🎈⚠️💡 Η αγορά ανταμείβει τους υπομονετικούς, όχι τους αφελείς

Επιμέλεια: Κώστας Στούπας

🗣️ 📊🔔 Ο Πάουελ «ψιθυρίζει» εκεί που ο Γκρίνσπαν φώναζε

Όταν ο Jerome Powell, ο μαέστρος της Fed, ψιθύρισε ότι οι μετοχές είναι «αρκετά υψηλά αποτιμημένες» («fairly highly valued»), ελάχιστοι έδωσαν σημασία. Η φράση του, αν και πιο ήπια από το θρυλικό «παράλογη ευφορία» («irrational exuberance») του Alan Greenspan το 1996, κρύβει μια προειδοποίηση: η Fed δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια σε αποτιμήσεις που φλερτάρουν με την αποσταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο Lance Roberts, με την οξυδέρκεια που τον χαρακτηρίζει, επισημαίνει ότι το μήνυμα παραμένει ίδιο: οι υπερβολές στις αγορές σπέρνουν σπόρους κινδύνου.

🎢 Η Αγορά σε Παροξυσμό: AI, IPOs και Μόχλευση

Σήμερα, οι αγορές χορεύουν στον ρυθμό της τεχνητής νοημοσύνης (AI), των Big Tech γιγάντων, των IPOs που πυροδοτούν υπερενθουσιασμό και της έντονης μόχλευσης στα options. Το προβλεπόμενο P/E του S&P 500 για το 2025 αγγίζει το 22,5x, ενώ το μεσοσταθμικό P/E φτάνει τα 25x – επίπεδα που, σύμφωνα με την UBS, τοποθετούν την αγορά στο κορυφαίο 5% των αποτιμήσεων από το 1985.

Αν κοιτάξουμε το διάγραμμα που ακολουθεί, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: οι αποτιμήσεις κινούνται πολύ πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο (15–17x), θυμίζοντας τις κορυφές πριν τη φούσκα των dot.com το 2000 και την κρίση του 2020. Δεν είναι απαραίτητα προάγγελος άμεσου κραχ, αλλά οι αγορές σε τέτοια ύψη μοιάζουν με κρυστάλλινο πύργο: εντυπωσιακές, αλλά εύθραυστες σε σοκ ανάπτυξης ή πιστωτικές αναταράξεις.

💰 Η Ιστορία Επαναλαμβάνεται, αλλά με Παραλλαγές

Οι αισιόδοξοι, βέβαια, έχουν επιχειρήματα. Όταν ο Greenspan προειδοποίησε για «παράλογη ευφορία» το 1996, η αγορά συνέχισε να καλπάζει για τρία ακόμα χρόνια, δημιουργώντας τεράστια κέρδη πριν το κραχ του 2000 σβήσει τα φώτα της dot.com φούσκας. Οι σημερινοί ταύροι βλέπουν παρόμοια δυναμική: η τεχνολογία (AI, cloud, ημιαγωγοί) και η καινοτομία τροφοδοτούν το ράλι, και η ρευστότητα παραμένει άφθονη.

⚖️ Η παρατήρηση του Powell δεν είναι κραυγή συναγερμού, αλλά μια διακριτική υπενθύμιση: οι επενδυτές χορεύουν ξανά επικίνδυνα κοντά στο γκρεμό του εφησυχασμού. Οι αποτιμήσεις δεν είναι αξιόπιστο εργαλείο για το timing της αγοράς, αλλά αποτελούν αλάνθαστο βαρόμετρο μελλοντικού κινδύνου. Όταν οι αγορές φτάνουν σε τέτοια ύψη, ακόμα και μικρά σοκ μπορούν να προκαλέσουν δυσανάλογες αντιδράσεις.

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας, ενισχύστε τη διαφοροποίηση, και κρατήστε λίγο «ξηρό μπαρούτι» για τις ευκαιρίες που έρχονται όταν η μουσική σταματήσει. Η ιστορία διδάσκει ότι οι πτώσεις από τα ύψη είναι πάντα πιο απότομες.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Οι υψηλές αποτιμήσεις δεν προβλέπουν την ακριβή στιγμή της κορύφωσης, αλλά φωνάζουν δυνατά για μελλοντικούς κινδύνους. Προετοιμαστείτε για αναταράξεις.

📌 Μαθήματα Ιστορίας: Από το 1996–2000 (dot.com) μέχρι το 2018–2020 (pre-COVID), η ευφορία φέρνει κέρδη, αλλά το τίμημα της πτώσης είναι βαρύ. Κινηθείτε έξυπνα, όχι απερίσκεπτα.

📌 Οι γίγαντες της τεχνολογίας και η AI οδηγούν το ράλι, αλλά είναι και οι πιο ευάλωτοι σε ξαφνικά σοκ.

📌 Μείνετε στο παιχνίδι, αλλά με αυστηρό risk management. Χρησιμοποιήστε options για hedging ή ρευστοποιήστε μερικώς τα κέρδη σας αν δεν αντέχετε τις συνέπειες της επόμενης πτώσης.

📌 Το ράλι μπορεί να έχει ακόμα δρόμο, αλλά ο κίνδυνος παραμονεύει. Επενδύστε με πειθαρχία, κρατήστε αποθέματα ρευστότητας και θυμηθείτε: η αγορά ανταμείβει τους υπομονετικούς, όχι τους αφελείς.

Aktor: Η ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών αποτυπώνεται στο ταμπλό

Η γιγάντωση του ομίλου Aktor είναι εντυπωσιακή, αποτυπώνεται όμως στις χρυσές σελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Και εξηγούμαστε: Έχει κλείσει δώδεκα συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, με καμία εξ αυτών να μην είχε σημειώσει χαμηλότερο επίπεδο από την αμέσως προηγούμενη. Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές ανοδικές κινήσεις, όχι μόνο από άποψη απόδοσης (+45% το παραπάνω διάστημα) αλλά κυρίως από τη σκοπιά της ποιότητας και των χαρτοφυλακίων που χτίζουν μεθοδικά οι επενδυτές.

Όσοι πίστεψαν στο όραμα του Αλέξανδρου Εξάρχου, βγαίνουν με μεγάλα κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από τότε που ο κ. Εξάρχου παρουσίαζε στον «Ελληνικό Κόσμο» το business plan και τον σχεδιασμό του ομίλου Aktor έως το τέλος της δεκαετίας. Από τότε όσα έχει καταφέρει ο όμιλος είναι αξιοσημείωτα. Ολοκλήρωση της εξαγοράς της Άκτωρ Παραχωρήσεις, εξαγορά πλειοψηφικών πακέτων σε εταιρείες ΑΠΕ για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των φωτοβολταϊκών, προχωρά την εξαγορά της γνωστής κατασκευαστικής ηλεκτρομηχανικών έργων «Εντελέχεια» και νέες κινήσεις στο facility management. «Οι ευκαιρίες δεν θα σε ρωτήσουν πότε θα είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις» λέει το γνωστό αξίωμα, κάτι που στην περίπτωση του κ. Εξάρχου ταιριάζει απολύτως, καθώς με αυτόν ακριβώς τον τρόπο χτίζει μεθοδικά μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές στη ΝΑ Ευρώπη.



🥤🥤📉Coca-Cola HBC -3,18%: Εν όψει κρίσιμων στηρίξεων

Προβλημάτισαν οι χθεσινές πιέσεις στη μετοχή μιας εκ των ναυαρχίδων των Blue Chips του ελληνικού χρηματιστηρίου. Στην αγορά δεν κυκλοφορούσε μέχρι το απόγευμα κάποιο δυσμενές σενάριο που να δικαιολογεί τις πιέσεις.

Η Εταιρεία έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει τα έσοδα οργανικά (organic revenue) κατά 6-8 % για το 2025, και έχει κάνει αυξήσεις τιμών στις δραστηριότητές της για να προστατεύσει τα περιθώρια της.

Επίσης, παλαιότερα τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Eurobank Equities έκανε «μικρή αναθεώρηση τιμής-στόχου»– άρα υπάρχει στοιχείο ότι ορισμένοι αναλυτές ενδέχεται να προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους.

📊 Διαγραμματική ακτινογραφία

📉 Στα 40,20 € με ημερήσια απώλεια ~3,18%. Βρίσκεται πολύ κοντά σε κρίσιμη στήριξη των 40,00 – 40,50 €.

Δείκτης RSI (14)

🔻 Ο RSI είναι στο 25,50, δηλαδή σε υπερπουλημένα επίπεδα (<30).

👉 Συνήθως εδώ εμφανίζονται βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις (“oversold bounce”).

Γενική τάση

📉 Μεσοπρόθεσμα η τάση είναι καθοδική: χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά μετά την κορυφή των 48 €.

🔄 Το θετικό momentum χάθηκε από τον Ιούνιο 2025.

Στηρίξεις – Αντιστάσεις

🛡️ Στηρίξεις:

39,80 – 40,00 € (κρίσιμη ζώνη)

37,50 – 38,00 € (επόμενο επίπεδο, χαμηλά Ιαν. 2025)

🚧 Αντιστάσεις:

43,50 – 44,00 € (βραχυπρόθεσμη)

45,00 € (κομβική για αλλαγή τάσης)

Μοτίβο & όγκος

📉 Η διόρθωση θυμίζει head & shoulders με στόχο χαμηλότερα επίπεδα αν χαθεί η στήριξη.

📊 Ο όγκος είναι αυξημένος στις πτωτικές συνεδριάσεις → ενισχύει την πίεση.

📌 Συμπέρασμα

📉 Μεσοπρόθεσμα: η τάση παραμένει καθοδική.

📈 Βραχυπρόθεσμα: πιθανή αντίδραση προς 42 – 43 € λόγω υπερπουλημένου RSI.

🎰💶 💶ΟΠΑΠ: «Μηχανή μετρητών» και τέλος εποχής για το ομόλογο



Η μετοχή του ΟΠΑΠ επέστρεψε δυναμικά στα 20€, αγγίζοντας ξανά τα υψηλά 16ετίας, μετά από ένα διάστημα αδικαιολόγητων πιέσεων. Στις 3/11/25 θα καταβληθεί προμέρισμα 0,50€ ανά μετοχή (έναντι 0,60€ πέρυσι). Υπενθυμίζεται ότι το 2024 η συνολική διανομή (μέρισμα + επιστροφή κεφαλαίου) έφτασε τα 1,65€, που μεσοσταθμικά αντιστοιχούσε σε απόδοση 9,3% στην τότε τιμή των 17,6€. Δεν είναι τυχαίο που η μετοχή συχνά παρομοιάζεται με «ομόλογο που εκτυπώνει μετρητά» — η μερισματική γενναιοδωρία αποτελεί μόνιμο σήμα κατατεθέν της.

Παράλληλα, ο Οργανισμός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε πρόωρη εξόφληση του 7ετούς ομολόγου του (Οκτ. 2020, ύψους 200 εκατ. €, επιτόκιο 2,1%), καταβάλλοντας στις 27/10/25 το 100,5% της ονομαστικής αξίας πλέον τόκων και εξόδων. Οι ομολογίες θα διαγραφούν άμεσα από το ΧΑ.

📌 Για την ιστορία, η συγκεκριμένη έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 3 φορές (612 εκατ. €), με συμμετοχή 68,5% από ιδιώτες και 31,5% από θεσμικούς, αποτυπώνοντας το διαχρονικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

➡️ Μετοχή για χαρτοφυλάκια αμυντικά αλλά και μεσο-μακροπρόθεσμα, με κορυφαίο ratio διανομών/αξιοπιστίας στην ελληνική αγορά.

🏦 🏦🏦Τραπεζικές Μετοχές: Μια εικόνα χίλιες λέξεις

Οι τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να αποτελούν την «ατμομηχανή» του Χ.Α., με την Eurobank να ξεχωρίζει για τον υψηλότατο όγκο συναλλαγών, δείγμα θεσμικού ενδιαφέροντος. Η Πειραιώς υποχωρεί ελαφρά, σε μια τεχνική διόρθωση έπειτα από το ισχυρό ράλι των τελευταίων εβδομάδων.

📌 Σημαντικό: οι τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο των ξένων funds λόγω κερδοφορίας, ισχυρών κεφαλαιακών δεικτών και της προσδοκίας ότι τα επιτόκια – ακόμα και με μείωση – θα συνεχίσουν να στηρίζουν τα καθαρά έσοδα τόκων.

➡️ Με λίγα λόγια: η εικόνα δείχνει ότι το «τραπεζικό story» δεν έχει τελειώσει, απλώς μπαίνει σε φάση πιο επιλεκτικής τοποθέτησης.







💧 💧💧 ΕΥΑΘ: Αμυντική σταθερότητα με λειτουργική βελτίωση

Η ΕΥΑΘ συνεχίζει να εμφανίζει προφίλ ανθεκτικής ανάπτυξης, με ισχυρή ρευστότητα και βελτιούμενη αποδοτικότητα. Το α΄ εξάμηνο 2025 ενισχύει τη θετική επενδυτική άποψη, παρά την πίεση στο μικτό περιθώριο (-3,66 π.μ.), καθώς το EBITDA αυξήθηκε +17,7% και το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε +3,2 π.μ.

📈 Η κερδοφορία κινείται ανοδικά: EBIT +19,7%, EBT +11,3% και καθαρά κέρδη +5,6%, με περιθώρια που παραμένουν ανθεκτικά. Η εικόνα του ισολογισμού δείχνει άνετη ρευστότητα, έστω και με πτώση -11,3%, και στιβαρή κεφαλαιακή διάρθρωση με περιορισμένη μόχλευση.

⚙️ Καταλύτες αξίας: έργα ενεργειακής αποδοτικότητας, αναβαθμίσεις υποδομών, ESG πρακτικές που μειώνουν κόστος και κόστος κεφαλαίου.

📌 Παράγοντες παρακολούθησης:

✅ Έγκριση νέας τιμολογιακής πολιτικής από ΡΑΑΕΥ

✅ Υλοποίηση έργων ύδρευσης/αποχέτευσης

✅ Διατήρηση αυξημένου περιθωρίου EBITDA

🛡 Για αμυντικούς επενδυτές, η μετοχή προσφέρει θετικό risk–reward, με το momentum να στηρίζεται σε ισχυρό EBITDA. Η ρυθμιστική αβεβαιότητα (τιμολόγια) παραμένει το βασικό στοιχείο αποτίμησης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Διατήρηση θέσης για σταθερότητα χαρτοφυλακίου

📌 Παρακολούθηση ΡΑΑΕΥ για τιμολογιακές εξελίξεις

📌 Εστίαση σε λειτουργική πρόοδο, όχι σε κύκλο εργασιών





🌍💸 168 μειώσεις επιτοκίων: Νέα παγκόσμια χαλάρωση

Οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως έχουν προχωρήσει σε 168 μειώσεις επιτοκίων τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τη BofA. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη έξαρση νομισματικής χαλάρωσης των τελευταίων 20 ετών, μετά το 2009 (249 cuts) και το 2020 (196 cuts).

Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική:

Το 2009 ακολούθησε δεκαετής bull market. 📈

Το 2020 άνοιξε ο δρόμος για το «rally παντός καιρού» που τροφοδότησε την τεχνολογική φούσκα και το boom της AI. 🤖

Το 2025, οι κεντρικές τράπεζες επιχειρούν να προλάβουν την επιβράδυνση, με τον κίνδυνο όμως να ξυπνήσουν ξανά τον πληθωρισμό. 🔥

Η ιστορία δείχνει ότι τέτοια κύματα χαλάρωσης συνοδεύονται από εκρηκτικές κινήσεις στις αγορές. Είτε μιλάμε για μετοχές, χρυσό, είτε για crypto, το νομισματικό καύσιμο είναι ξανά εδώ.

➡️ Η ερώτηση: βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας φούσκας ή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης; 🚀





🏦💳💶 CrediaBank: Ισχυρή πιστωτική δυναμική

Η CrediaBank συνεχίζει να κινείται με ταχύτητα και φιλοδοξία, θέτοντας στόχο ετήσιας καθαρής πιστωτικής επέκτασης άνω του 1 δισ. ευρώ. Στο α΄ εξάμηνο 2025 πέτυχε εκταμιεύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ (έναντι ετήσιου προϋπολογισμού 2,1 δισ.), με καθαρή πιστωτική επέκταση 542 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μερίδιο άνω του 10% των νέων επιχειρηματικών χορηγήσεων.

📈 Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου και η αποδέσμευση μη βασικών στοιχείων ενεργητικού ενίσχυσαν περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 10,4%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,3%, χάρη και στις πρόσφατες εκδόσεις AT1 και Tier II. Νέα συνθετική τιτλοποίηση δρομολογείται για τις αρχές του 2026.

💶 Στα αποτελέσματα, τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτινάχθηκαν +97% ετησίως, ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 27,6 εκατ. ευρώ (17x έναντι 2024). Τα δηλωμένα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 8,5 εκατ. ευρώ λόγω έκτακτης δαπάνης 29 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, με τη διοίκηση να εκτιμά απόδοση των συνεργειών σε διετία.

💻 Στρατηγικά, η τράπεζα επενδύει σε ψηφιοποίηση και POS χωρίς να εγκαταλείπει την φυσική παρουσία καταστημάτων, διατηρώντας το «υβριδικό» μοντέλο εξυπηρέτησης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η CrediaBank παγιώνεται ως 5ος τραπεζικός πυλώνας με ισχυρή πιστωτική ώθηση.

📌 Το πρόγραμμα εθελουσίας πιέζει τα κέρδη βραχυπρόθεσμα, αλλά δημιουργεί χώρο για αποδοτικότητα.

📌 Η νέα τιτλοποίηση 2026 θα δώσει επιπλέον κεφαλαιακή ευελιξία.

📌 Σημαντική αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους – ένδειξη ισχυρής πελατειακής βάσης.

📌 Η στρατηγική «ψηφιακό + φυσικό» διαφοροποιεί τη CrediaBank από τον ανταγωνισμό.



🏢 🏢 Premia Properties: Χαρτοφυλάκιο σε επέκταση και προκλήσεις

Η εικόνα της Premia Properties δείχνει εταιρία σε φάση έντονης ανάπτυξης με ισχυρό αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο έργων, αλλά και με σαφή πίεση στη χρηματοοικονομική διάρθρωση.

📈 Θετικά σημεία:

Το χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε σε μέγεθος και διαφοροποίηση (57 ακίνητα – αξία €469,6 εκ.).

Τα έσοδα από μισθώσεις απογειώθηκαν (+85,7%), δείχνοντας ότι οι νέες επενδύσεις «γράφουν» ταμειακές ροές.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διπλασιάστηκε (+109%), επιβεβαιώνοντας οργανική βελτίωση.

Σημαντική κινητικότητα σε νέες εξαγορές (Καλαμαριά, Λάρισα, Ξάνθη, Μούδρος) και αναπτύξεις (φοιτητικές εστίες, φιλοξενία).

⚠️ Προκλήσεις:

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε +12,2% και τα χρηματοοικονομικά έξοδα +44,3%, αυξάνοντας μόχλευση και κόστος.

Τα κέρδη εύλογης αξίας υποχώρησαν (-76,7%), αφαιρώντας τον «έκτακτο» boost του 2024.

Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ (-48,8%).

🏗️ Στρατηγική κατεύθυνση:

Η Premia χτίζει μακροπρόθεσμο story με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο (σχολεία ΣΔΙΤ, φοιτητικές κατοικίες, logistics, φιλοξενία), που μπορεί να στηρίξει επαναλαμβανόμενα cash yields. Αντίβαρο στην πίεση από την άνοδο των επιτοκίων είναι η συνέχιση της εμπορικοποίησης νέων assets.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ελκυστικό προφίλ για μεσοπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές.

📌 Κλειδί η διατήρηση υψηλής πληρότητας και μισθωτικής απόδοσης.

📌 Προσοχή στη χρηματοδότηση: αυξανόμενα κόστη ροκανίζουν τα περιθώρια.

📌 Το story παραμένει θετικό αν η διοίκηση συνεχίσει τις αναδιαρθρώσεις δανεισμού.



📈⚡ ΔΕΗ & MORE: Κοινή επιτάχυνση στην πράσινη ενέργεια

Η συνεργασία της ΔΕΗ με τη MORE δείχνει να εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς άξονες της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα. Μετά την εξαγορά της Unagi, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ των δύο ομίλων εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα έργα.

✅ Το τελευταίο βήμα αφορά την έγκριση φωτοβολταϊκού 40 MW στη Μελίτη Φλώρινας, στον χώρο της παλιάς λιγνιτικής μονάδας – μια χαρακτηριστική κίνηση «just transition». Το έργο δεν συναντά εμπόδια Natura, κάτι που επιταχύνει την αδειοδότηση.

⚡ Παράλληλα, εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για φωτοβολταϊκό 140 MW στην Κοζάνη, ενώ συνολικά το κοινό χαρτοφυλάκιο φτάνει τα 1,9 GW (με το μισό ήδη με εξασφαλισμένες προσφορές σύνδεσης).

📌 Στρατηγικά στοιχεία:

Στο στάδιο ωρίμανσης: 742,4 MW σε 6 έργα.

Νέα projects σε Κιλκίς & Σέρρες.

Fast track διαδικασίες μέσω Ταμείου Ανάκαμψης.

Ένταξη στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ → φθηνότερο ρεύμα σε αγρότες & βιομηχανία μέσω PPAs.

🎯 Στόχοι:

MORE: 2 GW έως το 2030.

ΔΕΗ: 11,8 GW πράσινης ισχύος έως το 2027 (2,13 GW μόνο στη Δυτ. Μακεδονία).

Η ΔΕΗ χτίζει ξεκάθαρα ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, ενώ η MORE προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία και επενδυτική ταχύτητα.



🛋️ 🛋️Η κατάρρευση της Restoration Hardware (RH)

Η μετοχή της Restoration Hardware (RH) βρέθηκε στο στόχαστρο των επενδυτών μετά την ανακοίνωση νέων δασμών από τον Πρόεδρο Τραμπ που πλήττουν άμεσα τον κλάδο επίπλων:

1️⃣ Δασμός 50% σε ντουλάπια κουζίνας, νιπτήρες μπάνιου και συναφή προϊόντα

2️⃣ Δασμός 30% σε έπιπλα με ταπετσαρία

🔻 Το business model της RH βασίζεται σε high-end έπιπλα και εισαγωγές από Κίνα και Ασία. Οι νέοι δασμοί αυξάνουν δραματικά το κόστος προμηθειών, πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους.

📉 Η μετοχή αντέδρασε βίαια, καταγράφοντας πτώση, καθώς οι επενδυτές τιμολογούν μειωμένα κέρδη και πιθανές αυξήσεις τιμών που μπορεί να πλήξουν τη ζήτηση σε premium καταναλωτές. Από τη αρχή του 2025 η μετοχή έχει υποστεί πτώση πάνω από 50%. Αυτό την καθιστά επιλέξιμη για περαιτέρω παρακολούθηση.





➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολούθηση αντιδράσεων των ανταγωνιστών (Williams-Sonoma, IKEA, Wayfair).

📌 Προσοχή στις ανακοινώσεις για αντισταθμιστικές κινήσεις (νέες εφοδιαστικές αλυσίδες).

📌 Η μετοχή γίνεται case study για το πώς οι εμπορικοί πόλεμοι μεταφέρονται στις αποτιμήσεις.



🏠 👔 Οι Πλειστηριασμοί ακινήτων και ξενοδοχείων του μήνα

Η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου (1–3/10) αναμένεται να κυλήσει υπό τον ήχο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, με πάνω από 1.500 ακίνητα να βγαίνουν στο «σφυρί».

📍 Ξενοδοχεία σε πρώτο πλάνο:

Στο Ρέθυμνο, το τετραώροφο Adel Paradise (Αδελιανός Κάμπος) βγαίνει με εκκίνηση στα 4 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει 14 κτίρια δωματίων, κεντρικό κτίριο, 2 πισίνες και οργανωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Στη Φλώρινα, το Φαίδων Palace με τιμή εκκίνησης 1,625 εκατ. ευρώ.

Στη Λίμνη Πλαστήρα, τουριστικό κατάλυμα 4.372 τ.μ. σε προσφορά 673.000 ευρώ.

🏠 Ιδιωτικές κατοικίες: Επανέρχεται η απειλή πλειστηριασμού για ακίνητα του Ηλία Λιβάνη.

Διαμέρισμα 176,5 τ.μ. στον Λυκαβηττό με πάρκινγκ & αποθήκη, στα 570.000 ευρώ.

Ακίνητο στην Κηφισιά (διαμέρισμα, θέσεις στάθμευσης, αποθήκη) στα 408.000 ευρώ.

👔 Επαγγελματικά ακίνητα:

Η ιστορική εταιρεία Βάρδας βλέπει 4 ακίνητα σε Πικέρμι, Παλλήνη και Θεσσαλονίκη να πωλούνται, με τιμές εκκίνησης 244.000 – 3,2 εκατ. ευρώ. Αν και η μητρική βρίσκεται σε εκκαθάριση, η νέα γενιά συνεχίζει τη δραστηριότητα με θετικά αποτελέσματα μέσω Ν & Τ Βάρδα ΙΚΕ (καταστήματα & e-shop).

⚖️ Όπως πάντα, οι διαδικασίες μπορούν να «παγώσουν» την τελευταία στιγμή λόγω νομικών ενεργειών ή προσφυγών.



⚡🇬🇷🇨🇾 ΕΤΕπ και διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Game Changer για την Ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δείχνει ξεκάθαρη διάθεση να χρηματοδοτήσει τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ένα έργο που μπορεί να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Η παρουσία της Νάντια Καλβίνιο στη Λευκωσία σηματοδοτεί στήριξη όχι μόνο τεχνική αλλά και πολιτική, καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα κλειδώσει:

🌱 Πράσινη μετάβαση με μείωση εξάρτησης από καύσιμα

⚡ Μείωση κόστους ενέργειας για Κύπρο και Ελλάδα

🛡️ Ενεργειακή/γεωπολιτική αυτονομία της Ευρώπης

Παράλληλα, το «πακέτο» Καλβίνιο φέρνει τριπλασιασμό κονδυλίων για την αμυντική βιομηχανία και ανοιχτό «παράθυρο» για projects όπως το «τείχος drones».

🚀 Το «καλώδιο» Ελλάδας – Κύπρου δεν είναι απλά έργο υποδομής. Είναι κομμάτι του νέου ενεργειακού γεωπολιτικού παζλ της Ευρώπης.



🏭⚡📉Ανοιχτά μέτωπα για βιομηχανία και ενεργειακό κόστος



Η συζήτηση για την εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας μπαίνει στην τελική ευθεία, μετά την παρουσίαση της μελέτης Grand Thornton από τον ΣΕΒ. Το σχέδιο «Energy Industrial Reset» προβλέπει παραχώρηση 10 TWh σε τιμή 60 €/MWh (έναντι ~95 €/MWh στην αγορά), με ετήσιο κόστος 285 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση μέσω ενεργειακού δανείου ΔΑΠΕΕΠ με αποπληρωμή 20ετίας.

Το μέτρο καλύπτει 11 βιομηχανίες υψηλής τάσης και 400+ επιχειρήσεις μέσης τάσης, από βαριά βιομηχανία έως λιανεμπόριο. Παράλληλα, θα χρηματοδοτήσει 1,75 GW νέων ΑΠΕ, ενώ συζητείται η εμπλοκή ΤΕΜ ή RRF, αλλά και πιθανός κρατικός δανεισμός.

⚖️ Αντιδράσεις προκαλεί το εύρος επιλεξιμότητας: η ΕΒΙΚΕΝ προειδοποιεί για τον κίνδυνο απόρριψης από την Ε.Ε., καθώς το ιταλικό μοντέλο εγκρίθηκε μόνο για 25% της κατανάλωσης.

📅 Κρίσιμη καμπή – 7 Οκτωβρίου

Με τη Γενική Συνέλευση ΣΕΒ και την ομιλία Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση καλείται να κλείσει το πακέτο στήριξης. Χωρίς λύση, η βιομηχανία προειδοποιεί για λουκέτα, απώλεια εξαγωγών και θέσεων εργασίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Παρακολουθήστε στενά την τελική μορφή του μέτρου – θα κρίνει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

📌 Ρίσκο παρέμβασης Βρυξελλών – οι αγορές θα αντιδράσουν ανάλογα με το πλαίσιο έγκρισης.

📌 Οι βιομηχανικές μετοχές μέσης/υψηλής τάσης μπορεί να δουν αναβαθμίσεις αν μειωθεί το ενεργειακό βάρος.



🔋 🔋 Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη γεωθερμία από το ΥΠΕΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζει παρεμβάσεις για να βγάλει τη γεωθερμία από τη «σκιά» των υπολοίπων ΑΠΕ. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να παρουσιαστεί ένα συνεκτικό πλαίσιο που θα απλοποιεί τις διαδικασίες, θα ρυθμίζει ζητήματα χρήσης γης και θα μειώνει τον χρόνο αδειοδότησης.

🌍 Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό, αλλά η έλλειψη ξεκάθαρων κανόνων και κινήτρων έχει κρατήσει τον κλάδο σε αδράνεια. Στο τραπέζι βρίσκονται οικονομικά εργαλεία όπως εγγυημένες τιμές για την παραγόμενη ενέργεια, με βάση διεθνή πρότυπα.

🇪🇺 Η πρωτοβουλία «κουμπώνει» με τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της γεωθερμίας, που αναμένεται στις αρχές του 2025.

👷‍♂️ Ένα ακόμα κρίσιμο εμπόδιο είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Χωρίς στοχευμένη εκπαίδευση και επαγγελματικά κίνητρα, η γεωθερμία δύσκολα θα αποκτήσει ουσιαστικό μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα.



🌍 🌍 Παγκόσμιο Χρέος σε Νέο Ρεκόρ

Στα $337,7 τρισ. εκτινάχθηκε το παγκόσμιο χρέος στο τέλος του β΄ τριμήνου 2025, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του IIF. Η άνοδος κατά $21 τρισ. στο πρώτο εξάμηνο τροφοδοτήθηκε από τη χαλαρή στάση των κεντρικών τραπεζών και την υποχώρηση του δολαρίου.

🇨🇳🇫🇷🇺🇸🇩🇪🇯🇵🇬🇧 Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε απόλυτους αριθμούς σημειώθηκαν σε Κίνα, Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία και Βρετανία. Το μέγεθος της ανόδου θυμίζει το σοκ του β΄ εξαμήνου του 2020, όταν οι πολιτικές στήριξης της πανδημίας απογείωσαν τα δημόσια χρέη.

📈 Στις αναδυόμενες αγορές, το χρέος αυξήθηκε κατά $3,4 τρισ. στο τρίμηνο, αγγίζοντας ιστορικό υψηλό $109 τρισ.. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες πιέζουν περαιτέρω τους κρατικούς ισολογισμούς.

💣 Ο κύριος μοχλός παραμένει ο κρατικός δανεισμός, ιδιαίτερα στις χώρες του G7 και στην Κίνα.

📊 Οι επιπτώσεις φαίνονται έντονα στις αγορές ομολόγων: οι αποδόσεις των 10ετών G7 κινούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011, σηματοδοτώντας πιο ακριβό δανεισμό και αυξημένο κίνδυνο για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα δείχνει ότι το κόστος δανεισμού θα συνεχίσει να πιέζει κυβερνήσεις και επιχειρήσεις.

📌 Οι επενδυτές πρέπει να σταθμίσουν τον κίνδυνο “υπερκορεσμού χρέους” απέναντι στη ρευστότητα των κεντρικών τραπεζών.

📌 Προσοχή σε αναδυόμενες αγορές: υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης χρέους με πιθανές κρίσεις νομισμάτων.

📌 Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι στρατιωτικές δαπάνες θα λειτουργήσουν ως επιπλέον καταλύτης αύξησης χρέους.

📌 Στρατηγική διαφοροποίηση σε assets με ανθεκτικότητα σε πληθωρισμό και χρέος (χρυσός, ενέργεια, ποιοτικές μετοχές).



📕💸 When Money Dies – Ο θάνατος του χρήματος και τα διδάγματα της ιστορίας

Το βιβλίο “When Money Dies” του Adam Fergusson είναι μια ιστορική μελέτη της γερμανικής υπερπληθωριστικής κρίσης της δεκαετίας του 1920, που ακολούθησε τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Συνθήκη των Βερσαλλιών. Ο συγγραφέας περιγράφει πώς ο υπερβολικός δανεισμός, τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα και η συνεχιζόμενη εκτύπωση χαρτονομίσματος οδήγησαν στην κατάρρευση του μάρκου.

Ο Fergusson τονίζει ότι η κρίση δεν ήταν αναπόφευκτη, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων που υποτίμησαν τις συνέπειες του πληθωρισμού. Παράλληλα, το έργο λειτουργεί ως προειδοποίηση για το πώς η απώλεια εμπιστοσύνης στο νόμισμα μπορεί να υπονομεύσει θεμελιωδώς μια κοινωνία και να ανοίξει τον δρόμο για ακραίες πολιτικές εξελίξεις.

Μερικές σκηνές όπως τις περιγράφει το βιβλίο:

1️⃣💰 Στη Γερμανία του 1923, η αξία του μάρκου κατέρρεε τόσο γρήγορα ώστε οι άνθρωποι έπαιρναν τον μισθό τους δύο φορές την ημέρα. Το πρωί μπορούσαν να αγοράσουν ψωμί, αλλά αν περίμεναν μέχρι το απόγευμα, τα ίδια χρήματα δεν έφταναν ούτε για ένα κομμάτι.

2️⃣ 🥖💸 Το 1923, ο κόσμος έπρεπε να μεταφέρει χαρτονομίσματα σε καρότσια για να αγοράσει ψωμί. Συχνά το καρότσι άξιζε περισσότερο από τα ίδια τα χρήματα που περιείχε.

3️⃣👨‍👩‍👧‍👦➡️🪵 Όταν τα χαρτονομίσματα έγιναν άχρηστα, πολλές οικογένειες τα έκαιγαν σε σόμπες αντί για καυσόξυλα, γιατί είχαν μεγαλύτερη «χρησιμότητα» ως καύσιμο παρά ως νόμισμα.

4️⃣ 🍺🍽️ Μια μπύρα που κόστιζε 5 μάρκα το 1922, έναν χρόνο αργότερα κόστιζε 4 δισεκατομμύρια μάρκα. Οι τιμές άλλαζαν ακόμα και δύο φορές την ημέρα.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.