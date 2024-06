Το mega deal Προκοπίου για το Ελληνικό, το πρασίνισμα του ΟΤΕ, η ώρα του ΑΔΜΗΕ, οι ρουμανικές business της Motor Oil, τα αιτήματα των εισηγμένων, οι «ταύροι» της Goldman Sachs και η επενδυτική στρατηγική 60-40

Μία ακόμη σημαντική συνεργασία για το Ελληνικό ανακοίνωσε η Lamda και το πιο σημαντικό είναι πως υπάρχει και μετοχική συνεργασία. Αυτό δείχνει πως ο αγοραστής που δεν είναι άλλος από εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Γεωργίου Προκοπίου, όχι μόνο πιστεύει στο έργο, αλλά πιστεύει και στις υπεραξίες που μπορεί να έχει η μετοχή, λόγω του έργου.

Οι εισπράξεις πάνε εξαιρετικά και φαίνεται ότι το έργο θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα συνολικά έσοδα φέτος αναμένονται στα 900 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά στη νέα συμφωνία, η Lamda πούλησε το 2% των ιδίων μετοχών (3.534.734 μετοχές) προς 7,10 ευρώ τη μία, άρα θα έχει και κέρδος από τη συναλλαγή, αφού έχουν αγοραστεί χαμηλότερα και επιπλέον φαίνεται πως η τρέχουσα τιμή είναι αρκετά χαμηλότερη από τη δίκαιη που τουλάχιστον βλέπει η οικογένεια Προκοπίου.

Τώρα, η συμφωνία έχει και ευρύτερη συνεργασία, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ιδρύματος με Διεθνές Πρόγραμμα Σπουδών και περαιτέρω αναπτύξεις για οικιστικούς και γραφειακούς χώρους εντός του έργου του Ελληνικού, συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης 86.000 τ.μ. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα. Η μετοχή της Lamda παρά το αρνητικό κλίμα που κυριαρχούσε στην αγορά κατάφερε να ξεχωρίσει.

Μπορεί ο ΑΔΜΗΕ να μας έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα, λόγω των αμφιβολιών των Κυπρίων για τη διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, σήμερα όμως θα μας απασχολήσει λόγω αποτελεσμάτων. Μετά το κλείσιμο θα δημοσιεύσει ενημέρωση για το πρώτο τρίμηνο και αναμένονται βελτιωμένα αποτελέσματα. Το έσοδο (WACC) έχει βελτιωθεί και αυτό έχει ήδη αποτυπωθεί στον ισολογισμό του 2023. Όμως οι αναλυτές περιμένουν καλύτερη πορεία και το 2024, ενώ όσο προχωρούν οι επενδύσεις των 5 δισ. ευρώ και γίνονται οι διασυνδέσεις τα έσοδα θα βελτιώνονται περαιτέρω.

Η Eurobank Equities αναφέρει πως περιμένει κέρδη ανά μετοχή για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο πρώτο τρίμηνο 0,08 ευρώ από 0,07 ευρώ πέρυσι ή αλλιώς καθαρά κέρδη 15,2 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA της ΑΔΜΗΕ αναμένονται στα 71,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1,9% λόγω της υψηλότερης ζήτησης φέτος. Σημειώνεται πως στις 12 Ιουλίου ολοκληρώνεται η παράταση που έδωσε στους υποψήφιους, μετά από δικό τους αίτημα, αναφορικά με τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τη διάθεση του 20% της Αριάδνη Interconnection που υλοποιεί τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής.

Με αφορμή τον ένα χρόνο από την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε σε μία πρώτη αξιολόγηση ενώ ζήτησε και την άποψη των εισηγμένων εταιρειών για τις νέες υποχρεώσεις που υπάρχουν πλέον (ανεξάρτητα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο, ανεξαρτησία επιτροπών εσωτερικού ελέγχου μιας εταιρείας κ.α.).

Συνολικά οι εταιρείες ζητούν την επανεξέταση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και την επανεξέταση των μηχανισμών παρακολούθησης και εφαρμογής των σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση αποφάσεων. Μάλιστα θεωρούν ότι ο νόμος εισάγει γραφειοκρατικές και κοστοβόρες διαδικασίες οι οποίες χρήζουν απλούστευσης, ζητώντας παράλληλα την κατάργηση γραφειοκρατικών και τυπολατρικών διατυπώσεων.

Στα σχόλιά τους ως προς την απλούστευση του νομικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνουν πως γίνεται διάκριση μεγάλων και μικρών εισηγμένων εταιρειών με κριτήρια όπως η κεφαλαιοποίηση και η εμπορευσιμότητα και να εισαχθεί ένα πιο επιεικές ρυθμιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για τις μικρές εταιρείες. Και τούτο, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εφαρμογή ρυθμίσεων του νόμου, ιδίως στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις οργανωτικής φύσεως και η συμμόρφωση ίσως αποτελεί περιττή επιβάρυνση για ορισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι το αυξημένο κόστος συμμόρφωσης με τις εν λόγω διατάξεις είναι δυσανάλογο της προστιθέμενης αξίας που αυτές προσφέρουν σε μια εταιρεία και στους μετόχους της. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να προβλέπεται στον νόμο διαβάθμιση ανάλογα το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της κάθε εταιρείας. Οι εισηγμένες ζητούν ακόμα να αλλάξει και η ποσόστωση των φύλων στα ΔΣ.

Επεκτείνει τη δραστηριοποίησή της στην πράσινη ενέργεια η More, θυγατρική του ομίλου της Motor Oil, με την απόκτηση δύο νέων φωτοβολταϊκών projects στη Ρουμανία, από κοινού με την Alive Renewable Holding Limited, θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου εταιρείας Premier Energy PLC.

Η κοινοπραξία More - Alive Renewable θα κατασκευάσει δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 86 MW, οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας χωρητικότητας 18 MW. Και οι δύο σταθμοί θα βρίσκονται στην περιοχή Buzau, στη νότια Ρουμανία. Η κατασκευή των δύο έργων εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2025. Στην κοινοπραξία, η More συμμετέχει με 49% και η Alive Renewables με 49%.

Στόχος της παραπάνω κίνησης είναι η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, που αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα του στρατηγικού σχεδιασμού για την ενεργειακή μετάβαση του ομίλου Motor Oil με ορίζοντα το 2030.

Η MORE, σημαντικός βραχίονας της ενεργειακής μετάβασης διαθέτει ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 839 MW, το 94% του οποίου είναι μονάδες παραγωγής με βάση την αιολική ενέργεια. Επιπρόσθετα, διαχειρίζεται έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης συνολικής ισχύος 2.2 GW.

Το «πρασίνισμα» του ΟΤΕ, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση διαδικασιών κυκλικής οικονομίας, συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών στην εργασία καθώς και ψηφιακής κοινωνίας για όλους έχει οδηγήσει τον όμιλο σε διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης.

Ήδη ο όμιλος ΟΤΕ για έβδομη συνεχή χρονιά βρίσκεται στη λίστα «The 50 Most Sustainable Companies in Greece», που δημοσίευσε πρόσφατα το Quality Net Foundation.

Η διαμόρφωση της λίστας αυτής βασίζεται στη μεθοδολογία του Sustainability Performance Directory, που αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε ESG κριτήρια (περιβάλλον - κοινωνία - διακυβέρνηση), καθώς και τη συνολική προσέγγισή τους σε ζητήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και υπεύθυνης λειτουργίας.

Οι 50 ηγέτιδες εταιρείες αποτελούν πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, προέρχονται από 11 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και διαμορφώνουν τον επιχειρηματικό χάρτη της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας. Άλλωστε, όπως έχει, κατά καιρούς επισημάνει η διοίκηση του οργανισμού, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα του ομίλου ΟΤΕ και ενσωματώνεται στην επιχειρηματική στρατηγική και λειτουργία του.

Ακραίο χαρακτηρίζει η Jefferies το sell off της περασμένης εβδομάδας το οποίο ξεκίνησε από το χρηματιστήριο του Παρισιού και επεκτάθηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές και, φυσικά, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι αναλυτές της Jefferies επισημαίνουν ότι οι γαλλικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από το πολιτικό ρίσκο, καθώς έχουν δεχθεί πολύ πιο ισχυρές πιέσεις απ' ό,τι οι ιταλικές το 2022, σε ανάλογη, δηλαδή, περίπτωση με αυτήν της πολιτικής κρίσης της Γαλλίας. Μόνο που στην περίπτωση της Γαλλίας, παρατηρούν οι αναλυτές της Jefferies, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν καν το ακροδεξιό κομμά του «Εθνικού Συναγερμού» να συγκεντρώνει ένα ποσοστό που θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς το υπολογίζουν στο 33% - 35%.

Οι αγορές φαίνεται να φοβούνται αρκετά τη στάση Μακρόν, εκτιμώντας πως αποτελεί μια αρκετά ριψοκίνδυνη κίνηση σε μια περίοδο που οι αγορές ανησυχούν για το πλαίσιο δημοσιονομικής επέκτασης. Ένας άλλος πιθανός λόγος θα μπορούσε να είναι η πιο σκληρή στάση της Λεπέν σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, το κόμμα της Λεπέν φάνηκε πρόσφατα να κάνει πίσω στις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η Jefferies δεν αποκλείει μετά το πέρας των εκλογών στη Γαλλία ένα «ράλι» για τις τράπεζες αντίστοιχο με αυτό που συνέβη με την εκλογή Μελόνι, και διατηρεί στο ακέραιο τη σύσταση «buy».

H Goldman Sachs ανεβάζει τον στόχο για τον δείκτη S&P 500 για το τέλος της φετινής χρονιάς στις 5.600 μονάδες από 5.200 πριν, επισημαίνοντας τους δυνατούς ρυθμούς αύξησης της κερδοφορίας των πέντε κολοσσών στον κλάδο της τεχνολογίας και τον υψηλότερο δίκαιο πολλαπλασιαστή κερδών τους (Ρ/Ε). Μicrososft, Nvidia, Google, Amazon και Meta Platforms έχουν σημειώσει άνοδο 45% και σήμερα αποτελούν το 25% της κεφαλαιοποίησης του S&P 500. Ο νέος στόχος ισοδυναμεί με ανοδικό περιθώριο γύρω στο 3,1% με βάση το κλείσιμο του δείκτη την Παρασκευή στις 5.431 μονάδες.

«Οι αναθεωρήσεις προς τα πάνω για τα κέρδη των εταιρειών αυτών το 2024 σε συνδυασμό με τις υψηλότερες αποτιμήσεις λόγω του αυξημένου ενθουσιασμού των επενδυτών για την Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν οι κύριοι οδηγοί της κούρσας» σύμφωνα με την Goldman Sachs. Οι προεδρικές εκλογές τον ερχόμενο Νοέμβριο παραμένουν ένα σημαντικό ρίσκο για τον S&P 500 και συνήθως η μεταβλητότητα του δείκτη αυξάνεται πριν από τις κάλπες, αλλά υποχωρεί μετά και ο δείκτης ανακάμπτει.

Μία από τις πιο συνηθισμένες επενδυτικές στρατηγικές των τελευταίων δεκαετιών είναι η περίφημη 60% - 40%. Οι επενδυτές (συνήθως θεσμικοί ή μεγάλοι ιδιώτες) που χρησιμοποιούν αυτή την στρατηγική τοποθετούν το 60% του χαρτοφυλακίου τους σε μετοχικές αξίες και το 40% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. Η στρατηγική αυτή έχει αποδειχθεί κερδοφόρα την τελευταία εικοσαετία, καθώς η σταθερή άνοδος των χρηματιστηριακών αξιών δίνει αξιόλογα κέρδη στο 60% του χαρτοφυλακίου και το υπόλοιπο 40% προσφέρει μία σίγουρη ροή εσόδων.

Μερικές φορές το 60% - 40% δοκιμάζεται όταν οι συνθήκες αλλάξουν στις αγορές αλλά τελικά επιστρέφει και πάλι στην «μόδα» ύστερα από μερικούς μήνες. Κάτι τέτοιο έγινε την περίοδο της πανδημίας και όταν ξεκίνησε η σημαντική άνοδος των επιτοκίων το 2022. Το 60% - 40% όμως αντιστέκεται και για πολλούς επενδυτές αποτελεί ένα είδος «τυφλοσούρτη» που καθοδηγεί τις κινήσεις τους. Τώρα τελευταία όμως, για την ακρίβεια εδώ και περίπου έναν χρόνο, φαίνεται πως έχει εμφανιστεί μία ανταγωνιστική παρόμοια στρατηγική που μέχρι στιγμής πετυχαίνει εξαιρετικά αποτελέσματα. Η στρατηγική αυτή, για την οποία διαβάσαμε σε ένα άρθρο του Randy Forsyth στο Barron’s, είναι η 70% - 30%.

Ο πολύπειρος αρθρογράφος εμπνεύστηκε από ένα σημείωμα της ομάδας εκπόνησης επενδυτικής στρατηγικής της Bank of America, η οποία διευθύνεται από τον Michael Hartnett. Η ομάδα των στρατηγικών αναλυτών εκτιμά πως τα αρκετά υψηλά βραχυπρόθεσμα επιτόκια που επικρατούν εδώ και πολλούς μήνες πλέον στις ΗΠΑ, δίνουν την δυνατότητα σε αρκετούς επενδυτές να τοποθετήσουν ένα σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου τους σε βραχυπρόθεσμους δανειακούς τίτλους του αμερικανικού δημοσίου.

Ο Forsyth αναφέρει ως παράδειγμα τα τριμηνιαία έντοκα γραμμάτια τα οποία αυτές τις μέρες δίνουν ετησιοποιημένη απόδοση της τάξης του 5,385. Το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο τοποθετείται κυρίως στις μετοχές που δίνουν αυτή την εποχή τις καλύτερες κεφαλαιακές αποδόσεις. Η ομάδα της Bank of America αναφέρει το εξής επενδυτικό μοντέλο: {στο 70% του χαρτοφυλακίου έχω απόδοση της τάξης του 5% στα μετρητά μου και τα υπόλοιπα τα «ρίχνω» όλα σε μετοχές YOLO AI}. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ακρωνύμια της εποχής μας, το YOLO σημαίνει στα ελληνικά «ζούμε μόνο μία φορά, you only live once» και το AI είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ή στα αγγλικά artificial intelligence.

Κάνοντας λίγο χιούμορ, ο αρθρογράφος του Barron’s παρομοιάζει αυτή την στρατηγική με το ήμισυ αυτής του Warren Buffet ο οποίος τοποθετεί σημαντικό μέρος των διαθεσίμων της επιχείρησής του στα έντοκα γραμμάτια του αμερικανικού δημοσίου. Βέβαια, ο σοφός επενδυτής δεν βάζει τα υπόλοιπα σε μετοχές που καλπάζουν, όπως κάνουν αυτή την εποχή πάρα πολλοί άλλοι.

Η αλήθεια είναι όμως πως αυτή η στρατηγική δίνει καρπούς και ξεπερνά σε αποδόσεις τις περισσότερες άλλες, τουλάχιστον εδώ και πολλούς μήνες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός που επισημαίνει στο ίδιο άρθρο ένας άλλος πολύ γνωστός και επιτυχημένος επενδυτής, ο Doug Kass Seabreeze Partners Management: στο ότι το 61% της απόδοσης του δείκτη S&P 500 μέσα στο 2024 οφείλεται στην άνοδο πέντε μετοχών οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή της Nvidia, της Meta Platforms, της Alphabet, της Microsoft και της Amazon.

Όπως επισημαίνει ο Forsyth, παραθέτοντας απόψεις και άλλων παραγόντων της αγοράς, το 70% - 30% μπορεί αυτή την στιγμή να δίνει μεγάλες αποδόσεις αλλά η ιστορία μας λέει πως το πιθανότερο είναι να τελειώσει με κακό τρόπο. Μέχρι τότε όμως είναι πολύ πιθανόν να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτή την στρατηγική, που βασίζεται σε δύο εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους επενδυτικές επιλογές, να γίνεται η αγαπημένη για πολλούς ακόμα επενδυτές και την αγέλη του 70% - 30% να γίνεται όλο και πιο πολυπληθής.

