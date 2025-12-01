📢 📢🚨Ανοδικός αλλά «νευρικός» Δεκέμβρης

Επιμέλεια Κώστας Στούπας



🟦 Το ΧΑ αλλάζει πίστα

💠 Τα αποτελέσματα εννεαμήνου δείχνουν μια αγορά που ξεπερνά σταθερά τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσύευσε η Μ. Χατζηδάκις στο Liberal,gr με 38 εισηγμένες να έχουν δημοσιεύσει, το γ’ τρίμηνο αποτελεί καθαρό σημείο καμπής: ενώ στο α’ τρίμηνο οι προβλέψεις είχαν αστοχήσει αρνητικά (-4,9%), στο β’ τρίμηνο οι εισηγμένες πέρασαν μπροστά (+5,7%) και στο γ’ κατέγραψαν εντυπωσιακό +12% beat.



💠 Στα καθαρά κέρδη, η εικόνα είναι ξεκάθαρη:

53% των εταιριών ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις,

των εταιριών ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, 33% κινήθηκαν εντός αυτών,

κινήθηκαν εντός αυτών, 13% υστέρησαν.

💠 Κρίσιμοι καταλύτες του υψηλού beat: τα διυλιστήρια και η ΔΕΗ, που άλλαξαν τη δυναμική του εξαμήνου και ανέβασαν το EBITDA και την καθαρή κερδοφορία του δείγματος.



💠 Το εννεάμηνο 2025 δεν δείχνει απλώς μια αγορά που «πάει καλά» — δείχνει μια αγορά που ξεπερνά συστηματικά τον ίδιο της τον πήχη. Το εντυπωσιακό +12% beat στο γ’ τρίμηνο, μετά το οριακά θετικό β’ τρίμηνο και το αδύναμο α’, αποτυπώνει μια σταθερή επιτάχυνση κερδοφορίας που δεν είχε αποτυπωθεί έγκαιρα στα μοντέλα των αναλυτών.



💠 Το πιο ουσιαστικό συμπέρασμα: οι αναλυτές τρέχουν πίσω από την πραγματικότητα. Οι ανοδικές αναθεωρήσεις που έρχονται τώρα δείχνουν ότι τα μοντέλα άργησαν να ενσωματώσουν το πραγματικό momentum των εισηγμένων.



🟪 Τελική εικόνα:



Το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει ότι έχει μπει σε φάση δομικής υπεραπόδοσης, με κερδοφορία που διαρκώς αποδεικνύεται καλύτερη από την αναμενόμενη — και αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Οι επενδυτές θα ωφεληθούν παρακολουθώντας ποιες εταιρίες έχουν συνέπεια.

📌 Οι ανοδικές αναθεωρήσεις μοντέλων υποδηλώνουν διατηρήσιμο momentum.





🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: Ελλάκτωρ, ΙΛΥΔΑ,ΕΥΔΑΠ,ΕΥΑΠΣ,ΒΙΝΤΑ,ΤΡΕΚ,ΝΤΟΠΛΕΡ,ΙΝΛΟΤ, ΕΥΡΩΒ

✨ Ο ΓΔ έκλεισε οριακά θετικός, με τα μη τραπεζικά χαρτιά να τραβούν το «κάρο», καθώς ο τραπεζικός δείκτης υστέρησε ελαφρώς.



✨ Ελλάκτωρ (+16 την εβδομάδα): Στο επίκεντρο λόγω του έκτακτου μερίσματος 0,50€ στις 22/12 — ένα ακόμη reward που συνεχίζει να αλλάζει τα δεδομένα στις αποτιμήσεις του ομίλου.



✨ ΙΛΥΔΑ: Άνοδος +4,89% την Παρασκευή ως καθαρή αντίδραση μετά από ημέρες διόρθωσης. Η τάση παραμένει εύθραυστη αλλά όχι αρνητική.



✨ ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΠΣ: Κλείσιμο σε θετικό έδαφος λόγω της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Αττική, που σηματοδοτεί fast-track έργα χωρίς ενστάσεις και γραφειοκρατικό βάλτωμα.



✨ ΒΙΝΤΑ: Η εντυπωσιακή εκτίναξη (+6,67% ημέρα / +19,65% εβδομάδα / +43% τρίμηνο / +125% έτος) γίνεται με μέσο όγκο μόλις 400 τεμαχίων — όπερ θυμίζει «αεροσυνουσία»...



✨ ΤΡΕΚ: Η διόρθωση μετά το εισαγωγικό ράλι είναι απολύτως φυσιολογική· χρειάζεται χρόνος πριν ισορροπήσει η καμπύλη προσφοράς-ζήτησης.



✨ Ντόπλερ (-6,35%): Πιέσεις λόγω μετάθεσης της δημιουργίας του μητρώου ανελκυστήρων για 30/6/2026 — δηλαδή καθυστέρηση στην προσδοκώμενη δραστηριότητα.



✨ Intrαlot: Η διοίκηση λειτούργησε ακαριαία απέναντι στον βρετανικό φόρο, μαζεύοντας τον θόρυβο. Το μόνο «αγκάθι»: όλοι όσους βλέπεις… είναι ήδη long και περιμένουν.

🏦 Τραπεζικά Τεχνικά Flows

✨ Eurobank – συγχώνευση: Στις 3 Δεκεμβρίου οι μέτοχοι εγκρίνουν τον εταιρικό μετασχηματισμό (μητρική → θυγατρική), χωρίς αλλαγή μετοχών.



✨ Τεχνικό φαινόμενο τύπου Alpha Bank:

Το open interest στα 28.500 συμβόλαια (2,85 εκατ. τίτλοι) είναι αρκετό ώστε η κατάργηση παραγώγων να πυροδοτήσει mini short squeeze όπως τον Ιούνιο στην Alpha.



✨ Χρονοδιάγραμμα: Παύση 9/12 – επανέναρξη 15/12 (υπό ΕΚ).

Ο Δεκέμβριος θα είναι «πυκνός», καθώς μέσα στον μήνα και η Πειραιώς μπαίνει στη δική της διαδικασία μετασχηματισμού, ενισχύοντας τα τεχνικά flows σε όλο τον κλάδο.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Η προσοχή να στρέφεται στις τεχνικές ημερομηνίες του Δεκεμβρίου, όπου οι ροές μπορεί να υπερισχύσουν της θεμελιώδους εικόνας.

📌 Στις μετοχές χαμηλού όγκου, όπως η ΒΙΝΤΑ, να υπάρχει αυξημένη υπομονή και περιορισμένη εμπιστοσύνη στα μεγάλα ποσοστά.

📌 Η συμπεριφορά της Ελλάκτωρ να αξιολογείται με όρους επαναλαμβανόμενης πολιτικής προς τους μετόχους και όχι μόνο της έκτακτης διανομής.

📌 Οι υδροδοτικές εταιρίες (ΕΥΔΑΠ–ΕΥΑΠΣ) να παρακολουθούνται ως plays έργων υποδομής, ειδικά μετά την επιτάχυνση των διαδικασιών.



🏦 Ο Τραπεζικός Δείκτης σε φάση ωρίμανσης αλλά και νέας δυναμικής

✨ Η εικόνα του ΔΤΡ δεν μπορεί πια να θεωρηθεί συγκυριακή. Η βελτίωση των μεγεθών – κεφάλαια, NPEs, κερδοφορία, ROTE διψήφιο – συναντά μια περίοδο ισχυρών εταιρικών εξελίξεων, δημιουργώντας υπόβαθρο για περαιτέρω rerating.



✨ Οι αναλυτές παραμένουν σταθερά θετικοί, με αναβαθμίσεις στο αξιόχρεο, καλύτερες προοπτικές μερισμάτων και υψηλότερες τιμές-στόχους που δικαιολογούνται από τα fundamentals.



✨ Διαγραμματικά, ο ΔΤΡ αποτυπώνει μια «καθαρή» ανοδική τάση: +101% στις 52 εβδομάδες, κορυφαία επίδοση παγκοσμίως μεταξύ ώριμων αγορών. Η διόρθωση στις 2180–2200 μονάδες λειτούργησε ως υγιής ανάσα και νέα βάση για συνέχιση προς τις 2240 μονάδες.



✨ Ο μεγάλος στόχος πλέον εστιάζει στη ζώνη των 2600 μονάδων, επίπεδο πολυετών υψηλών και ισχυρό ορόσημο για τον δείκτη.



✨ Στις επιμέρους μετοχές:



• BOCHGR: η πιο αμυντική, μόλις -3% από ιστορικά υψηλά.

• ΕΤΕ: θετική ανατροπή, από βύθισμα -10% σε απώλειες μόλις -4%.

• ΟΡΤΙΜΑ: απροσδόκητη υποαπόδοση, -13% από τα υψηλά, έναντι -5,6% του ΔΤΡ.

• CREDIA: υψηλό beta, -13% από κορυφές αλλά με διάδρομο που επιτρέπει επαναπροσέγγιση των 2€.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η προσεκτική στάθμιση ανάμεσα σε αμυντικές και υψηλού beta επιλογές μπορεί να προσφέρει ισορροπία στο χαρτοφυλάκιο.

📌 Η τεχνική εικόνα στις 2180–2200 μονάδες δείχνει βάση, κάτι που ενισχύει την εμπιστοσύνη σε ανοδικά σενάρια.

📌 Η μελέτη των εταιρικών εξελίξεων, ειδικά σε ΕΤΕ και CREDIA, βοηθά στην αξιολόγηση περιθωρίων επανεκτίμησης.





🟥 S&P 500: Ανοδικός αλλά «νευρικός» Δεκέμβριος

🔺 Ο S&P 500 κινείται ήδη +16% στο 2025, μπαίνοντας σε μια εποχικά ισχυρή περίοδο. Ο Δεκέμβριος είναι ο 3ος καλύτερος μήνας ιστορικά για τον δείκτη, με μέση άνοδο 1,43% από το 1950.

🔺 Παρ’ όλα αυτά, η διάθεση για ρίσκο δείχνει να υποχωρεί. Η βουτιά του bitcoin κάτω από τα 90.000 δολάρια (από 125.000 στις αρχές Οκτωβρίου) λειτουργεί ως «θερμόμετρο» αποστροφής κινδύνου.



🔺 Οι τεχνολογικές μετοχές πιέζουν τους δείκτες, καθώς πληθαίνουν οι αμφιβολίες για το πότε θα αρχίσουν να αποδίδουν οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε AI data centers, chips και υποδομές.



🔺 Παράλληλα, στην αγορά υπάρχει ανησυχία για το νέο κύμα εταιρικού χρέους που εκδίδουν Big Tech εταιρείες ώστε να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επενδύσεις — ένα σήμα ότι η ρευστότητα σφίγγει.



🔺 Σε αυτό το περιβάλλον, η ανακοίνωση της Fed στις 10 Δεκεμβρίου μετατρέπεται σε καταλύτη κατεύθυνσης. Μια μείωση 25 μβ έχει σήμερα 84% πιθανότητα, αφού προηγουμένως είχε κατρακυλήσει στο 25% μετά την αναζωπύρωση των μακροοικονομικών ενδείξεων.



➡️ Συμπέρασμα: Η ανοδική τάση μπορεί να συνεχιστεί, αλλά ο Δεκέμβριος δεν είναι «κλειδωμένος». Η Fed θα κρίνει αν η αγορά θα κλείσει τη χρονιά με ράλι ή με διορθωτική κόπωση.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η παρακολούθηση της πορείας των επιτοκίων λειτουργεί ως οδηγός για το κλίμα στις μετοχές, ειδικά στις τεχνολογικές.

📌 Η αυξημένη μεταβλητότητα σε crypto και Big Tech συχνά προαναγγέλλει αλλαγές στο ευρύτερο risk appetite.

📌 Η συμπεριφορά του S&P 500 στον Δεκέμβριο δείχνει τάση, αλλά όχι εγγύηση· η προσοχή στα μακροοικονομικά δεδομένα παραμένει κρίσιμη.

§ Intralot: Η γρήγορη «αποσυμπίεση» του αρνητικού νέφους

✨ Η διοίκηση της Intralot αντέδρασε ακαριαία στην αύξηση του φόρου στη Μ. Βρετανία, «μαζεύοντας» τον αρνητικό θόρυβο με μια πλήρως οργανωμένη παρουσίαση που απάντησε σε όλα τα ερωτήματα της αγοράς.

✨ Η εταιρεία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της επίπτωσης μέσω περικοπής κόστους, μειωμένου marketing και οικονομιών κλίμακας συνολικού ύψους ~€15 εκατ.

✨ Με περιθώριο EBITDA κοντά στο 40%, η Intralot διαθέτει αντοχές που δεν έχουν οι μικρότεροι ανταγωνιστές — στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς της στο Ηνωμένο Βασίλειο.



📈 Για το 2026, τα έσοδα στην αγορά της Μ. Βρετανίας αναμένονται αυξημένα κατά +9%, ενώ το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί πάνω από το ~37% μεσοπρόθεσμα.

📊 Βάσει των προβλέψεων 2026, η μετοχή αποτιμάται στις 8x EV/EBITDA και 13,5x P/E, επίπεδα που παραμένουν ελκυστικά για εταιρεία αυτού του μεγέθους και ρυθμού κερδοφορίας.

💬 Το μεγάλο ερώτημα είναι βέβαια η αντίδραση του ανταγωνισμού, ειδικά για παίκτες χωρίς περιθώρια αντοχής.



🎯 Η διοίκηση ξεκαθαρίζει και κάτι ακόμη: στόχος είναι η επιστροφή στη διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2026.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η υψηλή κερδοφορία δημιουργεί δίχτυ ασφαλείας, αλλά η συμπεριφορά του ανταγωνισμού θα καθορίσει τις μακροπρόθεσμες ισορροπίες.

📌 Η αποτίμηση παραμένει ελκυστική όσο διατηρείται η προβλεψιμότητα της βρετανικής αγοράς.

📌 Η επαναφορά μερίσματος ενισχύει το equity story, όμως απαιτείται προσοχή σε μεταβλητότητα λόγω ρυθμιστικών κινδύνων.

💰 AS Company 9M25

😊 Η AS Company έκλεισε το εννεάμηνο του 2025 με εντυπωσιακή ενίσχυση σε πωλήσεις και λειτουργική κερδοφορία, επιβεβαιώνοντας ότι η χρονιά κινείται πάνω στις αρχικές προβλέψεις. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +26,1%, με σημαντική συνεισφορά από τον νέο τομέα βρεφανάπτυξης και τη ραγδαία ανάπτυξη της θυγατρικής στη Ρουμανία.



📈 Το μικτό περιθώριο υποχώρησε οριακά λόγω αλλαγής μίγματος προϊόντων, όμως το Adjusted EBITDA ενισχύθηκε κατά +31,6%, αντανακλώντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν θετικά από την πώληση ακινήτων στην Ελούντα, ανεβάζοντας το EBT στα 5,16 εκατ. ευρώ (+28,6%).



💰 Η εταιρεία διατηρεί μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, υψηλή ρευστότητα και εισηγείται έκτακτη διανομή 0,06 €/μετοχή. Το brand Chicco αποδεικνύεται game changer, με payback κάτω από διετία και ισχυρή διείσδυση σε retail και e-commerce. Η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη σε διψήφια αύξηση πωλήσεων για το 2025.





➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αυξημένη ρευστότητα δημιουργεί ευελιξία για νέες επενδύσεις σε private label.

📌 Η ανάπτυξη στη Ρουμανία ενισχύει τη διεθνοποίηση, στοιχείο που μειώνει τον κίνδυνο αγοράς.

📌 Η είσοδος στη βρεφανάπτυξη φαίνεται να λειτουργεί ενισχυτικά στο περιθώριο μεσοπρόθεσμα.

🎯ΟΤΕ: Από telco σε tech giant

🛰️ Ο Κώστας Νεμπής στο InfoCom World έστειλε καθαρό μήνυμα: ο ΟΤΕ δεν είναι πλέον «τηλεπικοινωνιακός πάροχος», αλλά τεχνολογική εταιρεία που επενδύει επιθετικά σε FTTH και 5G SA. Με 2,1 εκατ. γραμμές οπτικής ίνας φέτος και στόχο 3,5 εκατ. έως το 2030, ο Όμιλος σηκώνει μόνος του το 70% της χώρας.



📡 Το 5G SA ανοίγει την πόρτα για network slicing και εταιρικές λύσεις υψηλής αξιοπιστίας, ενώ το Magenta AI δείχνει τη μετάβαση σε digital-first μοντέλο. 💼 Ο Νεμπής ζήτησε συνέχιση των vouchers και τολμηρές αποφάσεις από την Ε.Ε., τονίζοντας πως ανάπτυξη έρχεται σε όσους σχεδιάζουν… δεκαετία, όχι ημέρα.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η επένδυση σε FTTH αποτιμάται ως στρατηγικό πλεονέκτημα για τον ΟΤΕ σε βάθος χρόνου.

📌 Η εξοικείωση με το ΑΙ για επιχειρήσεις και ΜμΕ λειτουργεί πλέον ως ανταγωνιστικό φίλτρο.

📌 Το 5G SA προσφέρει ευκαιρίες νέων υπηρεσιών, ιδίως σε κλάδους logistics και βιομηχανίας.

📡 Συμφωνία SCYTALYS–PTDI: Νέος άξονας αμυντικής τεχνολογίας

🚀 Η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ SCYTALYS και PTDI για την ανάπτυξη του δικινητήριου Ν219 σε αεροσκάφος Ναυτικής Επιτήρησης ανοίγει έναν νέο γεωστρατηγικό διάδρομο συνεργασίας Ελλάδας–Ινδονησίας. Η ελληνική εταιρία αναλαμβάνει την ενσωμάτωση αισθητήρων, Data Link και του προηγμένου MIMS Airborne, μετατρέποντας το Ν219 σε πλήρως δικτυοκεντρική πλατφόρμα με δυνατότητες COP. Η Ινδονησιακή Ακτοφυλακή έχει ήδη αιτηθεί τέσσερα αεροσκάφη, ενώ το σύστημα μπορεί να αποτελέσει λύση και για το Ελληνικό Λιμενικό. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε ένα έτος και ενισχύει σημαντικά την εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το MIMS Airborne προσφέρει δυνατότητες που καλύπτουν υπαρκτά κενά στο ελληνικό θαλάσσιο δίκτυο επιτήρησης.

📌 Η εξωστρέφεια ελληνικών εταιριών άμυνας λειτουργεί ως μοχλός κύρους και βιομηχανικής αναβάθμισης.

🪙 Η νέα χρυσή λίρα Πειραιώς–Royal Mint με το «ΕΛ»

🟡 Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε μια ιστορική έκδοση χρυσής λίρας, τη μοναδική της σύγχρονης περιόδου που φέρει το ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ». Η έκδοση, σε συνεργασία με το Royal Mint, αριθμεί 15.000 τεμάχια, τιμώντας τα 15 χρόνια συνεργασίας των δύο φορέων— και αποτελεί την πρώτη φορά στα 534 χρόνια της αγγλικής λίρας που εμφανίζεται σήμανση ξένης χώρας.



✨ Η λίρα, αποκλειστικά για πελάτες Πειραιώς και σε τιμή 1.100 ευρώ, διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία με τα επίσημα λογότυπα. Φέρει την προτομή του Βασιλιά Καρόλου Γ’, τον κλασικό Άγιο Γεώργιο, καθαρότητα 22Κ, και αποτελεί την τελευταία έκδοση σε ροζ χρυσό. Η διάθεση είναι αυστηρά περιορισμένη: μία λίρα ανά λογαριασμό.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η περιορισμένη παραγωγή αυξάνει τη συλλεκτική της δυναμική μεσομακροπρόθεσμα.

📌 Το ιδιόσημο «ΕΛ» προσδίδει μοναδικότητα και διαφοροποίηση από τις κλασικές εκδόσεις.

📌 Η τιμή διάθεσης στα 1.100€ αντανακλά premium συλλεκτικού χαρακτήρα, όχι επενδυτικού χρυσού.

🟦 Η Αγορά Παγώνει, οι Προσδοκίες Ζεσταίνονται

💠 Η βλάβη στο σύστημα ψύξης του data center της CME – την «καρδιά» των futures σε νομίσματα, εμπορεύματα και δείκτες – πάγωσε τις συναλλαγές την Παρασκευή, σε μία ήδη λεπτή συνεδρίαση μετά το Thanksgiving. Το timing δεν θα μπορούσε να είναι πιο φορτισμένο: ο Νοέμβριος κλείνει με ανησυχίες για AI bubble, κόπωση στους δείκτες και ένα δολάριο που γράφει τη χειρότερη εβδομάδα του σε τέσσερις μήνες.



💠 Η αγορά έχει πλέον κλειδώσει την αφήγηση της στροφής:

• 85% πιθανότητα για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο,

• από 39% μόλις πριν μία εβδομάδα.

Η εκτίναξη αυτή δεν είναι τυχαία – προέρχεται από τον κατευναστικό τόνο διαδοχικών αξιωματούχων της Fed που «άφησαν παράθυρο» για νωρίτερη χαλάρωση.



💠 Αν όμως εμφανιστούν τα γεράκια;

Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο: η αγορά έχει… προεξοφλήσει σχεδόν τα πάντα. Σε αυτό το περιβάλλον υπερτιμημένων προσδοκιών, ακόμη και ένα ήπια «σκληρό» μήνυμα αρκεί για:

• άμεση άνοδο στις αποδόσεις,

• απότομη διόρθωση στα AI trades,

• rebound στο δολάριο,

• αύξηση μεταβλητότητας σε equities & commodities.

Με άλλα λόγια: η Fed κρατά πλέον το narrative στα χέρια της.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η υπερβολική σιγουριά των αγορών για μείωση επιτοκίων δημιουργεί ευαισθησία σε κάθε hawkish υπαινιγμό.

📌 Η παρακολούθηση των αποδόσεων του 2ετούς λειτουργεί ως έγκαιρος δείκτης αλλαγής κλίματος.

📌 Η έκθεση σε AI–συνδεδεμένες μετοχές χρειάζεται αξιολόγηση υπό συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας.

📌 Η υποχώρηση του δολαρίου μπορεί να αντιστραφεί γρήγορα με ένα μόλις πιο «σκληρό» σχόλιο από Fed speakers.

⚡ ΔΕΗ φορτίζει την επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης

🔌 Η ΔΕΗ περνά στην «επιτάχυνση» της ηλεκτροκίνησης με διαγωνισμό €15,7 εκατ. για 2.500 νέους φορτιστές σε ορίζοντα 24 μηνών. Το project απλώνεται σε ηπειρωτική χώρα και νησιά, «δένει» αστικά κέντρα, εθνικές αρτηρίες και τουριστικούς κόμβους και καλύπτει όλη τη γκάμα: από AC στάθμευσης μέχρι υπερταχείες DC λύσεις έως 360 kW για γρήγορο ανεφοδιασμό νέας γενιάς EVs.



🚗 Τον Αύγουστο το δίκτυο της ΔΕΗ είχε ξεπεράσει τα 3.000 σημεία φόρτισης σε περίπου 800 τοποθεσίες. Με τους +2.500 σταθμούς, ο «χάρτης» φτάνει τα 5.500 μέσα στη διετία, περιορίζοντας θεαματικά το range anxiety για οδηγούς και εταιρικούς στόλους και ενισχύοντας τη χρηστικότητα των EVs ως καθημερινό εργαλείο.



🌍 Η επένδυση «κουμπώνει» στο τριετές στρατηγικό πλάνο €10,1 δισ. της ΔΕΗ (ΑΠΕ, συμβατική παραγωγή, δίκτυα, λιανική, data centers, AI). Στην ηλεκτροκίνηση λειτουργεί πολλαπλασιαστικά: αυξάνει ζήτηση για «πράσινη» ενέργεια, ανοίγει νέα έσοδα υπηρεσιών και στηρίζει τους στόχους 2030 για εξηλεκτρισμό μεταφορών, αναβαθμίζοντας παράλληλα την Ελλάδα σε EV-friendly τουριστικό προορισμό.



➡️ Συμβουλές Black Box:



📌 Ο αναγνώστης μπορεί να βλέπει τη ΔΕΗ όχι μόνο ως παραγωγό ρεύματος, αλλά ως πάροχο υποδομών κινητικότητας με επαναλαμβανόμενα έσοδα.

📌 Στους τουριστικούς προορισμούς η φόρτιση τείνει να εξελίσσεται σε αναμενόμενη παροχή, κάτι που δημιουργεί ευκαιρίες για ξενοδοχεία και δήμους.

📌 Η επέκταση δικτύου DC υψηλής ισχύος επιτρέπει στον αναγνώστη να αξιολογεί πιο σοβαρά τη μετάβαση σε EV, ειδικά αν κινείται σε εθνικούς άξονες.

🟩 «Kολλάνε» οι πληρωμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά

💡 Παρά το καθαρό όφελος του net-billing, χιλιάδες αυτοπαραγωγοί δεν βλέπουν ακόμη μείωση στους λογαριασμούς τους. Οι προμηθευτές τιμολογούν κανονικά όλη την κατανάλωση, επειδή ο ΔΑΠΕΕΠ δεν έχει αποδώσει ακόμη τα ποσά που αντιστοιχούν στην ενέργεια που έχει εγχυθεί στο δίκτυο.



⚙️ Η τεχνική διασύνδεση ΔΕΔΔΗΕ–ΔΑΠΕΕΠ παραμένει η βασική «μπούκα» στο σύστημα. Χωρίς ολοκληρωμένη ανταλλαγή δεδομένων, ο ΔΑΠΕΕΠ δεν μπορεί να κάνει εκκαθαρίσεις και οι προμηθευτές δεν μπορούν να πιστώσουν τα οφέλη στους λογαριασμούς.



📊 Η κατάσταση παραμένει στάσιμη: περίπου 800 οικιακά συστήματα έχουν υλοποιηθεί, οι αιτήσεις δεν ξεπερνούν τις 2.000 και η εγκατεστημένη ισχύς μόλις αγγίζει τα 6,5 MW. Η ωρίμανση είναι χαμηλή, παρά τις υπογραφές τριμερών συμβάσεων από τον Ιούνιο.



🏭 Ακόμη δυσκολότερη είναι η εικόνα στα μη οικιακά έργα, όπου πολλοί Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης αποφεύγουν συμβάσεις net-billing και αρκετοί προμηθευτές περιμένουν τη νέα υπουργική απόφαση για να κλείσει τα κενά του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού.



⏳ Μέχρι να λυθούν οι τεχνικές και θεσμικές εκκρεμότητες, η αγορά κινείται «με χειρόφρενο» και οι αυτοπαραγωγοί περιμένουν τις πρώτες πραγματικές πιστώσεις — αναδρομικά από την ημέρα ηλεκτρισμού.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Χρήσιμο να παρακολουθείται πότε θα δοθεί επίσημα η ενεργοποίηση της διασύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ–ΔΑΠΕΕΠ, καθώς θα σηματοδοτήσει την έναρξη των πιστώσεων.

📌 Ο έλεγχος της τριμερούς σύμβασης βοηθά στην κατανόηση του πότε και πώς θα εφαρμόζεται ο συμψηφισμός.

📌 Η αναμονή για την υπουργική απόφαση είναι κρίσιμη για όσους σχεδιάζουν μη οικιακά έργα.

📌 Η παρακολούθηση των λογαριασμών μετά την ενεργοποίηση των εκκαθαρίσεων επιτρέπει επιβεβαίωση του πραγματικού οφέλους.

🌲 «Restart» στους Δασικούς Χάρτες: Τέλος στα λάθη, ανάσα για τις περιουσίες

✨ Η κυβέρνηση ενεργοποιεί πακέτο διορθώσεων–εξπρές για Δασικούς Χάρτες και Κτηματολόγιο, με στόχο να σταματήσει η ομηρία χιλιάδων ιδιοκτητών και να κλείσουν επί χρόνια εκκρεμότητες.



🧩 Τι αλλάζει στην πράξη



💠 Εξωδικαστική διόρθωση εγγραφών: Τα Κτηματολογικά Γραφεία αποκτούν τη δυνατότητα να διορθώνουν λάθη όπου ακίνητα εμφανίζονται ως «δασικά» ή «αγνώστου ιδιοκτήτη», όταν υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις, πράξεις χαρακτηρισμού ή στοιχεία πολεοδομικού σχεδίου. Χωρίς δικαστήρια, χωρίς χρονοκαθυστέρηση.



💠 Αιτήσεις μετά την ανάρτηση → πρόδηλο σφάλμα: Δηλώσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα θα μπορούν να θεωρούνται ως αιτήσεις διόρθωσης, εφόσον στηρίζονται σε σαφή τεκμήρια.



💠 Απευθείας κατάθεση απόφασης αντίρρησης: Όταν το Δημόσιο εμφανίζεται ως «ιδιοκτήτης» λόγω δασικού χάρτη, ο πολίτης θα καταθέτει την αποδοχή αντίρρησης απευθείας στο Κτηματοματικό Γραφείο, χωρίς να περιμένει πράξεις προϊσταμένων.



🏝️ Ειδικές ρυθμίσεις για Λευκάδα – Λέσβο – Χίο



💠 Ψηφιακή ανάρτηση προσωρινών πινάκων με ενσωμάτωση αυτοψιών.

💠 Ενεργοποίηση Πιστοποιημένου Μηχανικού για γρήγορη εξέταση αντιρρήσεων.

💠 Ευθυγράμμιση γεωμετρικών στοιχείων ώστε να λήξουν οι επικαλύψεις που ταλαιπωρούν πάνω από 25 χρόνια τις νησιωτικές κτηματογραφήσεις.



📌 Ο στόχος



🔹 Ασφάλεια δικαίου

🔹 Γρήγορη αποκατάσταση λαθών

🔹 Τέλος στις άδικες καταχωρίσεις που «πάγωσαν» συμβόλαια και αγοραπωλησίες



➡️ Το στοίχημα είναι πλέον η εφαρμογή: καθαρές οδηγίες, ψηφιακή ροή, και αυστηρές προθεσμίες ώστε οι διορθώσεις να φτάσουν γρήγορα… στο συμβόλαιο.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Να εξετάζεται πάντα ο φάκελος κάθε ιδιοκτησίας για ύπαρξη παλαιών πράξεων χαρακτηρισμού ή αποφάσεων επιτροπών.

📌 Να αποθηκεύονται ψηφιακά όλα τα έγγραφα, καθώς η νέα διαδικασία θα κινείται κυρίως ηλεκτρονικά.

📌 Να παρακολουθούνται οι προθεσμίες ανάρτησης/αντιρρήσεων σε περιοχές υψηλής πολυπλοκότητας όπως τα νησιά.

📌 Να ζητείται γνώμη μηχανικού πριν από κάθε αίτηση διόρθωσης, ώστε να μη χαθεί χρόνος από ελλιπή στοιχεία.

🟦 Alpha Bank–UniCredit: Μια Συμμαχία με Ευρωπαϊκό Βάθος

💠 Η πρόσφατη συνεδρίαση στο Μόναχο επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία Alpha Bank–UniCredit δεν είναι τυπική, αλλά στρατηγική. Η προσωπική παρουσία των CEOs, Βασίλη Ψάλτη και Andrea Orcel, υπογραμμίζει την πρόθεση των δύο ομίλων να προχωρήσουν γρήγορα και μεθοδικά.



💠 Το ενδιαφέρον στοιχείο: οι δύο τράπεζες δεν περιορίζονται σε τεχνικές συνέργειες. Χτίζουν ένα νέο μοντέλο διασυνοριακής τραπεζικής για επιχειρήσεις που κινούνται σε Ελλάδα, Ιταλία και Γερμανία — μια ενιαία τραπεζική εμπειρία για ενέργεια, υποδομές, βιομηχανία και logistics.



💠 Ο Β. Ψάλτης βλέπει την Alpha ως κόμβο που συνδέει ελληνικές επιχειρήσεις με την Κεντρική Ευρώπη, ενώ ο Orcel δίνει έμφαση στο ψηφιακό αποτύπωμα της UniCredit και στη δυνατότητα ευρωπαϊκής κλίμακας.



💠 Με τον σχεδιασμό του 2026 ήδη μπροστά, πρόκειται για μια δυναμική, εξελισσόμενη συμμαχία που προοιωνίζεται ευρύτερο ευρωπαϊκό μοντέλο τραπεζικής.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το παράδειγμα Alpha–UniCredit δείχνει πώς η διασυνοριακή τραπεζική μπορεί να προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες σε επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα.

📌 Η ενιαία τραπεζική εμπειρία διευκολύνει τις επενδύσεις και μειώνει τα κόστη συναλλαγών για όσους δραστηριοποιούνται σε πολλές αγορές.

📌 Η ψηφιακή πλατφόρμα που σχεδιάζεται αποτελεί καταλύτη για ταχύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

📈 Απλά μαθήματα οικονομίας: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

✨ Η μεγάλη εικόνα πίσω από το διάγραμμα τιμών είναι απλή: οι τιμές ανεβαίνουν περίπου όσο η κατά κεφαλήν αύξηση της προσφοράς χρήματος μείον τα ετήσια κέρδη παραγωγικότητας. Από το 2000, η προσφορά χρήματος στις ΗΠΑ αυξάνεται κατά ~6% τον χρόνο, όμως τα κέρδη παραγωγικότητας διαφέρουν δραματικά ανά κλάδο. Εκεί όπου η τεχνολογία «τρέχει» (software, τηλεοράσεις, παιχνίδια) οι τιμές πέφτουν απότομα. Αντίθετα, σε τομείς όπου η παραγωγικότητα δεν μπορεί να αυξηθεί εύκολα –υγεία, παιδεία, childcare– οι τιμές εκτοξεύονται, οδηγώντας στο γνωστό Baumol’s cost disease.



Παράλληλα, ο τρόπος που «σταθμίζουμε» τον πληθωρισμό μέσω του καλαθιού του ΔΤΚ είναι από μόνος του προβληματικός, αφού κάθε κοινωνική ομάδα καταναλώνει εντελώς διαφορετικά αγαθά. Έτσι, ο μέσος πληθωρισμός συχνά δεν αντικατοπτρίζει κανέναν πραγματικά.



*Το Baumol’s cost disease (ή «ασθένεια κόστους του Baumol») είναι μια από τις πιο σημαντικές –και παρεξηγημένες– έννοιες στα οικονομικά.

🧠 Τι λέει η θεωρία

Ο William Baumol παρατήρησε ότι σε κλάδους όπου η παραγωγικότητα δεν μπορεί να αυξηθεί εύκολα (υγεία, εκπαίδευση, childcare, τέχνες, δημόσιες υπηρεσίες), τα κόστη και οι τιμές ανεβαίνουν πολύ πιο γρήγορα από άλλους κλάδους της οικονομίας.



🔍 Γιατί συμβαίνει;



1. Κάποιοι κλάδοι δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν

Ένας δάσκαλος χρειάζεται 1 ώρα για ένα μάθημα, όπως και το 1970.

Μια νοσοκόμα χρειάζεται τον ίδιο χρόνο για μια θεραπεία.

Ένα κουαρτέτο εγχόρδων χρειάζεται πάντα 20 λεπτά για να παίξει Μότσαρτ.

2. Αντίθετα, η παραγωγικότητα αλλού εκτοξεύεται

Στην τεχνολογία, τα εργοστάσια και το software η παραγωγικότητα διπλασιάζεται συνεχώς.

3. Οι μισθοί πρέπει να συμβαδίζουν



Ακόμη κι αν ένας δάσκαλος δεν παράγει «περισσότερη παραγωγή», πρέπει να αμείβεται ανταγωνιστικά με τους εργαζόμενους στους υψηλής παραγωγικότητας κλάδους.

▶️ Αυτό ανεβάζει το κόστος παροχής της υπηρεσίας χωρίς αντίστοιχη αύξηση παραγωγικότητας.

🎯 Το αποτέλεσμα

Οι κλάδοι χαμηλής παραγωγικότητας γίνονται διαρκώς πιο ακριβοί σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας.

Γι’ αυτό βλέπουμε:

Υγεία: +200%

Δίδακτρα: +150–200%

Childcare: +100%

ενώ

Τηλεοράσεις, software: –80% έως –100%

Η «ασθένεια του Baumol» εξηγεί τη δομική ανισορροπία τιμών που βλέπουμε στο διάγραμμα.



➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η κατανόηση της σχέσης χρήματος–παραγωγικότητας φωτίζει τις μακροοικονομικές τάσεις.

📌 Η χαμηλή παραγωγικότητα προβλέπει κλάδους που θα συνεχίσουν να ακριβαίνουν.

📌 Η προσεκτική ανάγνωση του ΔΤΚ αποτρέπει λανθασμένα συμπεράσματα για το κόστος ζωής.





📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Εnergean

Kαλησπέρα!!...



Θα ήθελα να σας παρακαλέσω...αν γνωρίζετε...οι μετοχές της Εnergean είναι εισηγμένες κάπου??...



Θα ήθελα να επενδύσω στον συγκεκριμένο όμιλο...και με μια πρόχειρη έρευνα δεν βρήκα που διαπραγματεύονται οι μετοχές του ομίλου αυτού...



Σ.Σ.



Ένας από τους χιλιάδες αναγνώστες σας...





Απάντηση: Η Energean plc είναι εισηγμένη στην κύρια διαπραγμάτευση στο London Stock Exchange (LSE), με ticker ENOG. Έχει δεύτερη εισαγωγή στο Tel Aviv Stock Exchange (TASE).



Επίσης μετέχει στο δείκτη FTSE 250.







[email protected]

