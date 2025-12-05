Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🌍 Το Πιο Χαλαρό Περιβάλλον από το 2021

✨ Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν γυρίσει στο πιο ευνοϊκό σημείο των τελευταίων τεσσάρων ετών, σηματοδοτώντας ένα περιβάλλον όπου το κόστος χρήματος, η ρευστότητα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση κινούνται πλέον ξεκάθαρα υπέρ των αγορών.

🟦 Μια κίνηση που θυμίζει 2020-2021

Οι σημερινές συνθήκες προσεγγίζουν την περίοδο των μαζικών νομισματικών και δημοσιονομικών παρεμβάσεων της πανδημίας. Τότε που οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες έριξαν στην οικονομία τα μεγαλύτερα πακέτα στήριξης στην ιστορία.

🟦 Η μεγάλη μεταβολή των τελευταίων δύο ετών

Μετά από ένα από τα πιο σφιχτά περιβάλλοντα από το 2001, η χαλάρωση έχει επιταχυνθεί. Το μοτίβο αυτό μοιάζει με την περίοδο μετά την κρίση του 2008, όπου η ομαλοποίηση έγινε σταδιακά αλλά αποφασιστικά.

🟦 Το 90% των κεντρικών τραπεζών έχει σταματήσει τις αυξήσεις

Το ποσοστό των κεντρικών τραπεζών που είτε μειώνουν είτε κρατούν αμετάβλητα τα επιτόκια αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από το 2020-21. Η νομισματική πολιτική σπάνια υπήρξε τόσο χαλαρή, ενισχύοντας την παγκόσμια ρευστότητα και την όρεξη για ρίσκο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι χαλαρές συνθήκες δίνουν ώθηση στα assets υψηλού ρίσκου, αλλά η υπερβολή εμφανίζεται πρώτα στα πιο ευαίσθητα τμήματα της αγοράς.

📌 Η σταθεροποίηση των επιτοκίων δεν σημαίνει απουσία κινδύνων· η πορεία του πληθωρισμού παραμένει καταλύτης.

📌 Η χαλαρότητα στις χρηματοδοτήσεις ενισχύει τις μικρομεσαίες εταιρείες και τις αγορές ομολόγων σε στάδιο ανάκαμψης.

📌 Η σύγκριση με 2008 και 2020 βοηθά αλλά δεν ταυτίζεται· οι οικονομίες έχουν διαφορετικό βάρος χρέους και πληθωριστικών πιέσεων σήμερα.

Μετοχές στον αυτόματο πιλότο

🟥 Η αποχώρηση του Μάικλ Μπάρι δεν είναι ένα ακόμη επεισόδιο «μια σειράς αποτυχημένων προβλέψεων που έκανε τα τελευταία χρόνια.

Είναι η πιο καθαρή διάγνωση μιας αγοράς που σταμάτησε να λειτουργεί όπως τη γνωρίζαμε. Όπως έγραψε ο ίδιος: «Η εκτίμησή μου για την αξία των μετοχών δεν είναι σε αρμονία με τις αγορές». Δεν είναι προειδοποίηση για κραχ· είναι διαπίστωση θανάτου της θεμελιώδους ανάλυσης.

🟥 Με τα παθητικά κεφάλαια να ελέγχουν πάνω από το 50% των assets, η αγορά έχει μετατραπεί σε αυτόματο πιλότο. Κάθε δολάριο που μπαίνει σε ETF αναπαράγει το ίδιο μοτίβο: 35 cents κατευθείαν στις «Υπέροχες 7». Ο αλγόριθμος δεν σκέφτεται, δεν υπολογίζει, δεν βλέπει ρίσκο—απλώς αναθέτει βάρη.

🟥 Το πρόβλημα; Ο οριακός αγοραστής δεν έχει άποψη, δεν αξιολογεί, δεν πουλά ποτέ. Η εκτίμηση της τιμής μιας μετοχής έχει σβήσει και η αγορά λειτουργεί με αυτοτροφοδοτούμενο βρόχο τιμών που καμία ανάλυση δεν μπορεί να διασπάσει.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρακολούθηση της ροής προς ETFs προσφέρει καλύτερη ένδειξη τάσεων από τα κλασικά fundamentals.

📌 Η διαφοροποίηση πέρα από τους μεγάλους δείκτες μειώνει την έκθεση στον αυτόματο πιλότο της αγοράς.

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΣΑΡ, ΟΠΑΠ, CENER, ΑΛΦΑ, EVR, QLCO, MTLN,Altor, Eli Lilly, Cardinal Health, Biogen

✨ Οι υγειονομικοί τίτλοι (Eli Lilly, Cardinal Health, Biogen) κλέβουν τώρα την παράσταση στη Wall Street. Από τις 28 Οκτωβρίου, όταν ο S&P 500 χτύπησε το προηγούμενο ρεκόρ του, αυτοί οι τίτλοι ηγούνται των αποδόσεων — την ώρα που η Big Tech «φρενάρει». Οι τεχνολογικές μετοχές του δείκτη γράφουν -4,2%, με Nvidia και Microsoft να δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση.

🤖 Η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει όχι το όραμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά το κόστος: capex-μαμούθ, αβεβαιότητα monetization και valuations που δεν συγχωρούν.

🇬🇷 Στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης παίζει εδώ και μήνες μεταξύ 2.000–2.100 μονάδων, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ακολουθεί την ίδια πλαγιοκίνηση. Κάτω από την επιφάνεια όμως, η μεσαία κεφαλαιοποίηση δείχνει σημάδια κόπωσης. Η ΣΑΡ έδειξε χθες την πρώτη «αναλαμπή» μετά από εβδομάδες καθοδικής πλαγιολίσθησης. H εταιρεία έχει έκθεση στην Ουκρανία και αν υπάρξει ειρήνευση θα ευνοηθεί.

🟦 Η MTLN ισορροπεί στο range 40–45 € μετά την άρση του risk event από τους δείκτες, αναζητώντας νέο momentum.

🟦 Η EVR «ξυπνά» μετά το πακέτο, χωνεύοντας ένα εξαιρετικά έντονο ράλι.

🟦 Η QLCO επιβεβαιώνει αλλαγή τάσης, αφήνοντας πίσω το αδύναμο post-IPO μοτίβο.

🟦 Στον ΟΠΑΠ η είδηση για τις προχθεσινές αγορές μετοχών έδωσαν τη χθεσινή ώθηση στη μετοχή. Η κίνηση στηρίχθηκε και από τα τρία πακέτα που άλλαξαν χέρια.

🟦Η CENER μετά μια περίοδο «ανάσας» επανήλθε μια ανάσα από τα πρόσφατα υψηλά. Θεωρείται εταιρεία κλειδί για τις ενεργειακές εξελίξεις με διεθνές αποτύπωμα.

💬 Ο Β. Ψάλτης της Alpha υπογραμμίζει το αυτονόητο: ο ανταγωνισμός πλέον είναι οριζόντιος — οι Big Tech μπαίνουν στα νερά των τραπεζών. Η Amazon, η Apple και η Google ξαναγράφουν τον χάρτη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Οι τράπεζες απαντούν με τεχνολογικές επενδύσεις: άμυνα απέναντι στη «νέα τάξη» αλλά και επιθετικό εργαλείο.

🏗️ Aktor: Η εταιρεία ανοίγει βιβλίο προσφορών στις 9 Δεκεμβρίου για το ομόλογο έως 140 εκατ. ευρώ (5ετές). Από τα ~136,2 εκατ. καθαρά αντληθέντα, τα 111,9 εκατ. κατευθύνονται άμεσα στη χρηματοδότηση της λειτουργικής δραστηριότητας — κρίσιμο βήμα σταθεροποίησης μετά από χρόνια αναδιάρθρωσης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετατόπιση των αποδόσεων από την Big Tech σε υγεία δείχνει αυξημένη επιφυλακτικότητα της αγοράς απέναντι στο υπερ-αφήγημα της ΤΝ.

📌 Στο ελληνικό ταμπλό, η συσσώρευση στους δείκτες κρύβει ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις σε μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

📌 Η τεχνολογική αναβάθμιση παραμένει το καθοριστικό ανάχωμα των τραπεζών απέναντι στις πλατφόρμες Big Tech.

🛢️HELLENiQ ENERGY: Επιστροφή ενός στρατηγικού αγωγού

🛢️ Η επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία, κλείνοντας ένα μεγάλο ενεργειακό κενό στα Βαλκάνια. Μετά από 13 χρόνια αδράνειας, η VARDAX (80% HELLENiQ, 20% Β. Μακεδονία) ολοκληρώνει δοκιμές, αδειοδοτήσεις και τεχνικούς ελέγχους, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη ροή προϊόντος μέχρι το τέλος του 2025.

🌐 Η πολιτική ώθηση είναι καθαρή: ο πρωθυπουργός της Β. Μακεδονίας μιλά για «επανεκκίνηση εντός του έτους», ενώ ο CEO της HELLENiQ ENERGY επιβεβαιώνει ότι «δίνονται οι τελευταίες εγκρίσεις». Η στιγμή δεν είναι τυχαία: η αποχώρηση ρωσικών εταιρειών από την περιοχή δημιουργεί κενό που η Ελλάδα σπεύδει να καλύψει.

🏭 Το μεγάλο στοίχημα της HELLENiQ είναι η αξιοποίηση της OKTA ως νέο logistics hub για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η παρουσία της EKO στην περιοχή (Σερβία, Βουλγαρία, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο) παρέχει άμεση εμπορική βάση, ενώ η δυνατότητα του αγωγού —2,5 εκατ. τόνοι diesel/έτος— μειώνει κόστος και χρόνους τροφοδοσίας.

📍 Ο αγωγός, μήκους 213 χλμ. (70 χλμ. εντός Ελλάδας), περνά από Κορδελιό–Εύοσμο, Δέλτα, Ωραιόκαστρο, Χαλκηδόνα, Κιλκίς και Παιονία. Οι υδραυλικές πιέσεις, ο νέος τιμοκατάλογος και τα πρωτόκολλα ασφαλείας ολοκληρώνονται πριν την επανεκκίνηση, πιθανώς με ειδική τελετή στις αρχές του 2026.

✳️ Σε επίπεδο γεωοικονομίας, η κίνηση αναβαθμίζει το ελληνικό ενεργειακό αποτύπωμα, ενισχύει τη σταθερότητα ροών στα Βαλκάνια και δημιουργεί έναν νέο άξονα επιρροής σε μια γειτονιά με υψηλή και αυξανόμενη ζήτηση καυσίμων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η επανεκκίνηση αγωγών αλλάζει ισορροπίες στην περιφερειακή ενέργεια, επομένως εξετάζεται πάντα ο γεωπολιτικός αντίκτυπος πίσω από τις εταιρικές κινήσεις.

📌 Η αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών, όπως η OKTA, ενισχύει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα χωρίς νέα μεγάλα capex.

📌 Οι ενεργειακοί διάδρομοι των Βαλκανίων αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερη στρατηγική αξία, στοιχείο που λειτουργεί υπέρ των ελληνικών εταιρειών με διασυνοριακή παρουσία.

🎄✨ Ο ΟΠΑΠ διπλασιάζει τη χαρά – και την κοινωνική του αποτύπωση

🎁 Για 12η συνεχή χρονιά, ο ΟΠΑΠ αποδεικνύει στην πράξη ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα δεν είναι σύνθημα, αλλά δέσμευση. Τα Ευχοστολίδια, η πλέον αναγνωρίσιμη χριστουγεννιάτικη δράση κοινωνικής προσφοράς, επιστρέφουν για να στηρίξουν τα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το «Μαζί για το Παιδί».

💖 Από το 2014 έως σήμερα, περισσότερες από 68.000 παιδικές ευχές έχουν γίνει πραγματικότητα. Φέτος, όμως, ο ΟΠΑΠ κάνει ένα βήμα παραπέρα:

για κάθε μία ευχή που πραγματοποιεί το κοινό, ο ΟΠΑΠ θα υλοποιεί μία ακόμη, διπλασιάζοντας άμεσα τον κοινωνικό αντίκτυπο της δράσης.

🔧 Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει τις στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές για τους συνεργαζόμενους φορείς. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί 55 έργα, από ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις χώρων έως εξοπλισμό ειδικής φροντίδας – παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των παιδιών με μετρήσιμο τρόπο.

🌟 Τα Ευχοστολίδια δεν είναι απλώς μια εορταστική πρωτοβουλία. Είναι ένας ζωντανός θεσμός προσφοράς που κάθε χρόνο μεγαλώνει, εξελίσσεται και κινητοποιεί μια ολόκληρη κοινωνία γύρω από έναν κοινό σκοπό: να μη μείνει καμία παιδική ευχή ανεκπλήρωτη.

🌐 Alpha Bank – Schroders: Η ιδιωτική αγορά ανοίγει για τους Έλληνες επενδυτές

💼 Η Alpha Bank και η Schroders προχωρούν σε μια σημαντική διεύρυνση της συνεργασίας τους, δίνοντας στους Έλληνες επενδυτές πρόσβαση σε private equity κεφάλαια παγκόσμιας κλίμακας. Η Schroders Capital, με διαχείριση άνω των 100 δισ. δολαρίων στις ιδιωτικές αγορές, φέρνει στην Ελλάδα έναν επενδυτικό κόσμο που μέχρι σήμερα ήταν κυρίως διαθέσιμος σε θεσμικούς.

📊 Από τον Δεκέμβριο του 2025, οι πελάτες της Alpha Bank που πληρούν τα κατάλληλα κριτήρια μπορούν να επενδύουν στο Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF, μέσω των υπηρεσιών wealth management της τράπεζας. Το συγκεκριμένο ELTIF υιοθετεί μια evergreen δομή, δημιουργώντας ευέλικτη και συνεχόμενη πρόσβαση σε private equity, με έμφαση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διεθνώς.

🌱 Με εμπειρία άνω των έξι ετών στα ημι-υγρά ιδιωτικά κεφάλαια και ισχυρή φήμη στη διεθνή αγορά, η Schroders παρουσιάζει ιστορικό επιδόσεων που ενισχύει την αξιοπιστία της στρατηγικής της. Η συνεργασία δείχνει ότι η ιδιωτική αγορά ωριμάζει και για την Ελλάδα, με προϊόντα που προσφέρουν διαφοροποίηση και υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η πρόσβαση σε private equity ενέχει μακροχρόνιο ορίζοντα· η αξιολόγηση ρευστότητας και ρίσκου γίνεται κρίσιμο μέρος της απόφασης.

📌 Τα ELTIFs απευθύνονται σε επενδυτές που επιδιώκουν διαφοροποίηση πέρα από τις εισηγμένες μετοχές και τα ομόλογα.

📌 Η evergreen δομή μπορεί να βοηθά στη σταδιακή είσοδο σε αγορές PE, αλλά απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της στρατηγικής και των υποκείμενων εταιρειών.

🏆 Η Πειραιώς «Τράπεζα της Χρονιάς» από το The Banker

📌 Η διεθνής αναγνώριση της Πειραιώς από το βρετανικό The Banker ως «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» στα Bank of the Year Awards 2025 επιβεβαιώνει τη βαθιά μεταμόρφωση του ομίλου τα τελευταία χρόνια. Το περιοδικό την ξεχωρίζει ως τη μοναδική ελληνική τράπεζα στη φετινή παγκόσμια κατάταξη με αύξηση ενεργητικού, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της στη σταθεροποίηση και ενίσχυση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.

📌 Το The Banker εστιάζει στα ισχυρά αποτελέσματα του 2024: άνοδο καθαρών κερδών 35%, θεαματική μείωση NPEs στο 2,6% από 7%, καθώς και στη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος €100 εκατ. μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών.

📌 Ο CEO Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι η Πειραιώς είναι πλέον «πιο ισχυρή, αποδοτική και ανθεκτική», με προσανατολισμό σε καινοτομία, βιωσιμότητα και στήριξη πελατών και επιχειρήσεων. Τα βραβεία του The Banker έχουν υψηλό κύρος, βασισμένα σε αυστηρά κριτήρια επίδοσης και στρατηγικής.

✨ «Κλειδώνει» ο άξονας LNG ΗΠΑ–Ελλάδας–Ουκρανίας: Route 2–3, εκπτώσεις-μαμούθ και νέα FSRU στον ορίζοντα

✨ Η γεωενέργεια βαραίνει ξανά προς Αθήνα. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε κύριο διάδρομο διοχέτευσης αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη, με την Ουάσιγκτον να «προθερμαίνει» νέα εμπορικά deals και επιπλέον υποδομές αεριοποίησης. Όπως τόνισε ο Josh Huck της αμερικανικής πρεσβείας, οι σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας «είναι πιο στενές από ποτέ», με τρεις καθαρές προτεραιότητες: ενίσχυση υποδομών, ρυθμιστική εναρμόνιση, κλεισίματα συμβολαίων τύπου ATLANTIC–SEE LNG TRADE.

🔧 Στο επιχειρησιακό μέτωπο, οι Διαχειριστές Ελλάδας–Βουλγαρίας–Ρουμανίας–Μολδαβίας–Ουκρανίας και ο ICGB ζητούν αύξηση της δυναμικότητας προς Ουκρανία μέσω Ελλάδας και παράκαμψη του βουλγαρικού bottleneck, που έκοψε τις ροές φέτος. Τα Route 1–2–3 ενεργοποιούνται με εκκίνηση από Ρεβυθούσα, FSRU Αλεξανδρούπολης και TAP.

💸 Για να «γράψει» η ενεργειακή λεωφόρος, έχουν ήδη συμφωνηθεί ισχυρές εκπτώσεις διέλευσης:

• ΔΕΣΦΑ & Bulgartransgaz: –25%

• Transgaz & Vestmoltransgaz: –50%

• Ουκρανικός Διαχειριστής & ICGB: –45%

Οι πρώτες δημοπρασίες για Route 2–3 αναμένονται μέχρι τέλους Δεκεμβρίου, με την αγορά να προεξοφλεί ισχυρότερη ζήτηση σε σχέση με το Route 1, λόγω χειμερινού φορτίου Ουκρανίας.

🌬 «Η διακοπή ρωσικών ροών αφήνει κενό που θα καλυφθεί από τις ελληνικές υποδομές LNG», τόνισε ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον 15η παγκοσμίως ως αγοραστής αμερικανικού LNG, ενώ νέο FSRU βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης — κίνηση που μετατρέπει τον Κάθετο Διάδρομο από θεωρία σε πραγματική ενεργειακή αρχιτεκτονική.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου υποδηλώνει ότι η Ελλάδα αποκτά στρατηγική αξία στις ροές LNG, άρα ο αναγνώστης βλέπει υψηλότερη γεωπολιτική ασφάλεια και χαμηλότερα περιθώρια διακοπών.

📌 Οι εκπτώσεις στα τέλη διέλευσης λειτουργούν ως κίνητρο για μεγαλύτερη εμπορική κίνηση, κάτι που ενισχύει τον ρόλο των ελληνικών FSRU και του δικτύου.

📌 Η αναμενόμενη αύξηση ζήτησης στα Route 2–3 δείχνει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές είναι πιθανό να αποδώσουν γρήγορα, αυξάνοντας τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος της περιοχής.

🏙️ Καταστήματα σε “πιάτσες”: Ζήτηση σταθερή – τιμές στο ύψος

🛍️ Το τρίτο τρίμηνο διατήρησε ισχυρό ρυθμό ζήτησης για μισθώσεις καταστημάτων στις δημοφιλείς πιάτσες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Proprius. Η σταθερή κατανάλωση, ο τουρισμός και η περιορισμένη νέα προσφορά κρατούν τα ενοίκια ψηλά, ενώ οι μισθώσεις προέρχονται κυρίως από μόδα, F&B και ψυχαγωγία.

🏪 Δημιουργήθηκαν νέα σημεία από Public στο Smart Park, Nike στο Αρσάκειο Μέγαρο, Mango στον Πειραιά, Sephora και Inglot, καθώς και επεκτάσεις Public, KFC, Foot Locker, H&M, Celestino και Funky Buddha. Η κινητικότητα είναι συνεχής σε Ερμού, Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

🏢 Ξεχωρίζει η εξαγορά του Fashion City Outlet στη Λάρισα από την Talima (όμιλος Κωνσταντίνου) έναντι ~10 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το retail real estate εκτός Αθήνας.

💶 Η Ερμού παραμένει κορυφαία με 310 €/τ.μ./μήνα (+7%), ανεβαίνοντας στη 15η θέση παγκοσμίως. Ακολουθούν Τσιμισκή και Γλυφάδα (160 €/τ.μ.), Κηφισιά (110 €/τ.μ.) και Πειραιάς (100 €/τ.μ.).

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μεγάλη πυκνότητα διεθνών brands αυξάνει τη σταθερότητα των prime σημείων, αλλά περιορίζει τις ευκαιρίες σε μικρότερους επιχειρηματίες.

📌 Οι αγορές υψηλής επισκεψιμότητας διατηρούν premium, όμως η απόδοση εξαρτάται από τον τουρισμό και την ανθεκτικότητα της κατανάλωσης.

📌 Η μάχη για “καλά μέτωπα” δείχνει ότι η προσφορά παραμένει σφιχτή, άρα η διαπραγματευτική δύναμη γέρνει προς τους ιδιοκτήτες.

🟣 Pink Woman και BodyTalk

🟣 Ο Δημήτρης Ματεμτζής χτίζει Intrafashion με καθαρό στόχο: ένα ελληνικό «mini-Inditex» με πολλαπλά brands, κοινή ταυτότητα και πλήρη ιδιοκτησία – όχι αντιπροσωπείες. Οι πρόσφατες εξαγορές Pink Woman και BodyTalk ενισχύουν το δίκτυο και δημιουργούν κρίσιμη μάζα σε ένδυση και αξεσουάρ.

🟣 Γιατί καλλυντικά; Ο κλάδος έχει υψηλότερα περιθώρια, επαναλαμβανόμενη ζήτηση και brand loyalty – ακριβώς ό,τι ενισχύει ένα πολυ-brand οικοσύστημα τύπου Inditex. Η αναφορά του στη Dust+Cream δείχνει ότι έχει «χαρτογραφήσει» την αγορά, ακόμη κι αν δεν ανοίγει τα χαρτιά του για μελλοντική εξαγορά.

🟣 Στρατηγικό όφελος:

– Cross-selling στα φυσικά καταστήματα Pink Woman.

– Είσοδος σε νέο segment που δίνει αξία στον όμιλο.

– Επέκταση του μοντέλου vertical brand management, όπως κάνει η Inditex με Zara Beauty.

🟣 Η Intrafashion αναπτύσσεται: από 18,8 εκατ. τζίρο σε 55 εκατ. φέτος και στροφή της BodyTalk σε χονδρική για επιστροφή σε κερδοφορία.

🟦 Η AKTOR ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΙΣΤΑ

🟩 Η έκδοση του νέου ομολογιακού της AKTOR επιβεβαιώνει έναν Όμιλο που μετασχηματίζεται σε περιφερειακή δύναμη υποδομών και ενέργειας. Τα κεφάλαια κατευθύνονται πρωτίστως σε ανάπτυξη, εξαγορές και συμμετοχές σε ΣΔΙΤ, Παραχωρήσεις, Ενέργεια και Real Estate, με περιορισμένη μόχλευση προς αποπληρωμή παλαιών δανείων—ένδειξη εταιρείας που επενδύει στο μέλλον, όχι που «κλείνει τρύπες».

🟩 Το πλάνο έως το 2030, με στόχο κύκλου εργασιών άνω των €3 δισ. και EBITDA πάνω από €460 εκατ., σκιαγραφεί έναν Όμιλο που αφήνει πίσω το ταμπελάκι του κλασικού κατασκευαστή. Η επικείμενη ενσωμάτωση της δραστηριότητας ATLANTIC-SEE LNG TRADE δείχνει διοίκηση που προσαρμόζει διαρκώς τη στρατηγική της στις νέες ενεργειακές ευκαιρίες της Ανατολικής Ευρώπης.

🟩 Με ισχυρό ανεκτέλεστο (~30% μερίδιο αγοράς), δυναμική επέκταση σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα, δίκτυα ενέργειας και οπτικές ίνες, καθώς και με επενδυτικό πρόγραμμα €1,4 δισ. σε ΑΠΕ και storage έως το 2028, η AKTOR χτίζει πολυκλαδικό οικοσύστημα με θεμέλιο τη σταθερότητα EBITDA. Η ενίσχυση σε ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεις και το διεθνές αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή προσθέτουν επαναλαμβανόμενες ροές και ανθεκτικότητα.

🟩 Χαρτοφυλάκιο ακινήτων, βιώσιμα κτίρια και τουριστικές επενδύσεις συμπληρώνουν ένα μοντέλο μεγάλης περιφερειακής δύναμης. Η μετοχή και η κεφαλαιοποίηση στο ΧΑΑ απλώς αντανακλούν αυτό που η στρατηγική δηλώνει καθαρά: ο Όμιλος παίζει πλέον σε άλλη κατηγορία.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η δυναμική των EBITDA σε ΑΠΕ και Παραχωρήσεις λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στον κυκλικό χαρακτήρα των κατασκευών.

📌 Η συμμετοχή στο LNG μπορεί να αναβαθμίσει το risk-profile, αλλά απαιτεί προσοχή στις γεωπολιτικές μεταβλητές.

📌 Στις εξαγορές, η ταχύτητα ολοκλήρωσης είναι κρίσιμη για να «γράψει» αποτελέσματα το νέο διευρυμένο σχήμα.

🟦 STOXX: Το νέο σήμα αναβάθμισης για το ελληνικό χρηματιστήριο

🔹 Η ανακοίνωση της STOXX για την τακτική αναθεώρηση των δεικτών προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της σταδιακής αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς. Από το κλείσιμο της 19ης Δεκεμβρίου, η METLEN εντάσσεται σε σειρά μεγάλων δεικτών – από τον STOXX Eastern Europe Large έως τον Global Total Market – επιβεβαιώνοντας ότι αντιμετωπίζεται πλέον ως εταιρεία «Large Market» με διεθνή εμβέλεια.

🔹 Παράλληλα, οι Bank of Cyprus και Viohalco εισέρχονται στον STOXX Eastern Europe Total Market Large, με τη Viohalco να αποχωρεί από τον Mid αλλά να αναγνωρίζεται πλέον ως μεγαλύτερου βεληνεκούς παίκτης.

🔹 Οι διεθνείς δείκτες λειτουργούν ως βαρόμετρο ποιότητας, ρευστότητας και διαφάνειας. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν είναι τεχνικές λεπτομέρειες: αντανακλούν καλύτερο governance, ισχυρότερα οικονομικά και βελτιωμένη εικόνα των εισηγμένων.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αναβάθμιση της METLEN ενισχύει το επενδυτικό της story σε ενέργεια και διεθνείς αγορές.

📌 Οι αλλαγές στους δείκτες μπορεί να δημιουργούν ροές κεφαλαίων που στηρίζουν βραχυπρόθεσμα τη μετοχή.

📌 Η κινητικότητα σε Bank of Cyprus και Viohalco δείχνει αναβάθμιση αλλά απαιτεί παρακολούθηση θεμελιωδών μεγεθών.

🚧 ΑΒΑΞ: Νέα Οδός Πατρών–Πύργου. Το πιο δύσκολο κομμάτι έγινε πραγματικότητα

🌉 Η ολοκλήρωση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων μεταξύ Μιντιλογλίου και Καμινίων σηματοδοτεί όχι απλώς το τέλος ενός τεχνικά απαιτητικού έργου, αλλά και την αρχή μιας νέας εποχής για τη Δυτική Ελλάδα. Ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος μειώνει τον χρόνο Πάτρα–Πύργος στα 40 λεπτά και φέρνει την Αθήνα σε μόλις 2 ώρες και 45 λεπτά, επιτέλους με τις προδιαγραφές ασφαλείας που άξιζε η περιοχή.

🛠️ Το συγκεκριμένο τμήμα υπήρξε το πιο σύνθετο: εργασίες πάνω στην παλιά χάραξη με συνεχή κυκλοφορία, 52 αλλαγές ρυθμίσεων, ακραία καιρικά φαινόμενα, ακόμη και οι πυρκαγιές του Αυγούστου. Παρ’ όλα αυτά, η ΑΒΑΞ παρέδωσε χωρίς καμία καθυστέρηση, ενεργοποιώντας έναν στρατό 500 εργαζομένων, 28 χλμ. πασσάλων, 70.000 κ.μ. σκυροδέματος και 7.500 τόνους οπλισμού.

🚦 Η συμβολή του έργου στην οδική ασφάλεια είναι ήδη εμφανής: μηδενικά θανατηφόρα στα νέα τμήματα και δραστική μείωση των ατυχημάτων. Ένα έργο που η περιοχή περίμενε τρεις δεκαετίες, πλέον λειτουργεί όπως θα έπρεπε από την αρχή: ασφαλές, γρήγορο και αντάξιο ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου.

🎵 Ο Νάκας δυναμώνει τον ήχο του

🎯 Η Μουσικός Οίκος Νάκα ενισχύει το «οπλοστάσιό» της, προσθέτοντας 2–3 νέα brand names μέσα στο 2026, με στόχο την αύξηση του τζίρου και τη θωράκιση απέναντι στη δύσκολη εγχώρια αγορά.

📈 Παρά τον πληθωρισμό, το Ωδείο σημειώνει εντυπωσιακή επίδοση, με +7% περισσότερους σπουδαστές, ενώ οι ηλεκτρονικές πωλήσεις (18%–20% του συνόλου) ενισχύονται μέσω αναβάθμισης του e-shop.

💬 Στη γενική συνέλευση, ο CEO Γεώργιος Νάκας επανέλαβε ότι η κερδοφορία για τη χρήση έως 30/6/2026 θα παραμείνει σταθερή, με ελαφρώς υψηλότερο κύκλο εργασιών.

💸 Το μέρισμα των 0,23 €/μετοχή συνεπάγεται payout 83,5%, αξιοποιώντας την ισχυρή ρευστότητα της εισηγμένης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης παρατηρεί πως ο υψηλός δείκτης διανομής συχνά δείχνει περιορισμένες ανάγκες επενδύσεων αλλά και σταθερή εμπιστοσύνη στη μελλοντική κερδοφορία.

📌 Η ενίσχυση του e-shop υποδηλώνει ότι το κοινό μετακινείται σταδιακά σε online αγορές και ο όμιλος ανταποκρίνεται εγκαίρως.

📌 Η αύξηση των σπουδαστών στο Ωδείο λειτουργεί ως «μαξιλάρι» στα έσοδα σε περιόδους αστάθειας της λιανικής.

🔵 Εγκαταλείπουν το δολάριο

🟦 Το γράφημα αποτυπώνει μια ιστορική μετατόπιση: η Ιαπωνία και η Κίνα –οι δύο μεγαλύτεροι ξένοι κάτοχοι αμερικανικών Treasuries για δεκαετίες– μειώνουν σταθερά τα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ανεβαίνει. Η πτωτική τάση της Κίνας (από ~30% το 2010 στο 9,4% το 2025) είναι εντυπωσιακή και συνδέεται με γεωπολιτικούς λόγους, ανάγκη άμυνας του γουάν και αποσύνδεση από την αμερικανική οικονομική σφαίρα. Η Ιαπωνία (12,9%) υποχωρεί λόγω της μάχης της Τράπεζας της Ιαπωνίας με τις αποδόσεις και την ενίσχυση του γεν.

🟦 Αντίθετα, το Ηνωμένο Βασίλειο φτάνει στο 7,6%, υποδηλώνοντας ότι λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός κόμβος διεθνών κεφαλαίων που επιδιώκουν ρευστότητα και ασφάλεια.

🟦 Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αμερικανικών ελλειμμάτων, αυτή η ανακατανομή σημαίνει ότι οι ΗΠΑ εξαρτώνται περισσότερο από ευρωπαϊκές και θεσμικές ροές. Το “pivot” της Ασίας είναι το σιωπηλό ρίσκο πίσω από την αγορά των Treasuries.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η έξοδος Ασίας από τα Treasuries δημιουργεί μεταβλητότητα στις αποδόσεις.

📌 Η άνοδος του Η.Β. δείχνει ενίσχυση του Λονδίνου ως χρηματοοικονομικού κόμβου.

📌 Η αμερικανική δημοσιονομική πορεία παραμένει ο κρίσιμος καταλύτης για το 2026.

Εθνική Ασφαλιστική: Αλλαγές στο οργανωτικό μοντέλο

Κινητικότητα στην Εθνική Ασφαλιστική μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της από τον Όμιλο Πειραιώς και την πλήρη ενσωμάτωσή της σε αυτόν. Ο CEO Δημήτρης Μαζαράκης ενημέρωσε τα στελέχη του για αλλαγές που επίκεινται στο οργανωτικό μοντέλο, προκειμένου να υποστηριχθεί η υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού της εταιρίας, που φαίνεται ότι πλέον επιταχύνεται. Οι λέξεις – κλειδιά του διευθύνοντα απ' ό,τι μαθαίνω είναι η πελατοκεντρικότητα, η καινοτομία – με μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας – και η βιώσιμη ανάπτυξη. Ας αναμένουμε λοιπόν τα νεότερα…

💶🏦 Χαμηλότοκα δάνεια για ΜμΕ μέσω ΕΑΤ: Μεταφορά 2 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

🟦 Η κυβέρνηση μεταφέρει 2 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης προς ένα νέο σχήμα χρηματοδότησης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και των εμπορικών τραπεζών. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να διασφαλιστεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε χαμηλότοκα δάνεια, ακόμη και μετά την 30ή Αυγούστου 2026, ημερομηνία–ορόσημο για την υπογραφή των συμβάσεων του ΤΑΑ.

🟦 Πρόκειται για μια κίνηση «διάσωσης» της απορρόφησης των δανειακών πόρων του ΤΑΑ. Τους τελευταίους μήνες η ζήτηση για νέα επιχειρηματικά δάνεια έχει πέσει αισθητά, δημιουργώντας το ρίσκο να μείνουν αδιάθετα κονδύλια. Με τη μεταφορά στην ΕΑΤ, το πλαίσιο γίνεται πιο ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ΜμΕ.

🟦 Για να ενεργοποιηθεί, απαιτείται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης σε 9 πυλώνες της ΕΑΤ, όπως ζητά η ΕΕ: από συστήματα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου, μέχρι compliance, GDPR και μηχανισμούς χρηματοδότησης. Μόνο τότε η ΕΑΤ θα μπορεί να διαχειρίζεται απευθείας πόρους του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

🟦 Αν η αξιολόγηση ολοκληρωθεί επιτυχώς, η ΕΑΤ ανεβαίνει κατηγορία: αποκτά ίδιο ρόλο με οργανισμούς όπως η ΕΤΕπ, με δυνατότητα να «τρέχει» ευρωπαϊκά προγράμματα απευθείας – μια σημαντική αναβάθμιση για την εγχώρια αναπτυξιακή εργαλειοθήκη.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η πρόσβαση σε χαμηλότοκα δάνεια δεν εξαρτάται μόνο από τα επιτόκια αλλά και από την ταχύτητα εγκρίσεων – έγκαιρη προετοιμασία φακέλων μειώνει καθυστερήσεις.

📌 Η αξιολόγηση της ΕΑΤ λειτουργεί ως «φίλτρο αξιοπιστίας»· οι επιχειρήσεις ωφελούνται από πιο καθαρά, τυποποιημένα κριτήρια.

📌 Οι ΜμΕ να εξετάζουν αν τέτοια δάνεια χρηματοδοτούν επενδύσεις με πραγματικό πολλαπλασιαστή, ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο το χαμηλό κόστος χρήματος

🏁🔥 Επίδομα Θέρμανσης 2025–2026: «Τελευταίο σφύριγμα» για 1+ εκατ. νοικοκυριά

💡 Σήμερα λήγει η προθεσμία στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ και ήδη έχουν υποβληθεί 1.114.048 αιτήσεις, αριθμός που «αγγίζει» το σύνολο των δικαιούχων. Από αυτές, 797.666 αφορούν πετρέλαιο/στερεά καύσιμα και 316.382 θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια.

💶 Η πρώτη δόση έρχεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Όσοι πήραν επίδομα πέρυσι λαμβάνουν προκαταβολή 60%, ενώ οι νέοι δικαιούχοι 50%—ποτέ κάτω από 80 ευρώ. Οι επόμενες πληρωμές θα γίνουν έως 29 Μαΐου 2026, ανάλογα με τις πραγματικές καιρικές συνθήκες και αφαιρώντας την προκαταβολή.

🏠 Η αίτηση γίνεται μέσω myAADE με τους κωδικούς TAXISnet και απαιτείται πλήρης καταχώριση στοιχείων: κατοικίας, τετραγωνικών, παροχής, είδους καυσίμου, παιδιών, εκμισθωτή/παραχωρούντος και IBAN. Το επίδομα αφορά ένα μόνο καύσιμο ανά δικαιούχο.

📊 Κριτήρια

• Εισοδηματικά: έως 16.000 € (άγαμος), 24.000 € (έγγαμος) +5.000 €/παιδί. Μονογονεϊκή: 29.000 € +5.000 €/παιδί μετά το πρώτο.

• Επαγγελματική δραστηριότητα: ακαθάριστα έσοδα οικογένειας ≤ 80.000 €.

• Περιουσιακά: έως 200.000 € (άγαμος) ή 260.000 € (έγγαμος/μονογονεϊκή), με +40.000 € ανά τέκνο.

❄️ Ποσά: από 100 έως 800 €, με προσαύξηση 25% σε πολύ ψυχρές περιοχές (Νευροκόπι, Νυμφαίο), αγγίζοντας τα 1.200 €.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Να εξετάζεται η αξία των τιμολογίων, επειδή το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 50% των αγορών.

📌 Να δίνεται έμφαση στη σωστή καταχώριση παροχής και τετραγωνικών, καθώς συχνά από εκεί προκύπτουν απορρίψεις.

📌 Να αξιολογείται εκ των προτέρων ποιο καύσιμο συμφέρει για το νοικοκυριό, αφού η επιλογή δεν αλλάζει μετά την αίτηση.

📌 Να κρατούνται τα παραστατικά αγορών άμεσα διαθέσιμα για διασταύρωση, ειδικά σε περιόδους έντονης χρήσης θέρμανσης.

🟦 Η “K-Shaped Economy” στις ΗΠΑ

📉 Η απόκλιση ανάμεσα στο χρηματιστήριο και την πραγματική οικονομία γίνεται πλέον κραυγαλέα. Ενώ ο S&P 500 κινείται σε ιστορικά υψηλά, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βυθίζεται σε επίπεδα χειρότερα του 2008. Το γράφημα δείχνει καθαρά μια οικονομία που χωρίζεται στα δύο: τα assets ανεβαίνουν, τα νοικοκυριά πιέζονται.

📈 Η «άνω γραμμή» του Κ τροφοδοτείται από AI, επενδυτικές ροές, buybacks και προσδοκίες για σταθεροποίηση επιτοκίων. Αντίθετα, η «κάτω γραμμή» βλέπει υψηλό κόστος ζωής, ακριβή στέγαση, αυξημένα χρέη και συρρίκνωση αποταμιεύσεων.

📉 Αυτός ο διαχωρισμός ενισχύει την κοινωνική πίεση, το πολιτικό ρίσκο και την αβεβαιότητα για τη ζήτηση. Η Wall Street προεξοφλεί ανάπτυξη, η Main Street βιώνει κόπωση. Μια οικονομία που κινείται με δύο ταχύτητες γίνεται και πιο ευάλωτη στα σοκ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρακολούθηση καταναλωτικών δεικτών αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τα εταιρικά κέρδη.

📌 Η προσοχή στις μετοχές που εξαρτώνται από τη ζήτηση των νοικοκυριών βοηθά στην κατανόηση κινδύνων.

[email protected]

