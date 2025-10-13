Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή κρίσιμη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι, με επίκεντρο την πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία και τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times που μεταδίδει το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζει να υποδεχθεί τον Ουκρανό ομόλογό του στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, όπως επιβεβαιώνουν τρεις πηγές στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η συνάντηση έρχεται μετά από δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών το περασμένο Σαββατοκύριακο, στις οποίες συζητήθηκαν τόσο η προμήθεια πυραύλων Tomahawk όσο και στρατηγικές για την κατάπαυση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παράλληλα, ουκρανική αντιπροσωπεία ξεκινά μια εβδομάδα επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να προειδοποιήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι θα στείλει Tomahawk στην Ουκρανία σε περίπτωση που ο πόλεμος συνεχιστεί. «Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω “Άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Tomahawk”», ανέφερε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι του ζήτησε πυραύλους Tomahawk κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους το Σάββατο. «Οι Tomahawk αποτελούν νέο βήμα επίθεσης», τόνισε ο Τραμπ. «Θέλουν οι Ρώσοι να εκτοξευτούν Tomahawk προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω», πρόσθεσε ρητορικά.

Οι πύραυλοι Tomahawk διαθέτουν βεληνεκές περίπου 2.500 χιλιομέτρων, γεγονός που θα έθετε τη ρωσική πρωτεύουσα εντός εμβέλειας αν τους αποκτούσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον οποίο έχει δεσμευθεί να τερματίσει μέσα σε 24 ώρες από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αποτελεί τη δυσκολότερη ένοπλη σύρραξη που έχει επιχειρήσει να επιλύσει.