Ο Ανάλγητος

Το νέο «κόλπο» της διαπλοκής λέγεται «αλλαγή του εκλογικού νόμου». Πρόκειται για μια σατανική σύλληψη. Και εξηγούμαι!

Θέλουν την πίτα ολάκερη και τον σκύλο χορτάτο. Θέλουν τον Κυριάκο να παραδίδει το κόμμα στον εκλεκτό τους πριν τις ερχόμενες εκλογές και να ενισχυθεί στη συνέχεια το δίπολο της ΝΔ και του Αλέξη Τσίπρα, ώστε να οδηγηθούμε στον μεγάλο συνασπισμό. Είναι απλά τα πράγματα. Αν ο Κυριάκος μείνει, «δουλεύουν» το σενάριο του μεγάλου αντιμητσοτακικού μετώπου. Αν πειστεί και φύγει τότε θα μπουν όλα «σε σειρά».

Θέλουν να αυξήσουν το όριο της εισόδου στη Βουλή από το 3% στο 5%. Με τον τρόπο αυτόν εξαναγκάζουν όλα τα μικρά κόμματα της Αριστεράς να ξανασκεφτούν τη συμμετοχή τους στο νέο κόμμα του Αλέξη. Δεν θα τους φωνάξει ο Αλέξης, αλλά θα το ζητήσουν πλέον από μόνοι τους. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάνε στον Αλέξη χωρίς όρους. Αλλά κάνουν και κάτι άλλο. Αποθαρρύνουν νέες κινήσεις που μπορούν να φέρουν απρόσμενα αποτελέσματα και να τους χαλάσουν την σούπα.

Μην ακούτε αυτά που διαδίδουν ότι ο εκλεκτός τους στη ΝΔ έχει ήδη την αρχηγία στο τσεπάκι του. Την πάτησαν το 2016 με την ανάδειξη του Κυριάκου στην αρχηγία της ΝΔ. Δεν θα το ρισκάρουν εκ νέου. Γι αυτό και τρέμουν στην πραγματικότητα την εκλογή από τη βάση και θέλουν να εξαναγκάσουν τον Κυριάκο να παραδώσει το στέμμα. Εν κινήσει. Την πάτησαν το 2016, όταν είχαν «σίγουρο» τον Βαγγέλη. Από τότε ήταν στα σκαριά μια «κυβέρνηση ενότητας» με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε τότε με την μαζική εγγραφή κεντρώων ψηφοφόρων στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ και τη νίκη του Κυριάκου.

Για να συμβούν, όμως, όλα αυτά θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να παραιτηθεί και να παραδώσει το δακτυλίδι εκεί που θα του υποδείξουν. Χάσανε! Να παραιτηθεί ο Κυριάκος και να δώσει και το δακτυλίδι σε αυτόν που θα του υποδείξουν. Χάσανε. Ή αλλιώς, δεν φαίνεται να έχουν κουραστεί να χάνουν...

Στον κουβά θα πάει κι αυτό. Και είναι κρίμα τα χρήματα και η ενέργεια που έχουν δαπανήσει. Θα μπορούσαν να κάνουν μια μεγάλη δωρεά, να αγόραζαν κανένα αεροπλάνο ή πλοίο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και πιάσουν έτσι τόπο. Τα λεφτά τους...

Σήμερα ψηφίζεται η τροπολογία για τη φύλαξη του γνωστού Άγνωστου Στρατιώτη. Μαθαίνω πως ο υπουργός Άμυνας αφού επέστρεψε από τις ΗΠΑ είχε τη νομική του ομάδα στο πόδι έως αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Χτένιζαν την τροπολογία. Και την χτένιζαν πάλι. Και πάλι. Κατσαρή θα κινδυνεύσει να βγει στο τέλος η τροπολογία από το πολύ χτένισμα.

Πάντως χθες που δημοσιεύθηκε η τροπολογία στο υπουργείο Άμυνας περνάει η συντήρηση, η ανάδειξη και η φροντίδα του μνημείου.

Ο Άδωνις το πέταξε το καρφί του… «Από αύριο ρωτήστε τον κ. Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη». Εκεί πρέπει να κρύβεται κάποιος μεγάλος έρωτας.

Την «κάνουλα», από την οποία προμηθευόταν η Γηραιά Ήπειρος / Ευρώπη ρωσικό φυσικό αέριο έκλεισαν οι Υπουργοί Ενέργειας τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο. Το μέτρο της απαγόρευσης εισαγωγής έχει αποτελέσει πρόταση της Κομισιόν από την άνοιξη ακόμη, ενώ αναμένεται να συζητηθεί στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να ισχύσει ως το τέλος του 2027. Ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τάχθηκε, φυσικά, υπέρ της αμερικανικής γραμμής. Αναδυκνύεται σε έναν από τους πιο ένθερμους οπαδούς της γραμμής Τράμπ. Και δεν του το είχα! Ομολογώ!

Ο Φάμελλος το φυσάει και δεν κρυώνει. Κάνει συνεχείς συσκέψεις με βουλευτές προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις τους όταν σκάσει το νέο κόμμα Τσίπρα. Ελάχιστοι μέχρι στιγμής έχουν εγγυηθεί την παραμονή τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Και τι περίμενε ότι θα κάνουν ο πρόεδρος Φάμελλος; Να μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ του βία 2% και να πούνε όχι σε ένα κόμμα εξουσίας που μπορεί να τους προσφέρει μια νέα βουλευτική θητεία; Με το τέλος των συσκέψεων δεν αποκλείεται ο σύντροφος πρόεδρος να αποφασίσει να υποστέλλει την σημαία του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και να πάει συντεταγμένα στο νέο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάθε φορά εκεί που είναι ο Αλέξης.

Ο πρόεδρος Νίκος από την άλλη έχει βρει θαλπωρή στην αγκαλιά της Ζωής. Μου λένε πως είναι συχνή η επικοινωνία μεταξύ τους. Να αναζητά ο Νίκος ασπίδα για τον Αλέξη στην ακαταμάχητη Ζωή; Αφού ξέρει ότι στο τέλος θα ακολουθήσει τις βουλές του μεγάλου οικονομικού και εκδοτικού παράγοντα.

Μου έκανε εντύπωση ένα δημοσίευμα του Voulimatch. Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι βουλευτές της ΝΔ αύξησαν την πρώτη τετραετία διακυβέρνησης την περιουσία τους κατά 55,74%. Ως άνθρωπος των αγορών και από επαγγελματική διαστροφή προσπάθησα να βρω τι συνέκριναν οι ερευνητές του Voulimatch. Αν κατάλαβα καλά συνέκριναν την περιουσία του συνόλου των βουλευτών της ΝΔ πριν την πρώτη τετραετία Μητσοτάκη με αυτήν του 2023. Μα τότε -2018- η ΝΔ είχε σχεδόν τους μισούς βουλευτές. Δηλαδή χ βουλευτές επί τόση περιουσία το 2018, τόσοι βουλευτές επί τόση περιουσία το 2023. Αν κατάλαβα καλά. Μπορεί και να μην κατάλαβα...

Ο Ανάλγητος



