρια, νέο ιστορικό ρεκόρ. Μόνο τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 67 δισ., δηλαδή +6,3% σε ένα μήνα και +39% σε πέντε μήνες – ρυθμοί που είδαμε τελευταία φορά στο φούσκωμα του 2021, λίγο πριν το sell-off του 2022.

📊 Στην ιστορία, κάθε φορά που η μόχλευση επενδυτών ανέβαινε με τέτοια ταχύτητα, ακολουθούσε μια μεγάλη bear market:

🕹️ 2000: Dot-com bubble → S&P 500 -50%

🏦 2008: Global Financial Crisis → S&P 500 -56%

⚡ 2018: Sell-off λόγω Fed tightening

💥 2022: Πτώση 25% με την απόσυρση ρευστότητας

Η ιστορία μας θυμίζει ότι όταν η μόχλευση ξεπερνά την πραγματική ανάπτυξη, η αγορά μετατρέπεται σε πυριτιδαποθήκη.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε στενά τη σχέση margin debt / S&P 500 — όταν η πρώτη κορυφώνει πριν από τον δείκτη, έρχεται συνήθως διόρθωση.

📌 Οι φάσεις ευφορίας τελειώνουν όταν η πίστωση στερεύει — όχι όταν τα νέα είναι ακόμα καλά.

📌 Μειώστε δανεισμό, αύξησε ρευστότητα· οι κορυφές γεννιούνται από υπερβολική αυτοπεποίθηση.

📌 Αν η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια σύντομα θα μπορούσε να γίνει ο καταλύτης της επόμενης bear market.

✈️✈️ ΔΑΑ: Η ήρεμη μετοχή που πετά πάνω από τη φουρτούνα

📊 Η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών επιβεβαιώνει ξανά τον αμυντικό της χαρακτήρα. Ενώ η αγορά κινείται πλάγια και ο Γενικός Δείκτης έχει χάσει 6,5% από τα υψηλά του, ο ΔΑΑ περιορίζεται σε απώλειες μόλις 9% — μια επίδοση που δείχνει σταθερότητα και αντοχή.

💸 Με έντονο μερισματικό χαρακτήρα και προβλεψιμότητα στις ροές του, ο ΔΑΑ δείχνει ότι μπορεί να στηρίξει με ασφάλεια τη φετινή διανομή. Την άνοιξη διένειμε 0,746 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση 7,6%), και η αγορά το απορρόφησε με ευκολία — σημάδι ωριμότητας και εμπιστοσύνης.

🐔 Σε μια περίοδο που οι επενδυτές αναζητούν τη «νέα κότα με τα χρυσά αυγά» μετά την υπόθεση ΟΠΑΠ–Allwyn, ο ΔΑΑ ξεχωρίζει για όσους προτιμούν τη σταθερότητα, τη διάρκεια και την ασφάλεια έναντι της έντασης και της κερδοσκοπίας. Δεν έχει τη λάμψη του ΟΠΑΠ, αλλά διαθέτει τη βεβαιότητα ενός σταθερού, μονοπωλιακού κόμβου με εξασφαλισμένα έσοδα.

📆 Τα αποτελέσματα εννεαμήνου στις 3 Νοεμβρίου αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για το μέρισμα της επόμενης χρήσης. Μέχρι στιγμής, το πρώτο εξάμηνο δείχνει γερό: η κερδοφορία παραμένει υψηλή, οι εμπορικές ροές αυξάνονται και η πολιτική χρεώσεων παραμένει σταθερή.

✈️ Οι δικαστικές νίκες κατά των ενστάσεων των Air France/KLM (25 Ιουλίου) και Ryanair (14 Ιουλίου) ενισχύουν τη σταθερότητα στην τιμολογιακή πολιτική και προσφέρουν σιγουριά για τα μελλοντικά έσοδα.

⚙️ Το μοναδικό «σύννεφο» είναι το αυξημένο λειτουργικό κόστος (+15,3% στα 118,4 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μεταβλητής αμοιβής παραχώρησης, των μισθολογικών αναπροσαρμογών και του υψηλότερου ενεργειακού κόστους. Έτσι, τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν ελαφρά (-0,6%) στα 189,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη έκλεισαν στα 92,2 εκατ. ευρώ (-5,1%).

💰 Παρά τα παραπάνω, το ταμείο παραμένει γερό: διαθέσιμα 174,5 εκατ. ευρώ (από τα οποία 107,8 εκατ. ελεύθερα), επανεπενδύσεις 84,8 εκατ. και καθαρές ροές 235,9 εκατ. ευρώ μετά τη διανομή μερίσματος — εικόνα καθαρής ανθεκτικότητας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Προσοχή στα αποτελέσματα εννεαμήνου στις 3 Νοεμβρίου — θα δείξουν το ύψος του επόμενου μερίσματος.

📌 Κατάλληλη επιλογή για χαρτοφυλάκιο εισοδήματος, όχι για βραχυπρόθεσμο κέρδος.

📌 Κλειδί: η σταθερότητα στις χρεώσεις και η αύξηση επιβατικής κίνησης το φθινόπωρο.

💣 📉 BofA: Το «παγωμένο» μέλλον των ευρωπαϊκών μετοχών

🌍 Οι ευρωπαϊκές αγορές μπαίνουν σε ζώνη αναταράξεων, καθώς η Bank of America βλέπει μια διόρθωση που μπορεί να αγγίξει -10% έως το τέλος του 2025 και να φτάσει -15% στις αρχές του 2026.

Το πρόσφατο ντόμινο από την αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ–Κίνας βρίσκει την Ευρώπη ευάλωτη — και κυρίως τις τράπεζες, που παραμένουν το μεγαλύτερο underweight της αμερικανικής τράπεζας.

💣 Η BofA θεωρεί ότι ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι η Wall Street, αλλά η επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας, η οποία θυμίζει τις περιόδους 2000 και 2007 — εποχές που προηγήθηκαν σοβαρών αναταράξεων. Η τράπεζα «βλέπει» τα high-yield spreads να κινούνται από τις 325 μ.β. προς τις 375 μ.β., σηματοδοτώντας επιδείνωση του ρίσκου και στροφή από τα κυκλικά assets.

⚔️ Στο γεωπολιτικό πεδίο, η BofA σκιαγραφεί δύο κόσμους:

🟢 Bull σενάριο: Επιστροφή ΗΠΑ–Κίνας σε διάλογο, με αποκλιμάκωση των δασμών.

🔴 Bear σενάριο: Εντατικοποίηση συγκρούσεων και αντίποινα του Πεκίνου με δασμούς έως 100%.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι κλάδοι με ασιατική έκθεση:

💻 Ημιαγωγοί, ⚙️ εξόρυξη, 🚗 αυτοκινητοβιομηχανία, 🧪 χημικά, 👔 είδη πολυτελείας.

Οι τελευταίοι, μετά την ισχυρή υπεραπόδοση από τον Αύγουστο, υποβαθμίζονται σε marketweight.

🏦 Οι τράπεζες και τα κεφαλαιακά αγαθά παραμένουν στο στόχαστρο των πιέσεων, καθώς το μοντέλο τους εξαρτάται από την οικονομική δυναμική — η οποία φθίνει. Αντίθετα, οι τηλεπικοινωνίες και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας αναδεικνύονται ως οι επόμενοι «ήσυχοι νικητές» της μεταβαλλόμενης συγκυρίας.

📊 Ο Stoxx 600 προβλέπεται να κινηθεί:

🔻 Στις 490 μονάδες (αρχές β΄ τριμήνου 2026, -15%)

🔻 Στις 520 μονάδες (τέλος 2025, -10%)

💊 Η στρατηγική της BofA παραμένει Underweight στους κυκλικούς, με έμφαση σε φάρμακα και τρόφιμα–ποτά — τα μόνα που αντέχουν σε περιόδους αβεβαιότητας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην υποτιμάτε την αμερικανική αγορά εργασίας· είναι ο καλύτερος προάγγελος ύφεσης.

📌 Οι ευρωπαϊκές τράπεζες μπήκαν «βαριά» στην κορυφή του κύκλου — τώρα αρχίζει η φθορά.

📌 Τα αμυντικά assets δεν προσφέρουν συγκινήσεις, αλλά δίνουν σταθερότητα όταν όλα τα άλλα λυγίζουν.

📌 Αν το Πεκίνο απαντήσει με δασμούς, οι ευρωπαϊκοί όμιλοι πολυτελείας θα δεχτούν πρώτο το χτύπημα.

📌 Κρατήστε πυρομαχικά — ο χειμώνας των αγορών μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή φράση της Fed ή ένα tweet του Τραμπ.



🏗️🌱 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΒΙΟΚΑ): Σε φάση ανασυγκρότησης

🧩 Η Βιοκαρπέτ περνά από φάση ανασυγκρότησης σε φάση μετεξέλιξης. Με στρατηγική που πλέον στηρίζεται στη βιωσιμότητα, την τεχνολογική αναβάθμιση και την εξωστρέφεια, ο Όμιλος δείχνει ότι δεν περιορίζεται στην ανάκαμψη, αλλά στοχεύει σε ποιοτική αναβάθμιση. Η ενίσχυση της μεταλλουργίας, η αύξηση της ρευστότητας και η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης συνθέτουν μια εικόνα σταδιακής ωρίμανσης.

📊 Στο οικονομικό πεδίο, το πρώτο εξάμηνο του 2025 σηματοδοτεί επιστροφή στην ανάπτυξη: πωλήσεις €110,7 εκατ. (+4,9%), μικτό κέρδος €17,1 εκατ. (+7,6%) και EBITDA €7,83 εκατ. (+15,1%), με το περιθώριο στο 7,07% έναντι 6,1%. Τα EBIT ενισχύθηκαν +20,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτοξεύτηκαν στα €1,65 εκατ. (από μόλις €0,05 εκατ. το 2024).

⚙️ Κλάδος–κλειδί η μεταλλουργία, που τράβηξε το άρμα (+5,4% πωλήσεις, +24,6% EBITDA). Στον αντίποδα, η κλωστοϋφαντουργία –ο ιστορικός πυρήνας του ομίλου– παραμένει υπό πίεση (-18,2%), όπως και οι τομείς ενέργειας (-10,6%) και πληροφορικής (-20,4%), που χρειάζονται επανεκκίνηση ή αναδιάρθρωση.

💶 Στον ισολογισμό, η εικόνα είναι ενθαρρυντική: τα διαθέσιμα υπερδιπλασιάστηκαν (+109%) στα €17,27 εκατ., τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν (+2%), ενώ η μείωση αποθεμάτων (-5%) δείχνει πειθαρχία κεφαλαίου κίνησης. Η ρευστότητα δίνει «μαξιλάρι» για τις επενδύσεις που σχεδιάζονται — ιδίως στο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 35 MW με στόχο τα 50 MW.

🌍 Η ESG διάσταση δεν είναι απλώς διακοσμητική. Ο όμιλος επιχειρεί να αναδείξει πράσινο προφίλ μέσω ενεργειακών επενδύσεων και τεχνολογικής αναβάθμισης, κάτι που μπορεί να του ανοίξει δρόμους σε διεθνή project και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ζητούμενο είναι η αποδοτική εκτέλεση: η στρατηγική υπάρχει, τα μεγέθη βελτιώνονται, αλλά η κερδοφορία πρέπει να σταθεροποιηθεί σε νέα βάση.

➡️ Συνολικά: η Βιοκαρπέτ δείχνει ότι πέρασε το «κατώφλι» της κρίσης και επανατοποθετείται σε τροχιά ανάπτυξης. Το αν θα μετατραπεί σε βιώσιμη βιομηχανική ιστορία επιτυχίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητα του management να διατηρήσει τη θετική δυναμική και να κεφαλαιοποιήσει τις ενεργειακές και μεταλλουργικές ευκαιρίες.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθήστε τη διατήρηση του περιθωρίου EBITDA >7% – είναι το «θερμόμετρο» της λειτουργικής ωρίμανσης.

📌 Η μεταλλουργία είναι το στοίχημα· αν συνεχίσει έτσι, θα «τραβήξει» και τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

📌 Τα ΑΠΕ 50 MW μπορούν να προσφέρουν σταθερό cash flow και να ενισχύσουν το ESG προφίλ.

📌 Η μετοχή, χαμηλά κεφαλαιοποιημένη, ενδέχεται να λειτουργήσει σαν "value play" σε φάση σταθεροποίησης αποτελεσμάτων.

📌 Κλειδί: συνέπεια στην εκτέλεση του επενδυτικού πλάνου και πειθαρχία κόστους.

💣 💣 💣 Λαγκάρντ: Ο «πόνος» των δασμών του Τραμπ δεν έχει ακόμη φανεί

🌍 Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις από τους νέους αμερικανικούς δασμούς δεν έχουν φανεί ακόμη στην πλήρη τους ένταση. Προς το παρόν, όπως είπε, το κόστος το απορροφούν οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους τους, όμως αυτή η «ασπίδα» δεν θα κρατήσει για πολύ.

💬 «Όταν οι επιχειρήσεις φτάσουν στα όριά τους, το βάρος θα περάσει αναπόφευκτα στον καταναλωτή», τόνισε στη συνέντευξή της στο CBS. Αυτό σημαίνει ότι η άνοδος των τιμών θα είναι το επόμενο στάδιο, με άμεσες συνέπειες στην ανάπτυξη και το κόστος ζωής.

💸 Η Λαγκάρντ εκτίμησε ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε φάση «μετασχηματισμού» που τροφοδοτείται από δύο δυνάμεις:

Τους δασμούς, που αλλάζουν το εμπόριο και δημιουργούν νέες συμμαχίες μεταξύ χωρών.

Την τεχνητή νοημοσύνη, που μεταμορφώνει την παραγωγή και την εργασία.

🇺🇸🇨🇳 Για τη σύγκρουση ΗΠΑ–Κίνας, σημείωσε ότι είναι περισσότερο επίδειξη δύναμης παρά ουσιαστική ρήξη. «Και οι δύο πλευρές δείχνουν τους μυς τους, αλλά στο τέλος θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, γιατί τα κοινά τους συμφέροντα είναι ισχυρότερα», είπε.

⚖️ Το μήνυμα της επικεφαλής της ΕΚΤ είναι καθαρό: ψυχραιμία, αλλά και προετοιμασία. Οι εμπορικές εντάσεις μπορεί να ξεκίνησαν ως πολιτική τακτική, όμως η πραγματική δοκιμασία θα έρθει όταν ο απλός πολίτης αρχίσει να πληρώνει τον λογαριασμό.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι επιπτώσεις των δασμών δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμη στις τιμές.

📌 Τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων στενεύουν επικίνδυνα.

📌 Οι εξαγωγικές οικονομίες της Ευρώπης είναι οι πιο ευάλωτες.

📌 Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να περιορίσει το κόστος, όχι όμως να το εξαφανίσει.

📌 Οι επενδυτές να περιμένουν νέο κύμα αυξήσεων τιμών και επιβράδυνση στην ανάπτυξη.

🔥⛽ Σφίγγει ο κλοιός στην αγορά καυσίμων

💥 Μετά από δεκαετίες ασυδοσίας, η ΑΑΔΕ βάζει τέλος στο «εθνικό σπορ» του λαθρεμπορίου καυσίμων, ενεργοποιώντας ένα νέο σύστημα ελέγχων που θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Κάθε σταγόνα πετρελαίου και βενζίνης θα περνά πλέον από το ηλεκτρονικό «μάτι» του κράτους.

📊 Η καρδιά του νέου μηχανισμού είναι το Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Καυσίμων, μέσω του gov.gr, όπου κάθε επιχείρηση οφείλει να δηλώνει αναλυτικά δεξαμενές, αντλίες, συστήματα εισροών-εκροών και φορολογικούς μηχανισμούς. Το μητρώο «κουμπώνει» με το Υπουργείο Υποδομών, προσφέροντας ενιαία εικόνα για όλη την αγορά.

⚖️ Τα πρόστιμα-φωτιά:

💣 Έως 15.000 € για μη απογραφή στο Μητρώο.

⚠️ 3.000–4.000 € για μη καταχώριση στοιχείων από πρατήρια ή πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

🚫 3.000 € ανά στοιχείο για ανακριβείς καταχωρίσεις.

⏰ 500–1.500 € για καθυστερημένες εγγραφές (με ανώτατο όριο 6.000 €).

🔁 1.000–2.500 € για μη επικαιροποίηση μετά από αλλαγές.

💼 Σε περίπτωση μεταβίβασης πρατηρίου χωρίς ενημέρωση, ο νέος ιδιοκτήτης τιμωρείται με έως 15.000 €.

🕵️‍♂️ Ο μηχανισμός ελέγχου:

Την τήρηση του πλαισίου θα επιβλέπουν οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Ανάπτυξης των Περιφερειών, ενώ τα τελωνεία θα εκδίδουν και θα εισπράττουν τα πρόστιμα.

🎯 Στόχος: να τεθεί επιτέλους φρένο στο παραεμπόριο καυσίμων, να διασφαλιστεί δίκαιος ανταγωνισμός και να προστατευθεί ο καταναλωτής από την αισχροκέρδεια και το νοθευμένο προϊόν.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι έντιμοι πρατηριούχοι θα ωφεληθούν: το παιχνίδι «ισιώνει».

📌 Οι επιτήδειοι ας ετοιμάζονται – το σύστημα πλέον «βλέπει».

📌 Το στοίχημα είναι η εφαρμογή: στην Ελλάδα πάντα εκεί κρίνεται το αποτέλεσμα.

📌 Αν πετύχει, θα μιλάμε για το πρώτο ουσιαστικό βήμα εκσυγχρονισμού της αγοράς καυσίμων εδώ και 30 χρόνια.

⚡⚡⚡ΑΔΜΗΕ – TERNA: Ο «Ηλεκτρικός Διάδρομος» Ελλάδας–Ιταλίας παίρνει μπρος

⚙️ Η νέα διασύνδεση GRITA2 μπαίνει στην τελική ευθεία, μετά την πρώτη επίσημη συνεδρίαση της κοινής επιτροπής ΑΔΜΗΕ και TERNA στη Ρώμη. Το έργο, ισχύος 1.000 MW, θα τριπλασιάσει τη μεταφορική ικανότητα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, ενισχύοντας τον ενεργειακό άξονα Νότου–Ευρώπης και τη σταθερότητα του δικτύου.

🌊 Πρόκειται για υποθαλάσσια γραμμή συνεχούς ρεύματος (HVDC), που θα μετατρέψει το Ιόνιο σε στρατηγικό ενεργειακό διάδρομο, συνδέοντας παραγωγή ΑΠΕ από Ελλάδα και Βαλκάνια με τη βιομηχανική ζήτηση της Κεντρικής Ευρώπης. Το έργο εντάσσεται ήδη στο δεκαετές πρόγραμμα ENTSO-E, και θεωρείται κομβικό για την ασφάλεια εφοδιασμού και την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού.

📋 Η κοινή επιτροπή χάραξε το οδικό χάρτη για τα επόμενα στάδια:

Προκήρυξη μελέτης βυθού και περιβαλλοντικών μελετών.

Καθορισμός κοινής πολιτικής προμηθειών και προκαταρκτικού κόστους.

Προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για τους διεθνείς διαγωνισμούς καλωδίων και σταθμών μετατροπής.

📅 Χρονοδιάγραμμα:

2026: Προκήρυξη μεγάλων διαγωνισμών.

2030: Έναρξη κατασκευαστικής φάσης.

2033: Ολοκλήρωση και εμπορική λειτουργία.

🔌 Η GRITA2 σηματοδοτεί τη μετάβαση από τις μελέτες στην πρακτική προετοιμασία, προσθέτοντας ένα ακόμη κρίκο στη στρατηγική ενοποίησης των αγορών ενέργειας της Νότιας Ευρώπης. Η νέα «γέφυρα ηλεκτρισμού» θα λειτουργήσει ως βαλβίδα εξισορρόπησης για τα συστήματα Ελλάδας–Ιταλίας και ως πολλαπλασιαστής δυνατοτήτων για ΑΠΕ, εξαγωγές και εμπορικές ροές.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθήστε το χρονοδιάγραμμα του ΑΔΜΗΕ – η έγκαιρη πρόοδος θα ενισχύσει την αποτίμησή του.

📌 Ο «άξονας Ιταλία–Ελλάδα» αποκτά γεωοικονομικό βάρος: αναμένεται αύξηση ενδιαφέροντος από funds υποδομών.

📌 Κλειδί η συμμετοχή σε PCI έργα Ε.Ε. – εξασφαλίζει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και μειώνει ρίσκο υλοποίησης.

📌 Η GRITA2 συνδέεται στρατηγικά με τις διασυνδέσεις GREGY (Αίγυπτος–Ελλάδα) και GSI (Κύπρος–Ελλάδα) – δημιουργώντας ενιαίο δίκτυο ΝΑ Μεσογείου.

💼 💼 TETHYS: Το ελληνικό success story των NPLs

💼 Η SMERemediumCap, σε συνεργασία με τους ομίλους Λασκαρίδη και Brown, απέκτησε από την Intrum χαρτοφυλάκιο ξενοδοχειακών δανείων €260 εκατ. και μέσα σε μόλις δύο χρόνια πέτυχε επιστροφή 100% των κεφαλαίων και μέση ετήσια απόδοση άνω του 16%. Η τελική απόδοση εκτιμάται πως θα ξεπεράσει το 35%.

🏨 Υπό τη διαχείριση του Ηλία Μαλανδρή, η ομάδα ακολούθησε φιλοσοφία συναίνεσης με τους ξενοδόχους, αποφεύγοντας πλειστηριασμούς και στηρίζοντας βιώσιμες λύσεις. Σήμερα σχεδόν όλα τα 70 ξενοδοχεία λειτουργούν, με πάνω από 2.000 εργαζομένους και 2.700 δωμάτια.

🏦 Η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας και η έξυπνη κεφαλαιακή δομή απέδειξαν ότι η ενεργητική διαχείριση NPLs μπορεί να αποδώσει εντυπωσιακά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, δημιουργώντας πρότυπο συνεργασίας μεταξύ επενδυτών, τραπεζών και servicers.

🌿💶 Έρχεται το «Χρηματιστήριο Άνθρακα» – Πράσινοι τίτλοι, νέα αγορά, νέες ευκαιρίες

🌍 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζει το Ελληνικό Σύστημα Εθελοντικής Αγοράς Άνθρακα (ΕΣΕΑΑ) – ένα νέο «χρηματιστήριο ρύπων» που φιλοδοξεί να ενώσει τον αγρό με το εργοστάσιο. Μέσα από το σύστημα αυτό, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αγοράζουν εθελοντικές πιστώσεις άνθρακα από ελληνικές δενδρώδεις καλλιέργειες, δηλαδή τίτλους που αντιπροσωπεύουν τη δέσμευση ενός τόνου CO₂.

🍃 Κάθε τέτοιος «άυλος τίτλος άνθρακα» θα καταγράφεται ψηφιακά και θα χρησιμοποιείται για:

αντιστάθμιση εκπομπών,

ενίσχυση ESG στρατηγικών,

ή πράσινες πιστοποιήσεις προϊόντων.

Η ιδέα στηρίζεται στο μοντέλο carbon farming, όπου η γη μετατρέπεται σε χρηματοοικονομικό εργαλείο βιωσιμότητας.

💻 Ο διαγωνισμός για τη δημιουργία της πλατφόρμας βρίσκεται σε εξέλιξη (λήγει 3 Νοεμβρίου). Το έργο αξίας 372.000 ευρώ (χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο) προβλέπει:

ψηφιακό μητρώο (Registry) για αγοραπωλησίες τίτλων,

πρότυπα πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας διεθνούς επιπέδου,

δυνατότητα σύνδεσης με ξένες εθελοντικές αγορές.

🌲 Το ΥΠΕΝ σχεδιάζει στο μέλλον να εντάξει και δάση στο σύστημα, δημιουργώντας ένα πλήρες εθνικό πλαίσιο “πράσινων πιστώσεων”.

🏭 Για τις επιχειρήσεις, το ΕΣΕΑΑ προσφέρει συμμόρφωση χαμηλότερου κόστους σε σχέση με το αυστηρό ευρωπαϊκό ETS.

🌾 Για τους αγρότες, ανοίγει μια νέα πηγή εισοδήματος, που συνδέει το χωράφι με την κλιματική δράση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθήστε τις εταιρείες με έντονο ESG προφίλ — πιθανό όφελος από «αντιστάθμιση εκπομπών» μέσω ΕΣΕΑΑ.

📌 Οι δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιά, φιστικιά, αμυγδαλιά) μπορεί να αποκτήσουν πρόσθετη αξία άνθρακα.

🏦 🏦 🏦 Fed χωρίς όργανα – Πτήση μέσα στην ομίχλη

📉 Καθώς πλησιάζει η επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed στις 28–29 Οκτωβρίου, το παρατεταμένο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αφήνει την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ να πετάει… χωρίς ραντάρ. Η απουσία κρίσιμων μακροοικονομικών δεδομένων δυσκολεύει την αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης της οικονομίας, ακριβώς τη στιγμή που καλείται να αποφασίσει ποιο ρίσκο αξίζει τη μεγαλύτερη προσοχή.

📊 Από την 1η Οκτωβρίου, δεν έχουν δημοσιευθεί νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες — πάνω από τον στόχο του 2%. Επιχειρήσεις και λιανεμπόριο ήδη προειδοποιούν για νέες αυξήσεις τιμών, φουντώνοντας τους φόβους για δεύτερο κύμα ανατιμήσεων.

🛫 Μέσα σε αυτό το «τυφλό πέταγμα», η Fed καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στον κίνδυνο υπερβολικής σύσφιξης και στην απειλή μιας επιβράδυνσης που μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Οι αγορές προεξοφλούν μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%–4,00%, αναζητώντας μια ήπια προσγείωση για την οικονομία.

👔 Ο Jerome Powell και οι αξιωματούχοι της Fed έχουν εστιάσει στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία: ο μέσος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης μειώθηκε στις 29.000 θέσεις εργασίας (Ιούνιος–Αύγουστος), πολύ κάτω από τον προ-πανδημικό ρυθμό. Αν τα επόμενα στοιχεία επιβεβαιώσουν την κόπωση, η Fed ίσως αναγκαστεί να ρίξει γρηγορότερα ταχύτητα απ’ ό,τι θα ήθελε.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι αγορές προετοιμάζονται για θετικό (χαλαρωτικό)μήνυμα – προσοχή σε πιθανή μεταβλητότητα στο δολάριο.

📌 Αν η Fed δείξει ανησυχία για την απασχόληση, ο χρυσός μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

📌 Το “soft landing” μοιάζει με ευχή παρά με σενάριο – κρατήστε τα βλέμματα στα spreads και στις αποδόσεις των 10ετών.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.