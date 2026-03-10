🛢️🔥🛢️Δεν έχει τελειώσει τίποτα…

Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🔥🛢️ Πετρέλαιο: Οι μικροεπενδυτές μπαίνουν μαζικά στο παιχνίδι

📊 Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν μια εντυπωσιακή μεταστροφή στη συμπεριφορά των ιδιωτών επενδυτών, καθώς μεγάλα ποσά κατευθύνονται προς τα ETF πετρελαίου. Το United States Oil Fund ($USO) κατέγραψε ημερήσιες εισροές λιανικής +36 εκατ. δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

📈 Το νέο ρεκόρ ξεπερνά ακόμη και την κορύφωση του Απριλίου 2020, όταν η αγορά πετρελαίου βίωνε ιστορική αναταραχή και οι τιμές είχαν γίνει προσωρινά αρνητικές. Σε διάστημα μόλις πέντε ημερών, οι συνολικές εισροές λιανικής έφτασαν τα +82 εκατ. δολάρια, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των +67 εκατ. δολαρίων.

⚡ Η κινητικότητα αυτή συμπίπτει με ένα ιστορικό ράλι τιμών: το αμερικανικό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο περίπου 35% μέσα σε μία εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 1982.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Όταν οι ιδιώτες επενδυτές συσσωρεύονται μαζικά σε ένα trade, συχνά σημαίνει ότι η αγορά εισέρχεται σε φάση έντονης μεταβλητότητας

📌 Οι γεωπολιτικές κρίσεις και τα ενεργειακά σοκ μπορούν να μετατρέψουν το πετρέλαιο σε βραχυπρόθεσμο κερδοσκοπικό παιγνίδι

📌 Η παρακολούθηση των εισροών στα ETF συχνά αποκαλύπτει έγκαιρα αλλαγές στο επενδυτικό αφήγημα της αγοράς

📌 Σε περιόδους υπερβολικής αισιοδοξίας, η διαχείριση ρίσκου αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την πρόβλεψη της τιμής του πετρελαίου

⛽🌾 Ενέργεια και Τρόφιμα: Ο Δίδυμος Παλμός του Πληθωρισμού

🔎 Κάθε ισχυρή άνοδος στις τιμές των καυσίμων ακολουθείται συχνά από άνοδο στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων. Η σχέση αυτή δεν είναι τυχαία: η ενέργεια επηρεάζει το κόστος παραγωγής, μεταφοράς και λιπασμάτων, άρα τελικά το κόστος που φτάνει στο ράφι.

⚠️ Όμως το πιο κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός. Ιστορικά, οι απότομες αυξήσεις στις τιμές τροφίμων έχουν συνδεθεί με κοινωνικές αναταραχές, διαδηλώσεις και πολιτική αστάθεια. Από την Αραβική Άνοιξη μέχρι σύγχρονες κρίσεις, το «σοκ τροφίμων» λειτουργεί συχνά ως σπινθήρας κοινωνικής έντασης.

🌍 Σε έναν κόσμο όπου η ανισότητα βρίσκεται ήδη σε ακραία επίπεδα, η αύξηση του κόστους βασικών αγαθών μπορεί να μετατραπεί γρήγορα από οικονομικό ζήτημα σε πολιτικό και κοινωνικό καταλύτη.

🌾📈 Πώς μπορεί να κερδίσει κανείς από την άνοδο των τιμών των τροφίμων

🔎 Όταν οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν, δεν κερδίζουν μόνο οι παραγωγοί. Ολόκληρη μια οικονομική αλυσίδα αρχίζει να κινείται πιο δυναμικά. Από τα αγροτικά εμπορεύματα μέχρι τις εταιρείες που προμηθεύουν λιπάσματα, μηχανήματα και logistics, η άνοδος των τροφίμων δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες.

🚜 Πρώτα από όλα, υπάρχει η άμεση έκθεση στα αγροτικά commodities όπως σιτάρι, καλαμπόκι και σόγια μέσω αγορών εμπορευμάτων ή σχετικών ETFs. Όταν οι τιμές τροφίμων ανεβαίνουν, συνήθως ανεβαίνουν και τα ίδια τα αγροτικά προϊόντα.

🏭 Παράλληλα, συχνά επωφελούνται οι εταιρείες που βρίσκονται στην “υποδομή” της γεωργίας: παραγωγοί λιπασμάτων, αγροχημικών, γεωργικού εξοπλισμού και εταιρείες εμπορίας σιτηρών. Όταν οι αγρότες βλέπουν υψηλές τιμές, επενδύουν περισσότερο για να αυξήσουν την παραγωγή.

🌍 Τέλος, ιστορικά ανεβαίνει και η αξία της αγροτικής γης, καθώς τα έσοδα της γεωργίας αυξάνονται. Σε περιόδους πληθωρισμού τροφίμων, η γεωργία συχνά μετατρέπεται από παραδοσιακό κλάδο σε στρατηγικό asset.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι τιμές ενέργειας λειτουργούν συχνά ως προπομπός των τιμών τροφίμων

📌 Οι κοινωνικές εντάσεις εμφανίζονται συχνά μετά από ισχυρά σοκ στο κόστος διαβίωσης

📌 Η γεωπολιτική, η ενέργεια και η κοινωνική σταθερότητα συνδέονται πολύ πιο στενά από όσο φαίνεται.

📌 Τα μεγαλύτερα κέρδη εμφανίζονται συχνά στις εταιρείες λιπασμάτων, εξοπλισμού και logistics

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΑΡΑΙΓ,REALCON..

⚔️📉 Πόλεμος στο Ιράν: $6 τρισ. χαμένα και αγορές σε νευρικό σοκ

🌍 Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα στις αγορές. Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, περίπου $6 τρισ. κεφαλαιοποίησης έχουν χαθεί από τα παγκόσμια χρηματιστήρια, ενώ οι αγορές ομολόγων πιέζονται καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προσδοκίες για τα επιτόκια και τον πληθωρισμό.

🛢️ Η εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρό ενεργειακό σοκ. Τα futures του πετρελαίου εκτινάχθηκαν έως και 30% φτάνοντας σχεδόν τα $120 το βαρέλι, σε μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες κινήσεις των τελευταίων ετών. Η συνεδρίαση άνοιξε με εμφανή σημάδια πανικού. Σύμφωνα με χρηματιστές, 10–15% των εντολών πριν το άνοιγμα ήταν εντολές πώλησης “at market”, κυρίως από Έλληνες ιδιώτες επενδυτές.

📊 Η ένταση υποχώρησε προσωρινά όταν έγινε γνωστό ότι οι G7 εξετάζουν την αποδέσμευση στρατηγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων, γεγονός που περιόρισε τις απώλειες και επέτρεψε σε αγοραστές να εμφανιστούν ξανά στην αγορά.

🏦 Στο ελληνικό χρηματιστήριο η δραστηριότητα ήταν περιορισμένη. Το ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε κυρίως σε τραπεζικές μετοχές και λίγα blue chips, ενώ στη μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση η ζήτηση ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και μια εντολή πώλησης 1.000 μετοχών μπορούσε να ισοπεδώσει την τιμή.

🕌 Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η ανάδειξη του Mojtaba Khamenei ως πιθανού διαδόχου του Ανώτατου Ηγέτη δείχνει ενίσχυση των σκληροπυρηνικών στο ιρανικό καθεστώς, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της σύγκρουσης.

⚠️ Οι επενδυτές περιμένουν την αντίδραση της Ουάσινγκτον, καθώς χωρίς σαφή ορισμό της «νίκης» παραμένει αβέβαιο αν ο πόλεμος θα διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες.

🛢️ 🛢️ ΜΟΗ-ΕΛΠΕ: Η αγορά συνεχίζει να «παίζει» το σενάριο των φθηνών αποθεμάτων και των υψηλών περιθωρίων διύλισης. Δεν ίδρωσε το αυτί των δυο μετοχών ούτε την ώρα του πανικού στην αρχή της συνεδρίασης..

ΑΡΑΙΓ: Από τη αρχή της ιρανικής κρίσης μια εβδομάδα νωρίτερα η μετοχή γράφει απώλειας περί το 17%. Είναι από αυτές που πλήττονται από δυο πλευρές και από τις υψηλές τιμές των καυσίμων και από το κλείσιμο των αεροδρομίων και την ακύρωση των πτήσεων… Θάχει ενδιαφέρον όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια και …υπάρχουν ακόμη αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή…

ΕΥΔΑΠ: Η πρόσφατα αλλαγή χεριών για το 10% έγινε στα 10 ευρώ. Αν αυτός που αγόρασε ήξερε τι έκανε( που ήξερε)η επόμενη μέρα θα έχει ενδιαφέρον…

RealCons: Η μετοχή πρόσφατα από τα 5 Ευρώ σκαρφάλωσε τα 6,5 όταν ανακοινώθηκαν οι μετοχικές συμμετοχές και τώρα επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε.

👤🔢 Κωδικοί: Ο Φεβρουάριος μήνας κατέγραψε ενισχυμένη συμμετοχή επενδυτικών κωδικών στο ΧΑ, με 35.804 ενεργούς κωδικούς (εκ των οποίων 1.145 αλλοδαποί), αυξημένους κατά 8% από τον Ιανουάριο και 39% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2024.

📊 Ο Φεβρουάριος έκλεισε με εκροές 95,4 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την τάση που είχε ήδη διαμορφωθεί στα μέσα του μήνα. Στις μετοχές του FTSE-25 οι ξένοι περιόρισαν περισσότερο το ρίσκο τους, με εκροές 103,6 εκατ. ευρώ.

📈 Παρά την υποχώρηση, το ισοζύγιο του διμήνου παραμένει θετικό, με καθαρές εισροές 41,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40,1 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στον FTSE-25.

👤Οι εκροές ξένων κεφαλαίων συχνά συνδέονται με τακτική μείωσης ρίσκου και όχι απαραίτητα με αλλαγή τάσης

📊 Η DOTSOFT ενημέρωσε πως τέσσερις επενδυτικές μερίδες κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%.

👥 Συγκεκριμένα, ο Αναστάσιος Μάνος κατέχει 43,599%, οι Giuseppe Giano και Castellano Properties Ltd από 24,871% έκαστος, ενώ ο Ιωάννης Χατζηκώστας διαθέτει 11,026%.

📌 Συνολικά, οι τέσσερις βασικοί μέτοχοι ελέγχουν το 88,584% του μετοχικού κεφαλαίου, υποδηλώνοντας ιδιαίτερα συγκεντρωμένη μετοχική σύνθεση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι περίοδοι έντονης γεωπολιτικής έντασης δημιουργούν ακραία μεταβλητότητα αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για όσους αντέχουν την πίεση

📌 Η προσοχή στρέφεται συχνά σε ενέργεια, άμυνα και βασικά εμπορεύματα, τα οποία λειτουργούν ως φυσικά hedges σε τέτοιες κρίσεις

📌 Σε περιβάλλον πανικού, οι αγορές συχνά δημιουργούν τιμές ευκαιρίας για όσους διαθέτουν ρευστότητα και υπομονή

📌 Η ιστορία δείχνει ότι οι μεγαλύτερες αποδόσεις εμφανίζονται συνήθως μετά τα πρώτα κύματα φόβου στις αγορές

📊🏦 Credia Bank: Στρατηγική Ανάπτυξης σε Τέσσερις Πυλώνες

🔹 Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η τράπεζα στοχεύει σε ετήσια αύξηση δανείων και εσόδων 10%–20%, με το χαρτοφυλάκιο δανείων να ξεπερνά τα 14 δισ. ευρώ. Παράλληλα, επιδιώκει περιθώριο καθαρών εσόδων από τόκους περίπου 3% και δείκτη κόστους προς έσοδα 30%–40%, αντανακλώντας βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

🔹 Σε επίπεδο κερδοφορίας, ο στόχος είναι καθαρά κέρδη άνω των 325 εκατ. ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) πάνω από 18%, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 άνω του 15%.

🔹 Η Credia Bank χαράζει την πορεία βασισμένη σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Η στρατηγική περιλαμβάνει την ενίσχυση της παρουσίας στην ελληνική τραπεζική αγορά, την επιτάχυνση της ανάπτυξης της θυγατρικής στη Μάλτα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση συνεργειών μέσω στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών.

- Αναμένεται να διπλασιαστεί σε μέγεθος μετά την ενοποίηση της HSBC Malta και να εξελιχθεί σε έναν τραπεζικό όμιλο με ενεργητικό €16,4 δισ. και καταθέσεις €13,3 δισ

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αξιολόγηση τραπεζικών στρατηγικών συνδέεται συχνά με δείκτες όπως RoTE, CET1 και cost-to-income, οι οποίοι αποτυπώνουν την πραγματική ποιότητα ανάπτυξης

📌 Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο λειτουργούν συχνά ως μοχλός κλίμακας και ενίσχυσης κερδοφορίας

📊 ΑΛΟΥΜΥΛ: Επέκταση σε στρατηγικές αγορές και ενίσχυση διεθνούς αποτυπώματος

🌍 Η ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοίνωσε δύο σημαντικές εξελίξεις που αναδεικνύουν τη στρατηγική γεωγραφικής επέκτασης του Ομίλου σε αναδυόμενες αγορές.

🏗️ Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ενέκρινε δάνειο έως 13,7 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέας γραμμής διέλασης αλουμινίου στο εργοστάσιο της αιγυπτιακής θυγατρικής στο Κάιρο. Η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας με τη Διώρυγα του Σουέζ, γεγονός που καθιστά τη μονάδα φυσική πλατφόρμα εξαγωγών προς την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η συμμετοχή της EBRD λειτουργεί ως ισχυρό σήμα αξιοπιστίας για το επενδυτικό σχέδιο.

🏭 Δεύτερον, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι η θυγατρική στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λειτουργεί κανονικά, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή. Σημαντικό είναι ότι τυχόν αύξηση στο κόστος πρώτων υλών αναμένεται να μετακυλιστεί στις τιμές πώλησης, διατηρώντας τα περιθώρια κερδοφορίας.

📈 Για το 2026, η εταιρεία εκτιμά αποτελέσματα τουλάχιστον ισάξια με την προηγούμενη χρήση, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής παρατηρεί ότι η γεωγραφική διαφοροποίηση δρα ως ασπίδα κινδύνου σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας

📌 Η συμμετοχή θεσμών όπως η EBRD συχνά λειτουργεί ως ένδειξη θεσμικής εμπιστοσύνης σε ένα επενδυτικό σχέδιο

📌 Οι εταιρείες που μπορούν να μετακυλίουν το κόστος πρώτων υλών στις τελικές τιμές διατηρούν συνήθως πιο σταθερά περιθώρια κερδοφορίας

📌 Η παρουσία κοντά σε κομβικά logistics hubs όπως η Διώρυγα του Σουέζ μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις εξαγωγικές δυνατότητες ενός βιομηχανικού ομίλου

⚡🔋 HELLENiQ ENERGY: Πατά γκάζι στην πράσινη μετάβαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

🔹 Η HELLENiQ ENERGY επιταχύνει τη στρατηγική της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θέτοντας σε εμπορική λειτουργία δύο νέα φωτοβολταϊκά πάρκα στη νότια Ρουμανία, συνολικής ισχύος 58 MW. Με την προσθήκη αυτή, το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ του Ομίλου στη χώρα ξεπερνά πλέον τα 850 MW, ενισχύοντας τη θέση του σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

🔹 Τα έργα αποτελούν τα πρώτα δύο από τα τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα που αποκτήθηκαν από τη METLEN το 2023, στο πλαίσιο συμφωνίας συνολικής ισχύος 211 MW. Τα υπόλοιπα 153 MW αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του 2026, γεγονός που σημαίνει ότι η επέκταση του Ομίλου στις ΑΠΕ συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό.

🔹 Συνολικά, η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ της εταιρείας σε λειτουργία φθάνει πλέον τα 564 MW, κατανεμημένα σε τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για μια εταιρεία που μέχρι πρόσφατα ταυτιζόταν σχεδόν αποκλειστικά με τη διύλιση πετρελαίου, το μέγεθος αυτό αποτυπώνει μια μετάβαση που πλέον μετριέται σε megawatt και όχι μόνο σε βαρέλια.

🔹 Η Ρουμανία αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα αυτής της ενεργειακής στροφής. Με νέα έργα ήδη στον επενδυτικό ορίζοντα, η HELLENiQ ENERGY δείχνει αποφασισμένη να ενισχύσει το πράσινο αποτύπωμά της και να εδραιωθεί ως σημαντικός παίκτης στις ΑΠΕ της ευρύτερης περιοχής.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής μπορεί να παρατηρεί ότι η γεωγραφική διαφοροποίηση των ΑΠΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μειώνει τον ρυθμιστικό και αγοραίο κίνδυνο ενός μόνο κράτους.

📌 Η σταδιακή μετάβαση από τη διύλιση στις ΑΠΕ μπορεί να βελτιώνει μακροπρόθεσμα το προφίλ αποτίμησης μιας ενεργειακής εταιρείας, καθώς οι αγορές συχνά αποδίδουν υψηλότερους πολλαπλασιαστές στις πράσινες δραστηριότητες.

📌 Η εξέλιξη της Ρουμανίας ως ενεργειακού κόμβου για φωτοβολταϊκά ενδέχεται να δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης για εταιρείες που έχουν ήδη ισχυρή παρουσία στη χώρα.

🏗️📊 DIMAND: Ισχυρός ισολογισμός και pipeline άνω του 1,3 δισ. €

🔹 Η DIMAND κλείνει τη χρήση 2025 με τον ισχυρότερο ισολογισμό στην ιστορία της, επιβεβαιώνοντας ότι το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια αποδίδει. Τα λειτουργικά κέρδη εκτοξεύτηκαν στα 39 εκατ. ευρώ, από 23 εκατ. το 2024, ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) διαμορφώθηκε στα 218 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 38 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες.

🔹 Πίσω από τους αριθμούς διαμορφώνεται μια εταιρία που κινείται με σαφή στρατηγική και αυτοπεποίθηση. Το ιστορικό ΜΙΝΙΟΝ αναγεννήθηκε ως σύγχρονο κτίριο μικτών χρήσεων με πιστοποίηση LEED Gold, αποτελώντας ένα από τα πιο εμβληματικά projects αστικής αναγέννησης στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ήδη έχει πωληθεί. Παράλληλα, η εταιρία επεκτείνει τη γη της: οικόπεδο 346 χιλ. τ.μ. στις Γούρνες Κρήτης και το Κτήμα Καμπά (319 χιλ. τ.μ.) στα ανατολικά προάστια της Αθήνας προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο στις αρχές του 2026.

🔹 Το πιο ενδεικτικό μέγεθος για το μέλλον είναι το GDV (Gross Development Value), δηλαδή η εκτιμώμενη αξία των έργων κατά την ολοκλήρωσή τους. Το pipeline της εταιρίας αυξήθηκε στα 1,357 δισ. ευρώ, από 1,024 δισ. ευρώ το 2024, δείχνοντας ότι ο αγωγός έργων γεμίζει με ταχύ ρυθμό. Ταυτόχρονα, η χρηματοοικονομική δομή παραμένει προσεκτική, με Net LTV μόλις 24%, στοιχείο που αφήνει σημαντικό περιθώριο για νέες επενδυτικές κινήσεις.

🔹 Για το 2026, η στρατηγική επικεντρώνεται σε αποεπενδύσεις ώριμων assets, προσθήκη νέων έργων και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου Skyline, επιβεβαιώνοντας ότι η DIMAND παραμένει ένας από τους πιο δραστήριους developers στην ελληνική αγορά real estate.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αξία ενός developer συχνά κρύβεται στο pipeline έργων (GDV) και όχι μόνο στα τρέχοντα κέρδη

📌 Η χαμηλή μόχλευση σε έναν κύκλο ανάπτυξης ακινήτων αφήνει περιθώριο για νέες επενδύσεις όταν εμφανιστούν ευκαιρίες

📌 Τα projects αστικής αναγέννησης σε κεντρικές περιοχές τείνουν να δημιουργούν υπεραξίες υψηλότερες από τα συμβατικά real estate developments

📌 Η παρακολούθηση των πωλήσεων ώριμων έργων και της ανακύκλωσης κεφαλαίου δείχνει πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί το επιχειρηματικό μοντέλο μιας εταιρίας ανάπτυξης ακινήτων

🎯🛰️ Theon: Εξαγορές, ΗΠΑ και το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

🔎 Η Theon International συνεχίζει να χτίζει τη στρατηγική της πάνω σε δύο άξονες: στοχευμένες εξαγορές τεχνολογίας και γεωγραφική επέκταση, με ιδιαίτερη έμφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία-Ειρηνικό. Η διοίκηση εξετάζει μικρότερες αλλά κρίσιμες εξαγορές σε τομείς όπως τα συστήματα ελέγχου πυρός (FCS), τα platform-based προϊόντα και το ψηφιακό οικοσύστημα στρατιώτη, ενισχύοντας το τεχνολογικό αποτύπωμα της εταιρείας χωρίς ανάγκη έκδοσης νέων μετοχών.

🌍 Το πολυπολικό γεωπολιτικό περιβάλλον και η εκρηκτική αύξηση των αμυντικών δαπανών διεθνώς δημιουργούν ευνοϊκές προοπτικές για τον κλάδο. Η Ευρώπη, μετά από δεκαετίες υποεπένδυσης, αυξάνει σημαντικά τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς, ενώ αντίστοιχες κινήσεις παρατηρούνται στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

📊 Η εταιρεία κατέγραψε το 2025 έσοδα 433,5 εκατ. ευρώ (+25%), με EBIT margin 26,2% και ανεκτέλεστο παραγγελιών περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Για το 2026 αναμένει έσοδα 570-600 εκατ. ευρώ, με στόχο το 1 δισ. ευρώ να επιτευχθεί πιθανώς νωρίτερα από το 2030.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η περίπτωση της Theon δείχνει πώς οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταφράζονται σε πολυετείς κύκλους ζήτησης για αμυντική τεχνολογία

📌 Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών λειτουργεί ως ένδειξη ορατότητας κερδοφορίας για τα επόμενα χρόνια

📌 Η χαμηλή διείσδυση των συστημάτων νυχτερινής όρασης σε Ευρώπη και Ασία υποδηλώνει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της αγοράς

📌 Η διείσδυση στην αγορά των ΗΠΑ, ακόμη και μέσω συνεργασιών και συμμετοχών, μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο μοχλό μελλοντικής αύξησης εσόδων.

📦⚡ Ενεργειακό σοκ και ο κίνδυνος επιστροφής του πληθωρισμού

🔎 Οι αναλυτές της BlackRock προειδοποιούν για ένα πιθανό μεγάλο σοκ στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας. Ένα τέτοιο σοκ θα μπορούσε να έχει ασύμμετρες επιπτώσεις σε διαφορετικές οικονομίες, δημιουργώντας ταυτόχρονα σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις.

⛽ Το μέγεθος της αναταραχής θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διάρκεια των διαταραχών στην προσφορά ενέργειας. Εάν οι δυσλειτουργίες διαρκέσουν μήνες, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να ενισχυθεί αισθητά, επιβαρύνοντας την παγκόσμια ανάπτυξη. Ωστόσο, η σημερινή τιμολόγηση των futures πετρελαίου δείχνει ότι οι αγορές αναμένουν διαταραχές εβδομάδων και όχι μηνών.

🚢 Ένας κρίσιμος παράγοντας είναι η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Εάν οι ναυτικές συνοδείες των ΗΠΑ και οι μηχανισμοί ασφάλισης πλοίων λειτουργήσουν αποτελεσματικά, ενδέχεται να αποτραπεί ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

📈 Σε επενδυτικό επίπεδο, η BlackRock παραμένει underweight στα μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα και προτιμά μετοχές ΗΠΑ και Ιαπωνίας, ενώ στην Ευρώπη ξεχωρίζει τράπεζες, φαρμακευτικές και υποδομές.

⛽🚛 Ελίν: Νέος σταθμός LNG–CNG στα Ιωάννινα και επέκταση στα εναλλακτικά καύσιμα

🔹 Η Ελίν ενισχύει την παρουσία της στα εναλλακτικά καύσιμα θέτοντας σε λειτουργία το δεύτερο πρατήριο LNG–CNG στα Ιωάννινα, επεκτείνοντας το δίκτυο υποδομών για τις οδικές μεταφορές στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Τον ανεφοδιασμό του σταθμού με υγροποιημένο φυσικό αέριο έχει αναλάβει η Molgas, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα LNG για επαγγελματικά οχήματα.

🔹 Η νέα εγκατάσταση αναμένεται να εξυπηρετήσει κυρίως βαρέα φορτηγά που κινούνται με φυσικό αέριο, διευκολύνοντας τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και συμβάλλοντας στη σταδιακή διείσδυση καθαρότερων καυσίμων στον κλάδο των logistics.

🔹 Η εταιρεία λειτουργεί ήδη σταθμό LNG–CNG στο Θριάσιο, σχεδιασμένο για φορτηγά διεθνών μεταφορών, προσφέροντας γρήγορο και ασφαλή ανεφοδιασμό.

🔹 Το LNG κερδίζει έδαφος στις οδικές μεταφορές, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία, χαμηλότερο κόστος καυσίμου για επαγγελματίες οδηγούς και μειωμένες εκπομπές σε σχέση με το πετρέλαιο κίνησης.

🔹 Παράλληλα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για το BioLNG, την ανανεώσιμη μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου, που μπορεί να μειώσει περαιτέρω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ήδη ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η ΚΟΛΙΟΣ, εντάσσουν το LNG στην ενεργειακή τους στρατηγική μεταφορών.

🛢️🚧 Στενά του Ορμούζ: Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου μπροστά σε πρωτοφανή δοκιμασία

🌍 Πρωτόγνωρη ενεργειακή ένταση προκαλεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας αρτηρίας από την οποία διέρχεται περίπου το 1/3 του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου. Ο πρώην επικεφαλής πετρελαϊκών αγορών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), Neil Atkinson, επισημαίνει ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία, προειδοποιώντας ότι εάν η κατάσταση παραταθεί, η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με μια ενεργειακή κρίση χωρίς προηγούμενο.

🛢️ Παρότι προς το παρόν υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου σε πολλές χώρες, η παρατεταμένη διακοπή της ροής μέσω των Στενών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία εξάντλησή τους, πυροδοτώντας σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

📈 Οι περικοπές παραγωγής από χώρες του Κόλπου έχουν ήδη οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε εκρηκτικό ράλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με ενδοσυνεδριακές κινήσεις ακόμη και στα 120 δολάρια, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες αυξήσεις στην ιστορία της αγοράς.

🏦 Παράλληλα, σύμφωνα με αναλυτές της Societe Generale, το κλείσιμο ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον κίνδυνο παρατεταμένων διακοπών παραγωγής, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας μέσα στις επόμενες 5–7 ημέρες. Αν και η Σαουδική Αραβία θεωρείται προς το παρόν πιο ανθεκτική, παραμένει ο κίνδυνος τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν κλειστά για δύο έως τρεις εβδομάδες, με σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές.

🧾 Φωτοβολταϊκά σε κρίση: Μικρομεσαίοι επενδυτές στρέφονται κατά του Δημοσίου

⚡ Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στους μικρούς και μεσαίους επενδυτές φωτοβολταϊκών, οι οποίοι εξετάζουν ακόμη και τη δικαστική προσφυγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Όπως υποστηρίζουν, οι περικοπές παραγωγής (curtailments) και οι αρνητικές ή μηδενικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχουν οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές απώλειες.

📉 Το ζήτημα αναδείχθηκε έντονα στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτοβολταϊκών Παραγωγών στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από προτάσεις πολιτικής, τέθηκε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων στην Αθήνα, ακόμη και συγκεντρώσεων έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

⚖️ Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδας ανακοίνωσε ότι προχωρά σε διαδικασία μαζικής αγωγής κατά του Δημοσίου. Ο σύνδεσμος εκπροσωπεί μικρούς παραγωγούς με πάρκα έως 500 kW, οι οποίοι εκτιμούν ότι οι απώλειες εσόδων των τελευταίων ετών μπορεί να υπερβαίνουν το 40%, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα πολλών επενδύσεων.

🔋 Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι βασική αιτία της επιδείνωσης είναι η καθυστέρηση ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Η έλλειψη μπαταριών στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα εντείνει το φαινόμενο των αρνητικών τιμών, τη στιγμή που σε γειτονικές αγορές, όπως η Βουλγαρία, έχουν ήδη αναπτυχθεί σημαντικές υποδομές αποθήκευσης.

🏦 Υπό αυτές τις συνθήκες, αρκετοί μικροί επενδυτές οδηγούνται στην πώληση των έργων τους σε μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους. Είναι ενδεικτικό ότι πάνω από 2.200 φωτοβολταϊκές επενδύσεις έχουν αλλάξει χέρια την τελευταία διετία, γεγονός που επιταχύνει τη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους μεγάλους παίκτες.

⚡♻️ Από τη χωματερή στην ενέργεια: Το μεγάλο πράσινο σχέδιο της Φυλής

🔋 Ο Δήμος Φυλής προωθεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο ενεργειακό σχέδιο που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει μια περιοχή ταυτισμένη επί δεκαετίες με τη διαχείριση απορριμμάτων σε κόμβο παραγωγής καθαρής ενέργειας. Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας βρίσκεται η δημιουργία ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 250 MW, το οποίο θα πλαισιώνεται από σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 270 MW και μονάδα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου ισχύος 5 MW.

🌱 Το έργο θα αναπτυχθεί σε αποκατεστημένο τμήμα της χωματερής, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό οικοσύστημα που συνδυάζει παραγωγή, αποθήκευση και μετατροπή ενέργειας. Η διαδικασία αδειοδότησης βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς οι περιβαλλοντικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και το έργο έχει ήδη συμπεριληφθεί στον πρόσφατο κύκλο αδειοδοτήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

💶 Σημαντικό μέρος της επένδυσης αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία προβλέπεται να καλύψει περίπου το 75% του προϋπολογισμού του φωτοβολταϊκού έργου. Η ετήσια παραγωγή εκτιμάται ότι θα φτάνει τις 400 εκατ. κιλοβατώρες, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και δημιουργώντας παράλληλα νέα έσοδα.

🔌 Παράλληλα, η εγκατάσταση μεγάλων συστοιχιών μπαταριών θα επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας, ενώ η μονάδα παραγωγής υδρογόνου θα ενισχύσει την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και των μεταφορών.

🏙️ Μέρος της παραγόμενης ενέργειας θα καλύπτει τις ανάγκες του δήμου και των δημοτών, ενώ το υπόλοιπο θα διοχετεύεται στην αγορά ή σε συνεργασίες με άλλους δήμους και επιχειρήσεις. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι μέχρι το 2028 η Φυλή να αποτελέσει πρότυπο ενεργειακής αυτονομίας και πράσινης ανάπτυξης.

