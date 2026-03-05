🧭 🚛🔥 Ευκαιρία για κέρδη ή αιτία για πτώση…

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🧭 Το καλό, το μέτριο και το άσχημο σενάριο για τις αγορές

🌍 Η μυστική προσέγγιση του Ιράν προς τις ΗΠΑ, παρά τη δημόσια πολεμική ρητορική, δείχνει ότι παράλληλα με τη σύγκρουση εξελίσσεται και μια σιωπηλή διπλωματία. Για τις αγορές, τέτοιες εξελίξεις αξιολογούνται κυρίως μέσα από τρία πιθανά γεωπολιτικά σενάρια, τα οποία καθορίζουν τις προοπτικές της ενέργειας, του πληθωρισμού και των επενδυτικών ροών.

📈 Το πραγματικά καλό σενάριο για τις αγορές θα ήταν μια πολιτική αλλαγή ή ανατροπή καθεστώτος στο Ιράν και η σταδιακή ένταξη της χώρας στο δυτικό οικονομικό και ενεργειακό σύστημα. Με την άρση των κυρώσεων και την επιστροφή δυτικών επενδύσεων, η παραγωγή πετρελαίου θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά, οδηγώντας σε αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας. Αυτό θα πίεζε τις τιμές του πετρελαίου και θα περιόριζε τον ενεργειακό πληθωρισμό, ενώ θα δημιουργούσε και στρατηγική πίεση στην Κίνα, η οποία σήμερα απορροφά μεγάλο μέρος του ιρανικού πετρελαίου.

⚖️ Το μέτριο σενάριο αφορά μια παρατεταμένη αλλά ελεγχόμενη σύγκρουση, χωρίς γενικευμένη περιφερειακή κλιμάκωση. Σε αυτή την περίπτωση οι αγορές θα λειτουργούν σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, με υψηλότερες τιμές ενέργειας και πιο αμυντική επενδυτική στάση.

🔥 Το άσχημο σενάριο θα ήταν μια ευρεία περιφερειακή σύγκρουση ή σοβαρή διαταραχή στις ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής. Ένα τέτοιο σοκ θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη του πετρελαίου, ισχυρό πληθωρισμό και σημαντική πτώση στα χρηματιστήρια, με μετακίνηση κεφαλαίων προς χρυσό και κρατικά ομόλογα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι οι αγορές τιμολογούν κυρίως τις πιθανότητες των σεναρίων και όχι μόνο τα ίδια τα γεγονότα

📌 Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι αγορές συχνά προεξοφλούν τα χειρότερα πολύ πριν αυτά συμβούν

⚔️🧲 Τα πραγματικά αίτια των πολέμων

🔎 Οι πόλεμοι δεν ξεκινούν από ρητορική. Ξεκινούν όταν η πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους γίνεται υπαρξιακό ζήτημα ισχύος. Οι σπάνιες γαίες είναι σήμερα αυτό που ήταν το πετρέλαιο τον 20ό αιώνα: ο αόρατος πυρήνας της στρατιωτικής υπεροχής.

📊 Τα δεδομένα είναι σκληρά:

Η Κίνα ελέγχει περίπου 60% της παγκόσμιας εξόρυξης σπάνιων γαιών.

Και έως 90%+ της διύλισης/επεξεργασίας.

Πάνω από 70% των αμερικανικών εισαγωγών προέρχονται από την Κίνα.

Η Κίνα απορροφά ~80% του ιρανικού crude, διασφαλίζοντας ενεργειακό βάθος.

🧭 Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι “σε λίγες εβδομάδες τελειώνουν τα πυρομαχικά”. Τα στρατιωτικά συστήματα δεν λειτουργούν με ημερήσια ροή μετάλλων. Υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα, εναλλακτικοί προμηθευτές (Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδάς), ανακύκλωση και επιτάχυνση reshoring.

⚙️ Το πραγματικό ρίσκο δεν είναι η άμεση κατάρρευση. Είναι ο βιομηχανικός στραγγαλισμός σε βάθος χρόνου. Όταν η διύλιση συγκεντρώνεται σε έναν παίκτη, η γεωπολιτική γίνεται εργαλείο πίεσης.

🧠 Οι πόλεμοι ξεκινούν όταν μια δύναμη θεωρεί ότι:

1. Χάνει τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού

2. Ο αντίπαλος αποκτά τεχνολογικό πλεονέκτημα

3. Ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της

Δεν είναι θέμα “πυρομαχικών εβδομάδων”. Είναι θέμα βιομηχανικής αντοχής ετών.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι πόλεμοι ερμηνεύονται καλύτερα μέσα από τις αλυσίδες εφοδιασμού και όχι από τα πρωτοσέλιδα

📌 Η συγκέντρωση διύλισης σπάνιων γαιών αποτελεί γεωοικονομικό μοχλό ισχύος

📌 Η στρατιωτική υπεροχή εξαρτάται από τη βιομηχανική βάση και την ενεργειακή αυτάρκεια

📌 Οι μεγάλες συγκρούσεις προκύπτουν όταν ο χρόνος θεωρείται στρατηγικός εχθρός

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΑΛΦΑ, ΕΥΔΑΠ, QUALCO, MTLN, ΟΠΑΠ…

🌍 Οι γεωπολιτικές εντάσεις διατηρούν την αγορά σε ασταθές περιβάλλον.

📉 Ο γενικός δείκτης είχε φτάσει σε τεχνικά υπερπουλημένα επίπεδα και αντέδρασε με την ίδια βία που πιέστηκε.

⚠️ Η αβεβαιότητα σχετίζεται κυρίως με:

⏳ τη διάρκεια της σύγκρουσης

🛢️ τον πιθανό αντίκτυπο στις τιμές ενέργειας.

🔄 Παρά την ασάφεια, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα βραχυπρόθεσμης αντίδρασης μετά την πτώση.

📊 Η αγορά έχει υποχωρήσει περίπου 10% μέσα στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις.

🔎 Για ενδείξεις ανάκαμψης θα εξεταστούν:

📈 οι όγκοι συναλλαγών

📊 τα ενδοσυνεδριακά εύρη διακύμανσης

🕔 η συμπεριφορά των τιμών στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

ΑΛΦΑ:

💧 ΕΥΔΑΠ: Η απόκτηση συμμετοχή στην εταιρεία από τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ μοιάζει με στρατηγική κίνηση τα οφέλη της οποίας θα προκύψουν από παράπλευρες συνέργειες…

⚠️MTLN: Νέο fund εμφανίστηκε στους υποτιμητές της Metlen ενώ το «τόξο» στην Qualco φαίνεται να έπεσε σε ασπίδα…

🎰 ΟΠΑΠ: Με τιμή μετοχής στα €15, η συνολική χρηματική διανομή των €1,30 ανά μετοχή μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση περίπου 8,7%, ένα ιδιαίτερα ελκυστικό επίπεδο για τους μετόχους.

🎰 Από το ποσό αυτό, €0,50 αποτελεί προμέρισμα, ενώ τα €0,80 συνδέονται με τη συναλλαγή Allwyn–ΟΠΑΠ, στοιχείο που προσδίδει έκτακτο χαρακτήρα σε μέρος της διανομής.

✈️ Ryanair: Ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα πλήξει προσωρινά τον τουρισμό προς τον Περσικό Κόλπο.

✈️ Η εταιρεία ωστόσο ενδέχεται να ωφεληθεί βραχυπρόθεσμα, καθώς οι ταξιδιώτες στρέφονται σε short-haul πτήσεις, ενώ η Ryanair παραμένει προστατευμένη από τις αυξήσεις του πετρελαίου μέσω hedging.

✈️ Οι γεωπολιτικές κρίσεις επηρεάζουν πρώτα τον τουρισμό μεγάλων αποστάσεων

✈️ Οι αεροπορικές χαμηλού κόστους συχνά ενισχύονται σε περιόδους αβεβαιότητας

✈️ Οι κρίσεις συνήθως μεταβάλλουν προσωρινά τα ταξιδιωτικά πρότυπα, όχι τη μακροπρόθεσμη ζήτηση

🛫 ΔΑΑ: Ισχυρά θεμελιώδη πίσω από τη βραχυπρόθεσμη πίεση

✈️ Ο Φεβρουάριος του 2026 επιβεβαιώνει ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) αποτελεί μία από τις ισχυρότερες επιχειρηματικές ιστορίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1,98 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 13,1% σε σχέση με το 2025, ενώ το σύνολο του πρώτου διμήνου έφτασε τα 3,97 εκατ. επιβάτες (+10,8%), δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για την πορεία της χρονιάς.

🌍 Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει ανθεκτική, ενώ ο διεθνής τουρισμός επιταχύνεται νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή δυναμική ως τουριστικός προορισμός, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

📉 Η μετοχή επηρεάστηκε από το πρόσφατο sell-off του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υποχωρώντας περίπου 11% από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, κυρίως λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή που οδήγησε πολλά χαρτοφυλάκια σε μείωση ρίσκου. Ωστόσο, η διόρθωση αυτή δεν αντανακλά τα επιχειρησιακά δεδομένα της εταιρείας.

💰 Αντίθετα, τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρά, με ελκυστική και βιώσιμη μερισματική απόδοση, ενώ η διανομή του 100% των καθαρών κερδών, που εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση του 2025, ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η βραχυπρόθεσμη διόρθωση λόγω γεωπολιτικών γεγονότων συχνά δημιουργεί ευκαιρίες σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη

📌 Η σταθερή αύξηση της επιβατικής κίνησης αποτελεί βασικό δείκτη της μακροπρόθεσμης αξίας του ΔΑΑ

📌 Η υψηλή και επαναλαμβανόμενη μερισματική πολιτική μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός παράγοντας συνολικής απόδοσης για τον επενδυτή

📌 Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού παραμένει κρίσιμο στοιχείο για την αποτίμηση της εταιρείας στο μέλλον

💧📊 ΕΥΔΑΠ: Πού αποσκοπεί το premium

🔎 Η αγορά του 9,71% της ΕΥΔΑΠ από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έναντι 10 ευρώ ανά μετοχή – με premium περίπου 36,8% σε σχέση με το ταμπλό – προκάλεσε εύλογα ερωτήματα. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι ο επενδυτής John Paulson κατείχε τη συμμετοχή από το 2014, έχοντας αγοράσει τις μετοχές προς 8,10 ευρώ.

📊 Με βάση τα χρηματιστηριακά δεδομένα, η απόδοση της τάξης του 23,5% σε έντεκα χρόνια είναι μάλλον απογοητευτική για έναν θεσμικό επενδυτή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου διεθνείς αγορές και δείκτες κατέγραψαν εντυπωσιακές αποδόσεις. Το γεγονός ότι ο Paulson επέλεξε να αποχωρήσει υποδηλώνει περισσότερο απεγκλωβισμό από μια μακροχρόνια επένδυση χαμηλής απόδοσης παρά μια ιδανική έξοδο.

🏗️ Γιατί λοιπόν ο Γεώργιος Περιστέρης πλήρωσε τόσο υψηλό τίμημα; Η απάντηση δύσκολα βρίσκεται στα σημερινά θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας. Πιθανότερο είναι να συνδέεται με τη στρατηγική αξία του νερού ως υποδομή και με τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στον τομέα των υδάτινων πόρων τα επόμενα χρόνια.

🌍 Η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και τα μεγάλα έργα διαχείρισης νερού δημιουργούν έναν νέο κύκλο επενδύσεων σε δίκτυα, φράγματα και υποδομές ύδρευσης. Για έναν όμιλο υποδομών όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η παρουσία στον βασικό πάροχο νερού της χώρας μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα συμμετοχής σε μεγάλα μελλοντικά projects.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής που εξετάζει τέτοιες κινήσεις συχνά αντιλαμβάνεται ότι σε στρατηγικά assets η τιμή του ταμπλό δεν αντικατοπτρίζει πάντα την πραγματική αξία

📌 Οι επενδύσεις σε υποδομές όπως το νερό χαρακτηρίζονται από σταθερές ταμειακές ροές και μακροχρόνιο ορίζοντα

📌 Σε συναλλαγές premium αξίζει να εξετάζεται αν η υπεραξία σχετίζεται με μελλοντικά έργα και όχι με τα τρέχοντα οικονομικά μεγέθη

📌 Η κατανόηση της στρατηγικής λογικής πίσω από μια εξαγορά βοηθά τον επενδυτή να διακρίνει αν πρόκειται για χρηματιστηριακή τοποθέτηση ή για επένδυση ελέγχου σε έναν ολόκληρο κλάδο.

🟦 Η «σιωπηλή δύναμη» της ElvalHalcor πίσω από τα επίπεδα αποτελέσματα

📊 Με μια πρώτη ματιά, τα αποτελέσματα της ElvalHalcor (ΕΛΧΑ) για το 2025 φαίνονται επίπεδα. Το a-EBITDA διαμορφώθηκε στα 236 εκατ. ευρώ, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 109,5 εκατ. ευρώ. Σε μια επιφανειακή ανάγνωση, η εικόνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στασιμότητα.

💰 Αν όμως κοιτάξει κανείς βαθύτερα, η εικόνα είναι διαφορετική. Ο Όμιλος μείωσε τον καθαρό δανεισμό κατά 38,1 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αύξησε το μέρισμα κατά 125%. Ένας τέτοιος συνδυασμός απομόχλευσης και αυξημένων διανομών είναι συνήθως ένδειξη ισχυρών λειτουργικών ταμειακών ροών και υγιούς ισολογισμού. Παράλληλα, το χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 20%, δημιουργώντας ένα αθόρυβο αλλά ουσιαστικό περιθώριο για ενίσχυση της μελλοντικής κερδοφορίας.

🏭 Στο επιχειρησιακό επίπεδο, ο κλάδος αλουμινίου αύξησε το a-EBITDA κατά 7,2%, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από δασμούς έως 50%, υψηλό ενεργειακό κόστος και περιορισμένη διαθεσιμότητα scrap. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και την ισχυρή θέση της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

⚡ Την ίδια στιγμή, οι δραστηριότητες στους bus bars και στους σωλήνες χαλκού κατέγραψαν αύξηση όγκου 10,9% και 4,8% αντίστοιχα, με βασικούς μοχλούς ζήτησης τα data centers και τα ενεργειακά δίκτυα. Πρόκειται για δύο τομείς που θεωρούνται από τους πιο δομικά ισχυρούς και μακροπρόθεσμα αναπτυσσόμενους της επόμενης δεκαετίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων μιας εταιρείας συχνά απαιτεί βαθύτερη ανάλυση πέρα από τους τίτλους και τα headline μεγέθη

📌 Η ταυτόχρονη μείωση δανεισμού και αύξηση μερίσματος αποτελεί συχνά ένδειξη ισχυρών ταμειακών ροών

📌 Οι τομείς ενέργειας και data centers διαμορφώνουν μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές τάσεις της επόμενης δεκαετίας

📌 Η ανθεκτικότητα μιας εταιρείας φαίνεται περισσότερο όταν διατηρεί ανάπτυξη σε δύσκολο περιβάλλον κόστους και δασμών

🟦🏦 Οι τράπεζες ως «ασπίδα» στην αβεβαιότητα του 2025

🔎 Η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός αντιστάθμισης των γεωπολιτικών και μακροοικονομικών κινδύνων, σύμφωνα με τη Morningstar DBRS. Για το 2025, τα συνολικά κέρδη του κλάδου αυξήθηκαν περίπου 5% και διαμορφώθηκαν στα €4,5 δισ., επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) παραμένει σε υγιές επίπεδο 12%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 13% του 2024.

📈 Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο κλάδος συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή χρηματοδότηση, υψηλή ρευστότητα και σημαντικά κεφαλαιακά buffers, στοιχεία που θωρακίζουν τις τράπεζες σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Τα έσοδα από προμήθειες και ορισμένα θετικά έκτακτα αποτελέσματα βοήθησαν να αντισταθμιστούν η μείωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων και η άνοδος του λειτουργικού κόστους.

⚠️ Ωστόσο, οι γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις παραμένουν σημαντικός παράγοντας κινδύνου, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τομείς στους οποίους οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημαντική έκθεση, όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός. Επιπλέον, εκκρεμεί αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου για τον τρόπο υπολογισμού επιτοκίων στα δάνεια του Νόμου Κατσέλη.

💧 Παρά τις προκλήσεις, οι ισχυρές καταθέσεις και η βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου συνεχίζουν να στηρίζουν τα προφίλ χρηματοδότησης των τραπεζών, ενώ η κεφαλαιακή τους επάρκεια παραμένει ισχυρή σε ολόκληρο τον κλάδο.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών συχνά λειτουργεί ως μαξιλάρι σταθερότητας για ολόκληρη την οικονομία σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας

📌 Η μικρή πτώση του ROE δεν υποδηλώνει απαραίτητα αδυναμία, αλλά συχνά αντανακλά ομαλοποίηση επιτοκίων και κύκλου κερδοφορίας

📌 Η έκθεση τραπεζών σε τουρισμό και ναυτιλία συνδέει την πορεία τους με τη διεθνή οικονομική δραστηριότητα

📌 Η ισχυρή βάση καταθέσεων και κεφαλαίων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανθεκτικότητας σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης 📊

⚡🏭 Ενεργειακή ασπίδα για τη βιομηχανία

🔎 Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα μέτρα στήριξης της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος, με ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς ενεργειακής αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων.

⚙️ Κεντρικός πυλώνας του σχεδίου είναι η ενίσχυση του μηχανισμού αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO₂ για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Μετά από διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζεται ακόμη και αύξηση του συντελεστή εκπομπών, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες αποζημιώσεις για τη βιομηχανία.

📊 Παράλληλα, προωθείται η αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της ΕΕ για επενδύσεις σε ενεργειακή αποδοτικότητα και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, με στόχο χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής.

🧱ΕΚΤΕΡ: Από μικρός εργολάβος σε παίκτη μεγάλης κατηγορίας

🏗️ Η ΕΚΤΕΡ βρίσκεται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της ιστορίας της. Η νέα σύμβαση για το βιοκλιματικό κολυμβητήριο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ύψους 24,5 εκατ. ευρώ, ανεβάζει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στα 187,7 εκατ. ευρώ, όταν πριν από λίγα μόλις χρόνια βρισκόταν σχεδόν στο μηδέν. Η μεταβολή αυτή αποτυπώνει μια εταιρεία που περνά από φάση επιβίωσης σε φάση ανάπτυξης και ορατότητας έργων.

📊 Τα οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική. Στο α’ εξάμηνο του 2025 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 41,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 18,1%, ενώ το EBITDA margin έφτασε το 16,9%, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό για κατασκευαστική εταιρεία αυτού του μεγέθους. Τα περιθώρια αυτά υποδηλώνουν πειθαρχία στο κόστος και καλύτερη επιλογή έργων.

🚧 Το μεγάλο στοίχημα είναι το πτυχίο 7ης τάξης. Η ΕΚΤΕΡ είναι η πρώτη εταιρεία εδώ και περίπου δύο δεκαετίες που επιχειρεί τέτοια αναβάθμιση, η οποία θα της επιτρέψει να συμμετέχει σε έργα χωρίς ανώτατο όριο προϋπολογισμού, αλλάζοντας ουσιαστικά το μέγεθος της αγοράς στην οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί.

📉📈 Χρηματιστηριακά, αναλυτές θεωρούν ότι το αυξημένο ανεκτέλεστο και οι νέες συμβάσεις προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα κερδοφορίας για τα επόμενα χρόνια, ενώ διαγραμματικά η μετοχή διαμορφώνει μεσοπρόθεσμο στόχο στην περιοχή των 6 έως 6,40 ευρώ.

🏨 Παράλληλα η εταιρεία διευρύνει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα, δημιουργώντας χαρτοφυλάκιο σε τουριστικά projects και ΣΔΙΤ, επιδιώκοντας πιο σταθερές ροές εσόδων. Η εικόνα δείχνει ότι η ΕΚΤΕΡ βρίσκεται πλέον σε φάση εταιρικού μετασχηματισμού, με τα στοιχεία να υποστηρίζουν αυτή τη μετάβαση.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η απότομη αύξηση του ανεκτέλεστου δείχνει εταιρεία που περνά σε νέο κύκλο ανάπτυξης

📌 Το υψηλό περιθώριο EBITDA αποτελεί ένδειξη ποιοτικής επιλογής έργων και λειτουργικής πειθαρχίας

📌 Η πιθανή απόκτηση πτυχίου 7ης τάξης μπορεί να αλλάξει ριζικά το μέγεθος των έργων στα οποία θα συμμετέχει

📌 Η είσοδος σε ΣΔΙΤ και τουρισμό δημιουργεί προοπτική πιο σταθερών και επαναλαμβανόμενων εσόδων

📌 Σε μικρές κατασκευαστικές, η ορατότητα έργων συχνά λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για τη χρηματιστηριακή αποτίμηση

Φάρος: Παίρνει μπροστά το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο ΔΣ του πρώτου ελληνικού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης ΦΑΡΟΣ και σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Πρόεδρος θα είναι ο Θάνος Παπαδημητρίου, ακαδημαϊκός και επιχειρηματίας στον κλάδο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την θέση του διευθύνοντος συμβούλου θα την έχει γυναίκα και το όνομά της φυλάσσεται σαν επτασφράγιστο μυστικό.

Το «εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης», όπως λέγεται το AI Factory Pharos, αναμένεται να αποτελέσει φυτώριο για ελληνικούς μελλοντικούς μονόκερους όπως ανέφερε η διοίκηση του Υπερταμείου θέλοντας να δώσει έμφαση στο εγχείρημα .

Το ΦΑΡΟΣ σε συνδυασμό με τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» αποτελούν στρατηγική επένδυση και θα καλύψει τεχνολογικές και υπολογιστικές ελλείψεις στην Ελλάδα.

Η έδρα του Pharos θα είναι στο campus του Δημόκριτου, σε κτίριο που θα παραδοθεί την Άνοιξη και ήδη έχει ιδρυθεί η διαχειρίστρια εταιρεία «Pharos AI Factory», και άμεσα θα ανακοινωθεί και το Δ.Σ. Όσον αφορά στον κ. Θάνο Παπαδημητρίου, ο ακαδημαϊκός του ρόλος του εστιάζει στη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επιχειρηματική καινοτομία, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών φορέων, start-ups και επιχειρήσεων.

Παράλληλα, είναι συνιδρυτής και Πρόεδρος της Moveo.AI, μιας πλατφόρμας προηγμένων AI agents που υποστηρίζουν σύνθετες επιχειρησιακές αλληλεπιδράσεις και αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Στο παρελθόν διετέλεσε CEO της PNOE, εταιρείας που αξιοποιεί ιδιόκτητα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένα δεδομένα βιομετρικής ανάλυσης για την ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων υγείας και ευεξίας.

📉🌍 Goldman Sachs: Γιατί οι διορθώσεις μείνουν ρηχές

📊 Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι το βάθος και η διάρκεια μιας πιθανής διόρθωσης στις αγορές θα είναι περιορισμένα, θεωρώντας χαμηλή την πιθανότητα μετατροπής της τρέχουσας αναταραχής σε πλήρη bear market.

📈 Πρώτος λόγος είναι η ανθεκτικότητα της οικονομικής ανάπτυξης. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα αναπτυχθεί κατά 2,8% το 2026, ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης τρέχουσας δραστηριότητας (CAI) υποδηλώνει ρυθμό ανάπτυξης 1,5%, σημαντικά υψηλότερο από το 0,7% που καταγραφόταν το περασμένο καλοκαίρι.

💰 Δεύτερος παράγοντας είναι η ισχυρή αύξηση των εταιρικών κερδών, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και στις αναδυόμενες αγορές. Μάλιστα, οι προβλέψεις για τα παγκόσμια κέρδη έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά από την αρχή του έτους, ενισχύοντας την επενδυτική εμπιστοσύνη.

🏦 Τρίτος λόγος είναι οι υγιείς ισολογισμοί στον ιδιωτικό τομέα. Νοικοκυριά, επιχειρήσεις και τράπεζες διατηρούν ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης μιας διόρθωσης σε ευρύτερη συστημική κρίση.

⚡ Παράλληλα, η εμπειρία δείχνει ότι τα περισσότερα γεωπολιτικά σοκ των τελευταίων δεκαετιών δεν είχαν μακροχρόνια επίδραση στις αγορές. Σε τέτοιες περιόδους αυξάνονται κυρίως οι τιμές των εμπορευμάτων — ιδιαίτερα του πετρελαίου — λόγω ανησυχιών για την προσφορά. Ο χρυσός καταγράφει συχνά θετικές αποδόσεις, ενώ τα αμερικανικά ομόλογα λειτουργούν ως ασφαλές καταφύγιο.

📉 Στις μετοχές, ιστορικά, οι γεωπολιτικές εντάσεις οδηγούν σε μέση διόρθωση περίπου 6% μέσα σε διάστημα 18 ημερών, πριν οι αγορές επανέλθουν σταδιακά σε πιο σταθερή πορεία.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής συχνά διαπιστώνει ότι οι γεωπολιτικές κρίσεις προκαλούν έντονη αλλά σύντομη μεταβλητότητα στις αγορές

📌 Η διατήρηση διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου βοηθά στη μείωση του κινδύνου σε περιόδους αβεβαιότητας

📌 Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι μεγάλες πτώσεις συνδέονται συχνότερα με οικονομικές υφέσεις παρά με γεωπολιτικά γεγονότα

📌 Η παρακολούθηση των εταιρικών κερδών και της πιστωτικής υγείας του ιδιωτικού τομέα λειτουργεί ως βασικός δείκτης για τη βιωσιμότητα μιας ανοδικής αγοράς

⚡🔌 Ελλάδα – Ιταλία: Νέα Ενεργειακή Γέφυρα στη Μεσόγειο

🔎 Σημαντικό βήμα για την ενεργειακή διασύνδεση της Νότιας Ευρώπης αποτελεί το σχέδιο για τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΑΕΥ, οι πρώτες προκαταρκτικές μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση υλοποίησης ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

⚡ Το project υλοποιείται σε συνεργασία με τον ιταλικό διαχειριστή Terna και προβλέπει την ανάπτυξη μιας υποθαλάσσιας διασύνδεσης HVDC ισχύος 1.000 MW μεταξύ Θεσπρωτίας και Γαλατίνα στην Ιταλία. Η συνολική όδευση θα φτάνει περίπου τα 295 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 240 χλμ. υποβρύχια και τα 55 χλμ. υπόγεια. Με την ολοκλήρωση του έργου, η συνολική δυνατότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών θα αυξηθεί από 500 MW σε 1.500 MW.

💰 Το κόστος του έργου έχει αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω, αγγίζοντας πλέον τα 950,1 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής εκτίμησης 606 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ενσωμάτωση γεωτεχνικών και βυθομετρικών δεδομένων στους διαγωνισμούς, αλλά και στις χρονοβόρες διαδικασίες διεθνών διαγωνισμών, ιδιαίτερα από την ιταλική πλευρά.

🌍 Η νέα διασύνδεση έχει ήδη ενταχθεί στο δεκαετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων του ENTSO-E και θεωρείται κρίσιμη για τη σύγκλιση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη προς τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

⚓🚛🔥 Small Scale LNG: Νέα πύλη εφοδιασμού από το Πέραμα Μεγαρίδος

🔎 Πράσινο φως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δημιουργία εργοταξίου στο Πέραμα Μεγαρίδος, στο πλαίσιο της επέκτασης της προβλήτας που θα υποστηρίζει τη διακίνηση υγροποιημένου φυσικού αερίου μικρής κλίμακας (Small Scale LNG). Η έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας.

⚓ Το έργο αφορά υποστηρικτική εργοταξιακή εγκατάσταση στις λιμενικές υποδομές των Μεγάρων, η οποία θα εξυπηρετήσει την επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα. Στόχος είναι η διευκόλυνση της μεταφοράς βυτιοφόρων LNG προς και από τον τερματικό σταθμό του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, ενισχύοντας τη διανομή φυσικού αερίου σε περιοχές χωρίς πρόσβαση σε δίκτυα αγωγών.

🚢 Η παρέμβαση εντάσσεται στην ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και συνδέεται με τις λιμενικές επεκτάσεις στο Πέραμα Μεγαρίδος και στην Αλμύρα, επιτρέποντας τη μεταφορά φορτηγών LNG με πορθμεία προς τη Ρεβυθούσα.

💰 Το έργο Small Scale LNG, προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο και να τεθεί σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2026, με χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, ενώ θα ενταχθεί στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση για ανάκτηση κόστους.

🌍 Παράλληλα, ο ΔΕΣΦΑ προχωρά στην κατασκευή νέας προβλήτας Small Scale LNG στη Ρεβυθούσα, επένδυση άνω των 44 εκατ. ευρώ, η οποία θα εξυπηρετεί μικρά LNG πλοία και ανεφοδιασμό πλοίων ή δορυφορικών σταθμών σε λιμάνια και νησιά. Η λειτουργία της αναμένεται το 2027, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της Ρεβυθούσας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

🚀 Χρηματιστήρια Εμιράτων: Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν

📉 Ισχυρές πιέσεις κατέγραψαν τα χρηματιστήρια του Dubai και του Abu Dhabi, τα οποία άνοιξαν ξανά την Τετάρτη μετά από διήμερη αναστολή λειτουργίας λόγω των επιθέσεων του Ιράν με πυραύλους και drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η συνολική κεφαλαιοποίηση των δύο αγορών ανέρχεται περίπου στα $1,1 τρισ., γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος του σοκ για τις περιφερειακές αγορές.

📊 Στο Dubai, ο βασικός δείκτης κατέγραψε πτώση 4,7%, τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή υποχώρηση από τον Μάιο του 2022. Στην πτώση ηγήθηκαν μεγάλες εταιρείες όπως η Emaar Properties (-4,9%), ενώ η αεροπορική χαμηλού κόστους Air Arabia υποχώρησε περίπου 5%, αντανακλώντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στις μεταφορές και τον τουρισμό.

🏦 Στο Abu Dhabi, ο βασικός δείκτης υποχώρησε 3,3%, επίσης τη μεγαλύτερη πτώση από το 2022. Η First Abu Dhabi Bank έχασε περίπου 5%, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και ενεργειακές εταιρείες όπως οι Dana Gas και Taqa. Παράλληλα, η Abu Dhabi Commercial Bank σημείωσε πτώση 4,9%, αποτυπώνοντας την ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις των επιθέσεων.

🌍 Το προσωρινό κλείσιμο των αγορών είχε ως αποτέλεσμα να παγώσουν συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τους επενδυτές να αναμένουν σαφέστερη εικόνα για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αεροδρόμια, λιμάνια και κατοικημένες περιοχές.

📈 Παρά το αρχικό σοκ, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη δείξει σημάδια σταθεροποίησης, καθώς ανέκαμψε από πτώση περίπου 5% την Κυριακή και πέρασε σε θετικό έδαφος μέχρι την Τρίτη. Αυτό δημιουργεί προσδοκίες ότι και οι αγορές των Εμιράτων ενδέχεται να ακολουθήσουν παρόμοια πορεία σταδιακής ανάκαμψης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής συχνά παρατηρεί ότι οι αγορές αντιδρούν υπερβολικά στο πρώτο γεωπολιτικό σοκ, πριν σταθεροποιηθούν όταν αποσαφηνιστεί η πραγματική ζημιά

📌 Σε περιόδους κρίσης, οι τράπεζες, οι αερομεταφορές και τα ακίνητα εμφανίζονται συνήθως ως οι πρώτοι κλάδοι που δέχονται πιέσεις

📌 Οι γεωπολιτικές εντάσεις στην ενεργειακή ζώνη του Κόλπου επηρεάζουν άμεσα τη ρευστότητα και το επενδυτικό κλίμα στις αγορές της περιοχής

📌 Οι βραχυπρόθεσμες πτώσεις σε τέτοια γεγονότα συχνά συνοδεύονται από γρήγορες τεχνικές ανακάμψεις όταν υποχωρεί η αβεβαιότητα

⚡🛢️ Η Ανθεκτικότητα του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος

🌍 Το βασικό ερώτημα που απασχόλησε την πρόσφατη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά την ανθεκτικότητα του ελληνικού ενεργειακού συστήματος εάν η ένταση στη Μέση Ανατολή εξελιχθεί σε παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση.

🔧 Η Ελλάδα εμφανίζεται σήμερα πιο θωρακισμένη σε σχέση με το παρελθόν, καθώς διαθέτει ισχυρή εγχώρια διύλιση, θεσμοθετημένα στρατηγικά αποθέματα καυσίμων και διαφοροποιημένες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Ωστόσο, παραμένει εκτεθειμένη στις διεθνείς τιμές ενέργειας και στο κόστος μεταφοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά το LNG και τις θαλάσσιες μεταφορές.

📊 Η ενεργειακή ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από τα αποθέματα, αλλά και από την ταχύτητα αντίδρασης του συστήματος, τη διαχείριση των εξαγωγών και την ικανότητα απορρόφησης διεθνών σοκ.

🟡 Σε ένα ήπιο σενάριο, με άνοδο τιμών χωρίς διακοπή ροών, οι επιπτώσεις θα είναι κυρίως πληθωριστικές.

🟠 Σε μεσαίο σενάριο, με καθυστερήσεις φορτίων και αυξημένα ασφάλιστρα, η χώρα θα μπορούσε να περιορίσει εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων και να αξιοποιήσει στρατηγικά αποθέματα.

🔴 Σε ακραίο σενάριο, με διακοπή κρίσιμων θαλάσσιων οδών, θα ενεργοποιούνταν πλήρως τα στρατηγικά αποθέματα με προτεραιότητα στην εγχώρια κατανάλωση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ενεργειακή ασφάλεια μιας χώρας εξαρτάται από τον συνδυασμό υποδομών, αποθεμάτων και ευελιξίας στη διαχείριση κρίσεων

📌 Οι γεωπολιτικές κρίσεις επηρεάζουν πρώτα τιμές και μεταφορικά κόστη πριν τις φυσικές ροές ενέργειας

📌 Η ύπαρξη ισχυρής διυλιστικής βάσης λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας σταθερότητας

📌 Σε περιόδους έντασης η διαχείριση εξαγωγών και αποθεμάτων γίνεται κρίσιμο εργαλείο ενεργειακής πολιτικής

📌 Η διάρκεια μιας κρίσης είναι συχνά πιο καθοριστική από την έντασή της για τις ενεργειακές αγορές

[email protected]

