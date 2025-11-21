Επιμέλεια Κώστας Στούπας:

🚨🚨🚨Μια εξέλιξη που οι αγορές υποτιμούν...

🟦 Συνήθως οι ειδήσεις που καθορίζουν το αύριο δεν εμφανίζονται στα πρωτοσέλιδα. Κρύβονται στα μονόστηλα, εκεί όπου κανείς δεν δίνει σημασία μέχρι να είναι αργά. Τα σημερινά πρωτοσέλιδα κοσμούν οι ειδήσεις του χθες.

Η Ιαπωνία, για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες, αλλάζει μοντέλο — και μαζί της αλλάζει ολόκληρη η παγκόσμια αγορά ρίσκου.

💠 Τρεις αριθμοί αποτυπώνουν την έκταση της ανατροπής:

📈 Απόδοση 20ετούς JGB: 2,80%

📈 Απόδοση 30ετούς: 3,334% (ιστορικό υψηλό)

💣 Παγκόσμιο carry trade σε γιεν: εκατοντάδες δισ. δολάρια.

🧨 Χρέος/ΑΕΠ Ιαπωνίας: 250%

(Carry trade είναι η στρατηγική όπου δανείζεσαι σε νόμισμα με πολύ χαμηλό επιτόκιο και επενδύεις σε νόμισμα/αγορά με υψηλότερη απόδοση. Κερδίζεις τη διαφορά).



🟦 Για 30 χρόνια, το διεθνές σύστημα χρηματοδοτούνταν με μηδενικού κόστους κεφάλαιο από την Ιαπωνία. Hedge funds, συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά ταμεία πλούτου — όλοι δανείζονταν γιεν σχεδόν δωρεάν για να αγοράσουν πιο αποδοτικά assets. Ένα παγκόσμιο οικοδόμημα εκατοντάδων δισ. δολαρίων( μπορεί και πάνω από τρισ.) στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι η Ιαπωνία δεν θα αύξανε ποτέ τα επιτόκια.

⚠️ Αυτή η υπόθεση κατέρρευσε στις 19 Νοεμβρίου 2025.

🟥 Η Τράπεζα της Ιαπωνίας βλέπει πληθωρισμό 2,5% και μισθούς +1,8%. Η εποχή του φθηνού χρήματος τελείωσε. Το 10ετές ανέβηκε 70 μονάδες βάσης σε έναν χρόνο. Η χώρα βγαίνει από τον «τεχνητό λήθαργο» τριών δεκαετιών.

🔄 Όταν το γεν ενισχύεται, οι τεράστιες θέσεις carry πρέπει να ξεφορτωθούν. Όλα τα δολάρια που δανείστηκαν πρέπει να επιστραφούν σε πιο ακριβό γιεν.

🟧 Στο παρασκήνιο, υπάρχει και κάτι ακόμη πιο σοβαρό: η γεωπολιτική ένταση.

Οι κινεζικές στρατιωτικές προκλήσεις στα Σενκάκου αυξήθηκαν 20% μέσα στο έτος, με 15 περιστατικά μόνο τον Νοέμβριο. Το risk premium των ιαπωνικών ομολόγων ανεβαίνει. Η Ιαπωνία ανακατευθύνει 2% του ΑΕΠ στην άμυνα έως το 2027 — περίπου 50 δισ. ετησίως. Η περίοδος «ειρηνισμού» τελείωσε.

🟫 Η ασιατική κρίση του ’97 ξεκίνησε με την υποτίμηση του ταϊλανδέζικου μπατ και κόστισε 600 δισ. δολάρια.





🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΔΕΗ,ΜΟΗ, MTLN, ΟΛΠ,ΟΛΘ, ΚΟΥΕΣ



📊 Η ελληνική αγορά περνά φάση ήπιας σταθεροποίησης και «χωνεύει» τα πρόσφατα κέρδη, με τα εταιρικά αποτελέσματα των τελευταίων ημερών να επιβεβαιώνουν την ισχύ των πρωταγωνιστών του ταμπλό.



⚡ ΔΕΗ: Η χθεσινή μικρή διόρθωση ήρθε μετά από περίοδο όπου η αγορά είχε προεξοφλήσει αριθμούς και ειδήσεις. Εντός και εκτός Ελλάδας θεωρείται πλέον το μεγάλο play του Χ.Α.

Η μέση τιμή-στόχος των οίκων:

(19 + 18,50 + 22,60 + 19,70) / 4 = 19,95 €

Μετοχή: κάτω από 17 € χθες, ενώ πριν έναν μήνα ήταν στα 14 €.



🛢️ Motor Oil: Τα κέρδη ενισχύθηκαν και από ασφαλιστική αποζημίωση, αλλά η βελτίωση προήλθε από πολλές πηγές. Στα τρέχοντα επίπεδα διατηρεί ακόμη ελκυστικούς δείκτες, γεγονός που εξηγεί το θετικό sentiment.



🏗️ MTLN: Στάση αναμονής ενόψει της κρίσιμης Δευτέρας, με τους επενδυτές να περιμένουν το αποτέλεσμα πριν δώσουν νέα κατεύθυνση.

🚢 ΟΛΠ: Οι πιέσεις σχετίζονται με τον σινο-αμερικανικό «πόλεμο» για το λιμάνι. Η έξωση μιας εταιρείας με πολυετή σύμβαση είναι πρακτικά αδύνατη· αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν κάτι τέτοιο, θα προκαλέσουν αντίποινα σε αμερικανικές επιχειρήσεις με μεγάλη έκθεση στην Κίνα. Πιο ρεαλιστικό είναι να επιδιώξουν μετατόπιση μέρους των εργασιών προς το λιμάνι της Ελευσίνας που προωθούν, αξιοποιώντας πίεση σε δυτικές μεταφορικές εταιρείες.

Η αγορά ήδη προεξοφλεί πιθανές πιέσεις στα έσοδα. Στον ΟΛΘ, αντίθετα, φαίνεται να διαμορφώνεται μια διαφορετική, πιο ευνοϊκή ισορροπία. Στην ΚΟΥΕΣΤ παρά την ταλαιπωρία που έχει υποστεί η μετοχή τις τελευταίες εβδομάδες το αφήγημα της ACS παραμείνει ζωντανό.

Τέλος, την μεγαλύτερη απόδοση χθες την έγραψε η ΜΟΥΖΚ με 9,72% στα 0,62 € με 2.800 τεμ. Είχα ξεχάσει πως παραμένει εισηγμένη...



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Διαμορφώνεται κλίμα σταθεροποίησης που βασίζεται σε ισχυρά αποτελέσματα, με την αγορά να επεξεργάζεται τα νέα δεδομένα χωρίς υπερβολική μεταβλητότητα.

📌 Στη ΔΕΗ η διαφορά τιμής-στόχου και τρέχουσας τιμής δείχνει ότι το αφήγημα παραμένει ισχυρό και συνεχίζει να στηρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

📌 Στη ΜΟΗ το περιθώριο αποτίμησης παραμένει σημαντικό, καθώς η κερδοφορία πατά σε πολλαπλές πηγές και όχι μόνο στην αποζημίωση.

📌 Στα λιμάνια, οι γεωπολιτικές εξελίξεις λειτουργούν ως κρίσιμος παράγοντας και συνδέονται άμεσα με τις προσδοκίες της αγοράς για τα μελλοντικά έσοδα.

📌 Η στάση αναμονής σε μετοχές όπως η MTLN δείχνει ότι ο χρόνος και τα επερχόμενα γεγονότα λειτουργούν καταλυτικά για τη διαμόρφωση νέας τάσης.

Αυτά για σήμερα, καλό ΣΚ



⚡🔵 ΔΕΗ: Νέες Τιμές-Στόχοι & Ισχυρό Αναπτυξιακό Σήμα

📈 Οι τέσσερις μεγάλες αναλύσεις από Citi, JP Morgan, AXIA και Euroxx συγκλίνουν: το νέο στρατηγικό πλάνο της ΔΕΗ ανεβάζει σημαντικά τον πήχη, τόσο σε κερδοφορία όσο και σε ορατότητα μερισμάτων και ισχύος.



🔹 Citi – Στόχος: 19 €

🔸 Εστιάζει στη μερισματική πολιτική, θεωρώντας τη μεγάλη άνοδο των διανομών σε 1,20 €/μετοχή το 2028 ως το πιο ισχυρό μήνυμα του νέου σχεδίου.

🔸 Βλέπει καθαρά κέρδη 900 εκατ. € στο τέλος της περιόδου.

🔸 Αύξηση εκτιμήσεων κατά 14%–20% σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα της.

🔹 JP Morgan – Στόχος: 18,50 € (Overweight)

🔸 Επισημαίνει ότι ο στόχος EBITDA 2,9 δισ. € για το 2028 βρίσκεται 6% πάνω από το τρέχον consensus.

🔸 Διαβάζει το νέο πλάνο ως ξεκάθαρα αναπτυξιακό και “above-market”.

🔹 AXIA – Στόχος: 22,60 € (η υψηλότερη)

🔸 Θεωρεί ότι η ΔΕΗ έχει πλέον πλάνο που μειώνει το εκτελεστικό ρίσκο και ενισχύει τη διαφάνεια κερδών έως το 2030.

🔸 Βλέπει σημαντική ενίσχυση της μετοχικής ιστορίας, με καλύτερη προβλεψιμότητα.

🔹 Euroxx – Στόχος: 19,70 €

🔸 Εστιάζει στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε 16,6 GW έως το 2028.

🔸 Τονίζει τη διατήρηση της μόχλευσης κάτω από 3,5x, κρίσιμο για ένα τόσο βαρύ capex πρόγραμμα.

🌿 Κοινός Παρονομαστής Αναλυτών: Επιτάχυνση ΑΠΕ

🔹 Η ΔΕΗ στοχεύει σε 12,7 GW ΑΠΕ μέχρι το 2028.

🔹 Ήδη 3,9 GW βρίσκονται σε κατασκευή ή ώριμη φάση — δείκτης ότι η υλοποίηση “τρέχει”.

🔹 Αυτό αποτελεί τον βασικό μοχλό για EBITDA, μερίσματα και συνολική αποτίμηση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η σημαντική αύξηση ισχύος ΑΠΕ έως το 2028 προσφέρει μακροπρόθεσμη σταθερότητα εσόδων και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα ενεργειακά σοκ.

📌 Η μερισματική πολιτική με άνοδο έως το 1,20 € ενισχύει την προβλεψιμότητα των αποδόσεων σε περιβάλλον μεταβλητότητας.

📌 Η διατήρηση μοχλευσης κάτω από 3,5x δείχνει προσεκτικό ισοζύγιο ανάπτυξης και χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

📌 Οι αποκλίσεις στόχων (18,5–22,6 €) υποδηλώνουν διαφορετική ανάγνωση εκτελεστικού ρίσκου και ταχύτητας υλοποίησης έργων.

📌 Η σύγκλιση αναλυτών στη σημασία των ΑΠΕ αναδεικνύει ότι το shift προς Powertech( τεχνοενεργειακό) μοντέλο αποτελεί πλέον κεντρικό στοιχείο της μετοχικής αφήγησης.







🟦 Τα νέα ρεκόρ της Credia Bank

Νέο ρεκόρ έπιασε η CrediaBank με τα αποτελέσματα του 9μηνου: Με 15,3% μερίδιο αγοράς στη νέα παραγωγή και ενίσχυση όλων των οργανικών μεγεθών, αποδεικνύει ότι κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη των πελατών. Η παρουσία της CrediaBank ενισχύεται τόσο στην Ελλάδα με την ανανέωση του δικτύου καταστημάτων - με επόμενο να αποκτά το νέο concept, το κατάστημα του Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου η τράπεζα έχει ισχυρή παρουσία με 16 καταστήματα, όσο και το εξωτερικό καθώς η συναλλαγή της εξαγοράς της HSBC Malta προχωρά αναμένοντας τις εγκρίσεις των εποπτικών αρχών.

🟦 Cenergy Holdings: Σταθερή ισχύς – καθαρή αναβάθμιση 2025 ⚡

🟩 📈 Κέρδη και περιθώρια σε ανοδική τροχιά

Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 148 εκατ. με EPS €0,70 (+32%). Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,55 δισ. (+23%) και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA εννεαμήνου στα 261 εκατ. (+35%) με περιθώρια ~17%. Η εταιρεία ανεβάζει το guidance για το 2025 σε €335–350 εκατ..

🟩 📦 Backlog €3,3 δισ.: Ορατότητα και για το 2026

Παραμένει σταθερό παρά την έντονη εκτέλεση έργων. Νέες αναθέσεις από Seaway7 και ΑΔΜΗΕ διατηρούν πλήρη αξιοποίηση γραμμών παραγωγής.

🟩 🔌 Καλώδια: Πλήρης αξιοποίηση και δυναμική σε ΗΠΑ

Παραδόσεις σε μεγάλα υπεράκτια έργα (EA3, DolWin Kappa). Προχωρά η παραγωγή σε Γερμανία–Γαλλία–Πολωνία και ενισχύεται η παρουσία στις ΗΠΑ με την επένδυση στο Maryland.

🟩 🛢️ Σωλήνες Χάλυβα: Ισχυρή παραγωγή και νέα έργα

Η CWC μονάδα στη Θίσβη δίνει ώθηση. Συνεχείς παραγγελίες για ΗΠΑ–Ιταλία–Ισραήλ και έργα CCS/υδρογόνου (Neptun Deep, διασύνδεση Ελλάδας–Β. Μακεδονίας).

🟩 💳 Μόχλευση ελεγχόμενη – κόστος χρήματος χαμηλότερο

Παρά τις επενδύσεις, αναμένεται αποκλιμάκωση δανεισμού στο δ’ τρίμηνο. Το χρηματοοικονομικό κόστος μειώνεται αισθητά (31% εξαιρώντας FX για Maryland).

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αναβάθμιση του EBITDA σε περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας λειτουργεί ως ένδειξη σταθερής εκτέλεσης και ισχυρού επιχειρηματικού μοντέλου.

📌 Το ανεκτέλεστο των €3,3 δισ. προσφέρει ορατότητα 2026 και μειώνει τον κίνδυνο διακυμάνσεων στην αγορά.

📌 Η επένδυση στις ΗΠΑ φαίνεται να αποτελεί τον βασικό καταλύτη της επόμενης φάσης ανάπτυξης.

📌 Η σταθερή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας εξηγεί τα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας.

📌 Ο συνδυασμός καλωδίων και σωλήνων δημιουργεί ισορροπία ροών και ανθεκτικότητα απέναντι στις μεταβολές του ενεργειακού τοπίου.



💠 IDEAL Holdings: Ένα εννεάμηνο με επιτάχυνση σε όλους τους κλάδους

📈 Η IDEAL Holdings έκλεισε το εννεάμηνο του 2025 με εντυπωσιακή δυναμική: τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν κατά 62%, επιβεβαιώνοντας ότι το πολυκλαδικό μοντέλο όχι μόνο λειτουργεί, αλλά αποδίδει σε κάθε γραμμή δραστηριότητας.

💼 EBITDA & Κερδοφορία: Τα συγκρίσιμα EBITDA ανέβηκαν στα 39 εκατ. ευρώ (+44%), τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων στα 23,6 εκατ. ευρώ (+55%) και τα καθαρά κέρδη στα 16,4 εκατ. ευρώ (+62%). Η ευρύτητα της ανόδου δίνει το στίγμα μιας εταιρείας που λειτουργεί με βελτιωμένο operational gearing και ισχυρή ροπή προς κλιμάκωση.

🛍️ Attica Stores: Με έσοδα 167,7 εκατ. ευρώ (+5%), τα πολυκαταστήματα πέτυχαν την καλύτερη επίδοση πενταετίας για το αντίστοιχο διάστημα. Η σταθερή αύξηση δείχνει ανθεκτικότητα της premium κατανάλωσης και αποτύπωμα ισχυρού brand.

🖥️ Κλάδος Πληροφορικής: Παρά τη μείωση εσόδων κατά 12% (στα 77,8 εκατ.), η κερδοφορία ενισχύθηκε. Τα EBITDA ανέβηκαν στα 11,4 εκατ. ευρώ (+17%) και τα κέρδη προ φόρων στα 9,5 εκατ. ευρώ (+17%). Το ανεκτέλεστο των 67 εκατ. ευρώ και τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα των 9,5 εκατ. ευρώ εξασφαλίζουν ορατότητα και υψηλότερα περιθώρια για τα επόμενα τρίμηνα.

🥗 Τρόφιμα (Μπάρμπα Στάθης – Χαλβατζής): Ο κλάδος παρέμεινε σε σταθερή τροχιά ενίσχυσης, με αύξηση μεριδίων αγοράς και κερδοφορίας. Η συμβολή του στο συνολικό αποτέλεσμα ήταν καθαρά θετική, ενισχύοντας τον ισοσκελισμένο χαρακτήρα του ομίλου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Δίνεται έμφαση στη σταθερή βελτίωση περιθωρίων, κάτι που ενισχύει την ποιότητα των κερδών.

📌 Η αύξηση στο ανεκτέλεστο του κλάδου Πληροφορικής δημιουργεί ορατότητα ροών για τα επόμενα έτη.

📌 Τα αποτελέσματα των Attica δείχνουν ότι η premium κατανάλωση αποδεικνύεται ανθεκτική ακόμη και σε περιόδους πίεσης.

📌 Η διαφοροποίηση σε Τρόφιμα, Λιανεμπόριο και Πληροφορική λειτουργεί ως μηχανισμός σταθερότητας για τον όμιλο.



🛡️🌍 Γάλλιο: Η «ασπίδα» της Metlen που αλλάζει το παιχνίδι στην Ευρώπη

🔵 Το γάλλιο έχει αναδειχθεί σε τεστ ισχύος για τις μεγάλες δυνάμεις. Η Κίνα, που ελέγχει σχεδόν τον παγκόσμιο εφοδιασμό, απέδειξε με τους περιορισμούς εξαγωγών του 2023 ότι μπορεί να καθορίζει προσφορά, τιμές και πρόσβαση. Η επιλεκτική χαλάρωση προς τις ΗΠΑ δεν αρκεί για να καθησυχάσει την Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να εισάγει σχεδόν το σύνολο των ποσοτήτων που χρειάζεται για ημιαγωγούς, LED και κρίσιμες αμυντικές τεχνολογίες.

🔵 Σε αυτό το κενό πατά η Metlen με το project στη Βοιωτία. Στο εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» δρομολογείται επένδυση 295,5 εκατ. ευρώ που αυξάνει την παραγωγή αλουμίνας στα 1,265 εκατ. τόνους και, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος, επιτρέπει την ανάκτηση περίπου 50 τόνων γαλλίου τον χρόνο — ποσότητα ικανή, σύμφωνα με τη διοίκηση, να καλύψει την ευρωπαϊκή ζήτηση. Το σχέδιο περιλαμβάνει νέες άδειες εξόρυξης βωξίτη, αναβάθμιση εξευγενισμού και ενίσχυση λιμενικών και ενεργειακών υποδομών.

🔵 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει εντάξει στα στρατηγικά έργα του CRMA, δίνοντας «σφραγίδα κυριαρχίας». Έτσι, η Ελλάδα αναβαθμίζεται από περιφερειακό παίκτη σε ευρωπαϊκό κόμβο κρίσιμων μετάλλων, ενώ η ΕΕ φέρνει εντός συνόρων έναν κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας αξίας.

🔵 Στον διεθνή ανταγωνισμό, η Alcoa στην Αυστραλία ετοιμάζει μονάδα που θα καλύπτει περίπου το 10% της παγκόσμιας ζήτησης, με στήριξη Ουάσιγκτον–Καμπέρας, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι η Κίνα εξακολουθεί να διατηρεί τεχνολογικό πλεονέκτημα στις διαδικασίες εξευγενισμού. Για την Ευρώπη το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι μόνο οι στόχοι του CRMA, αλλά η ταχύτητα και η χρηματοδότηση: περισσότερα έργα σε εξόρυξη, επεξεργασία και ανακύκλωση.

🔵 Για τη Metlen, το βασικό μήνυμα είναι η ανάγκη ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων, ανεξάρτητων από γεωπολιτικούς αιφνιδιασμούς. Το «γαλλίο made in Greece» λειτουργεί ως πρόβα ευρωπαϊκής αυτονομίας για την επόμενη βιομηχανική εποχή.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Αναδεικνύεται η σημασία της διαφοροποίησης πηγών σε κρίσιμα μέταλλα ώστε να περιορίζονται οι εξαρτήσεις από ασταθείς προμηθευτές.

📌 Φαίνεται πως η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης.

📌 Διαφαίνεται ότι η ταχύτητα υλοποίησης επενδύσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την τεχνολογική και οικονομική ισχύ της Ευρώπης.



📈 Πλαστικά Θράκης: Επιστροφή στη Σταθερή Κερδοφορία

🌟 Η Πλαστικά Θράκης δείχνει καθαρά σημάδια επαναφοράς στα επίπεδα ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας, με το 2025 να διαμορφώνεται καλύτερο του 2024 και αρκετά κοντά — ή και πάνω — στα επίπεδα του 2023.

🔹 Εικόνα Κερδοφορίας 2025

💠 Η διοίκηση εκτιμά ότι το EBITDA για το 2025 θα προσεγγίσει ή θα ξεπεράσει τα 44 εκατ. ευρώ του 2023, σηματοδοτώντας ουσιαστική ανάκαμψη.

💠 Η συνολική κερδοφορία θα κινηθεί υψηλότερα σε σχέση με το 2024, παρά τη μειωμένη ζήτηση σε ορισμένες αγορές.

🔹 Επιδόσεις Εννεαμήνου 2025

📊 Κύκλος εργασιών: 300,3 εκατ. ευρώ (+6,4%).

📊 Κέρδη μετά φόρων: 13,7 εκατ. ευρώ (+15%).

📊 EBITDA: 38,4 εκατ. ευρώ (+6,5%).

📊 Προσαρμοσμένο EBITDA: +3,1%, με βαρύνουσα σημασία λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους.

⚡ Το κόστος ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,1 εκατ. ευρώ, επιβαρύνοντας άμεσα τη λειτουργική βάση.

🔹 Μερισματική Πολιτική

💶 Η διοίκηση αποφάσισε διανομή προσωρινού μερίσματος 3 εκατ. ευρώ, ή 0,07 ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση 2025 — ένδειξη εμπιστοσύνης στη σταθερότητα των ταμειακών ροών.

🔹 Προοπτικές 2026

🔭 Δεν είναι δυνατή η διατύπωση ασφαλών προβλέψεων, ωστόσο η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί στις βασικές αγορές.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Δίνεται έμφαση στη σταθερή ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας, παρά το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

📌 Η άνοδος των κερδών και η διανομή μερίσματος ενισχύουν το αφήγημα αξιοπιστίας του ομίλου στις αγορές.

📌 Η συγκρατημένη καθοδήγηση για το 2026 δείχνει προσεκτική στάση απέναντι στις συνθήκες ζήτησης.

📌 Η αύξηση του κύκλου εργασιών και η βελτίωση του προσαρμοσμένου EBITDA λειτουργούν ως θετική ένδειξη για τη μελλοντική πορεία.

📦🔵 Quest: Ένα από τα πιο «δεμένα» stories της ελληνικής αγοράς

🔹 📈 Ένας πολυκλαδικός όμιλος σε ώριμη ανάπτυξη

Η εικόνα του Ομίλου Quest στο εννεάμηνο 2025 παραπέμπει σε εταιρεία που ωριμάζει χωρίς να χάνει τον δυναμισμό της. Με πωλήσεις πάνω από 1,02 δισ. ευρώ (+10,1%) και κερδοφορία που τρέχει ταχύτερα (EBITDA +13,4%, κέρδη προ φόρων +17,8%), αναδεικνύεται βελτίωση αποδοτικότητας και αναβάθμιση μίγματος δραστηριοτήτων.

🔹 🛒 Το εμπορικό σκέλος πιο δυνατό από ποτέ

Οι Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, FoQus, ΓΕΔ, Έπαφος και η Μπενρουμπή χτίζουν μια εμπορική βάση που αναπτύσσεται με 11,6% στις πωλήσεις και 18,4% στα κέρδη προ φόρων. Η ένταξη της Μπενρουμπή προσθέτει όγκο και νέο καταναλωτικό προφίλ, ενώ το οικοσύστημα Apple εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγικό μοχλό.

🔹 💻 Πληροφορική με διεθνές αποτύπωμα και σπάνιο backlog

Uni Systems, Intelli Solutions και Team Candi καταγράφουν πωλήσεις +11,1% και κέρδη προ φόρων +28%. Το ανεκτέλεστο έργων άνω των 700 εκατ. ευρώ προσφέρει μακρά ορατότητα και δείχνει ισχυρή θέση σε έργα υψηλής τεχνολογίας, όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός πλέον αποτελεί βασική ανάγκη των οργανισμών.

🔹 📦 Η ACS ως σταθερός πυλώνας

Οι πωλήσεις και τα κέρδη προ φόρων κινούνται ανοδικά, με ανάπτυξη άνω του 5% στο τρίτο τρίμηνο. Η οργανική σύνδεση με την άνοδο του e-commerce ενισχύει την ανθεκτικότητα, ενώ η αύξηση παραγωγικότητας αποδεικνύεται κρίσιμη σε έναν κλάδο με πιεσμένα περιθώρια.

🔹 🌞 Ενέργεια με πιο «ελαφρύ» αποτύπωμα

Η Quest Energy προχωρά σε αναδιάρθρωση με πώληση πάρκων 36,7 MW. Παρά τις περικοπές παραγωγής, τα κέρδη προ φόρων αυξάνονται χάρη σε χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος, επιβεβαιώνοντας αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίου.

🔹 💶 Ενεργητική χρήση ισχυρής οικονομικής βάσης

Η μετάβαση από 82,1 εκατ. ευρώ καθαρά μετρητά σε 1,5 εκατ. ευρώ καθαρό ταμείο δεν αποτελεί επιδείνωση αλλά στρατηγική allocation: μέρισμα 32 εκατ. ευρώ, εξαγορά Μπενρουμπή με ~31 εκατ. ευρώ και αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω ανάπτυξης. Ο όμιλος χρησιμοποιεί τη θέση ισχύος του για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου και απόδοση αξίας στους μετόχους.

🔹 🏗️ Ένα από τα πιο ισορροπημένα stories στην Ελλάδα

Ο όμιλος δεν εξαρτάται από έναν κλάδο ούτε από μία συγκυρία: αναπτύσσει σταθερά το εμπορικό σκέλος, επεκτείνει δυναμικά την πληροφορική, σταθεροποιεί τις ταχυμεταφορές και επαναπροσδιορίζει την ενέργεια. Για τα ελληνικά δεδομένα, αποτελεί case study ισορροπημένης, στρατηγικής ανάπτυξης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Αναγνωρίζεται ότι η Quest δημιουργεί αξία επειδή κατανέμει σωστά το κεφάλαιο, χωρίς υπερβολές σε δανεισμό.

📌 Διαπιστώνεται ότι η πληροφορική λειτουργεί ως ο μακροπρόθεσμος κινητήρας ανάπτυξης, χάρη στο μεγάλο ανεκτέλεστο.

📌 Προκύπτει πως η εμπορική δραστηριότητα ενισχύεται από διαφοροποίηση και καθετοποίηση, κάτι που μειώνει την κυκλικότητα.

📌 Γίνεται φανερό ότι η διαχείριση στην ενέργεια επιδιώκει μετριασμό ρίσκου και καλύτερες αποδόσεις κεφαλαίου.

🟦 Motor Oil: Η έκρηξη κερδοφορίας και ο ρόλος της ασφαλιστικής αποζημίωσης

🔵 Τα καθαρά κέρδη της Motor Oil στο 9Μ 2025 εκτοξεύθηκαν στα 453,2 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια σε σχέση με τα 224 εκατ. του 2024. Κι όμως, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε. Αυτό δείχνει ότι η άνοδος των κερδών δεν προήλθε από τον όγκο των πωλήσεων, αλλά από περιθώρια, έκτακτα έσοδα και λειτουργική αποδοτικότητα.

🔵 Σημαντικό ρόλο έπαιξε η γραμμή «Κέρδη πάγιου εξοπλισμού λόγω έκτακτου γεγονότος», όπου εμφανίζεται ποσό +33,2 εκατ. ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για ασφαλιστική αποζημίωση, η οποία δεν υπήρχε το 2024. Αυτό το ποσό ενίσχυσε άμεσα τα αποτελέσματα.

🔵 Παράλληλα, τα λοιπά κέρδη/ζημιές μετατράπηκαν από αρνητικά (–66 εκατ.) σε θετικά (+218 εκατ.), αντικατοπτρίζοντας καλύτερη επίδοση σε αποθέματα, hedging και εμπορική δραστηριότητα. Τα περιθώρια διύλισης λειτούργησαν υπέρ της Motor Oil, ειδικά στο γ’ τρίμηνο, οδηγώντας σε καθαρά κέρδη 289,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών πέρυσι.

🔵 Η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε θεαματικά (130,8 εκατ. από 315,3), ενισχύοντας επιπλέον το καθαρό αποτέλεσμα. Το μοντέλο του ομίλου γίνεται πλέον πιο πολυκεντρικό, με συμβολή από ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες που προσθέτουν σταθερές ροές.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αποτίμηση κερδοφορίας ωφελείται όταν διαχωρίζονται τα έκτακτα έσοδα από τις επαναλαμβανόμενες λειτουργικές επιδόσεις.

📌 Οι μεταβολές στα περιθώρια διύλισης φωτίζουν τις διαφορές κερδοφορίας έτους με έτος.

📌 Η σύγκριση των “λοιπών κερδών/ζημιών” βοηθά στην κατανόηση της πραγματικής λειτουργικής εικόνας.







📈🤖 AI Bubble: Όταν η αναζήτηση χτυπά «κόκκινο»

🟦 Το διάγραμμα δείχνει μια εκρηκτική αύξηση στις αναζητήσεις του όρου “AI Bubble” από τον Ιούλιο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2025. Μετά τις πρώτες ταλαντώσεις του καλοκαιριού, οι αναζητήσεις επιταχύνονται έντονα τον Αύγουστο, κορυφώνουν στα τέλη Σεπτεμβρίου, ξαναχτυπούν υψηλό τον Οκτώβριο και καταλήγουν σε ένα εντυπωσιακό spike τον Νοέμβριο — το υψηλότερο σημείο όλης της καμπύλης.

🟦 Αυτό το μοτίβο αντικατοπτρίζει κλασική συμπεριφορά “narrative risk”: όσο περισσότερο ανεβαίνουν τιμές, αποτιμήσεις και προσδοκίες γύρω από το AI, τόσο περισσότερο η κοινωνία (και οι επενδυτές) αναρωτιούνται αν ζούμε σε φούσκα. Το τελευταίο spike πιθανόν συνδέεται με μεγάλες ειδήσεις του κλάδου, υψηλές αποτιμήσεις ή έντονη μεταβλητότητα σε AI-related μετοχές.

🟦 Παράλληλα, η κυκλικότητα των αναζητήσεων — με απότομες κορυφώσεις και ενδιάμεσες υποχωρήσεις — δείχνει ότι η ανησυχία για φούσκα δεν είναι στατική. Ενισχύεται κάθε φορά που εμφανίζονται νέα ιστορικά υψηλά, μεγάλα deals ή υπερβολικά αισιόδοξοι στόχοι για κερδοφορία και παραγωγικότητα από AI.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι αναζητήσεις λειτουργούν ως “θερμόμετρο ψυχολογίας” και όχι ως απόδειξη για ύπαρξη φούσκας.

📌 Μια απότομη κορύφωση χωρίς αντίστοιχα θεμελιώδη στοιχεία εκλαμβάνεται ως ένδειξη αυξημένου άγχους της αγοράς.

📌 Σημασία έχει το pattern: όταν οι κορυφές γίνονται συχνότερες, οι αφηγήσεις περί φούσκας αποκτούν βαρύτητα.

📌 Προσοχή χρειάζεται σε περιόδους όπου η δημοφιλία του όρου ανεβαίνει χωρίς αρνητικές ειδήσεις — τότε η αγορά φοβάται τον ίδιο της τον ίσκιο.







🌬️⚡ «Πράσινο φως» στη Βοιωτία: Το νέο αιολικό των 77 MW που αλλάζει το τοπίο

🌿 Η Βοιωτία γίνεται ξανά επίκεντρο της πράσινης μετάβασης, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το νέο αιολικό πάρκο 77 MW της WPD Hellas. Η επένδυση περνά στην τελική ευθεία, φέρνοντας 11 υπερσύγχρονες ανεμογεννήτριες Siemens Gamesa των 7 MW, με δρομέα 170 μέτρων και πλήμνη στα 135 μέτρα — τεχνολογικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφουν σαφώς υψηλή παραγωγικότητα.

🌱 Η περιοχή «Μεγάλη Ράχη – Κρόνιζα – Καναβάρι» θα φιλοξενήσει το έργο, το οποίο κρίθηκε περιβαλλοντικά ώριμο μετά την αξιολόγηση της ΜΠΕ του 2023, των αναθεωρήσεων του 2025 και των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων φορέων. Το ΥΠΕΝ θέτει συγκεκριμένους όρους ώστε να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, ούτε σωρευτικά με άλλες δραστηριότητες της περιοχής.

🔌 Η ηλεκτρική διασύνδεση θα υλοποιηθεί με υπόγεια γραμμή μέσης τάσης 4,1 χιλιομέτρων προς τον Υ/Σ 150 kV «Βάγια». Στο εσωτερικό δίκτυο προβλέπονται πέντε κυκλώματα συνολικού μήκους 38,3 χιλιομέτρων (με 1,5 χλμ. υπόγεια όδευση), ενώ το οδικό σκέλος απαιτεί βελτιώσεις και νέες χαράξεις σχεδόν 12 χιλιομέτρων για ασφαλή πρόσβαση και μεταφορά εξοπλισμού.

🌍 Η WPD ενισχύει σταθερά το αποτύπωμά της στην Ελλάδα, εντάσσοντας το νέο project σε ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο που στηρίζεται σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και διευρυμένες συμβάσεις PPA. Το πάρκο της Βοιωτίας προσθέτει ποιοτική πράσινη ισχύ στο Σύστημα, σε μια περίοδο όπου η διαθεσιμότητα ανανεώσιμης ενέργειας βάσης και οι ισχυρές διασυνδέσεις εξελίσσονται σε κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η σταδιακή ενίσχυση τέτοιων έργων δημιουργεί σταθερότερο ενεργειακό μείγμα και ευνοεί μελλοντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

📌 Η παρακολούθηση της τοπικής αποδοχής και των περιβαλλοντικών όρων βοηθά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα έργα ΑΠΕ ενσωματώνονται ομαλά στις τοπικές κοινωνίες.

📌 Η σημασία των διασυνδέσεων αναδεικνύεται ολοένα περισσότερο, καθώς αυτές καθορίζουν την αξιοπιστία και τη συνοχή του ενεργειακού συστήματος.

🟣 Nvidia: Κέρδη-ρεκόρ, αλλά η «φούσκα» ίσως κρύβεται αλλού

🟪 Τα ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia για το γ’ τρίμηνο ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και ανέκοψαν προσωρινά τους φόβους για μείωση της ζήτησης AI. Όμως αρκετοί αναλυτές τονίζουν ότι το πρόβλημα δεν αφορά την ίδια τη Nvidia, αλλά τις εταιρείες που δανείζονται επιθετικά για να χτίσουν data centers.

🟪 Οι hyperscalers (Microsoft, Amazon, Google, Meta) είχαν ήδη προαναγγείλει αύξηση δαπανών σε GPU και αυτό αποτυπώθηκε στα νούμερα της Nvidia. Ωστόσο, η ανησυχία είναι ότι ο παγκόσμιος κύκλος δημιουργίας data centers μπορεί να «σπάσει» σε 2–3 χρόνια, καθώς η χωρητικότητα φτάνει στα όριά της.

🟪 Παράλληλα, οι αναλυτές διαχωρίζουν την κερδοφορία των chipmakers από τη βιωσιμότητα των εταιρειών AI υπηρεσιών, όπου τα έσοδα (π.χ. OpenAI) υστερούν σε σχέση με τις τεράστιες δαπάνες. Η ωριμότητα του κλάδου φαίνεται περισσότερο από την επιχειρηματική υιοθέτηση AI σε πλατφόρμες όπως Microsoft και Adobe.

🟪 Παρότι υπάρχει αυτός ο σκεπτικισμός, αρκετοί «ταύροι» βλέπουν τα αποτελέσματα της Nvidia ως σήμα ότι η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ θα συνεχιστεί ως το 2026 και μετά, ενώ ο Jensen Huang απορρίπτει κάθε αναφορά σε «φούσκα».



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρακολούθηση του χρέους των hyperscalers δείχνει τον πυρήνα του κινδύνου για τον κλάδο.

📌 Η ωρίμανση της ζήτησης αποσαφηνίζει τη βιωσιμότητα της AI.

📌 Η ταχεία ανάπτυξη υποδομών δεν συνεπάγεται ανάλογη αύξηση εσόδων στις AI υπηρεσίες.

📌 Οι chipmakers διατηρούν ισχυρή θέση ακόμη κι αν οι startups πιέζονται.





⚡🇬🇷 Το δόγμα Σιάμισιη και η νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ελλάδας

🔵 Η Ευρώπη ξαναγράφει τους κανόνες της ενεργειακής ασφάλειας και ο Ανδρέας Σιάμισιης τοποθέτησε την Ελλάδα στο νέο της πλαίσιο: όχι πλέον «πύλη», αλλά «ενεργοποιητής» των ροών καυσίμων και αερίου προς την Κεντρική Ευρώπη. Από τα πρώτα φορτία LNG που ανεβαίνουν στον Κάθετο Διάδρομο μέχρι τις εξαγωγές προϊόντων διύλισης προς την Ουκρανία, η χώρα αξιοποιεί ρόλο που κέρδισε με επενδύσεις σε υποδομές πριν ξεσπάσουν οι κρίσεις.

🔵 Οι διεθνείς αναταράξεις –από την πτώση έως και 50% της προσφοράς σε Ιράν, Ιράκ, Λιβύη μέχρι τα πλήγματα στη Διώρυγα του Σουέζ από τους Χούθι και την απομάκρυνση ρωσικών υδρογονανθράκων για όσους συμμορφώθηκαν– επιβεβαίωσαν ότι η Ελλάδα προηγήθηκε: είχε LNG terminals, FSRU και σχέδιο απεξάρτησης, όταν ακόμη οικονομίες όπως η Γερμανία δεν διέθεταν καν βασικές υποδομές.

🔵 Το νέο στοίχημα βρίσκεται στις εξαγωγές πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και στη σταδιακή ανάπτυξη ενός υβριδικού μοντέλου ισχύος. Η Enerwave (πρώην Elpedison) επιδιώκει να συνδυάσει ΑΠΕ, αποθήκευση και φυσικό αέριο ώστε να αναδειχθεί καθαρός εξαγωγέας στα Βαλκάνια, εφόσον το ρυθμιστικό πλαίσιο κρατήσει τις επενδύσεις βιώσιμες.

🔵 Το μήνυμα Σιάμισιη συνοψίζεται σε μια λέξη: πραγματισμός. Πράσινη μετάβαση με ταχύτητα, αλλά χωρίς «βιασύνες» που θα οδηγήσουν σε ακρίβεια ή αποβιομηχάνιση και απλή μεταφορά εκπομπών εκτός ΕΕ. «Η τεχνολογία πρέπει να συμβαδίζει με τις φιλοδοξίες», όπως είπε χαρακτηριστικά.

🔵 Η ίδια η αγορά ενισχύει το αφήγημα. Η Goldman Sachs αναβάθμισε τη Helleniq Energy σε «Ουδέτερη», με νέα τιμή-στόχο τα €8,5 (από €6,6), προβλέποντας Συγκρίσιμα EBITDA €1,16 δισ. και καθαρά κέρδη άνω των €500 εκατ. το 2025. Η τράπεζα βλέπει ισχυρή έκθεση σε diesel/jet, ενίσχυση ελεύθερων ταμειακών ροών και αποτίμηση περί τις 5x EV/EBITDA — στοιχεία που αποτυπώνουν ότι ο όμιλος αξιοποιεί τη νέα ενεργειακή συνδεσιμότητα όπου η Ελλάδα μετατρέπεται από γέφυρα… σε κόμβο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης ωφελείται όταν παρακολουθεί τη μετάβαση από απλές ενεργειακές ροές σε διασυνδεδεμένα συστήματα που αλλάζουν τον ρόλο μιας χώρας στην περιοχή.

📌 Χρήσιμο για τον αναγνώστη να εξετάζεται πώς ο πραγματισμός στην ενεργειακή πολιτική μειώνει κινδύνους και ενισχύει σταθερότητα.

📌 Ο αναγνώστης ίσως προσέξει ότι οι υποδομές που κατασκευάζονται πριν την κρίση δημιουργούν στρατηγικό πλεονέκτημα όταν αυτή φτάνει.



⚙️Το αλουμίνιο καλπάζει...

🟦 Η τιμή του αλουμινίου κινείται ανοδικά από τα χαμηλά του Απριλίου (~2.300 $/t) προς τα υψηλά των 2.900 $/t πριν τη μικρή διόρθωση. Πρόκειται για μια αύξηση σχεδόν +25%, που αλλάζει σημαντικά τις ισορροπίες σε βιομηχανίες, παραγωγούς και ενεργειακά clusters.

🧩 Ποιοι ευνοούνται από την άνοδο;

🍀 Παραγωγοί πρωτόχυτου αλουμινίου (primary aluminum)

Όσοι έχουν δική τους παραγωγή και κάθετη ολοκλήρωση βλέπουν άμεση ενίσχυση περιθωρίων.

Στην Ελλάδα: η Mytilineos (Aluminium of Greece) είναι από τους μεγαλύτερους δικαιούχους, με ισχυρό hedging αλλά και δυνατότητα να “κλειδώνει” υψηλότερες τιμές.

⚙️ Καθετοποιημένες βιομηχανίες που δουλεύουν με premium προϊόντα

Όταν η πρώτη ύλη ανεβαίνει, όσοι παράγουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (π.χ. καλώδια, εξειδικευμένα κράματα, υποδομές ενέργειας) μετακυλίουν κόστος πιο εύκολα. Ευνοημένοι: Cenergy, Viohalco, ElvalHalcor.





🧩 Γιατί οι κοινωνικές δαπάνες ανεβαίνουν διαρκώς;

🟦 Οι δημόσιες κοινωνικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνονται σχεδόν σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες — ακόμα και σε χώρες με ισχυρή φιλελεύθερη παράδοση, όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το διάγραμμα δείχνει ότι η ανοδική πορεία είναι διαχρονική, ανεξάρτητα από κυβέρνηση ή ιδεολογικό χρώμα.

🟦 Πρώτος και καθοριστικός παράγοντας: η γήρανση των πληθυσμών. Οι κοινωνίες της Δύσης γερνούν με ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι αυξάνεται η παραγωγικότητα ή το ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει περισσότερες συντάξεις, περισσότερη ιατρική περίθαλψη, μεγαλύτερη φροντίδα ηλικιωμένων. Η δημογραφική βαρύτητα λειτουργεί σαν αυτόματο «ανελκυστήρα» δαπανών.

🟦 Δεύτερος παράγοντας: η ιατρική τεχνολογία γίνεται ακριβότερη. Όσο βελτιώνεται, τόσο αυξάνεται και το κόστος των υπηρεσιών υγείας. Οι κοινωνίες δαπανούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο πόρων όχι γιατί «το κράτος μεγαλώνει», αλλά επειδή οι πολίτες ζουν περισσότερο και χρειάζονται πιο σύνθετη θεραπεία.

🟦 Τρίτος παράγοντας: οι κοινωνίες απαιτούν σταθερότητα σε περιόδους κρίσης. Η μεγάλη άνοδος μετά το 2008 και ξανά μετά το 2020 δεν είναι «ιδεολογική επιλογή», αλλά αντίδραση σε πραγματικούς κραδασμούς – χρηματοπιστωτική κρίση, πανδημία, ενεργειακή κρίση. Όταν το σοκ είναι μεγάλο, το κοινωνικό κράτος λειτουργεί ως «αμορτισέρ».

🟦 Ωστόσο, υπάρχει και πολιτική διάσταση: η κεντροαριστερά ιστορικά συνδέει τη νομιμοποίησή της με την προστασία ευάλωτων ομάδων. Αντίθετα, οι φιλελεύθεροι και η κεντροδεξιά βασίζουν το αφήγημα στη μεγέθυνση, την επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά οι δημογραφικές τάσεις είναι τόσο ισχυρές που καμία παράταξη δεν μπορεί εύκολα να συγκρατήσει την αύξηση των δαπανών.

🟦 Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι «αν» θα αυξηθούν οι δαπάνες, αλλά αν χρηματοδοτούνται με τρόπο βιώσιμο. Αν αυξάνονται λόγω παραγωγικότητας, καινοτομίας και ισχυρής αγοράς εργασίας, τότε το μοντέλο αντέχει. Αν αυξάνονται μέσω δανεισμού, δημιουργείται μελλοντικό βάρος.







🌴📈 Τουρισμός 2025: Η Ανοδική Πορεία πίσω από τους Αριθμούς

🟦 Οι τουριστικές εισπράξεις στο εννεάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά 9%, ξεπερνώντας τα 20 δισ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος παραμένει ο ισχυρότερος εξαγωγικός μοχλός της οικονομίας. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών ενισχύθηκαν κατά 4%, δείχνοντας ότι η ζήτηση παραμένει στέρεη, παρά τις διεθνείς αναταράξεις.

🟦 Τον Σεπτέμβριο όμως καταγράφηκε ήπια διόρθωση: οι εισπράξεις υποχώρησαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν οριακά. Πρόκειται για ένδειξη ότι το «peak season pricing» αρχίζει να συναντά κορεσμό, χωρίς όμως να αλλοιώνει την ισχυρή εικόνα του εννεαμήνου.

🟦 Σε επίπεδο ισοζυγίου υπηρεσιών, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο ενισχύθηκε, διευρύνοντας το συνολικό πλεόνασμα. Η θετική επίδραση περιορίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση στα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών, που παραμένουν ευμετάβλητα.

🟦 Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πορεία των συναλλαγματικών διαθεσίμων, τα οποία ανήλθαν στα 18,8 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, έναντι 13,9 δισ. ένα χρόνο πριν — μια αύξηση που ενισχύει τη χρηματοοικονομική «ασπίδα» της χώρας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ενισχύεται η εικόνα ότι ο τουρισμός παραμένει ο πιο σταθερός εξαγωγικός πυλώνας, με ισχυρή επίδραση στο ισοζύγιο υπηρεσιών.

📌 Η μικρή κάμψη του Σεπτεμβρίου λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι τιμές αιχμής χρειάζονται προσοχή ώστε να μην επηρεάζεται η ζήτηση.

📌 Τα υψηλότερα συναλλαγματικά διαθέσιμα προσθέτουν αξιοπιστία στο μακροοικονομικό αφήγημα και βελτιώνουν την αντοχή σε εξωτερικά σοκ.

📌 Η ευρωστία του τουρισμού στηρίζει και άλλους κλάδους, αλλά η εξάρτηση παραμένει υψηλή και απαιτείται σταδιακή διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου.

