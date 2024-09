H αφύπνιση των ασφαλιστικών, η εμπλοκή στην ΕΑΣ, οι υψηλές πτήσεις της Aegean, η μετοχή της Τιτάν, η ακτινογραφία των καζίνο, τα καμπανάκια του Ντράγκι, οι φόβοι στη Wall και η μεγάλη ήττα της Κομισιόν

Την Τετάρτη η Aegean Airlines θα δημοσιεύσει τα δικά της αποτελέσματα. Η αγορά περιμένει να μάθει φυσικά για την πορεία του τουρισμού το τρίτο τρίμηνο, αλλά και εξελίξεις στο θέμα της αποζημίωσης των κινητήρων. Το πρώτο εξάμηνο αναμένεται ισχυρό σε επίπεδο πωλήσεων και EBITDA. Η Optima Bank περιμένει αύξηση πωλήσεων 11,2% στα 754,2 εκατ. ευρώ από 678,1 εκατ. ευρώ και EBITDA 5,4% και στα 147 εκατ. ευρώ από 139,5 εκατ. ευρώ. Για τα καθαρά κέρδη αναμένει μείωση 43,3% διαμορφούμενα στα 21 εκατ. ευρώ από 37 εκατ. ευρώ.

Το υψηλότερο κόστος, καθώς πολλά νέα αεροσκάφη καθηλώνονται για συντήρηση, θα επηρεάσει τα αποτελέσματα, εξέλιξη που εγκαίρως έχει ενημερώσει την επενδυτική κοινότητα ο επικεφαλής της εταιρείας, Ευτύχης Βασιλάκης. Για το τρίτο τρίμηνο η χρηματιστηριακή περιμένει πως η ισχυρή επιβατική κίνηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα φέρει ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο, αλλά από την άλλη η ένταση του ανταγωνισμού, ίσως επηρεάσει την απόδοση και τους συντελεστές πληρότητας. Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ανακοίνωσε επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ στην Volotea. Πρόσφατα η Optima Bank έχει δώσει σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 14,70 ευρώ που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 29%.

Συνεχίζεται το σίριαλ στα ΕΑΣ με την Ομοσπονδία των εργατοϋπαλλήλων να καταφεύγουν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με τη συμφωνία ΕΑΣ – MSM για την οποία έχουν επανειλημμένως καταγγείλει ότι υπονομεύει την προοπτική παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης των ΕΑΣ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την τουλάχιστον 25ετή και αποκλειστική εκχώρηση του συνόλου των γραμμών παραγωγής πυρομαχικών των ΕΑΣ στο Συγκρότημα Εργοστασίων Λαυρίου (ΣΕΛ), καθώς και κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της Κρατικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε Λαύριο, Υμηττό και Δερβενοχώρια σε μια «υπό σύσταση Κοινοπραξία όπου το management θα παραχωρηθεί στη σλοβάκικη εταιρεία MSM EXPORT», όπως σημειώνουν σε σχετική ανακοίνωση .

Παράλληλα όπως αναφέρουν, «οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την υπογραφή και τη σύσταση της Κοινοπραξίας εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά ως προς την εγκυρότητα και νομιμότητά τους προκαλώντας εύλογους προβληματισμούς για τη διασφάλιση ή μη του δημοσίου συμφέροντος».

Έτσι η Ομοσπονδία προχώρησε υπεύθυνα στην υλοποίηση σχετικής Καταγγελίας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ενώ επιφυλάσσεται να προσφύγει σε κάθε αρμόδια εθνική και ευρωπαϊκή αρχή.

Και αυτό γιατί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, «οι υπεραξίες και οι ανατιμήσεις στη διεθνή αγορά πυρομαχικών προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία ανάταξης των ΕΑΣ και του οικοσυστήματος της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με δημιουργία εκατοντάδων θέσεων πλήρους και σταθερής εργασίας».

Σήμερα δε το Δ.Σ. των ΕΑΣ συνεδριάζει για τη συγκεκριμένη συμφωνία την ώρα που η αλλαγή στην ηγεσία του έχει ήδη δρομολογηθεί και γνωστοποιηθεί όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Να σημειωθεί δε ότι την ίδια στιγμη υπάρχει πρόταση στο τραπέζι για την ΕΑΣ από την ONEX που περιλαμβάνει επένδυση κεφαλαίων στα επόμενα 5-7 έτη ύψους 250 -350 εκατ. ευρώ. Με εξασφαλισμένες παραγγελίες για την επόμενη πενταετία από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, ενώ προβλέπει τη διάσωση 250 θέσεων εργασίας και δημιουργία περισσότερων των 700 – 900 εντός της επόμενης πενταετίας.

Παράλληλα, αποτελεί εχέγγυο για την εξοικονόμηση αρχικώς 48 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο που αφορούν στο κόστος απορρύπανσης του Εργοστασιακού Συγκροτήματος Λαυρίου (ΣΕΛ). Επιπρόσθετα με βάση το πλάνο το ελληνικό κράτος σταματά τη χρηματοδότηση και την εκροή πόρων προς τα ΕΑΣ, τα οποία υπολογίζονται ετησίως περί τα 25 εκατ. ευρώ, μερικώς εντός 4 μηνών και ολικώς εντός 12 μηνών. Πρακτικά με τα παραπάνω το άμεσο όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο φθάνει δυνητικά στην επταετία πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ.

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ μπορεί να μην είχαν αναφορές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο όσα είπε για τα ακίνητα και την ασφάλισή τους, τόνωσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον για μετοχές του ασφαλιστικού κλάδου. Βέβαια, το ελληνικό Χρηματιστήριο, μετά και την αποχώρηση της Ευρωπαϊκής Πίστης, έχει μόνο την Interlife εισηγμένη, αλλά έμμεσα ωφελήθηκε και η Intracom, αφού έχει εξαγοράσει την Ευρώπη Ασφαλιστική. Από το ξεκίνημα της συνεδρίασης παρατηρήθηκε αυξημένος, και σημαντικά πάνω από το μέσο όρο, όγκος συναλλαγών στην Interlife αλλά και άνοδος τιμής.

Το ίδιο είδαμε και στην Intracom, αλλά και την Κλουκίνας-Λάππας, η οποία θα μετονομαστεί σε Ευρώπη Συμμετοχών. Βέβαια, το κλίμα δεν ήταν καλό στην αγορά και έτσι δεν είδαμε κάποια σπουδαία κίνηση, αλλά οι επενδυτές τοποθετήθηκαν ποντάροντας στην αύξηση των εσόδων, από τις νέες ασφαλίσεις. Υπενθυμίζεται πως ανακοινώθηκε κατάργηση χαρτοσήμου στις ασφαλιστικές πράξεις, αύξηση στο 20% της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ σε όσους ασφαλίζουν κατοικίες από 10% που ήταν προηγουμένως και κατάργηση φόρου 15% στην ασφάλιση υγείας για παιδιά μέχρι 18 ετών. Επίσης οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 500 χιλ. ευρώ θα πρέπει να ασφαλίζονται υποχρεωτικά για φυσικές καταστροφές.

Η επικείμενη εισαγωγή της Titan America στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και οι πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg τις προηγούμενες μέρες βοήθησαν τη μετοχή. Η Τιτάν έχει πει πως θα διαθέσει μειοψηφικό ποσοστό, με το πρακτορείο να υποστηρίζει πως θα αντλήσει περίπου 500 εκατ. ευρώ και την αποτίμηση να ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ. Η εισηγμένη στην Ελλάδα έχει αποτίμηση 2,5 δισ. ευρώ, άρα μάλλον έχουν δίκιο οι αναλυτές που υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή θα ξεκλειδώσει αξία και ανεβάζουν την τιμή στόχο. Στο εξάμηνο τα EBITDA από τις ΗΠΑ ήταν 164,1 εκατ. ευρώ, από την Ελλάδα και τη Δ. Ευρώπη 30,9 εκατ. ευρώ και από την Ν.Α. Ευρώπη 82,8 εκατ. ευρώ. Άρα με αξία 2 δισ. ευρώ η Τιτάν America, είναι κάπως λίγα τα 500 εκατ. ευρώ που μένουν για τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

Ως θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) την έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης για το καζίνο Λουτρακίου παρά το γεγονός ότι η διαδικασία βρίσκεται στα πρώτα στάδια.

Στον αντίποδα βρίσκονται τα καζίνο του Ρίου, της Αλεξανδρούπολης και της Κέρκυρας όπου εκεί η κατάσταση είναι αρκετά πιο περίπλοκη. Εκτός από το καζίνο της Κέρκυρας, το οποίο λειτουργεί για τις επιχειρήσεις σε Ρίο και Αλεξανδρούπολη τα προτεινόμενα σχέδια εξυγίανσης απορρίφθηκαν από τη δικαιοσύνη. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕΕΠ ανακάλεσε οριστικά την άδεια του καζίνο Ρίου, με την εταιρεία να έχει προσφύγει στο ΣτΕ. Σημειώνεται ότι η Αρχή είχε ξεκινήσει τη διαδικασία ανάκλησης και της άδειας του καζίνο Αλεξανδρούπολης.

Σε ό,τι αφορά τον συνολικό κύκλο εργασιών των καζίνο για το πρώτο εξάμηνο του 2024, παρουσιάζεται ελαφρώς αυξημένος, κατά 4,3%, στα 980,2 εκατ.ευρώ, με λιγότερα έσοδα από τα λαχεία και τον ιππόδρομο.

Ο συνολικός τζίρος των τυχερών παιχνιδιών στο ίδιο χρονικό διάστημα, αυξήθηκε έναντι του α΄ εξαμήνου του 2023 και ήταν 21,25 δισ. ευρώ, κατά 13,3% αυξημένος σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Από το ποσό αυτό τα 15 δισ.ευρώ, αφορούν τα διαδικτυακά τυχερά παιγνίδια, ενώ ο τζίρος του ΟΠΑΠ ήταν 5 δισ.ευρώ.

Το να βγαίνουν στην αγορά προγράμματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι σημαντικό. Ακόμα σημαντικότερο, όμως, είναι οι επιχειρηματίες να ενημερώνονται σωστά για αυτά. Έτσι, μόνο τυχαίο δεν ήταν το γεγονός ότι η αίθουσα ήταν κατάμεστη στη χθεσινή εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα, «Επιχειρηματικότητα 2.0: Νέα Ψηφιακά και Χρηματοδοτικά Εργαλεία».

Ακόμα σημαντικότερο, το γεγονός ότι το κοινό ήταν, στην πλειονότητά του, κάτω των 35 ετών. Η εκδήλωση, την οποία χαιρέτισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, που έχουν υπογράψει ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, και η CEO της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου. Και, όπως μαθαίνουμε, έπονται κι άλλες…

Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορέσει να γίνει πιο παραγωγική θα πρέπει να περιορίσει κάποιες από τις φιλοδοξίες της. Αυτό επισημαίνει ο Μάριο Ντράγκι στην έκθεση του για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση, δεν θα μπορέσει, για παράδειγμα, να γίνει ηγέτης στις νέες τεχνολογίες, φάρος ευθύνης για την κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα ανεξάρτητος «παίκτης» στην παγκόσμια σκηνή.

Παράλληλα, ως απαραίτητη κρίνεται η πραγματοποίηση επιπλέον επενδύσεων ύψους ως και 800 δισ.ευρω, ετησίως, από την Ε.Ε., με στόχο να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική. Ακόμη, θα πρέπει να επιλυθούν σημαντικά θέματα, όπως η χρήση των προηγμένων τεχνολογιών αλλά και το ζήτημα των υψηλών τιμών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έκθεση Ντράγκι θα πρέπει να επενδύει ένα πρόσθετο ποσό 800 δισ.ευρώ ετησίως ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική και να δεσμευθεί και για τακτική έκδοση ομολόγων, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η ενίσχυση των επενδύσεων κατά 5% περίπου, του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνεται ως αναγκαία, καθώς το επίπεδο των επενδύσεων εδώ και 50 χρόνια παραμένει αμετάβλητο προκαλώντας πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητά της.

Παράλληλα, στην έκθεση του ο Ντράγκι διαπιστώνει, ότι η ΕΕ έχει επίσης αποτύχει μέχρι στιγμής να προωθήσει έναν «οδικό χάρτη» για να μειώσει τα εμπόδια στις κεφαλαιαγορές της, ώστε να κινητοποιήσει δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για την επιτάχυνση της ανάπτυξης καθαρών τεχνολογιών για την επίτευξη των φιλόδοξων πράσινων στόχων της ή για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς πρωταθλητών τεχνολογίας.

Εδώ και δύο χρόνια, από τότε που η Fed ξεκίνησε την επιθετική της μάχη ενάντια στον πληθωρισμό, οι παίκτες στη Wall Street είχαν τα μάτια καρφωμένα στις οθόνες τις μέρες που αναμένονταν νέα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Την Τετάρτη, όμως, που θα ανακοινωθούν τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στην οικονομία των ΗΠΑ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.

Ο λόγος είναι οτι ο πληθωρισμός κινείται πτωτικά προς το στόχο που έχει θέσει η Fed και η νομισματική αρχή των ΗΠΑ είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια. Κατά συνέπεια τα νέα στοιχεία δεν θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς. Αντίθετα, αυτό που απορροφά την προσοχή των παικτών στη Wal Street είναι η εικόνα της αγοράς εργασίας, η αποθέρμανσή της και το αν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να αποτρέψει μια βίαιη προσγείωση της οικονομίας.

Το κύριο ερώτημα για τους επενδυτές είναι αν η Fed περίμενε πολύ πριν αρχίσει να μειώνει το κόστος χρήματος, καθώς το ρίσκο ύφεσης σήμερα είναι υψηλότερο απ' ό,τι ήταν πριν δύο μήνες. Ξαφνικά, ο πληθωρισμός δεν είναι πια το κύριο ζήτημα. Η μεταβλητότητα έχει επιστρέψει στη Wall Street. O δείκτης VIX, το βαρόμετρο φόβου, αυξήθηκε από τις 15 μονάδες στις 15 Αυγούστου, στις 24 στις 6 Σεπτεμβρίου. Πιο απλά, η ψυχολογία της αγοράς έχει αλλάξει τώρα που οι μειώσεις επιτοκίων θεωρούνται δεδομένες, αλλά η δυναμική της οικονομίας δείχνει λιγότερο βέβαιη.

Μία σημαντική νομική ήττα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε γνωστή την προηγούμενη εβδομάδα, πέρασε σχετικά απαρατήρητη. Αναφερόμαστε στην υπόθεση της αμερικανικής εταιρείας Illumina (ILMN NASDAQ) και της εξαγοράς της, επίσης αμερικανικής, Grail (GRAL NASDAQ) που αποφασίστηκε το 2020. Όπως θυμόμαστε, η διοίκηση της Illumina είχε προχωρήσει στην ολοκλήρωση της εξαγοράς το 2021, χωρίς να περιμένει τη λήψη της έγκρισης από τις εποπτικές αρχές των ΗΠΑ και παρά τις προειδοποιήσεις των αντίστοιχων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνέχεια δεν ήταν καθόλου ευχάριστη για την Illumina, καθώς πλήρωσε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους της Grail, η οποία δεν ήταν τότε εισηγμένη σε κάποιο χρηματιστήριο και τελικά υποχρεώθηκε να την «διώξει» από πάνω της καταγράφοντας τεράστια ζημιά.

Οι αντιμονοπωλιακές αρχές των ΗΠΑ ήταν αυτές που την υποχρέωσαν να το κάνει αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε και αυτή το ίδιο, επιβάλλοντας ταυτόχρονα πρόστιμο 432 εκατομμύρια ευρώ στην Illumina ως τιμωρία για την «ανυπακοή» της. Τελικά η Grail ανεξαρτητοποιήθηκε και η μετοχή της εισήχθη στο χρηματιστήριο Nasdaq πριν περίπου 3 μήνες αλλά η χρηματιστηριακή της αξία είναι λιγότερη από 400 εκατομμύρια δολάρια και η Illumina κατέχει, πλέον, μόνο το 14,5% των μετοχών της. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως δεν είναι η πορεία της Grail αλλά η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Court of Justice of the European Union ή απλά Court of Justice) στο οποίο κατέληξε τελικά η υπόθεση μετά από προσφυγή της Illumina κατά των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η απόφαση που εκδόθηκε την 4η Σεπτεμβρίου δικαίωσε πλήρως την αμερικανική εταιρεία, καθώς έκρινε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδρασε έξω από το πεδίο δικαιοδοσίας της. Αυτή η απόφαση είναι πιθανόν να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική για τις μελλοντικές ενέργειες της επιτροπής. Το πρόβλημα που εντόπισε το Δικαστήριο, συμφωνώντας με τους ισχυρισμούς της Illumina, είχε να κάνει με το γεγονός πως η Commission «επενέβη», παρά το γεγονός πως η Grail δεν είχε καμία δραστηριότητα στο έδαφος της Ε.Ε.

Η επέμβαση της Commission ήταν αποτέλεσμα σχετικών αιτημάτων των εθνικών αρχών της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ελλάδας, της Ολλανδίας, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας (οι δύο τελευταίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σύμφωνα με κάποιες αλλαγές που είχαν γίνει το 2021 στη διαδικασία εξέτασης εταιρικών εξαγορών και συγχωνεύσεων το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ασχοληθεί με κάποια εξαγορά ή συγχώνευση ακόμα και αν ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στόχου είναι αμελητέος ή μηδενικός στο έδαφος της Ένωσης, αν της το ζητήσουν οι εθνικές αρχές. Το δικαστήριο όμως έκρινε πως αυτή η πρακτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί και πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την εξουσιοδότηση να διεξάγει έρευνες όπως αυτή που έγινε στην περίπτωση της Illumina, να απαιτεί αλλαγές και να επιβάλει ποινές, αν οι εθνικές αρχές δεν έχουν τη σχετική αρμοδιότητα από την κατά τόπους εθνική νομοθεσία.

Πέρα από το γεγονός πως η Illumina δεν πρόκειται να πληρώσει το πρόστιμο των 432 εκατομμυρίων ευρώ, στην ουσία δεν ωφελείται και πολύ από την απόφαση, καθώς η εξαγορά έχει ακυρωθεί πλήρως. Από την άλλη μεριά όμως, δένονται τα χέρια της Commission, η οποία «κινδυνεύει» να δει την ακύρωση και άλλων αποφάσεών της που πάρθηκαν με τον ίδιο τρόπο.

Η απερχόμενη επίτροπος ανταγωνισμού Margrethe Vestager δεν χάρηκε φυσικά με αυτή την απόφαση του δικαστηρίου, δήλωσε όμως πως η Commission θα προσπαθήσει να βρει άλλον τρόπο για να επεμβαίνει στις περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις εκείνες που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά κρίνονται ως σημαντικές από τις υπηρεσίες της. Δεν θα εκπλαγούμε και πολύ αν σε μερικά χρόνια δούμε πάλι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να «βάζει στη θέση της» την εκτελεστική εξουσία της Ε.Ε.

