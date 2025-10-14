Επιμέλεια Κώστας Στούπας

♠️ ♣️🕵️‍♂️ Κάποιοι μας παίζουν με σημαδεμένα χαρτιά

Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη γνωστή του παρορμητική δεξιοτεχνία, άναψε ξανά φωτιές στις αγορές μέσω του Truth Social.

➡️ Δασμοί 100% από 1 Νοεμβρίου.

Η εξαγγελία νέων δασμών προς την Κίνα προκάλεσε αρχικά ένα ελεγχόμενο σοκ — ένα μίνι κραχ, παρόμοιο με εκείνο του περασμένου Απριλίου.

Μετά το πρώτο κύμα πανικού, οι αγορές “διάβασαν” την κίνηση ως διαπραγματευτική τακτική: ο Τραμπ πετάει μια υπερβολική απαίτηση και στη συνέχεια την αναδιπλώνει για να πετύχει συμβιβασμό.

Μόνο που —όπως λένε και στο χωριό— η στάμνα πάει πολλές φορές στη βρύση, αλλά κάποια στιγμή σπάει...

Το νου σας, λοιπόν.

📉 Τι ακολούθησε:

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με απώλειες άνω του 2,7%.

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων βυθίστηκε σε κατάσταση πανικού — μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκαν κεφάλαια αξίας 19 δισ. δολαρίων.

Το Bitcoin κατέρρευσε από τα 126.000 στα 105.000 δολάρια.

Και μέσα στο χάος, ένας λογαριασμός που είχε δημιουργηθεί μόλις 30 λεπτά νωρίτερα “πόνταρε” στην πτώση και αποκόμισε κέρδη 88 εκατομμυρίων.

💬 Για όσους γνωρίζουν την αγορά:

Δεν υπήρχε ούτε ένα τεχνικό σήμα που να προμήνυε τέτοια πτώση.

Το μοτίβο θύμιζε φλας-κραχ με εσωτερική πληροφόρηση.

Η χρονική σύμπτωση δείχνει ότι κάποιοι πρόλαβαν την ανακοίνωση.

Αν όντως υπήρξε διαρροή από το επιτελείο Τραμπ ή από κύκλους κοντά σε πολιτικά πρόσωπα, μιλάμε για χειραγώγηση αγοράς με γεωπολιτική κάλυψη.

Ο δείκτης μεταβλητότητας στα κρυπτονομίσματα εκτινάχθηκε πάνω από 180% — επίπεδα που έχουμε δει μόνο σε περιόδους πανικού τύπου FTX.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Προσοχή στο δεύτερο κύμα μεταβλητότητας. Η αγορά θα προσπαθήσει να ισορροπήσει τεχνικά, αλλά το σοκ στις θέσεις με μόχλευση θα αφήσει σημάδια.

📌 Μην αγνοείτε το πολιτικό μήνυμα: “Δασμοί = America First 2.0”. Κάθε φορά που το λέει, κάποιος άλλος πληρώνει τον λογαριασμό.

📌 Κάθε φλας-κραχ κρύβει έναν παίκτη που ήξερε πριν από όλους.

👉 Το ερώτημα παραμένει:

Ποιος διάβασε το μήνυμα του Truth Social πριν καν γραφτεί;

“Europe Strikes Back;” 2025 Edition 🔥

👉📊 Ευρώπη vs ΗΠΑ: Η χρονιά της ευρωπαϊκής αντεπίθεσης ή άλλη μια ψευδαίσθηση;

Η ερώτηση αν το 2025 θα είναι η χρονιά της Ευρώπης επιστρέφει επίμονα, αλλά με περισσότερες αποχρώσεις απ’ ό,τι θέλουν να παραδεχτούν οι αισιόδοξοι.

🇪🇺 Ευρωπαϊκή ανάκαμψη: τα θεμέλια

📉 Ο πληθωρισμός υποχώρησε ταχύτερα απ’ ό,τι στις ΗΠΑ, επιτρέποντας στην ΕΚΤ να αρχίσει κύκλο χαλάρωσης.

💶 Το ευρώ σταθεροποιήθηκε κάτω από το 1,10, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών.

🏛️ Πολιτικά, η Ευρώπη αποφεύγει (μέχρι στιγμής) τα σοκ τύπου “Trump 2.0” — κάτι που εκτιμούν οι διεθνείς θεσμικοί.

🏗️ Οι RRF επενδύσεις αρχίζουν να μεταφράζονται σε πραγματικά κέρδη για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

🇺🇸 ΗΠΑ: αργή προσγείωση, αλλά με ισχυρό μοτέρ

💡 Το AI-rally του Nasdaq συνέχισε, αλλά με σημάδια κόπωσης.

💰 Οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν ψηλά, κρατώντας το P/E των “Magnificent 7” σε ετοιμότητα.

🦅 Το δολάριο ισχυρό, αλλά όχι ανίκητο — σε ευρώ οι αποδόσεις της Wall Street ψαλιδίζονται στο +1,5%.

⚖️ Σχετική αποτίμηση (valuation gap)

Η διαφορά αποτίμησης παραμένει χαώδης. Αν η ΕΚΤ μειώσει 3 φορές ακόμα τα επιτόκια το 2025, το ευρωπαϊκό P/E μπορεί να επανέλθει κοντά στο 15x, κάτι που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 15–20% σε σχέση με τις ΗΠΑ.

🧭 Black Box συμπέρασμα

👉 Οι αγορές των ΗΠΑ έχουν ήδη προεξοφλήσει το καλύτερο σενάριο.

👉 Η Ευρώπη έχει θεμελιώδης περιθώρια και πιο ήπια μακροοικονομικά ρίσκα.

👉 Το κρίσιμο ερώτημα: θα παραμείνει η τεχνητή νοημοσύνη μονοπώλιο των ΗΠΑ ή θα περάσει στην Ευρώπη;



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Value is back – Ευρώπη 2025.

Εστίασε σε μετοχές με χαμηλό P/E και υψηλή μερισματική απόδοση — η απόδοση μετράει περισσότερο από το story.

📌 Γαλλία & Γερμανία οι «μηχανές» του trade.

🇫🇷 LVMH, Hermès, Schneider Electric για ποιοτική σταθερότητα.

🇩🇪 Siemens, BASF, Allianz για κυκλική αναθέρμανση.

📌 Περιφέρεια με καύσιμο RRF.

🇬🇷 ΔΕΗ, METLEN, ADMIE και 🇮🇹 Enel, Italgas — ωφελημένοι από έργα ενέργειας και υποδομών.

📌 Rotation από growth σε value.

Οι ΗΠΑ μπήκαν σε φάση “AI-fatigue”. Η Ευρώπη έχει lag που μεταφράζεται σε ευκαιρία.

📌 Νόμισμα = απόδοση.

Αν το ευρώ κινηθεί προς 1,05–1,07, τα ευρωπαϊκά assets γίνονται ελκυστικά και σε δολαριακούς όρους.

🎰🎰 Allwyn + ΟΠΑΠ: Η γέννηση ενός παγκόσμιου gaming colossus

Η συγχώνευση Allwyn–ΟΠΑΠ δεν είναι απλώς ένα εταιρικό γεγονός· είναι ένα στρατηγικό turning point για την ελληνική αγορά. Ένας συνδυασμός κλίμακας, ροών και πειθαρχίας, που φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.

🧩 Τι αλλάζει

Δημιουργείται η 2η μεγαλύτερη εισηγμένη λοταρία & gaming εταιρεία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση ~€16 δισ.

Έδρα στην Ελλάδα, με στόχο διπλή εισαγωγή (Λονδίνο ή Νέα Υόρκη).

ΟΠΑΠ + Allwyn = συνένωση ώριμων ηγετών, προβλεψιμότητα κερδών + αύξηση μερισμάτων + παγκόσμια πρόσβαση.

💶 Για τους μετόχους

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα κατέχουν 21,5% της νέας οντότητας.

Εγγυημένο ετήσιο μέρισμα €1/μετοχή από 2026 + πιθανές ειδικές διανομές ή επαναγορές.

Συνδυασμός yield + growth, σπάνιος σε ώριμες ευρωπαϊκές μετοχές.

Στόχος τιμής: €22–23 (σε συνέχεια της διάσπασης των €19,00).



⚙️ Οι συνέργειες

Ενοποιημένη τεχνολογική πλατφόρμα & AI για διαχείριση ροών.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων με διεθνή best practices.

Διψήφια βελτίωση περιθωρίων EBITDA προβλέπεται από το 2026.

Μείωση κόστους μέσω εσωτερικής ανάπτυξης περιεχομένου και κεντρικού procurement.

👥 Για εργαζομένους & πράκτορες

Καμία αλλαγή σε συμβάσεις ή δικαιώματα.

Νέα επενδυτικά προγράμματα ψηφιοποίησης, “Κατάστημα του Μέλλοντος”.

Διατήρηση της τοπικής διοίκησης για Ελλάδα–Κύπρο.

Ενίσχυση δράσεων ΕΚΕ σε Υγεία, Αθλητισμό, Κοινωνία.

🌍 Rebranding & προοπτική

Από Ιανουάριο 2026, ο ΟΠΑΠ γίνεται Allwyn Greece — όχι απώλεια ταυτότητας, αλλά εξέλιξη:

«από το ελληνικό μονοπώλιο στην παγκόσμια πλατφόρμα».

Στόχος: να καταστεί η Ελλάδα hub gaming & τεχνολογίας για την περιοχή.

📊 Τεχνική εικόνα

Η μετοχή κινείται σε υψηλά 16 ετών, με RSI > 65 και MACD σε επιβεβαιωμένο σήμα αγοράς.

Pivot 19 € → διάσπαση → στόχος 22 €.

Βραχυπρόθεσμη στήριξη : 18,40 €.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Διακράτηση – είσοδος σε διευρυμένο όμιλο με σταθερές ροές και παγκόσμιο brand.

📌 Το rebranding = signal re-rating για το ΧΑΑ: πιθανή προσέλκυση θεσμικών funds.

📌 Παρακολούθηση προόδου διπλής εισαγωγής (Λονδίνο/Νέα Υόρκη) ως game-changer για την αποτίμηση.

🏦 🏦 🏦 Piraeus Bank:Νέα φάση ανάπτυξης και μερισματικής σταθερότητας

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, υπό τον Χρήστο Μεγάλου, παρουσίασε την Παρασκευή σε αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές τα αποτελέσματα εξαμήνου και το νέο αναθεωρημένο πλάνο ανάπτυξης έως το 2025.

🔹 Κύρια σημεία παρουσίασης:

Ιστορικό ρεκόρ καθαρής πιστωτικής επέκτασης:

👉 Νέα δάνεια €6,3 δισ. στο α’ εξάμηνο — η καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου στην ιστορία της Τράπεζας.

👉 Η καθαρή πιστωτική επέκταση ξεπέρασε τα €2,2 δισ., με αναθεώρηση του στόχου για το 2025 σε >€3 δισ. (από €2,5 δισ.).

👉 Θετική πιστωτική επέκταση στο retail για πρώτη φορά από το 2010 — νέα δάνεια προς ιδιώτες +€70 εκατ. το β’ τρίμηνο.

👉Συνολικά δάνεια €36 δισ., +15% ετήσια αύξηση, επιτυγχάνοντας ήδη τον αρχικό στόχο του 2025.

👉 Ο νέος στόχος: >€36,5 δισ. έως το τέλος του έτους.

💰 Κερδοφορία & Απόδοση στους Μετόχους:

Προμήθειες: 24% των καθαρών εσόδων — υψηλότερο ποσοστό στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Μερισματική πολιτική:

💵 Ενδιάμεση διανομή €100 εκατ. μέσω επαναγοράς μετοχών, επιπλέον του μερίσματος €400 εκατ. (Ιούνιος).

👉 Συνολική απόδοση ~6% για τους μετόχους το 2025.

🏦 Στρατηγική διαφοροποίηση – Απόκτηση Εθνικής Ασφαλιστικής:

Η εξαγορά θεωρείται game changer:

Ενίσχυση EPS κατά ~5% και ROTE κατά ~1%.

Ενοποίηση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (bancassurance) σε επίπεδα διεθνούς ανταγωνισμού.

Ενίσχυση προμηθειών και διατήρηση λειτουργικής αποδοτικότητας.

Νέα μη τραπεζικά έσοδα και διεύρυνση πελατειακής βάσης.

🧭 Συμπέρασμα Black Box:

👉 Η Πειραιώς περνά στη φάση “quality growth”, όπου η κερδοφορία δεν εξαρτάται πλέον μόνο από επιτοκιακά spreads, αλλά από πολυδιάστατες ροές εσόδων (δάνεια, προμήθειες, ασφάλειες).

👉 Η κεφαλαιακή ενίσχυση επιτρέπει σταθερή διανομή μερισμάτων και επαναγοράς, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των θεσμικών.

👉 Η Εθνική Ασφαλιστική προσθέτει έναν «μηχανισμό μόχλευσης» που ανεβάζει την Πειραιώς επίπεδο — σε καθετοποιημένο χρηματοοικονομικό όμιλο.

👉Ο δείκτης ROTE πλέον προσεγγίζει τα 15%, επιβεβαιώνοντας ότι η Πειραιώς βρίσκεται σε οικονομική ωριμότητα για πρώτη φορά μετά την κρίση.

📈 Επόμενο τεχνικό σημείο ενδιαφέροντος:

Η αγορά περιμένει το Q3 report (Νοέμβριος) για να επιβεβαιώσει τη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης στα δάνεια και την επίδραση της εξαγοράς στα λειτουργικά έσοδα.

➡️ Συμβουλή Black Box:

📌 Το story της Πειραιώς πλέον δεν είναι «αναδιάρθρωση» — είναι επιθετική ανάπτυξη με μερισματική πειθαρχία.

🏦 🏦 🏦 Eurobank & Eurolife: Η επιστροφή του τραπεζοασφαλιστικού μοντέλου

Η κίνηση της Eurobank (ΕΥΡΩΒ) να επαναγοράσει το 80% της Eurolife Life από τη Fairfax έναντι €813 εκατ. αποτελεί τομή στρατηγικής ωριμότητας και σύμβολο μετάβασης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα.

🧩 Τι σημαίνει η συναλλαγή

✅ Πλήρης επαναφορά της Eurobank στον χώρο των ασφαλειών ζωής.

✅ Καθαρό κόστος €754 εκατ., μετά τα €59 εκατ. που θα εισπράξει από τη συμμετοχή της Fairfax στην κυπριακή θυγατρική.

✅ Διατήρηση 20% συμμετοχής στις γενικές ασφάλειες.

✅ Εδραίωση του ομίλου ως τραπεζοασφαλιστικού πυλώνα με δραστηριότητες σε Ελλάδα, Κύπρο και ΝΑ Ευρώπη.

💡 Γιατί είναι στρατηγικά κρίσιμη

Κατά τη δεκαετία της κρίσης, οι ελληνικές τράπεζες αναγκάστηκαν να αποεπενδύσουν από ασφαλιστικές δραστηριότητες λόγω των όρων κρατικών ενισχύσεων.

Η σημερινή επαναγορά σηματοδοτεί:

Την επιστροφή σε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα,

Την αναβάθμιση του επιχειρηματικού προφίλ της τράπεζας,

Και τη σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, KBC).

💰 Το ευρύτερο μήνυμα

Η Fairfax —παραδοσιακά προσανατολισμένη στις γενικές ασφάλειες (P&C)— αποχωρεί ορθολογικά από μια δραστηριότητα εκτός του βασικού της πυρήνα, ενώ παραμένει παρούσα στην Ελλάδα μέσω του 20% και ενισχύει το αποτύπωμά της στην Κύπρο (ERB Ασφαλιστική).

Η Eurobank, αντίθετα, ενσωματώνει πλήρως τον κύκλο αποταμίευσης-επένδυσης-ασφάλισης, μεταβαίνοντας από τράπεζα σε ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό όμιλο.

📊 Μακροοικονομική ανάγνωση

Η συναλλαγή δεν αφορά μόνο τη Eurobank. Είναι σήμα εμπιστοσύνης:

στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας,

στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος,

και στην ικανότητα των τραπεζών να επενδύουν οργανικά χωρίς κρατική στήριξη.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η Eurobank ανεβάζει κατηγορία: λειτουργεί πλέον ως ευέλικτος, κεφαλαιακά ισχυρός όμιλος με υψηλή αποδοτικότητα και σταθερή αξία.

📌 Η επιστροφή στις ασφαλιστικές δραστηριότητες ανοίγει δρόμο για νέα συνδυαστικά προϊόντα και αύξηση εσόδων από προμήθειες.

📌 Η Fairfax παραμένει σταθερός σύμμαχος και όχι ανταγωνιστής — στοιχείο που ενισχύει τη μετοχική ισορροπία και τη στρατηγική συνέχεια.

📌 Κίνηση–ορόσημο για την ελληνική αγορά: η πρώτη «αντίστροφη πώληση» μετά την κρίση δείχνει πως οι ελληνικές τράπεζες ξαναπαίρνουν στα χέρια τους το μέλλον τους.

💎 💎 ΙΝΤΕΚ: Ελληνικό επενδυτικό “πολυεργαλείο” σε νέα φάση ανάπτυξης

Η IDEAL Holdings (ΙΝΤΕΚ) συνεχίζει να αποδεικνύει πως αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους και εξωστρεφείς ομίλους της ελληνικής αγοράς, συνδυάζοντας οργανική ανάπτυξη με στοχευμένες κινήσεις ενίσχυσης κεφαλαίων.

Η νέα συμμετοχή της Oak Hill Advisors (OHA), ύψους 41 εκατ. ευρώ, που αυξάνει το ποσοστό της στο 25%, ενισχύει τη ρευστότητα και κυρίως την εμπιστοσύνη διεθνών θεσμικών επενδυτών. Παράλληλα, η δυνατότητα για επιπλέον επενδύσεις έως 200 εκατ. ευρώ την επόμενη διετία εξασφαλίζει καύσιμα για επόμενες εξαγορές και ανάπτυξη.

📈 Αποτελέσματα εξαμήνου 2025:

Πωλήσεις: +17%

Λειτουργικά κέρδη (EBITDA): +49%

Κέρδη προ φόρων: +74%

Καθαρός δανεισμός: -36%, με δείκτη μόχλευσης μόλις 16%

Η εταιρεία επιτυγχάνει έτσι ισχυρή ανάπτυξη με χρηματοοικονομική πειθαρχία και κεφαλαιακή απόδοση 6,7%, ενώ προχώρησε και σε επιστροφή κεφαλαίου 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

🍃 Επιχειρηματικές κινήσεις:

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης, από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον ελληνικό κλάδο τροφίμων.

Τα πολυκαταστήματα attica αύξησαν τα έσοδά τους κατά 4% και τα κέρδη προ φόρων κατά 12%.

Ο κλάδος πληροφορικής ενίσχυσε την κερδοφορία του με άνοδο 25% στα EBITDA και περιθώριο 15% από 10%, δείχνοντας τη στροφή σε έργα υψηλής αξίας.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ΙΝΤΕΚ εξελίσσεται σε ελληνικό επενδυτικό όμιλο πολλαπλών δραστηριοτήτων με διεθνή προοπτική.

📌 Η συνεργασία με την OHA σηματοδοτεί ψήφο εμπιστοσύνης από ξένα κεφάλαια και άνοιγμα δρόμου για επέκταση.

📌 Η Μπάρμπα Στάθης προσθέτει σταθερές ροές και ανθεκτικότητα στο χαρτοφυλάκιο.

📌 Ο χαμηλός δανεισμός προσφέρει ευελιξία για νέες κινήσεις χωρίς πίεση στον ισολογισμό.

📌 Η ΙΝΤΕΚ μετατρέπεται σε πρότυπο ελληνικού επενδυτικού ομίλου που συνδυάζει τεχνολογία, τρόφιμα και λιανική με σύγχρονη διακυβέρνηση.

⚙️ Η ΙΝΤΕΚ δεν τρέχει απλώς γρήγορα — αλλάζει επίπεδο.

💧 📢🚨 Συναγερμός για τη Λειψυδρία στην Αττική

Το νερό γίνεται το νέο «πετρέλαιο» της Ελλάδας.

Η κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι σχέδιο «ασφαλείας νερού» για την Αττική, καθώς οι δεξαμενές Μόρνου και Υλίκης υποχωρούν σε ιστορικά χαμηλά και η ανομβρία δείχνει τα δόντια της. Το πρόβλημα δεν είναι μελλοντικό – είναι εδώ και τώρα.

🔍 Τα βασικά στοιχεία

Αποθέματα: Η ΕΥΔΑΠ προειδοποιεί ότι χωρίς επιπλέον βροχές, η Αττική διαθέτει μόλις 2 χρόνια επάρκειας.

Λίμνη Μόρνου: Έχει χάσει πάνω από το 50% της έκτασης από το 2022.

Κόστος λύσεων: Οι παρεμβάσεις πανελλαδικά εκτιμώνται στα €10 δισ., με χρηματοδότηση από ΠΔΕ, ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκά προγράμματα.

🏗️ Τα έργα που εξετάζονται

👉Σήραγγα Κρεμαστών – Μόρνου (30 χλμ.)

Μεταφορά νερού από τη λίμνη Κρεμαστών.

Εκτιμώμενο κόστος: €500+ εκατ.

Στρατηγικό έργο μακράς πνοής, αλλά με δύσκολη ωρίμανση.

👉Αφαλατώσεις στη Θίσβη & Βοιωτία

Προϋπολογισμός: €100 εκατ.

Εναλλακτική λύση για ενεργοβόρες περιοχές και βιομηχανική χρήση.

👉Μεταφορά νερού με πλοία

Έκτακτο σχέδιο ανάγκης – ακριβό και προσωρινό.

👉Νέες γεωτρήσεις & ανακύκλωση υδάτων

Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου για επαναχρησιμοποίηση νερού (π.χ. για άρδευση ή βιομηχανική χρήση).

⚖️ Πολιτικά και οικονομικά αγκάθια

Η ιδέα περιβαλλοντικού τέλους στους λογαριασμούς ύδρευσης επανέρχεται, προκαλώντας κοινωνική πίεση.

Το ΣτΕ έχει μπλοκάρει ιδιωτικοποιήσεις, οπότε η δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης καθυστερεί.

Οι δήμοι αντιδρούν σε ενιαία εποπτεία, επικαλούμενοι απώλεια ελέγχου.

🌍 Το στρατηγικό διακύβευμα

Η κρίση δεν αφορά μόνο την Αττική· είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Η Ελλάδα κινείται πλέον προς ένα νέο "Green Deal Νερού", με επίκεντρο:

👉Ανθεκτικότητα υποδομών,

👉Τεχνολογίες εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης,

👉Ψηφιακή παρακολούθηση υδάτινων πόρων (IoT sensors).

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το νερό είναι ο επόμενος κρίσιμος πόρος της δεκαετίας — παρακολουθήστε τις εταιρείες υποδομών, αντλιών, σωληνώσεων, αφαλάτωσης (π.χ. ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Μυτιληναίος, Mevaco, Alumil).

📌 Ενδέχεται να δημιουργηθούν νέα “Green Infrastructure Funds” με εστίαση σε έργα νερού.

📌 Ο ενεργειακός πόλεμος του 2022 ίσως ήταν μόνο η πρόβα για τον υδρολογικό πόλεμο της δεκαετίας.

📌 Τα μεγαλύτερα αποθέματα νερού στη χώρα τα διαχειρίζεται η ΔΕΗ

🛫 🛫✈️ ΔΑΑ: Ο Πύργος Ελέγχου της Ελληνικής Ανάπτυξης

Η εκτόξευση του ελληνικού τουρισμού βρίσκει τον φυσικό της «πρωταγωνιστή» στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), πλέον υπό την ομπρέλα ισχυρών θεσμικών και με ορίζοντα εισαγωγής στο ΧΑΑ το 2026, λειτουργεί ως καθρέφτης της μεταμόρφωσης της ελληνικής οικονομίας από περιφερειακή σε hub οικονομία.

📊 Κύρια Στοιχεία 9μήνου 2025:

✈️ 26,19 εκατ. επιβάτες (+6,7%) συνολικά

🌍 18,7 εκατ. διεθνείς (+8,5%)

🇬🇷 7,49 εκατ. εσωτερικό (+2,2%)

📅 Ισχυρός Σεπτέμβριος → σημάδι επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου

💼 Τι σημαίνει στρατηγικά:

Ο ΔΑΑ δεν είναι απλώς αεροδρόμιο. Είναι πλατφόρμα logistics, επενδυτικό asset και τουριστικό barometer. Η Αθήνα έχει πια αναβαθμιστεί σε ετήσιο city-break προορισμό, προσελκύοντας επενδύσεις σε ξενοδοχεία, συνέδρια, real estate και MICE τουρισμό (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).

🛫 Αεροπορικές κινήσεις:

Aegean Airlines: νέα δρομολόγια προς Λούξορ, Σαρμ Ελ Σέιχ, και από το 2026 Νέο Δελχί – Βομβάη με συνεργασία IndiGo.

Sky Express: δυναμική επέκταση σε Βερολίνο, Λισαβόνα, Τελ Αβίβ (7 εβδομαδιαίες πτήσεις).

Transavia, Wizz Air, Ryanair ενισχύουν συνδέσεις με Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, καθιστώντας την Αθήνα περιφερειακό κόμβο μεταφορών.

📈 Outlook 2025:

🔹 Πρόβλεψη 33,8 εκατ. επιβατών (ιστορικό ρεκόρ)

🔹 Νέες υποδομές logistics & cargo

🔹 Προετοιμασία για IPO 2026, με αποτίμηση που εκτιμάται >€7,5 δισ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο ΔΑΑ είναι μικρογραφία του “Greek turnaround story” – συνδυάζει τουρισμό, real estate, και μεταφορές.

📌 Ο κίνδυνος: κορεσμός υποδομών και ενεργειακό κόστος λειτουργίας, αλλά και πιθανή επιβράδυνση της ζήτησης από την Ευρώπη αν επιδεινωθεί το μακροοικονομικό περιβάλλον.

💎💎 ΟΝΥΞ: Από τη Ν. Φώκαια στη Ρυθμιζόμενη Αγορά – Η νέα φάση ωρίμανσης

Η μεταγραφή της ΟΝΥΞ (πρώην Med) στη Ρυθμιζόμενη Αγορά σηματοδοτεί το πέρασμα σε ανώτερο επίπεδο διαφάνειας και αξιοπιστίας. Πρόκειται για κίνηση που ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και προετοιμάζει το έδαφος για σταθερή ανάπτυξη.

Το επενδυτικό αφήγημα αποκτά πλέον πραγματικό βάθος:

🌿 Εξασφάλιση ενιαίας έκτασης περίπου 30 στρεμμάτων στη Νέα Φώκαια και αίτηση στρατηγικού χαρακτηρισμού για Αγροτουριστικό Χωριό στη Σάνη.

🏗️ Αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων, με κλείσιμο ζημιογόνων σημείων και παύση λειτουργίας θυγατρικής στη Ρώμη.

⚡ Ανάπτυξη σε ενεργειακά και γεωθερμικά έργα, που μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός αποδοτικότητας.

💼 Αυστηρή εταιρική διακυβέρνηση και συγκράτηση δαπανών, που δημιουργούν τις βάσεις για καλύτερη απόδοση των κεφαλαίων.

📊 Οικονομική εικόνα (μεταβατικό εξάμηνο):

Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): -1,07 εκατ. ευρώ (πτώση 87,5%)

Καθαρά αποτελέσματα: -47,3%

Πωλήσεις: -20,3%

Χρηματοοικονομικά έξοδα: -8,3%

Καθαρός δανεισμός: οριακή αύξηση (+5,8%), με ισχυρή κεφαλαιακή βάση (ίδια κεφάλαια ~76% του παθητικού)

Η διοίκηση προχωρά με πειθαρχία, διατηρώντας ρευστότητα, έλεγχο κόστους και συγκρατημένη μόχλευση. Στόχος: να περάσει η εταιρεία τη μεταβατική φάση και να δει ανάκαμψη κερδοφορίας στο δεύτερο εξάμηνο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μετάβαση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά λειτουργεί ως καταλύτης αξιοπιστίας.

📌 Το αγροτουριστικό έργο στη Σάνη είναι πυλώνας νέας ταυτότητας.

📌 Οι ενεργειακές δραστηριότητες δίνουν αντιστάθμισμα στα κυκλικά έσοδα.

📌 Το 2025–26 θα είναι περίοδος εξυγίανσης και θεμελίωσης αξίας.

📌 Η αξία της νέας επένδυσης σε μερικά χρόνια θα ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες εκατ.

🏗️💼 ΕΚΤΕΡ +7%: Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα περισσότερο

Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα περισσότερο σε σχέση με αυτά που γράφτηκαν στην Ιη και στις 10 Οκτώβρη όταν η μετοχή βρισκόταν 20-30% χαμηλότερα.

«ΕΚΤΕΡ +7%: Από το «μεσαίο ράφι» στη μεγάλη κατηγορία

Η αίτηση για πτυχίο 7ης τάξης δεν είναι απλώς τυπική – είναι δήλωση δυνατοτήτων και φιλοδοξίας. Η ΕΚΤΕΡ περνά σε επίπεδο έργων με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και απόδοση, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική της ωρίμασε.

📈 Α’ εξάμηνο 2025:

Κύκλος εργασιών: +21,5% ετήσια αύξηση

Μικτά κέρδη: +72,5%, περιθώριο 17,2% από 12,1%

EBITDA: +157%, με περιθώριο σχεδόν 20%

Διοικητικά έξοδα: -18,2% χάρη σε ψηφιοποίηση & πειθαρχία κόστους

💰 Καθαρός ισολογισμός:

Αρνητικός καθαρός δανεισμός (διαθέσιμα > δανεισμός), ισχυρό working capital, βελτίωση ρευστότητας με -20,2% στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

🏗️ Pipeline:

Συγχώνευση με ΙΦΙΚΛΗΣ για απλοποίηση και συνέργειες

Νέα έργα σε υγεία, τουρισμό, real estate, έρευνα

Ανεκτέλεστο: +17,9% στο γ’ τρίμηνο – σταθερή φόρα για 2026–2027

ΣΔΙΤ Αστυνομικών Μεγάρων: έτοιμο για υπογραφή

⚙️ Στρατηγική “margin-first”: Ποιότητα αντί ποσότητας — στόχος η διατήρηση περιθωρίων καθώς ο όγκος έργων αυξάνεται.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Εταιρεία που περνά σε άλλη “λίγκα”, με καθαρό ισολογισμό και υψηλό EBITDA margin.

📌 Το στοίχημα πλέον: πειθαρχία κεφαλαίου και συντήρηση κερδοφορίας στη φάση επέκτασης.

α)Βλέπε: 🏗️💼 ΕΚΤΕΡ: Από το «μεσαίο ράφι» στη μεγάλη κατηγορία

β)ΕΚΤΕΡ: Υπερδιπλασιασμός EBITDA και νέα έργα στον ορίζοντα

💻🎨Adobe(ADBE): Τα κέρδη ανεβαίνουν η μετοχή πέφτει

Η Adobe είναι από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες λογισμικού παγκοσμίως, με κυριαρχία σε ψηφιακή δημιουργία, έγγραφα και εμπειρία πελάτη. Με τα Creative, Document και Experience Cloud, έχει δημιουργήσει ένα σχεδόν αναντικατάστατο οικοσύστημα.

Παρά τη σταθερή αύξηση κερδών και ισχυρά περιθώρια (περίπου 27%), η μετοχή διορθώνει λόγω πτώσης των αποτιμήσεων και αλλαγής επενδυτικού κλίματος. Η αγορά δεν πληρώνει πλέον “τιμές ανάπτυξης” για μια ώριμη εταιρεία με σταθερές ροές..

⚙️ Κύριοι λόγοι αποσύνδεσης

👉Η αγορά προεξοφλεί πως η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα καταστήσει μη ανταγωνιστικές αρκετές από τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία

👉Υψηλά επιτόκια (2022–2024): μειώνουν την αξία των μελλοντικών κερδών.

👉Ωρίμανση αγοράς: η Adobe έχει φτάσει σχεδόν όλους τους επαγγελματίες δημιουργούς· η ανάπτυξη επιβραδύνεται.

👉Ανταγωνισμός από φθηνότερα εργαλεία (Canva, Figma, εφαρμογές AI): περιορίζει τα περιθώρια.

👉Ακύρωση εξαγοράς Figma: στέρησε νέο πεδίο ανάπτυξης.

👉Μετατόπιση επενδυτικού ενδιαφέροντος προς “καθαρές” εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης: όπως NVIDIA και Palantir.

📊 Συνοψίζοντας

🔹 Τα κέρδη αυξάνονται, αλλά ο δείκτης P/E πέφτει.

🔹 Η Adobe περνά από φάση ανάπτυξης σε φάση σταθερής κερδοφορίας.

🔹 Η αγορά βλέπει πια σταθερότητα, όχι εκρηκτική άνοδο.

📌 Παραμένει όμως εταιρεία-αναφορά, με ισχυρό brand και οικονομική αντοχή· μια “ήσυχη δύναμη” της τεχνολογίας που δύσκολα εκτοπίζεται.

🐂 🐂 🐂 Wall Street: 3 Χρόνια Bull Market, αλλά… ως πότε;

Το bull market της Wall Street έκλεισε τρία χρόνια ζωής την Κυριακή. Ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου 2022, και από τότε ο S&P 500 έχει εκτιναχθεί +83%, προσθέτοντας $28 τρισ. στην κεφαλαιοποίηση. Πριν από το sell-off της Παρασκευής (λόγω των απειλών Τραμπ για 100% δασμούς στην Κίνα), η άνοδος έφθανε στο +88%.

📈 Η επίδοση αυτή είναι διπλάσια του μέσου όρου για τρίτη χρονιά bull market, σύμφωνα με τη CFRA Research. Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 7 στα 13 bull markets συνέχισαν και τέταρτη χρονιά με μέσο συνολικό κέρδος 88% — ποσοστό που το σημερινό bull ήδη έχει «γράψει» σε μόλις τρία έτη.

💰 Το Ρ/Ε του S&P 500 με βάση τα πραγματοποιημένα κέρδη είναι στο 25, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για bull market στην τρίτη χρονιά του. Αυτό εγείρει το κλασικό ερώτημα:

➡️ μήπως η Wall Street έχει τρέξει πολύ μακριά, πολύ γρήγορα;

📊 Η άνοδος είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη:

Nvidia: +1.500 % (!)

Meta: +450 %

Οι υπόλοιπες μετοχές έχουν μείνει πίσω, δημιουργώντας ανισορροπία που θυμίζει τις φάσεις πριν από τεχνικές διορθώσεις.

🧩 Παρά ταύτα, λίγοι αναλυτές βλέπουν άμεσο bear market (πτώση άνω του 20%). Το σενάριο που κυριαρχεί είναι πως η Fed θα δράσει αν οι αγορές «σπάσουν» — η γνωστή Fed put.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Μην αγνοείς τη συγκέντρωση κινδύνου. Τα bull που βασίζονται σε λίγες μετοχές έχουν συνήθως βραχεία ανάσα.

📌 Ρ/Ε 25 = πορτοκαλί προειδοποίηση. Αν τα κέρδη δεν ακολουθήσουν, η διόρθωση θα είναι θέμα χρόνου.

📌 Μάτι στη Fed: Μια στροφή πριν τις εκλογές 2026 θα μπορούσε να κρατήσει το ράλι ζωντανό.

📌 Κλείδωσε μέρος των κερδών. Οι πιο έμπειροι ταύροι ξέρουν πότε να ξεφορτώνουν λίγο πριν αρχίσουν τα χειροκροτήματα.

💶 💶 🔥 Αγώνας δρόμου RRF & ΥΠΕΝ: Τα 3,9 δισ. που καίνε

Η κλεψύδρα του Ταμείου Ανάκαμψης αδειάζει επικίνδυνα: μέχρι τον Αύγουστο του 2026 πρέπει να έχει απορροφηθεί κάθε ευρώ. Για το ΥΠΕΝ αυτό σημαίνει ότι μέσα στους επόμενους δέκα μήνες πρέπει να κλειδώσουν έργα αξίας 3,9 δισ. ευρώ – πάνω από το 40% του συνολικού ενεργειακού κονδυλίου.



🏠 Εξοικονομώ 2025 – 55.400 κατοικίες, ο ακρογωνιαίος λίθος του προγράμματος εξοικονόμησης.

🌋 CO₂ Prinos – το πρώτο ελληνικό έργο δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα με ευρωπαϊκή σημασία.

⚡ Αμφιλοχία – έργο αντλησιοταμίευσης 680 MW, κρίσιμο για την εξισορρόπηση του δικτύου.

🧪 Motor Oil Hydrogen – παραγωγή πράσινου υδρογόνου, ενταγμένη στη λογική του «Vertical Corridor».

🚧 Προβλήματα και ανασχεδιασμοί:

Μειώσεις προϋπολογισμών σε προγράμματα με καθυστερήσεις όπως το Εξοικονομώ – Επιχειρώ και οι διαγωνισμοί αποθήκευσης ενέργειας. Κίνδυνος απένταξης για το πρόγραμμα Απόλλων (100 εκατ. ευρώ) λόγω χαμηλής ωριμότητας και τεχνικών καθυστερήσεων, με πιθανή ανακατεύθυνση πόρων σε νέο διαγωνισμό ΑΠΕ με μπαταρίες.

🕰️ Ρυθμιστικό ρολόι:

Μέχρι το τέλος του 2025 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι νομοθετικές παρεμβάσεις , οι άδειες και οι διαγωνισμοί , αλλιώς κινδυνεύει ακόμη και η επιδότηση των 150 εκατ. ευρώ.

🎯 Το στοίχημα:

Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ευελιξία και την ταχύτητα του ΥΠΕΝ να σώζει έργα και να ανακατευθύνει πόρους χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Αλλιώς, οι απώλειες δεν θα είναι μόνο λογιστικές αλλά και στρατηγικές, ειδικά για έργα όπως CCS Olympus, Prinos και το πράσινο υδρογόνο που μπορούν να αλλάξουν το ελληνικό ενεργειακό DNA.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθησε τις ανακοινώσεις RRF-ΥΠΕΝ τέλη Οκτωβρίου – αναμένονται νέες αναθεωρήσεις έργων.

📌 Οι εταιρείες με ώριμα ενεργειακά assets (Metlen, Terna Energy, PPC, Motor Oil) πιθανότατα θα απορροφήσουν κονδύλια που μένουν “ορφανά”.

📌 H στροφή του RRF προς αποθήκευση και CCS είναι το νέο όριο επιβίωσης για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας

⚡⚡⚡GSI – Great Sea Interconnection: Κρίσιμη εβδομάδα για το ενεργειακό “καλώδιο” Ελλάδας – Κύπρου

Η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη για την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μετατίθεται για την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή των Υπουργών Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου (Κύπρος) και Γιώργου Παπαναστασίου (Ελλάδα), καθώς και του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν.

🔹 Στόχος: Να αποσαφηνιστούν οι τεχνικές και χρηματοδοτικές εκκρεμότητες του μεγάλου έργου GSI (Great Sea Interconnection), που εντάσσεται στα Projects of Common Interest (PCI) της ΕΕ και συνδέει ενεργειακά Ελλάδα – Κύπρο – Ισραήλ.

🔹 Τι προηγήθηκε:

Η Κύπρος δημοσίευσε στο ΦΕΚ τις αποφάσεις για τη μεταβίβαση κυριότητας και διαχείρισης του έργου, κάνοντας ένα σημαντικό θεσμικό βήμα. Ωστόσο, η πρόοδος σκιάζεται από χρηματοδοτικές εκκρεμότητες.

🔹 Το “καυτό” ζήτημα:

Η πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ (από συνολικά 125 εκατ. € για την περίοδο 2025-2029) δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, παρότι έχει λάβει το “ok” από τη ΡΑΕΚ. Η καθυστέρηση αυτή μπλοκάρει προσωρινά τη ροή κεφαλαίων και ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα του έργου.

🔹 Παράλληλη κινητικότητα:

Πριν την τηλεδιάσκεψη, θα προηγηθεί συνάντηση των Ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου με τον ΑΔΜΗΕ, για τεχνική εναρμόνιση και επικαιροποίηση κόστους – ένα από τα πιο “βαριά” κεφάλαια του GSI.

🔹 Πολιτικό παρασκήνιο:

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης αναμένεται να συζητήσουν ανεπίσημα το έργο στο περιθώριο της τελετής για τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ. Το “καλώδιο” ενδέχεται να επανέλθει στην ατζέντα, καθώς το GSI αποτελεί κομβικό κρίκο στη στρατηγική ενεργειακής διασύνδεσης της Ανατολικής Μεσογείου με την ΕΕ.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το GSI είναι περισσότερο από ενεργειακό έργο — είναι γεωπολιτικό εργαλείο επιρροής.

📌 Η ΕΕ επιθυμεί σαφή δέσμευση της Κύπρου, καθώς χωρίς χρηματοδοτική σταθερότητα, το έργο δεν μπορεί να κλείσει το επενδυτικό κενό.

📌 Για την Ελλάδα, η ολοκλήρωση του GSI ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή επιρροή, καθιστώντας τη χώρα κόμβο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

🛢️ 🌡️🔥 Πετρέλαιο Θέρμανσης 2025: Φθηνότερη εκκίνηση – Αισιοδοξία στην αγορά

Με θετικό πρόσημο μπαίνει ο φετινός χειμώνας, καθώς το πετρέλαιο θέρμανσης κάνει πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου με τιμή λίγο πάνω από 1,10 €/λίτρο, χαμηλότερα από τα 1,19 €/λίτρο της περσινής σεζόν. Μια μικρή αλλά ουσιαστική μείωση που προσφέρει ανάσα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

➡️ Αιτίες αποκλιμάκωσης:

• Σταθεροποίηση των διεθνών τιμών πετρελαίου

• Περιορισμός των περιθωρίων κέρδους στη διανομή

• Μειωμένη ζήτηση λόγω ήπιου καιρού

Οι πρώτες παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ωστόσο αρκετοί καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής έως ότου ανακοινωθεί το επίδομα θέρμανσης από το Υπουργείο Οικονομικών τις επόμενες ημέρες.

💨 Φυσικό αέριο & ρεύμα

• Το φυσικό αέριο εκτιμάται πως θα κινηθεί στα 0,07 €/kWh (από 0,08 € φέτος) χάρη στην αυξημένη προσφορά LNG και τη χαμηλότερη βιομηχανική ζήτηση.

• Το ηλεκτρικό ρεύμα για το 2025 υπολογίζεται στα 0,129 €/kWh, μειωμένο κατά 13% σε ετήσια βάση.

⚠️ Κίνδυνοι & μεταβλητές:

Η θετική τάση μπορεί να ανατραπεί από:

– ακραία καιρικά φαινόμενα,

– νέα γεωπολιτική ένταση (Μ. Ανατολή, Ουκρανία),

– μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.

🌡️ Συνολικά, ο φετινός χειμώνας ξεκινά με πιο ήπιες ενεργειακές πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά — με μια δόση ρεαλιστικής αισιοδοξίας, εφόσον το διεθνές περιβάλλον παραμείνει σταθερό.

💡 Φθηνότερα καύσιμα, ήπια μετάβαση στον χειμώνα, αλλά πάντα με το βλέμμα στραμμένο στους… απρόβλεπτους παράγοντες.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.