Πώς ο Πάουελ έφερε αβεβαιότητα και μεταβλητότητα στη Wall Street

Ο πρόεδρος της Fed επεφύλασσε μια έκπληξη για τις αγορές.

Αφού ανακοίνωσε την μείωση 25 μονάδων βάσης στο παρεμβατικό επιτόκιο, έλουσε με αμφιβολίες τις προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Το είπε ξεκάθαρα. Μια μείωση στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed τον Δεκέμβριο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη παρά το ότι οι αγορές τιμολογούσαν πιθανότητα κοντά στο 100%.

Η αντίδραση στην αγορά ομολόγων δεν άργησε και η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έδωσε πίσω τα κέρδη της ημέρας.

Οι δηλώσεις του Jerome Powell στη συνέντευξη τύπου μετά την μείωση των 25 μονάδων βάσης και την απόφαση να τερματιστεί η διαδικασία της ποσοτικής σύσφιξης ήταν θετικές εξελίξεις που οι αγορές όμως είχαν προεξοφλήσει και ενσωματώσει στις τιμές.

Το συνεχιζόμενο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ και η έλλειψη νέων μακροοικονομικών δεδομένων δυσκολεύει τις προβλέψεις για την πορεία που θα ακολουθήσει η Fed τους επόμενους μήνες.

Από τώρα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Fed στις 9-10 Δεκεμβρίου οι προσδοκίες για το αν θα συνεχιστούν οι μειώσεις επιτοκίων ή όχι θα σημειώσουν διακυμάνσεις και μαζί τους η μεταβλητότητα στην αγορά.

Ηταν η εξασθένηση στην αγορά εργασίας που ώθησε τη Fed μειώσει το κόστος χρήματος τον Σεπτέμβριο για πρώτη φορά φέτος ενώ τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2,0%.

Με την τελευταία κίνηση της Fed την Τετάρτη, το παρεμβατικό της επιτόκιο βρίσκεται στο 3,75%-4,0%, δηλαδή 150 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την περυσινή κορυφή.

Η ένεση αβεβαιότητας που έκανε ο πρόεδρος της Fed όσον αφορά μια μείωση τον Δεκέμβριο μπορεί να μεγεθύνει τις αμφιβολίες για το 2026. Αν δεν είναι σίγουρη μια μείωση τον Δεκέμβριο, τότε πως μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι το παρεμβατικό επιτόκιο θα πέσει στο 3,0% την επόμενη χρονιά;

Oι επενδυτές πάντως διατηρούν τις ελπίδες ότι η κεντρική τράπεζα της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου θα χαλαρώσει και άλλο την νομισματική πολιτική στην επόμενη συνεδρίαση. Τα futures δίνουν πιθανότητα νέας μείωσης 25 μονάδων βάσης γύρω στο 67% από 85% πριν από τις δηλώσεις του Powell.

Oι προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις στα επιτόκια βοήθησαν την κούρσα της Wall Street. O δείκτης S&P500 σημείωνε κέρδη για τέσσερεις διαδοχικές συνεδριάσεις πριν από την απόφαση της Τετάρτης.

Θετική εξέλιξη και ο τερματισμός της ποσοτικής σύσφιξης την 1η Δεκεμβρίου αλλά πολύ μικρή αναμένεται η επίπτωση στις αγορές.

Αφού διόγκωσε τον ισολογισμό της στην πανδημία COVID 19 αγοράζοντας κρατικά ομόλογα για να στηρίξει την οικονομία, η Fed τα τρία τελευταία χρόνια υπέβαλλε το χαρτοφυλάκιο της σε δίαιτα.

Από την κορυφή κοντά στα $9 τρις το 2022, το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της Fed έχει συρρικνωθεί γύρω στα $6,6 τρις. Η μείωση αυτή, το λεγόμενο QT (quantitative tightening), προέκυψε κυρίως από τις λήξεις ομολόγων που κατείχε στο χαρτοφυλάκιο της.

Η ποσοτική σύσφιξη ήταν μια διαδικασία που προχωρούσε βαθμιαία και η επίπτωση στις αγορές εκτιμάται ότι θα είναι ανεπαίσθητη.