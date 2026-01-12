Επιμέλεια Κώστας Στούπας:

⏳ 🔁 Ο κύκλος δεν ρωτά αν είσαι έτοιμος. Απλώς επαναλαμβάνεται.

🧠 Οι αγορές κινούνται κυκλικά. Ευφορία, υπερβολή, διόρθωση, φόβος, επανεκκίνηση. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, αλλά με την ίδια ψυχολογία. Όσοι το αγνοούν, αιφνιδιάζονται. Όσοι το αναγνωρίζουν, προετοιμάζονται.

⏱️ Υπάρχουν περίοδοι που «χτίζεται» πλούτος, περίοδοι που απλώς καταγράφεται και περίοδοι που καταστρέφεται. Ο χρόνος πριν από την επόμενη μεγάλη μεταβολή είναι χρόνος ετοιμότητας. Εκεί που οι περισσότεροι αποσυνδέονται, ο κύκλος αρχίζει να προσφέρει ασύμμετρες ευκαιρίες.

📉 Η επόμενη στροφή δεν χρειάζεται προβλέψεις· χρειάζεται πειθαρχία. Κεφάλαιο διαθέσιμο, μυαλό καθαρό και συναισθηματική απόσταση από τον θόρυβο. Οι μεγάλες αλλαγές στη ζωή σπάνια έρχονται από συνεχή κίνηση. Έρχονται από μία σωστά χρονισμένη απόφαση.

🔁 Ο κύκλος δεν ρωτά, αν είσαι έτοιμος. Απλώς επαναλαμβάνεται. Προβλέψεις σαν αυτή που διατυπώνει το γράφημα υπάρχουν πολλές. Οι 9 στις 10 διαψεύδονται. Η μία που επιβεβαιώνεται όμως αρκεί για να αλλάξει τους όρους του παιγνιδιού.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η κατανόηση του κύκλου μειώνει το άγχος των διακυμάνσεων

📌 Η υπομονή λειτουργεί συχνά ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

📌 Η ετοιμότητα προηγείται πάντα της ευκαιρίας

📌 Οι μεγάλες αποδόσεις γεννιούνται σε περιόδους αμφιβολίας







🏦 JP Morgan vs HSBC για ΧΑ

🧭 Η JP Morgan βάζει πρώτη την Ελλάδα στον χάρτη των ροών για το 2026, εκτιμώντας ότι 962,7 εκατ. δολάρια θα κατευθυνθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη «μερίδα του λέοντος» να απορροφάται από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και τη Metlen Energy & Metals.

🚪 Καταλύτης είναι η επιστροφή της χώρας στις ανεπτυγμένες αγορές μέσω των δεικτών STOXX. Όπως σημειώνει η JP Morgan, η αναβάθμιση του Χ.Α. αναμένεται στο review του Απριλίου και θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο, ενεργοποιώντας κυρίως παθητικές εισροές (ETFs και index funds).

📊 Στο επίκεντρο των ροών:

Εθνική Τράπεζα : 266,7 εκατ. δολ.

: 266,7 εκατ. δολ. Eurobank : 207,7 εκατ. δολ. (~4,3x xADV)

: 207,7 εκατ. δολ. (~4,3x xADV) Alpha Bank: 181,6 εκατ. δολ.

Τράπεζα Πειραιώς : 178,3 εκατ. δολ.

: 178,3 εκατ. δολ. Εκτός τραπεζών, η Metlen με 33,7 εκατ. δολ.

⚖️ Στον αντίποδα, η HSBC υποβαθμίζει την ελληνική αγορά σε underweight, μετά το ράλι +75% του 2025. Θεωρεί ότι οι βασικοί θετικοί καταλύτες έχουν αποτιμηθεί και προειδοποιεί πως η ένταξη στον FTSE Russell DM (Σεπτέμβριος 2026) μπορεί να φέρει παθητικές εκροές ~400 εκατ. δολ., ενώ μια μελλοντική αναβάθμιση από τον MSCI θα πίεζε περαιτέρω τη ρευστότητα μέσω αποχώρησης ενεργών EM funds.

🏦 Για τις τράπεζες, η HSBC αναγνωρίζει ισχυρά θεμελιώδη και μερισματική απόδοση ~5,3%, αλλά σημειώνει ότι μετά ράλι ~78% το positioning είναι «βαρύ».

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η JP Morgan βλέπει το 2026 ως χρονιά μηχανικών εισροών και όχι νέου re-rating

📌 Η σύγκρουση παθητικών εισροών και ενεργών εκροών θα καθορίσει τη μεταβλητότητα

📌 Οι τράπεζες είναι ο κύριος αγωγός ροών, αλλά όχι απαραίτητα νέου story

📌 Η ανάγνωση των δεικτών γίνεται σημαντικότερη από την κλασική θεμελιώδη ανάλυση





🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΠΕΙΡ,ΕΥΡΩΒ,ΚΕΚΡ,ΜΟΗ, EVR, ΟΤΟΕΛ

⚡ Τράπεζες – αιχμή της κίνησης 2026

Η ανοδική κίνηση του 2026 φέρει ξεκάθαρη τραπεζική σφραγίδα. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η ΠΕΙΡ και η ΕΥΡΩΒ με αποδόσεις 9,87% και 9,76% αντίστοιχα. Η ΠΕΙΡ επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη συνήθειά της να υπεραποδίδει σε κλαδικές ανοδικές φάσεις, λειτουργώντας ως «μοχλός» του ΔΤΡ.

🏗️ ΚΕΚΡ – ο πρωταθλητής του ταμπλό

Ο Κέκροπας (ΚΕΚΡ) αναδεικνύεται μέχρι στιγμής πρωταθλητής απόδοσης του 2026, με +17,74% από την αρχή του έτους. Το σενάριο της «δικαίωσης» παραμένει γνώριμο και χιλιοπαιγμένο, με την αγορά να συνεχίζει να τιμολογεί προσδοκίες που ξεπερνούν το καθαρά βραχυπρόθεσμο story.

🛢️ ΜΟΗ – ελεγχόμενη διόρθωση

Η διόρθωση της ΜΟΗ κατά περίπου 7% φέτος μοιάζει περισσότερο με φυσική συνέχεια της έντονης ανόδου που προηγήθηκε. Παράλληλα, δεν μπορεί να αγνοηθεί η επίδραση των διακυμάνσεων στα περιθώρια διύλισης, που κρατούν τον κλάδο σε κατάσταση αυξημένης μεταβλητότητας.

🛡️ EVR – η «κάψα» των εξαγορών

Η κίνηση της EVR (+16% από την αρχή του χρόνου) συνδέεται άμεσα με το γενικότερο κλίμα εξαγορών στον ασφαλιστικό κλάδο. Δεν αφορά μόνο τις εισηγμένες, αλλά αυτές είναι που μπορούν να αποτυπώσουν στο ταμπλό τη διάθεση και τη δυναμική της αγοράς.

🚗 ΟΤΟΕΛ – κανονικοποίηση, όχι υπερβολή

Το +12% της ΟΤΟΕΛ δεν περνά απαρατήρητο. Όπως έχει επισημανθεί, η επιστροφή προς τα 15€ συνδέεται περισσότερο με κανονικοποίηση αποτίμησης και λιγότερο με κάποια υπερβολική αισιοδοξία.



🏦CREDIA: Το ταμπλό προεξοφλεί το επόμενο κεφάλαιο

🔹 Με τη μετοχή να επιμένει στα υψηλά της, ακόμη και μετά από μια εξαιρετικά ισχυρή χρονιά (+115% το 2025 και ήδη +4% στις πρώτες συνεδριάσεις του 2026), η CREDIA δείχνει ξεκάθαρα ότι η αγορά «βλέπει» μπροστά. Δεν πρόκειται απλώς για αποτίμηση παρελθόντος, αλλά για προεξόφληση εξελίξεων.

📅 Σε λιγότερο από δύο μήνες, στις 5/3, αναμένονται τα αποτελέσματα του 2025, με την εικόνα να εκτιμάται ιδιαίτερα θετική, έστω κι αν οι πρόσφατες εξελίξεις δεν θα έχουν ακόμη αποτυπωθεί στους αριθμούς.

🏦 Οι κινήσεις μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα – όπως η φυσική επέκταση της πιστωτικής γραμμής (HSBC) και η προετοιμασία εισόδου της Τράπεζας στη χρηματιστηριακή αγορά (Παντελάκης Χρηματιστηριακή) – ενισχύουν το στρατηγικό αφήγημα, χωρίς να μετρώνται άμεσα.

📊 Το ταμπλό, πάντως, είναι σαφές: σε έναν τραπεζικό κλάδο που δείχνει συνολικά νικητής για το 2026, η CREDIA ξεχωρίζει ως η πλέον υποσχόμενη περίπτωση. Με δεδομένη την επιθετική συμπεριφορά της μετοχής μέχρι σήμερα, δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς σενάριο στο οποίο δεν θα πρωταγωνιστήσει σε αποδόσεις, εφόσον το περιβάλλον παραμείνει ευνοϊκό.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αγορά φαίνεται να αποτιμά περισσότερο τη στρατηγική συνέχεια παρά τα άμεσα νούμερα

📌 Η επιμονή της μετοχής στα υψηλά λειτουργεί ως ένδειξη εμπιστοσύνης και όχι κόπωσης

📌 Οι μεσοπρόθεσμοι καταλύτες αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα σε περιβάλλον θετικού κλάδου

📌 Η σχετική υπεραπόδοση συχνά προηγείται της λογιστικής αποτύπωσης των εξελίξεων



🧩 ΜΠΕΛΑ (Jumbo): Ανθεκτικότητα χωρίς ενθουσιασμό

📉 Μπορεί τα αποτελέσματα της Jumbo (ΜΠΕΛΑ) για τις πωλήσεις Δεκεμβρίου να άφησαν μια αίσθηση απογοήτευσης. Το «μόλις» +4,14% στον πιο κρίσιμο μήνα του έτους δεν εντυπωσιάζει, ειδικά όταν οι συνολικές πωλήσεις του 2025 έκλεισαν στο +7,22%.

📊 Κι όμως, πρόκειται ξεκάθαρα για αύξηση. Για συνέχιση της κερδοφορίας – έστω με πιο ώριμους ρυθμούς. Για μια εταιρεία με εξαιρετικά καθαρή χρηματοοικονομική θέση, χωρίς σκιές και εκπλήξεις.

📈 Η Jumbo παραμένει αναμφίβολα αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός. Παρά τη ράθυμη χρηματιστηριακή της συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα, η μετοχή απέχει περίπου 15% από τα ιστορικά υψηλά της, έχοντας ήδη καταγράψει καθαρό +100% στην τριετία.

🧠 Αν κάποιος θελήσει να γίνει αυστηρός, ο «mr Jumbo» δείχνει σημάδια κόπωσης. Η φλόγα της περασμένης δεκαετίας, όταν η εταιρεία σάρωνε αγορές και ανταγωνιστές, μοιάζει πιο ήπια. Ίσως να είναι φάση ωρίμανσης, ίσως μια συνειδητή επιβράδυνση – ακόμη κι αν το ποσοστό συμμετοχής του ιδρυτή έχει μειωθεί αισθητά.

🏛️ Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για έναν επιχειρηματία που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα, «μεγαλώνοντας» ένα παιδί από το μηδέν και χτίζοντας έναν όμιλο-αναφοράς.

💰 Σημαντική υπενθύμιση: για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η καλή μερισματική πολιτική της ΜΠΕΛΑ, καθώς θα προταθεί στην ΕΓΣ της 4ης Φεβρουαρίου έκτακτη χρηματική διανομή €0,50 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 1,8% στα τρέχοντα επίπεδα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η εικόνα της Jumbo αποτυπώνει περισσότερο ωρίμανση παρά επιδείνωση

📌 Η σταθερή κερδοφορία και η καθαρή θέση λειτουργούν ως μαξιλάρι σε περιόδους χαμηλών προσδοκιών

📌 Η μερισματική συνέπεια ενισχύει το επενδυτικό προφίλ σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας

📌 Η απόσταση από τα ιστορικά υψηλά δείχνει ότι το story δεν έχει κλείσει, απλώς έχει αλλάξει ρυθμό



⚙️ Τζιρακιάν (ΤΖΚΑ): Ανάσα ρευστότητας, όχι αλλαγή αφήγηματος

🧱 Η Τζιρακιάν έκανε ένα ουσιαστικό βήμα προς τη σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής της θέσης, κλείνοντας ένα δύσκολο κεφάλαιο βραχυπρόθεσμου δανεισμού που πίεζε τη λειτουργία της.

💳 Η συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς και τη doValue μετατρέπει περίπου €5 εκατ. υποχρεώσεων σε τετραετή μακροπρόθεσμη αποπληρωμή, με χαμηλές ετήσιες δόσεις, ευνοϊκό επιτόκιο και balloon payment στο τέλος. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη αντίστοιχη διαπραγμάτευση με την Εθνική Τράπεζα, με στόχο συμφωνία έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

📊 Βραχυπρόθεσμα, η κίνηση μειώνει την πίεση ρευστότητας και βελτιώνει τους δείκτες κεφαλαίου κίνησης – κρίσιμο για μια βιομηχανία χάλυβα. Το γεγονός ότι οι τράπεζες δείχνουν διάθεση συνεργασίας είναι θετικό σήμα.

⏳ Ωστόσο, το balloon payment μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον. Η ουσία θα κριθεί από το αν η εταιρεία καταφέρει μέσα στην τετραετία να ενισχύσει λειτουργικές ταμειακές ροές και κερδοφορία. Χωρίς αυτό, το επενδυτικό αφήγημα δεν αλλάζει αυτόματα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αποσυμπίεση ρευστότητας βελτιώνει τη βιωσιμότητα, όχι κατ’ ανάγκη την αξία

📌 Το «μπαλονάκι» υπενθυμίζει ότι ο χρόνος αγοράστηκε, δεν λύθηκε το θέμα

📌 Η στάση των τραπεζών δείχνει εμπιστοσύνη, αλλά όχι ψήφο επένδυσης

📌 Το πραγματικό τεστ είναι οι ταμειακές ροές της επόμενης τετραετίας



⚡️ ΔΕΗ: Σβήνουν τα φουγάρα – το 2026 γράφει τον επίλογο του λιγνίτη

🔥 Το 2026 καταγράφεται ως έτος μηδέν για τον λιγνίτη στην Ελλάδα. Οι τελευταίες μονάδες σε Πτολεμαΐδα και Άγιο Δημήτριο κατεβάζουν οριστικά διακόπτες, ολοκληρώνοντας μια πορεία απολιγνιτοποίησης που άλλαξε τον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

🏭 Η ΔΕΗ κλείνει τον λιγνιτικό κύκλο της Πτολεμαΐδα V (660 MW), μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου με ορίζοντα επανεκκίνησης το 2027. Παράλληλα, στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, οι εναπομείνασες μονάδες σταματούν έως τον Μάιο, κλείνοντας έναν κύκλο άνω των 40 ετών.

⚙️ Ο λιγνίτης έχει ήδη περιοριστεί στο 4%–5% του ενεργειακού μίγματος, όταν τη δεκαετία του ’90 παρήγαγε σχεδόν το 80% του ρεύματος. Οι ΑΠΕ καλύπτουν πλέον σχεδόν το μισό της ζήτησης, ενώ το φυσικό αέριο λειτουργεί ως καύσιμο βάσης στη μετάβαση.

🌍 Το βάρος των εκπομπών CO₂ και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθιστά την απολιγνιτοποίηση οικονομική αναγκαιότητα, όπως επισημαίνει και το ΠΑΚΟΕ. Η Δυτική Μακεδονία περνά σε νέα εποχή, με επενδύσεις αλλά και εύλογες κοινωνικές ανησυχίες.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετάβαση αποτυπώνει διαρθρωτική αλλαγή και όχι συγκυριακή επιλογή

📌 Η ΔΕΗ επανατοποθετείται στρατηγικά σε ΑΠΕ και φυσικό αέριο

📌 Οι περιφέρειες καλούνται να μετατρέψουν την ενεργειακή έξοδο σε αναπτυξιακή ευκαιρία



🧱 TITAN: Σιωπηλή κίνηση, γερή βάση

🧠 Η εξαγορά της Keystone από τον ΤΙΤΑΝ για την απόκτηση καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής τσιμέντου στην Πενσυλβάνια μεταφράζεται καθαρά θετικά. Πρόκειται για κίνηση με λογική, όχι για εντυπωσιασμό.

🏗️ Με απλά λόγια, ο Όμιλος δείχνει σχεδιασμό και αποφασιστικότητα. Αποκτά εργοστάσιο σε περιοχή που «δουλεύει», εκεί όπου κατευθύνονται κεφάλαια σε δρόμους, γέφυρες, data centers και υποδομές. Δεν κυνηγά turnaround ιστορίες, αλλά αγοράζει παραγωγικό asset που ήδη αποδίδει και κουμπώνει οργανικά με το υπάρχον αποτύπωμα στις ΗΠΑ.

⚙️ Έτσι αυξάνει παραγωγική δυναμικότητα, μειώνει μοναδιαίο κόστος και ενισχύει τη θέση του χωρίς άσκοπο ρίσκο. Η γεωγραφική εγγύτητα με άλλες δραστηριότητες επιτρέπει συνέργειες και λειτουργία ως ενιαίο σύστημα – κάτι που στην πράξη βγάζει χρήματα.

💰 Το τίμημα των 310 εκατ. ευρώ (περίπου $313 ανά τόνο τρέχουσας δυναμικότητας κλίνκερ) δεν δείχνει υπερβολικό για τέτοιο asset και επιβεβαιώνει πειθαρχία στην κατανομή κεφαλαίων.

🛡️ Συνολικά, πρόκειται για κίνηση χαμηλού θορύβου αλλά υψηλής σημασίας. Ο ΤΙΤΑΝ κοιτά μπροστά, πατά σε αγορές με προοπτική και παίζει άμυνα και επίθεση ταυτόχρονα. Το γεγονός ότι σημειώνει διαρκώς νέα ιστορικά υψηλά δεν είναι τυχαίο – ειδικά για μια αμυντική μετοχή αυτού του τύπου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ανάγνωση τέτοιων εξαγορών δείχνει πειθαρχία και όχι κυνήγι μεγέθους

📌 Οι συνέργειες δικτύου συχνά αποτιμώνται με καθυστέρηση από την αγορά

📌 Οι αθόρυβες κινήσεις χτίζουν υπεραξία σε βάθος χρόνου

📌 Η συνέπεια στη στρατηγική ενισχύει την αξιοπιστία απέναντι στους μακροπρόθεσμους επενδυτές



🧠⚡ ΑΔΜΗΕ: Ξεκλειδώνει μεγαλύτερες διασυνδέσεις με Τουρκία και Βουλγαρία

🔌 Ο ΑΔΜΗΕ μπαίνει στην τελική ευθεία για ένα από τα πιο κομβικά έργα μεταφοράς της επόμενης δεκαετίας, προκηρύσσοντας διαγωνισμό 75 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για νέα εναέρια γραμμή 400 kV μεταξύ ΚΥΤ Νέας Σάντας και ΚΥΤ Φιλίππων. Η γραμμή, μήκους περίπου 140 χλμ., διπλού κυκλώματος και υπερβαρέος τύπου, σχεδιάζεται για αυξημένες ροές ισχύος και υψηλή διείσδυση ΑΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα.

🌍 Το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικής σημασίας, καθώς ενισχύει την επάρκεια και την ευελιξία του Συστήματος, ενώ λειτουργεί ως κρίσιμος άξονας για την αναβάθμιση των διασυνδέσεων προς Βουλγαρία και Τουρκία. Ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί απόλυτο πλαφόν, με αποδεκτές αποκλίσεις έως 20% και κονδύλι απρόβλεπτων 6,75 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την πολυπλοκότητα της όδευσης.

🏗️ Η ανάθεση μέσω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και e-auction αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό και να συγκρατήσει το κόστος. Με ορίζοντα κατασκευής 30 μηνών, η γραμμή Νέα Σάντα–Φίλιπποι εξελίσσεται σε «διάδρομο ισχύος» για ένα πιο ανθεκτικό και καθαρό ενεργειακό μοντέλο στη Βόρεια Ελλάδα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αναβάθμιση των 400 kV λειτουργεί ως προϋπόθεση για μεγαλύτερη απορρόφηση ΑΠΕ και όχι απλώς ως τεχνικό έργο

📌 Οι διασυνοριακές ροές ενέργειας αποκτούν στρατηγική αξία σε περιβάλλον γεωπολιτικής μεταβλητότητας

📌 Το αυξημένο αρχικό κόστος εξισορροπείται από υψηλότερη αξιοπιστία και μακροχρόνια ασφάλεια εφοδιασμού



Αρχή φόρμας

📦⚡ «Απόλλων»: Πράσινη ισχύς για τους πιο ευάλωτους

🔋 Το πρόγραμμα αυτοκατανάλωσης «Απόλλων» μπαίνει στην τελική ευθεία, με τη δημοσίευση της ΚΥΑ που ανοίγει τον δρόμο για δημοπρασία 600 MW ΑΠΕ, αποκλειστικά για τη στήριξη των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

🌬️ Η κατανομή της ισχύος (400 MW αιολικά και 200 MW φωτοβολταϊκά με αποθήκευση) δείχνει καθαρή στόχευση: όχι απλώς «πράσινη» ενέργεια, αλλά παραγωγή που έχει αξία και εκτός ωρών αιχμής. Η απαίτηση για ώριμα έργα με όρους σύνδεσης μειώνει δραστικά τον κίνδυνο καθυστερήσεων.

📉 Τα ανώτατα όρια τιμών (80 €/MWh για αιολικά και 75 €/MWh για Φ/Β με μπαταρία), μαζί με τους κανόνες ανταγωνισμού και το πλαφόν 25% ανά συμμετέχοντα, περιορίζουν τον κίνδυνο στρεβλώσεων.

🔁 Ο μηχανισμός επιστροφής υπερεσόδων στον ΕΛΑΠΕ μετατρέπει τη μεταβλητότητα της αγοράς σε άμεση ελάφρυνση λογαριασμών. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η προκήρυξη από τη ΡΑΑΕΥ, που θα κλειδώσει τις τεχνικές λεπτομέρειες.



Τέλος φόρμας



🤖Άνθρωποι vs Ρομπότ: το πραγματικό story της Amazon

🤖 Το γράφημα της Amazon είναι αποκαλυπτικό. Η αύξηση των ρομπότ είναι εκρηκτική, αλλά δεν συνοδεύεται από «εξαφάνιση» των εργαζομένων. Αντίθετα, για μια δεκαετία οι δύο καμπύλες κινούνται παράλληλα, δείχνοντας ότι η αυτοματοποίηση δεν αντικαθιστά απλώς εργασία· την αναδιαρθρώνει.

📦 Μέχρι το 2022, η Amazon αυξάνει ταυτόχρονα προσωπικό και ρομποτικό στόλο. Τα ρομπότ λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής παραγωγικότητας, επιτρέποντας κλίμακα, ταχύτητα και χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος. Η κάμψη στους εργαζομένους μετά το 2022 δεν οφείλεται στα ρομπότ, αλλά στην εξομάλυνση μετά το COVID υπερ-ράλι προσλήψεων.

📉 Το κρίσιμο σημείο είναι αλλού: η καμπύλη των ρομπότ δεν υποχωρεί ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι το «κεφάλαιο» παγιώνεται, ενώ η εργασία γίνεται πιο κυκλική και ευάλωτη στον οικονομικό κύκλο. Το αφήγημα δεν είναι τεχνοφοβικό· είναι μακροοικονομικό και στρατηγικό, όπως το διαβάζει και η ARK Invest.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η εργασία φαίνεται να προσαρμόζεται στον κύκλο, όχι να εξαφανίζεται

📌 Η παραγωγικότητα ενισχύεται, αλλά η διαπραγματευτική ισχύς μετατοπίζεται

📌 Οι αγορές αποτιμούν τη σταθερότητα του κεφαλαίου περισσότερο από την ευελιξία της εργασίας





📊📌 Τι κοιτάνε των ξένων για το Χ.Α. το 2026

🔍 Το 2026 βρίσκει τους ξένους επενδυτικούς οίκους σαφώς πιο επιλεκτικούς απέναντι στο ελληνικό χρηματιστήριο. Το αφήγημα της «φθηνής αγοράς» έχει ουσιαστικά εξαντληθεί και τη θέση του παίρνει η αναζήτηση ποιότητας, ορατότητας κερδών και συνεπών ταμειακών ροών.

🥤 Στην κορυφή των επιλογών ξεχωρίζει η Coca-Cola HBC, με Deutsche Bank και Morgan Stanley να αναδεικνύουν τη μετοχή ως αμυντική επιλογή υψηλής προβλεψιμότητας, χάρη στη γεωγραφική διαφοροποίηση και τα ανθεκτικά περιθώρια.

🎯 Ο ΟΠΑΠ παραμένει τίτλος εισοδήματος, ενώ ο ΤΙΤΑΝ συγκεντρώνει ψήφους εμπιστοσύνης για τις ΗΠΑ και το στρατηγικό του πλάνο.

🏦 Άπασες οι τράπεζες επιστρέφουν ως ώριμο επενδυτικό story: όχι πια turnaround, αλλά δομικός πυλώνας με discount αποτιμήσεων και διατηρήσιμη κερδοφορία.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ελληνική αγορά διαβάζεται πλέον με φίλτρο ποιότητας και όχι γενικής υποτίμησης

📌 Οι μετοχές με προβλεψιμότητα κερδών αποκτούν αυξημένη αξία σε ώριμο κύκλο

📌 Οι τράπεζες λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ως μοναδικό στοίχημα



🛒Συγκέντρωση στο λιανεμπόριο τροφίμων: λιγότεροι παίκτες, μεγαλύτερα μερίδια

🧱 Η συγκέντρωση στην αγορά των σούπερ-μάρκετ συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, επιβεβαιώνοντας μια τάση που διαρκεί ήδη πάνω από πέντε χρόνια. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι η εξαγορά του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ, κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τα μερίδια αγοράς και τις ισορροπίες στον κλάδο.

📊 Σύμφωνα με τον Αριστοτέλης Παντελιάδης, πρόεδρο της Ένωση Σούπερ-Μάρκετ Ελλάδος, ο αριθμός των επιχειρήσεων σούπερ-μάρκετ στην Ελλάδα τείνει να περιοριστεί σε 4 έως 6, προσεγγίζοντας το ευρωπαϊκό μοντέλο.

⚙️ Η πίεση στα περιθώρια κέρδους, το αυξημένο λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, αλλά και οι απαιτήσεις των καταναλωτών –ιδίως των νεότερων– για πιο σύγχρονη εμπειρία αγορών, λειτουργούν ως καταλύτες συγκέντρωσης.

🏝️ Παράλληλα, οι μεγάλες αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς. Για το 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, οι Κυκλάδες και η Κρήτη κατέγραψαν αυξήσεις πωλήσεων 9,5% και 7,4% αντίστοιχα, με τη συμμετοχή τους στον θερινό τζίρο να προσεγγίζει πλέον το 20%.



🧬 Προσδόκιμο ζωής & το «τέλος του κομμουνισμού»

🧠 Το γράφημα λέει μια ιστορία που δύσκολα αμφισβητείται: μέχρι το 1989–1991, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κινούνται όλες γύρω από ένα χαμηλό, σχεδόν επίπεδο πλατό προσδόκιμου ζωής. Με μικρές διακυμάνσεις, αλλά χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

📉 Το σύστημα παρήγαγε στασιμότητα: ανεπαρκή υγειονομική περίθαλψη, χαμηλά κίνητρα, έλλειψη καινοτομίας, φτωχή ποιότητα ζωής. Η ανθρώπινη υγεία απλώς… διαχειριζόταν.

📈 Μετά το τέλος του κομμουνισμού, η καμπύλη αλλάζει κατεύθυνση. Τσεχία και Πολωνία επιταχύνουν πρώτες, Ρουμανία και Ουγγαρία ακολουθούν με καθυστέρηση, η Βουλγαρία πιο αργά. Όμως όλες συγκλίνουν προς τα πάνω.

🏥 Δεν είναι «θαύμα». Είναι πρόσβαση σε αγορές, τεχνολογία, φάρμακα, καλύτερη διατροφή, θεσμούς και –κυρίως– κίνητρα.

📌 Το προσδόκιμο ζωής δεν είναι ιδεολογία. Είναι αποτέλεσμα συστήματος.

🇬🇷 Η Ελληνική Πραγματικότητα vs Ανατολικό Μπλοκ

Το Προβάδισμα : Το 1990, όταν οι χώρες του γραφήματος πάλευαν γύρω στα 70-71 έτη , η Ελλάδα βρισκόταν ήδη κοντά στα 77 έτη . Αυτό οφειλόταν στην πρόωρη πρόσβαση σε υποδομές υγείας και στη Μεσογειακή διατροφή.

: Το 1990, όταν οι χώρες του γραφήματος πάλευαν γύρω στα , η Ελλάδα βρισκόταν ήδη κοντά στα . Αυτό οφειλόταν στην πρόωρη πρόσβαση σε υποδομές υγείας και στη Μεσογειακή διατροφή. Η Σύγκλιση: Μετά το 2000, χώρες όπως η Τσεχία άρχισαν να «κλείνουν την ψαλίδα» με την Ελλάδα. Η Ελλάδα το 2019 έφτασε περίπου τα 81-82 έτη, παραμένοντας υψηλότερα από την Τσεχία (79) και την Πολωνία (78).

Μετά το 2000, χώρες όπως η άρχισαν να «κλείνουν την ψαλίδα» με την Ελλάδα. Η Ελλάδα το 2019 έφτασε περίπου τα παραμένοντας υψηλότερα από την Τσεχία (79) και την Πολωνία (78). Η Καμπύλη της Κρίσης: Ενώ οι ανατολικές χώρες ανέβαιναν αλματωδώς, η Ελλάδα μετά το 2010 παρουσίασε μια σχετική επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου λόγω της οικονομικής πίεσης στο σύστημα υγείας, χωρίς όμως να χάσει το πλεονέκτημά της.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η υγεία του πληθυσμού αντανακλά την ποιότητα των θεσμών.

📌 Η οικονομική ελευθερία λειτουργεί σωρευτικά στον χρόνο.

📌 Οι κοινωνίες πληρώνουν ακριβά τη στασιμότητα.

📌 Τα δεδομένα μιλούν πιο καθαρά από τα συνθήματα.







⛏️ Το mega-deal του χαλκού ξαναγράφεται

🟠 Επανέρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Rio Tinto και η Glencore, με στόχο μια συμφωνία–μαμούθ που θα μπορούσε να αγγίξει τα 260 δισ. δολάρια και να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο μεταλλευτικό όμιλο παγκοσμίως.

🟠 Καταλύτης ο χαλκός, με τις τιμές να σκαρφαλώνουν στα 13.000 δολ./τόνο, αντανακλώντας τη δομική ζήτηση από ενεργειακή μετάβαση, grids, EVs και data centers.

🟠 Η στρατηγική Rio Tinto αλλάζει: ο CEO Simon Trott εστιάζει σε τέσσερις πυλώνες – σιδηρομετάλλευμα, αλουμίνιο, λίθιο και χαλκό – αφήνοντας πίσω πιο «βαριές» δραστηριότητες.

🟠 Δεν είναι η πρώτη απόπειρα: στα τέλη του 2024 οι συζητήσεις κατέρρευσαν λόγω αποτίμησης και του μέλλοντος των ανθρακωρυχείων της Glencore. Η νέα συγκυρία όμως είναι διαφορετική.

🟠 Το timing δεν είναι τυχαίο. Μετά και το deal Anglo American – Teck Resources (66 δισ. δολ.), ο κλάδος μπαίνει ξεκάθαρα σε φάση συγκέντρωσης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η άνοδος του χαλκού λειτουργεί ως στρατηγικός επιταχυντής, όχι ως συγκυριακό ράλι

📌 Τα mega-deals σηματοδοτούν μετάβαση από «όγκο» σε «κρίσιμα μέταλλα»

📌 Η αποτίμηση και το ESG παραμένουν οι βασικές νάρκες των διαπραγματεύσεων

📌 Η συγκέντρωση ισχύος στον χαλκό αλλάζει τους συσχετισμούς σε βάθος δεκαετίας

[email protected]

* Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.