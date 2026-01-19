Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🔶🏭 Κρίση Χαλκού: Γιατί τα 13.000 $/τόνο είναι μόνο η αρχή

🔴 Η άνοδος του χαλκού από τα 8.500 στα 13.000 δολάρια/τόνο μέσα σε μόλις 8 μήνες (+53%) δεν είναι «ράλι κύκλου». Είναι δομική επανατιμολόγηση. Ο κόσμος βαδίζει σε πλήρη ηλεκτροδότηση και το κόκκινο μέταλλο είναι ο αόρατος αγωγός της μετάβασης.

⚡ Η ζήτηση συγκλίνει ταυτόχρονα από παντού: ηλεκτρικά οχήματα (83 κιλά χαλκού έναντι 23 στα θερμικά), δίκτυα και φορτιστές, data centers τεχνητής νοημοσύνης (110–550 GW έως το 2040), φωτοβολταϊκά (5–6 τόνοι/MW), άμυνα και επαναβιομηχάνιση. Το άθροισμα οδηγεί σε ανάγκη ~42 εκατ. τόνων έως το 2040.

⛏️ Η προσφορά δεν προλαβαίνει. Νέα ορυχεία απαιτούν 15–20 χρόνια και 5–10 δισ. δολάρια, τα κοιτάσματα φτωχαίνουν (0,5–0,7 τόνοι νέων αποθεμάτων ανά τόνο εξόρυξης), ενώ η Κίνα ελέγχει 50–60% της επεξεργασίας. Ακόμη και αν η ανακύκλωση διπλασιαστεί στα 10 εκατ. τόνους, καλύπτει μόνο το 1/3 του κενού.

📈 Με ετήσιο έλλειμμα έως 10 εκατ. τόνους —όση η παραγωγή Χιλής και Περού μαζί— ο στόχος των 20.000 $/τόνο δεν είναι ακραίος. Σε αυτά τα επίπεδα, το κόστος χαλκού προσθέτει 3.000–5.000 δολάρια σε κάθε EV, επιβραδύνοντας την «πράσινη» μετάβαση.

🧭 Η ιστορία επαναλαμβάνεται: κάθε κύμα ηλεκτροδότησης τιμολογεί τον χαλκό υψηλότερα. Δεν είμαστε στο τέλος της κίνησης· είμαστε στην αρχή του επόμενου βιομηχανικού παλμού.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η τρέχουσα άνοδος εκλαμβάνεται ως δομική και όχι κυκλική

📌 Η ανισορροπία προσφοράς–ζήτησης λειτουργεί υπέρ διατηρήσιμων υψηλών τιμών

📌 Η γεωπολιτική της επεξεργασίας αυξάνει το risk premium

📌 Η ενεργειακή μετάβαση παραμένει ο βασικός οδηγός, όχι η συγκυριακή ζήτηση

📌 Οι κύκλοι ηλεκτροδότησης ιστορικά προηγούνται νέων ιστορικών υψηλών

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό



Η πρόσφατη άνοδος της μετοχής έχει οδηγήσει την κεφαλαιοποίηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πάνω από τα 3 δισ. ευρώ, πλησιάζοντας –και ουσιαστικά «αγγίζοντας»– το περσινό όριο ένταξης που είχε τεθεί στα 3,04 δισ. ευρώ.

📈 Κριτήρια που ήδη “τικάρουν”

Η εταιρεία πληροί το όριο ελεύθερης διασποράς (>50%), ενώ και η ρευστότητα στη διαπραγμάτευση της μετοχής κινείται σε επίπεδα που καλύπτουν τις απαιτήσεις των βασικών δεικτών. Με άλλα λόγια, τα ποιοτικά φίλτρα δεν αποτελούν εμπόδιο.

⏱️ Κρίσιμη περίοδος αξιολόγησης

Η περίοδος αξιολόγησης (random cut-off day) ξεκινά από την ερχόμενη Τρίτη και εκτείνεται έως το τέλος του μήνα, καθιστώντας το συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο καθοριστικό για τη διατήρηση της κεφαλαιοποίησης πάνω από το απαιτούμενο κατώφλι.

🎯 Το διακύβευμα

Η πιθανή ένταξη στο “Champions League” των δεικτών δεν είναι απλώς συμβολική: συνεπάγεται παθητικές εισροές, αυξημένη ορατότητα και ενίσχυση της επενδυτικής βάσης.

🔹 Ο Δεκέμβριος κατέγραψε ιστορικό υψηλό στα ανοικτά συμβόλαια της αγοράς παραγώγων, φθάνοντας τα 1,45 εκατ.

🔹 Το προηγούμενο ρεκόρ του Νοεμβρίου ξεπεράστηκε, επιβεβαιώνοντας αυξημένο ενδιαφέρον.

🔹 Οι Έλληνες επενδυτές κυριάρχησαν, πραγματοποιώντας το 78,8% του συνολικού όγκου συναλλαγών.

Αμερικάνικες τράπεζες

🔹 Οι επενδυτικές τράπεζες της Wall Street μπαίνουν στη νέα χρονιά με έντονη δραστηριότητα, κεφαλαιοποιώντας τα ισχυρά κέρδη από συμφωνίες και IPOs.

🔹 Η Goldman Sachs είδε έσοδα investment banking +25%, καθώς ο όγκος των deals αυξήθηκε αισθητά.

🔹 Η Morgan Stanley κατέγραψε άλμα 47%, ενώ η Citigroup πέτυχε ρεκόρ εσόδων από συμβουλευτικές υπηρεσίες M&A.

🔹 Ο κατάλογος IPOs για το 2026 διευρύνεται, με ονόματα όπως η OpenAI, η SpaceX και η Cerebras.

🔹 Παράλληλα, η αυξημένη μεταβλητότητα σε μετοχές και ομόλογα ενίσχυσε το trading, με την αβεβαιότητα γύρω από τη Federal Reserve να διατηρεί ισχυρές τις προοπτικές και για το 2026.

⚓🚢ΟΛΠ: Επτά μήνες καθοδικής τροχιάς στις προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ

🔻 Ο Δεκέμβριος επιβεβαίωσε την εικόνα επιβράδυνσης στη δραστηριότητα των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ στο λιμάνι του Λιμάνι του Πειραιά, με τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων να καταγράφει πτώση 9,8% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για μια επίδοση που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί συγκυριακή, καθώς εντάσσεται σε μια ευρύτερη και σταθερή τάση.

📉 Σε επίπεδο έτους, η συνολική διακίνηση για το 2025 ανήλθε σε 3,967 εκατ. εμπορευματοκιβώτια, οδηγώντας σε μείωση 6% σε σχέση με το 2024. Το στοιχείο αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι ο Δεκέμβριος αποτέλεσε τον έβδομο συνεχόμενο μήνα πτώσης για τις συγκεκριμένες προβλήτες.

⚙️ Η ακολουθία αυτή αποτυπώνει σαφή επιβράδυνση της εμπορευματικής δραστηριότητας, σε ένα περιβάλλον όπου οι διεθνείς ροές, η αναδιάταξη των ναυτιλιακών γραμμών και η ασθενέστερη ζήτηση πιέζουν τα διαμετακομιστικά hubs της Μεσογείου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρατεταμένη διάρκεια της πτώσης δείχνει τάση και όχι μεμονωμένο μηνιαίο φαινόμενο

📌 Η ετήσια μείωση αποκτά σημασία όταν συνοδεύεται από συνεχόμενη αρνητική μηνιαία ακολουθία

📌 Η εικόνα των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ λειτουργεί ως δείκτης για τις ευρύτερες εμπορευματικές ροές στην Ανατολική Μεσόγειο

📌 Η εξέλιξη αυτή αξιολογείται καλύτερα σε συνδυασμό με τις διεθνείς ναυτιλιακές και μακροοικονομικές συνθήκες

🧱📉 ΜΠΕΛΑ: Πλαγιοπτωτική φθορά και χαμένη εμπιστοσύνη

📊 Η Jumbo (ΜΠΕΛΑ) συνέχισε την πλαγιοπτωτική της κίνηση, με την αγορά να δείχνει πως κάτι προεξοφλεί σε ό,τι αφορά τη συνέχεια. Η συμπεριφορά της μετοχής παραμένει κατώτερη της γενικής εικόνας, ενισχύοντας την αίσθηση σταδιακής απομείωσης εμπιστοσύνης.

🏦 Η αποεπένδυση της Fidelity πριν από λίγες εβδομάδες φαίνεται πως λειτούργησε ως αρνητικός καταλύτης, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από την αλλαγή στρατηγικής της διοίκησης και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός προσθέτουν βάρος στο story.

📉 Διαγραμματικά, η απώλεια των 27,20€, που όριζαν τη ζώνη 27,20–28,70€ για περίπου δύο μήνες, λειτούργησε ως «ταφόπλακα». Η κίνηση προς τα 26€ ήταν γρήγορη και χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις.

🧭 Τα 25,70€ δείχνουν να αποτελούν το κάτω όριο της τρέχουσας πλαγιοπτωτικής κίνησης. Από εκεί θα μπορούσαν να εμφανιστούν στηρίξεις για μια πρώτη τεχνική επαναφορά προς 27,40–27,60€, με τη βασική στήριξη της μεσοπρόθεσμης τάσης να εντοπίζεται χαμηλότερα, στην περιοχή των 23€.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η εικόνα παραμένει τεχνικά επιβαρυμένη όσο η μετοχή κινείται κάτω από τα 27,20€

📌 Τα 25,70€ λειτουργούν ως κρίσιμο σημείο ισορροπίας για βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις

📌 Η περιοχή των 23€ αποτυπώνει το επίπεδο όπου δοκιμάζεται η μεσοπρόθεσμη τάση

📌 Η απουσία ισχυρών αγοραστών διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο περαιτέρω φθοράς

🧠🔐📊 ΠΕΡΦ: Performance Technologies & Ελληνική Αστυνομία — έργο «σφραγίδα» ωριμότητας

🧩 Η Performance Technologies υπέγραψε σύμβαση συνολικής αξίας ~3 εκατ. ευρώ με την Ελληνική Αστυνομία, ενισχύοντας ουσιαστικά το αποτύπωμά της στον χώρο των σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

🛡️ Η ανάθεση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας τοποθετεί την εταιρεία σε περιβάλλον αυξημένων επιχειρησιακών και θεσμικών απαιτήσεων, όπου η τεχνική επάρκεια, η ασφάλεια και η αξιοπιστία κρίνονται στην πράξη.

🧠 Η υλοποίηση ολοκληρωμένου Case Management System για διαχείριση κρίσιμων υποθέσεων καταδεικνύει μετάβαση σε φάση ωριμότητας ως system integrator. Η επιλογή τεχνολογιών από διεθνείς οίκους όπως OpenText, με υποδομές HPE και Cisco, υποδηλώνει ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης λύσεων με αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και διαθεσιμότητας.

📈 Σε επενδυτικούς όρους, το οικονομικό μέγεθος του έργου λειτουργεί κυρίως ως ποιοτικός δείκτης: ενισχύει το ανεκτέλεστο, προσθέτει προβλεψιμότητα εσόδων και —κυρίως— δημιουργεί ισχυρό σημείο αναφοράς για μελλοντικές αναθέσεις υψηλής κρισιμότητας. Πρόκειται για σαφή ένδειξη εδραίωσης της εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου με συνέπεια και στρατηγικό βάθος.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ανάθεση αντιμετωπίζεται ως πιστοποίηση ικανότητας σε έργα mission-critical, περισσότερο παρά ως one-off οικονομικό γεγονός

📌 Το ανεκτέλεστο και η προβλεψιμότητα εσόδων λειτουργούν θετικά στη σταθερότητα των ταμειακών ροών

📌 Η εμπλοκή σε φορείς υψηλής κρισιμότητας αυξάνει το πιθανό pipeline μελλοντικών έργων

📌 Ο συνδυασμός διεθνών τεχνολογιών και εγχώριας υλοποίησης ενισχύει το στρατηγικό positioning της εταιρείας

📦Αμοιβαία: Εισροές που χτίζουν «σιωπηλά» έσοδα

🔹 Με το «καλημέρα» του έτους, οι εισροές στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού ανήλθαν έως τις 14 Ιανουαρίου στα 25,8 εκατ. ευρώ, όταν σε όλο το 2025 είχαν διαμορφωθεί στα 237,4 εκατ. ευρώ. Η εκκίνηση του 2026 δείχνει σαφώς πιο γρήγορο βηματισμό.

🔹 Το μεγαλύτερο μέρος των περσινών εισροών κατευθύνθηκε στις τέσσερις μεγάλες τραπεζικές ΑΕΔΑΚ: Τράπεζα Πειραιώς (115 εκατ. ευρώ), Alpha Bank (77,6 εκατ. ευρώ), Eurobank (57,7 εκατ. ευρώ) και Εθνική Τράπεζα (5 εκατ. ευρώ). Οι ροές αυτές μεταφράζονται σε προμήθειες και επαναλαμβανόμενα έσοδα, μέσω αυξημένων προσόδων διαχείρισης και απόδοσης.

🔹 Το ενεργητικό των μετοχικών αμοιβαίων εσωτερικού διαμορφώνεται σήμερα στα 3,8 δισ. ευρώ, από 2,29 δισ. ευρώ τον περσινό Ιανουάριο — ένδειξη βάθους και σταθερότερης εγχώριας επενδυτικής βάσης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η επιτάχυνση των εισροών στην αρχή του έτους λειτουργεί υπέρ της προβλεψιμότητας εσόδων για τις ΑΕΔΑΚ

📌 Η συγκέντρωση ροών στις τραπεζικές πλατφόρμες ενισχύει το «μοχλό» κερδοφορίας πέρα από το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα

📌 Η αύξηση ενεργητικού δημιουργεί θετικό feedback loop σε προμήθειες, κλίμακα και ανθεκτικότητα εσόδων

🧵🌍 Παράταση χαλκού – «παράθυρο» αξίας για Cenergy

🔌 Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες την καθυστέρηση της πλήρους απόσυρσης των χάλκινων δικτύων έως το 2035. Η σκέψη αυτή μεταθέτει το αρχικό χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης από οπτικές ίνες και «απλώνει» χρονικά ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα, του οποίου το συνολικό κόστος για την Ε.Ε. υπολογίζεται σε εκατοντάδες δισ. ευρώ.

🧩 Σε αυτό το πλαίσιο, η Hellenic Cables, το καλωδιακό σκέλος της Cenergy Holdings, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η εταιρεία διαθέτει παραγωγική γκάμα που καλύπτει τόσο την ενέργεια όσο και τις τηλεπικοινωνίες, περιλαμβάνοντας καλώδια δικτύων δεδομένων και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, ακριβώς στο σημείο όπου συγκλίνουν οι ανάγκες μετάβασης.

📈 Τα νέα ιστορικά υψηλά της μετοχής ενδέχεται να συνδέονται με προσδοκίες ή πληροφορίες για νέες συμβάσεις στον συγκεκριμένο κλάδο, σε μια περίοδο όπου οι αποφάσεις δεν ακυρώνουν τις επενδύσεις, αλλά τις μεταθέτουν και τις κατανέμουν σε βάθος χρόνου.

🏛️ Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί και η ποιότητα της αγοράς: το 97,7% των συναλλαγών της Cenergy το 2025 πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ένδειξη ισχυρής εγχώριας απορρόφησης της ρευστότητας και αυξημένου θεσμικού ενδιαφέροντος.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παράταση του χαλκού δείχνει μια πιο ρεαλιστική μετάβαση και όχι ακύρωση της επένδυσης στις οπτικές ίνες

📌 Η αξία για τους προμηθευτές υποδομών φαίνεται να μεταφέρεται από το «πότε» στο «πόσο σταθερά»

📌 Η εγχώρια συναλλακτική συγκέντρωση υποδηλώνει ότι η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις

📌 Οι ιστορικές κορυφές συχνά αντανακλούν προσδοκίες για έργα πριν αυτά αποτυπωθούν επίσημα στα αποτελέσματα

🧱🌿 Ελληνικό: Ξεκλειδώνουν οι τέσσερις πύργοι κατοικίας

🏗️ Ανοίγει θεσμικά ο δρόμος για την ανέγερση των τεσσάρων ψηλών κτιρίων (ύψους 50 μ.) στο Ελληνικό, με κύρια χρήση την κατοικία. Η Aura Residential SA, εταιρεία που σύστησαν από κοινού ο μέτοχος της Lamda Development Σπύρος Λάτσης (μέσω της Xeris Ventures Limited) και η Ελληνικό ΑΕ, ολοκλήρωσε τη διαδικασία υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για άδειες εκσκαφών, αντιστηρίξεων και τις αναγκαίες παρεμβάσεις στον χώρο.

💶 Το συνολικό capex υπερβαίνει τα 169 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και υποδομών ~11,5 εκατ.), με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2028. Το έργο περιλαμβάνει περίπου 26.300 τ.μ. δόμησης, κατανεμημένα σε 219 διαμερίσματα (1–4 υπνοδωματίων), καθώς και αναψυκτήριο 200 τ.μ. στο ισόγειο.

🌊 Ο σχεδιασμός στοχεύει σε premium εμπειρία διαβίωσης, με άμεση γειτνίαση στο Μητροπολιτικό Πάρκο και θέα προς τη θάλασσα. Η επιλογή τεσσάρων διακριτών κτιρίων (αντί συμπαγούς όγκου) υπηρετεί την αρμονία με το τοπίο, τη μικρότερη κλίμακα και τη βέλτιστη αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η έναρξη των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων λειτουργεί ως σαφές σήμα μείωσης εκτελεστικού ρίσκου για το έργο

📌 Το ύψος του capex και ο χρονικός ορίζοντας έως το 2028 εντάσσουν το project στη «μακρά διάρκεια» του Ελληνικού, όχι σε βραχυπρόθεσμο trade

📌 Η επιλογή πολλαπλών κτιρίων αντί ενός συμπαγούς όγκου ενισχύει τη βιωσιμότητα και τη διαχρονική αξία του οικιστικού προϊόντος

📌 Η εγγύτητα με το Πάρκο και η θέα θάλασσας δημιουργούν προϋποθέσεις για ισχυρή τιμολόγηση και απορρόφηση σε βάθος χρόνου

📈 Ελληνικά Ομόλογα: Γιατί παραμένουν top pick της Barclays το 2026

🧩 🔹 Ο πυρήνας του θετικού story

Η Barclays διατηρεί τα ελληνικά ομόλογα στις κορυφαίες επιλογές της και για το 2026, στηριζόμενη σε τρεις δομικούς παράγοντες: υπεραπόδοση της ανάπτυξης, ισχυρή δημοσιονομική θέση και σταθερή αποκλιμάκωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ. Η συνδυαστική δράση τους ενισχύει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και μειώνει το country risk.

📉 🔹 Spreads: λιγότερο “λίπος”, αλλά όχι κορεσμός

Τα ελληνικά spreads δεν προσφέρουν πλέον τις θεαματικές συμπιέσεις του παρελθόντος. Ωστόσο, η Barclays βλέπει περιθώριο περαιτέρω σύσφιξης, καθώς η πτωτική τροχιά του χρέους και η αναμενόμενη συνέχιση της αναπτυξιακής υπεραπόδοσης το 2026 στηρίζουν τις αποτιμήσεις.

🏛️ 🔹 Πολιτική & δημοσιονομική σταθερότητα

Οι πολιτικοί κίνδυνοι εμφανίζονται περιορισμένοι, με το κυβερνών κόμμα της Νέα Δημοκρατία να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις και ορίζοντα εκλογών μετά το 2027. Η εικόνα αυτή λειτουργεί υποστηρικτικά για τη σταθερότητα των ομολόγων της Ελλάδα.

📆 🔹 Καμπύλη & αγορές

Η Barclays εντοπίζει μεγαλύτερη αξία στα μακροπρόθεσμα ελληνικά ομόλογα. Παράλληλα, εκτιμά ότι η επόμενη έξοδος στις αγορές θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο, με 7ετές ομόλογο ύψους 2,5 δισ. ευρώ, μετά την επιτυχημένη έκδοση του νέου 10ετούς.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η εικόνα των ελληνικών ομολόγων εδράζεται περισσότερο σε διαρθρωτικά μεγέθη παρά σε συγκυριακές ροές

📌 Η περιορισμένη αλλά υπαρκτή δυναμική στα spreads λειτουργεί συμπληρωματικά στις αποδόσεις

📌 Η σταθερότητα πολιτικής και δημοσιονομικής πορείας ενισχύει την ελκυστικότητα της μακράς διάρκειας

📌 Η καμπύλη παραμένει το βασικό πεδίο διαφοροποίησης για επενδυτική αξία

🧩⚡ ΔΕΗ: Ρευστότητα με έλεγχο, όχι με ρίσκο

Η ΔΕΗ συμφώνησε με την JP Morgan σε εξάμηνη παράταση, έως τον Ιούνιο του 2026, της υφιστάμενης τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους €300 εκατ. (απαιτήσεις έως 60 ημερών). Η κίνηση διατηρεί αμετάβλητη τη ρευστότητα, χωρίς να δημιουργεί νέα υποχρέωση ή να «φορτώνει» τον ισολογισμό με πρόσθετο ρίσκο.

💰 Τι σημαίνει πρακτικά

Η εταιρεία συνεχίζει να προεισπράττει μέρος των εσόδων της αντί να αναμένει την πλήρη είσπραξη λογαριασμών. Έτσι απομακρύνεται η ανάγκη άμεσης αποπληρωμής ή αναχρηματοδότησης μέσα στο 2025 και κερδίζεται ευελιξία στη διαχείριση ταμειακών ροών.

⚖️ Παράλληλη εξυγίανση

Ταυτόχρονα, η ΔΕΗ προχωρά σε σταδιακό κλείσιμο της δεύτερης τιτλοποίησης (€325 εκατ.) που αφορά ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών. Η ανακυκλούμενη περίοδος λήγει τον Δεκέμβριο του 2025 και ακολουθεί προγραμματισμένη αποπληρωμή στο α’ εξάμηνο 2026, στο πλαίσιο μείωσης εργαλείων υψηλότερου ρίσκου.

📊 Συμπέρασμα ισολογισμού

Η συνολική εικόνα δείχνει ενεργή και οργανωμένη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης: διατήρηση χαμηλού ρίσκου χρηματοδοτικών δομών, σταδιακή απεξάρτηση από πιο απαιτητικές και ενίσχυση της ποιότητας του ισολογισμού ενόψει 2026.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παράταση αξιολογείται ως κίνηση σταθερότητας και όχι ένδειξη πίεσης ρευστότητας

📌 Η επιλογή κλεισίματος της «βαριάς» τιτλοποίησης μειώνει τον ποιοτικό κίνδυνο απαιτήσεων

📌 Η διαχείριση κεφαλαίου κίνησης δείχνει προετοιμασία για πιο «καθαρό» 2026

📌 Το μήνυμα προς την αγορά αφορά έλεγχο, προβλεψιμότητα και χρηματοοικονομική πειθαρχία

⚓📦⛽ Capital Clean Energy Carriers: Στόλος, Ισολογισμός και το ενδεχόμενο νέου ομολόγου

🚢 Η εισηγμένη στον NASDAQ Capital Clean Energy Carriers βρίσκεται σε φάση ταχείας μετάβασης και κλιμάκωσης. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό της πλάνο, από το τρέχον έτος και κατά τη διάρκεια του επομένου αναμένεται να παραλάβει την πλειοψηφία των νεότευκτων πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου και εναλλακτικών καυσίμων που έχει παραγγείλει — συνολικά 17 πλοία προς παραλαβή. Η εξέλιξη αυτή την καθιστά ηγέτιδα μεταξύ των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών στις ΗΠΑ στον συγκεκριμένο κλάδο.

💰 Η εταιρεία, με βασικό μέτοχο τον Βαγγέλη Μαρινάκη, υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου $3 δισ., το οποίο στηρίζεται σε ισορροπημένο μείγμα ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Το αποτέλεσμα είναι ένας ισχυρός και ανθεκτικός ισολογισμός, ικανός να απορροφήσει τον αυξημένο κύκλο παραλαβών χωρίς υπερβολική μόχλευση.

📊 Στο παρελθόν, η Capital Clean Energy Carriers έχει αντλήσει κεφάλαια από την εγχώρια αγορά, ολοκληρώνοντας δύο επιτυχημένες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ύψους €150 εκατ. και €100 εκατ. αντίστοιχα. Με δεδομένο ότι η πρώτη έκδοση λήγει εντός του 2026, αναλυτές της αγοράς θεωρούν ιδιαίτερα πιθανό το ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης μέσω νέας ελληνικής ομολογιακής έκδοσης, ενδεχομένως και αυξημένου μεγέθους.

📉 Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από τρεις παράγοντες: το έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας για ποιοτικά εταιρικά ομόλογα, τα χαμηλά εταιρικά spreads έναντι των κρατικών, και τα χαμηλότερα ευρωπαϊκά επιτόκια αναφοράς σε σύγκριση με τις ΗΠΑ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η στρατηγική παράδοσης νεότευκτου στόλου υποδηλώνει προσανατολισμό σε μακροχρόνια συμβόλαια και σταθερές ταμειακές ροές

📌 Η επαναπροσέγγιση της ελληνικής αγοράς ομολόγων ερμηνεύεται ως ένδειξη εμπιστοσύνης στο εγχώριο επενδυτικό κοινό

📌 Ο συνδυασμός χαμηλότερων επιτοκίων και ισχυρού ισολογισμού λειτουργεί υποστηρικτικά για νέες χρηματοδοτικές κινήσεις

📌 Η κλίμακα του επενδυτικού πλάνου αυξάνει τη διεθνή βαρύτητα της εταιρείας στον ενεργειακό ναυτιλιακό χάρτη

⚡📡 ΔΕΔΔΗΕ & Smart Meters: Η ψηφιακή ραχοκοκαλιά του ρεύματος

⚙️ Ο ΔΕΔΔΗΕ επιταχύνει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, με 1,4 εκατ. έξυπνους μετρητές ήδη σε λειτουργία και ρυθμό εγκατάστασης ~50.000 τον μήνα, καλύπτοντας πάνω από 60% της κατανάλωσης μέσω τηλεμέτρησης.

📈 Ο σχεδιασμός προβλέπει διπλασιασμό ρυθμού από το 2026, ώστε έως το 2030 να ολοκληρωθεί ένα έργο-ναυαρχίδα €1,16 δισ. για 7,3 εκατ. μετρητές και πλατφόρμα 8 εκατ. σημείων.

🟠 Κομβικό βήμα είναι τα δυναμικά (“πορτοκαλί”) τιμολόγια, που ενεργοποιούνται μόνο με smart meter, δίνοντας ωριαία σήματα τιμών και δυνατότητα μεταφοράς φορτίων μακριά από ακριβές ζώνες (>150 €/MWh).

🔍 Το αποτέλεσμα: διαφάνεια λογαριασμών, στοχευμένη εξοικονόμηση και ενεργή συμμετοχή καταναλωτών στη νέα αγορά ηλεκτρισμού.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ύπαρξη smart meter επιτρέπει ουσιαστικό έλεγχο κατανάλωσης και κόστους

📌 Τα δυναμικά τιμολόγια ευνοούν όσους μπορούν να μεταθέτουν φορτία

📌 Η ψηφιοποίηση του δικτύου μειώνει εκτιμήσεις και αυξάνει διαφάνεια

📌 Το project λειτουργεί ως θεμέλιο για ΑΠΕ, αποθήκευση και PPAs

⚡ Βιομηχανία: «Συναγερμός κόστους ρεύματος»

🔔 Το μήνυμα της αγοράς

Η ελληνική βιομηχανία εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθώς το ενδεχόμενο υιοθέτησης του «ιταλικού μοντέλου» για το ενεργειακό κόστος απομακρύνεται, δημιουργώντας κενό πολιτικής σε μια περίοδο σκληρού ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι ο χαμένος χρόνος μεταφράζεται άμεσα σε απώλεια ανταγωνιστικότητας, την ώρα που άλλα κράτη-μέλη έχουν ήδη «κλειδώσει» εγκεκριμένα σχήματα στήριξης.

💬 Η κριτική και οι αριθμοί

Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, μιλά για «κόκκινη κάρτα» από την ΕΕ και συγκρίνει τιμές: για την Ελλάδα τα 85 €/MWh μοιάζουν άπιαστα, όταν η Ιταλία –με έγκαιρη έγκριση– πέτυχε ~62,5 €/MWh, ενώ στο πλαίσιο CISAF καταγράφονται ακόμη χαμηλότερα επίπεδα (Γερμανία ~50 €/MWh).

⚙️ Τεχνικές παγίδες

Η επιλογή CISAF δεν είναι ουδέτερη: η οροφή των 50 €/MWh συμψηφίζεται με την αντιστάθμιση έμμεσων εκπομπών CO₂, μειώνοντας το καθαρό όφελος. Επιπλέον, η σταδιακή μείωση του εθνικού συντελεστή CO₂ (0,73 t/MWh το 2026 → 0,58 t/MWh το 2030) «ροκανίζει» περαιτέρω την αντιστάθμιση.

🧩 Ανοιχτά μέτωπα πολιτικής

Στο τραπέζι παραμένουν: η απόδοση ΕΤΜΕΑΡ, η τιμολόγηση στη Μέση Τάση, η ενίσχυση της ΡΑΑΕΥ για έλεγχο της Αγοράς Εξισορρόπησης και η αναπροσαρμογή ΥΚΩ μετά τις νησιωτικές διασυνδέσεις. Κυβερνητικά σήματα παραπέμπουν σε παρεμβάσεις με προεκλογικό ορίζοντα, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η καθυστέρηση πολιτικών επιλογών μεταφράζεται σε άμεσο κόστος ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία

📌 Οι συγκρίσεις τιμών στην ΕΕ λειτουργούν ως σκληρός καθρέφτης για την εγχώρια ενεργειακή στρατηγική

📌 Τα «εργαλεία στήριξης» έχουν τεχνικές αλληλεπιδράσεις που μειώνουν το καθαρό όφελος αν δεν σχεδιαστούν ολιστικά

📌 Η προβλεψιμότητα και η ταχύτητα εφαρμογής μετρούν όσο και το ύψος της επιδότησης

⚡📡 Υποχρεωτικός «έξυπνος» έλεγχος για όλα τα οικιακά φωτοβολταϊκά

🔌 Αντίστροφη μέτρηση για τους αυτοπαραγωγούς

Σε καθεστώς υποχρεωτικής τηλεμέτρησης και τηλε-εποπτείας μπαίνουν όλοι οι αυτοπαραγωγοί με φωτοβολταϊκά, με καταληκτική προθεσμία την 15η Σεπτεμβρίου 2026. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποκτά δικαίωμα απομακρυσμένου ελέγχου ισχύος, ώστε να παρεμβαίνει σε ώρες υπερπαραγωγής ΑΠΕ όταν η ζήτηση δεν επαρκεί.

⚙️ Τι «κλειδώνει» το νέο πλαίσιο

Το μέτρο επεκτείνει την περσινή εφαρμογή των set-points και καλύπτει πλέον όλα τα σχήματα αυτοπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων άνω των 400 kW, με ή χωρίς αποθήκευση. Στόχος είναι η άμεση ρύθμιση/περιορισμός ισχύος σε πραγματικό χρόνο, προλαμβάνοντας φαινόμενα αστάθειας που έχουν καταγραφεί διεθνώς.

📊 Ποιοι υπάγονται

Υπόχρεοι είναι όλοι οι αυτοπαραγωγοί, ανεξαρτήτως μοντέλου: ενεργειακός ή ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός, εικονικός ή εικονικός ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός, με ή χωρίς αποζημίωση έγχυσης, με ή χωρίς έγχυση στο Δίκτυο. Οι σταθμοί «πίσω από τον μετρητή» οφείλουν να ακολουθήσουν τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαχειριστή, ενώ τα εικονικά σχήματα υιοθετούν τις απαιτήσεις τηλεποπτείας των ανεξάρτητων παραγωγών.

🚫 Κυρώσεις μη συμμόρφωσης

Η μη εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού έως την προθεσμία συνεπάγεται απενεργοποίηση της σύνδεσης της εγκατάστασης.

🧠 Γιατί τώρα

Η υποχρέωση εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικτύων ΧΤ/ΜΤ και αποτελεί προϋπόθεση για ομαλή ενσωμάτωση της αυτοπαραγωγής σε αγορά με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ, έντονες ωριαίες διακυμάνσεις τιμών και ανάγκη ταχείας απόκρισης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η συμμόρφωση μειώνει τον κίνδυνο απρόβλεπτων περικοπών και ενισχύει τη σταθερότητα λειτουργίας της εγκατάστασης

📌 Το πρόσθετο κόστος λειτουργεί ως «ασφάλιστρο» έναντι συστημικών περιορισμών στο μέλλον

📌 Η έγκαιρη προσαρμογή διευκολύνει τη συμμετοχή σε πιο ώριμα σχήματα αυτοπαραγωγής και αποθήκευσης

📌 Η προβλεψιμότητα στο δίκτυο βελτιώνει τη συνολική ασφάλεια εφοδιασμού για όλους

