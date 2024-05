Η τσέπη του Mr. Jumbo βάρυνε, το αμερικανικό στοίχημα της Τιτάν, οι υψηλές πτήσεις στο Ελ. Βενιζέλος, ο «μεγάλος αδερφός» στα cars, το μυστικό της Στοκχόλμης και πού επενδύει το κορυφαίο fund

Σχεδόν 109 εκατ. ευρώ έβαλε στην τσέπη ο βασικός μέτοχος της Jumbo, Απόστολος Βακάκης. Πούλησε 4 εκατ. μετοχές με τιμή 27,20 ευρώ όταν πριν 3 χρόνια είχε πουλήσει μετοχές στα 14,7 ευρώ εισπράττοντας 77,17 εκατ. ευρώ. Το 2017 είχε πάλι πουλήσει μετοχές με παρόμοια τιμή με αυτήν του 2021. Αν προσθέσει κάποιος τα υψηλά μερίσματα που έχει εισπράξει μόνο τα τελευταία χρόνια, η απόδοσή του είναι εξαιρετική. Το discount που έδωσε επηρέασε την πορεία της μετοχής, αλλά και του Γενικού Δείκτη. Ωστόσο, το παρελθόν έχει δείξει πως το ενδιαφέρον για τη μετοχή είναι τέτοιο που όχι μόνο επανέρχεται, αλλά πάει και ακόμα πιο ψηλά.

Η ανακοίνωση της Τιτάν για είσοδο της θυγατρικής Titan America στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έτυχε θερμής υποδοχής και σε συνδυασμό με τα ανώτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα που δημοσίευσε για το πρώτο τρίμηνο, κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ.

Μία πρώτη ανάλυση της Optima Bank δείχνει πως σε όρους p/e και EV/EBITDA η Τιτάν παραμένει ελκυστική έναντι των ομοειδών του εξωτερικού, ενώ εκτιμά πως η εισαγωγή της θυγατρικής θα ξεκλειδώσει κρυμμένη αξία. Το μέσο p/e για το 2024 των αμερικανικών εταιρειών είναι στις 25,6 φορές, όταν της Τιτάν είναι 8,6 φορές, ενώ αν εξαιρεθούν οι αμερικανικές εταιρείες το p/e πέφτει στις 13 φορές (υψηλότερες οι αποτιμήσεις των αμερικανικών).

Η εισαγωγή αναμένεται το 2025 και θα έχει ενδιαφέρον τότε να δούμε πού θα βρίσκονται οι αποτιμήσεις και την τιμή εισαγωγής της Titan USA. Η διοίκηση είπε πως θα διαθέσει ποσοστό 15-25% και η διαδικασία κατάθεσης φακέλου θα ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι με στόχο να εισαχθεί η μετοχή αρχές του 2025 στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Συνεχίζεται η εξαιρετική πορεία του τουρισμού και επιβεβαιώνεται η εκτίμηση που είχαμε δώσει ότι η τρέχουσα χρονιά θα είναι άλλη μία χρονιά-ρεκόρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Αεροδρόμιο Αθηνών η συνολική κίνηση τον Απρίλιο ενισχύθηκε 16,3% με το μεγαλύτερο μέρος της ώθησης να έρχεται από το εξωτερικό. Η εσωτερική κίνηση αυξήθηκε 4,1% και η εξωτερική 21,7%.

Από την αρχή του έτους έχουν περάσει 7,7 εκατ. επιβάτες από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας σημειώνοντας αύξηση 16,5% στο τετράμηνο. Η διαφορά είναι φανερή ακόμα και στους δρόμους της πρωτεύουσας και αυτή η βελτίωση θα φανεί και στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία της χώρας. Αεροδρόμια, αεροπορικές, ξενοδοχειακές, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και φυσικά εστίαση θα είναι μεταξύ των ωφελημένων.

Σε νέα υψηλά σχεδόν 10 ετών αναρριχήθηκε η μετοχή της Unibios η οποία ξεχωρίζει εδώ και μήνες μεταξύ των μικρών εταιρειών. Η πορεία της ανοδική τα τελευταία χρόνια και αρκεί κάποιος να θυμηθεί από πού ξεκίνησε η κίνηση κάπου το 2020. Τότε ήταν κάτω από τα 0,30 ευρώ και σήμερα κοιτάζει προς τα 1,50 ευρώ. Τα αποτελέσματα 2023 φαίνεται πως ικανοποίησαν τους επενδυτές καθώς ο τζίρος αυξήθηκε 15,4%, ένα ποσοστό αρκετά αυξημένο αν αναλογιστεί κάποιος ότι το 2022 είχε αύξηση πάνω από 30%. Τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 2 εκατ. ευρώ με τη διοίκηση να εστιάζει σε είσοδο σε νέες αγορές και γιατί όχι και εξαγορές. Η βελτίωση της κερδοφορίας επιτρέπει την αναχρηματοδότηση δανείων με καλύτερους όρους.

Στο «στόχαστρο» ενός νέου ψηφιακού συστήματος θα μπουν τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς να είναι ασφαλισμένα ή δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο.

Αυτό προβλέπει νομοσχέδιο του Yπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο ενσωματώνει τη νέα οδηγία της Ε.Ε. για την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων.

Το νέο, αυτό, ψηφιακό σύστημα προβλέπει τη διενέργεια αυτόματων διασταυρώσεων και πολλαπλών ελέγχων κάθε χρόνο (ενδεχομένως ανά 3 ή 4 μήνες σε πρώτη φάση ή και συχνότερα στη συνέχεια κάθε 1-2 μήνες) αντί για μία φορά στα 5 ή 10 χρόνια, όπως συνέβαινε πρακτικά μέχρι σήμερα.

Μέσω μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει τα ανασφάλιστα οχήματα και να επιβάλλει τα ανάλογα πρόστιμα. Η πλατφόρμα θα συλλέγει στοιχεία από το ηλεκτρονικό αρχείο της ΑΑΔΕ, το αρχείο κυκλοφορούντων οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των κλεμμένων οχημάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Παράλληλα, καθιερώνεται νέο σύστημα βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας με την εφαρμογή κλιμακωτού προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών, τουλάχιστον 500.000 οχήματα κυκλοφορούν σήμερα ανασφάλιστα στους δρόμους, ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός των οχημάτων που δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο.

Δύο νέοι πλειστηριασμοί ακινήτων που αφορούν επιχειρήσεις έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα μετά την ανάπαυλα των εορτών του Πάσχα.

Για την ερχόμενη Τετάρτη 15 Μαΐου έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός για μια πολυτελή βίλα στη Βάρη, η οποία ανήκει στον επιχειρηματία Γιώργο Τσαγκαράκη, του οποίου η εταιρεία Galerie Tsangarakis εξακολουθεί να διατηρεί δύο καταστήματα, ένα στο Κολωνάκι και ένα στην Κύπρο.

Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο 5.175 τετραγωνικών μέτρων και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί σε 4,7 εκατ. ευρώ.

Την Παρασκευή 17 Μαΐου, έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός ακινήτου της Κάβα Χάλαρη που ανήκει στην Halaris Bros SA, εμπορίας κρασιών και ποτών.

Το ακίνητο αποτελείται από οικόπεδο 8.075 τετραγωνικών μέτρων, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, επάνω στο οποίο υπάρχουν τέσσερα ισόγεια κτίσματα. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί σε 3,6 εκατ. ευρώ.

Ρεκόρ διετίας δημιούργησε η τιμή του χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου καταγράφοντας αύξηση 1,7%, στα 10.033,50 δολάρια ανά τόνο. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που είχε σημειώσει από τον Απρίλιο του 2022.

Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα η τιμή του χαλκού παρουσίαζε οριακές διακυμάνσεις στις αγορές και για τους traders δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο.

Η τάση αυτή φαίνεται να αλλάζει καθώς ο χαλκός μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποδέσμευση της παραγωγής ενέργειας από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την έξυπνη ηλεκτροδότηση και ο χαλκός είναι απαραίτητος γι’ αυτό λόγω των φυσικών ιδιοτήτων του, κυρίως της ηλεκτρικής αγωγιμότητάς του. Έτσι αποτελεί την κατεξοχήν πρώτη ύλη για την ενεργειακή μετάβαση.

Στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η εξόρυξη του χαλκού είναι ασύμφορη, τόσο λόγω του μεγέθους των κοιτασμάτων αλλά και του ότι απαιτούνται περί τα 15 έτη από την πρώτη γεώτρηση ως την παραγωγή.

Συνεπώς, η Ευρώπη εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τα κοιτάσματα στη Νότα Αμερική και το Κονγκό. Καθώς δε η ζήτηση θα αυξάνεται, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, σύμφωνα με σχετική ανάλυση της Bank of America.

Σε τρείς πυλώνες βασίζεται η επιτυχία του χρηματιστηρίου της Στοκχόλμης, το οποίο αποτελεί μια από τις βαθύτερες κεφαλαιαγορές στην Ευρώπη καταφέρνοντας να προσελκύσει εταιρείες μικρής και μεγάλης κεφαλαιοποίησης και να πρωταγωνιστεί στα IPOs.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την ενθάρρυνση των μικροεπενδυτών για τους οποίους από το 1984, η κυβέρνηση εισήγαγε το Allemansspar, ένα προϊόν που επιτρέπει στους απλούς Σουηδούς να επενδύουν στα χρηματιστήρια. Μέχρι το 1990 υπήρχαν ήδη 1,7 εκατ. τέτοιοι λογαριασμοί, βοηθώντας στην δημιουργία funds με επικέντρωση στην εγχώρια μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα σουηδικά συνταξιοδοτικά ταμεία, που θεωρούνται μεγάλοι επενδυτές και από αρκετό καιρό κατέχουν εγχώριες μετοχές. Τα τέσσερα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά προγράμματα (retirement schemes) της χώρας έχουν σε γενικές γραμμές διατηρήσει ή αυξήσει τη μακροχρόνια διακράτηση εγχώριων μετοχών τα τελευταία χρόνια.

Ο τρίτος πυλώνας είναι οι φοροαπαλλαγές. Από το 2012 το κράτος εισήγαγε τους επενδυτικούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς που λέγονται ISK και επιτρέπουν στους ιδιώτες να επενδύουν χωρίς να χρειάζεται να αναφέρουν τα χαρτοφυλάκιά τους ή να ανησυχούν για φόρο κεφαλαιακών κερδών ή μερισμάτων. Αντιθέτως, η συνολική αξία του λογαριασμού φορολογείται και το 2024 ο φόρος ήταν στο επίπεδο του περίπου 1%.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση των αποδόσεων στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης. Ο βασικός του δείκτης έχει καταγράψει κέρδη 85% την τελευταία δεκαετία, ενώ ο δείκτης Euro Stoxx 600 έχει σημειώσει άνοδο 49% και ο FTSE 100 του Λονδίνου μόλις 17%.

Η PIMCO, ο αμερικανικός κολοσσός διαχείρισης στον χώρο των ομολόγων, αυξάνει την έκθεσή του στα χρεόγραφα ανεπτυγμένων χωρών εκτός ΗΠΑ καθώς η επιμονή του πληθωρισμού περιπλέκει τη μετάβαση της Fed προς χαμηλότερα επιτόκια. Η PIMCO, με ενεργητικό υπό διαχείριση $1,9 τρισ. εκτιμά οτι η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες θα ενισχύσει τα ομόλογα σε αγορές όπως στην Αυστραλία, στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ευρωζώνη. Είναι όμως «underweight» σε ομόλογα ΗΠΑ, καθώς η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας μπορεί να συνεχίσει να συνοδεύεται από ανοδικές πληθωριστικές πιέσεις.

«Προσθέτουμε στις επενδυτικές θέσεις μας σε επιλεγμένες αγορές εκτός των ΗΠΑ όπου η χαλαρότερη νομισματική πολιτική φέτος πιθανότατα θα ευνοήσει τα ομόλογα», σημειώνει η PIMCO στην τελευταία έκθεσή της για την κατανομή των επενδύσεών της. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, που κινούνται αντίστροφα με τις τιμές, έχουν αυξηθεί φέτος καθώς η αναπτυξιακή δυναμική της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και ο πληθωρισμός έχουν διαψεύσει τις προβλέψεις της αγοράς οτι η Fed θα έκανε μεταστροφή σύντομα σε πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Ο Paul Marshall είναι ένας από τους πιο γνωστούς διαχειριστές χρημάτων στον κόσμο των hedge funds. Είναι επικεφαλής του hedge fund με το όνομα Marshall Wace, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και, σύμφωνα με τους Financial Times, διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 65,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Marshall κατέχει και τον τίτλο του Sir, ο οποίος του απονεμήθηκε το 2016 σε αναγνώριση των υπηρεσιών του στον τομέα της εκπαίδευσης και των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων.

Ο 64χρονος Άγγλος διαχειριστής είναι δραστήριος και στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αφού είναι συνιδιοκτήτης του τηλεοπτικού καναλιού GB News και ιδρυτής και ιδιοκτήτης του γνωστού ιστότοπου (website) Unherd. Τις τελευταίες εβδομάδες ακούγεται έντονα πως ο Marshall θα προσπαθήσει να αγοράσει την αγγλική εφημερίδα The Daily Telegraph και το περιοδικό The Spectator. Πέρα από όλα αυτά όμως, ο γνωστός και επιτυχημένος διαχειριστής ελέγχει και την εταιρεία με το όνομα Argentum Exploration Ltd.

Η Argentum δημιουργήθηκε το 2012 και ασχολείται με τον εντοπισμό και ανέλκυση ναυαγίων, μία δραστηριότητα με την οποία έχει ασχοληθεί αρκετά ο Marshall εδώ και πολλά χρόνια. Το 2017, η Argentum οργάνωσε την επιχείρηση ανέλκυσης μέρους του φορτίου του επιβατικού ατμόπλοιου SS Tilawa, το οποίο είχε βυθιστεί το 1942 από ένα ιαπωνικό υποβρύχιο στον Ινδικό Ωκεανό καθώς ταξίδευε από το Μουμπάι (Βομβάη) της Ινδίας στο Ντάρμπαν της Νοτίου Αφρικής και εντοπίστηκε στον βυθό το 2014.

Από τους πάνω από 900 επιβάτες και πλήρωμα, 281 πνίγηκαν. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν Ινδοί και, όπως διαβάσαμε στο Bloomberg, το ναυάγιο αυτό αποκαλείται συχνά «ο Τιτανικός της Ινδίας». Εκτός όμως από τους επιβάτες και το πλήρωμα, στο πλοίο βρίσκονταν και 2.364 ράβδοι ασημιού, τις οποίες είχε αγοράσει από την Ινδία το Νομισματοκοπείο της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης (το τότε όνομα της σημερινής Νοτίου Αφρικής).

Αυτό ήταν κυρίως το φορτίο που ανέσυρε η ομάδα της Argentum Exploration, κάτω από την διεύθυνση του Anthony Clake. Ο Clake είναι συνεργάτης του Marshall στην Marshall Wace αλλά είναι και ο πιο επιτυχημένος «κυνηγός ναυαγίων» της εποχής μας, σύμφωνα τουλάχιστον με το Bloomberg, αφού έχει οργανώσει τουλάχιστον 30 τέτοιες αποστολές.

Μετά την ανέλκυση των ράβδων, η Argentum (η οποία είχε κινηθεί εντελώς μυστικά μέχρι τότε) ενημέρωσε τις αγγλικές αρχές και μία υπηρεσία που ασχολείται αποκλειστικά με τέτοια θέματα. Η UK Receiver of Wreck εξέτασε την υπόθεση και αποφάνθηκε αμέσως πως νόμιμος ιδιοκτήτης του ασημιού είναι η Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής. Η κυβέρνηση της χώρας έγινε έξω φρενών όταν ενημερώθηκε, καθώς ο Clake είχε κρατήσει μυστική όλη την επιχείρηση, και αρνήθηκε να πληρώσει το παραμικρό για «εύρετρα» στην Argentum. Όπως ήταν λογικό, η υπόθεση κατέληξε στα αγγλικά δικαστήρια ύστερα από προσφυγή της Argentum.

Ύστερα από πολύχρονη διαμάχη, και αφού η υπόθεση κατέληξε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, τα πράγματα ξεκαθάρισαν πριν μερικές ημέρες. Όπως διαβάζουμε στους Financial Times σε προχθεσινό άρθρο τους, το δικαστήριο αποφάνθηκε πως οι ράβδοι ανήκουν όντως στην Νότιο Αφρική και επιπρόσθετα αποφάσισε – ομόφωνα – πως η κυβέρνηση της χώρας δεν έχει καμία υποχρέωση πληρωμής αμοιβής στην Argentum για τις «υπηρεσίες» ανέλκυσης του φορτίου.

Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να μπούμε στο, αρκετά εξειδικευμένο, σκεπτικό της απόφασης. Η ουσία είναι πως η Argentum, η Marshall και ο Clake μάλλον έμειναν «στα κρύα του λουτρού» και πιθανότατα ζημιωμένοι κατά μερικά εκατομμύρια δολάρια, αφού η επιχείρηση ανέλκυσης του φορτίου σίγουρα έχει κοστίσει πάρα πολύ, όπως και τα νομικά έξοδα. Εκτός αν, όπως υπαινίχθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας, τα δύο μέρη κατέληξαν τελικά σε κάποιου τύπου συμφωνία, η οποία όμως υποθέτουμε πως μάλλον θα κρατηθεί μυστική.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.