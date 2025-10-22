Των φρονίμων τα παιδιά… Τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας για τον χειμώνα;

Στις γραμμές που ακολουθούν θα βρείτε μια “check list” που περιλαμβάνει στοιχεία και ενέργειες από τα οποία κάποια έχουν ισχύ όλο τον χρόνο, αλλά και κάποια που αφορούν ειδικά την πιο κρύα εποχή του έτους. Σε κάθε περίπτωση η λίστα είναι μικρή, το όφελος όμως που προκύπτει για όποιον «συμμορφωθεί» με αυτήν είναι μεγάλο!

Α. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευές

Πριν πούμε οτιδήποτε για το χειμώνα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε έναν βασικό κανόνα που διέπει τη συνεπή κατοχή και χρήση ενός αυτοκινήτου: φροντίστε στο αυτοκίνητό σας να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης, κοινώς service, αλλά και να αποκατασταθούν τα όποια μικροπροβληματάκια έχουν εντοπιστεί πριν αυτά πάρουν διαστάσεις. Αυτό από μόνο του θα απομακρύνει πολλά ενδεχόμενα για δυσάρεστες εκπλήξεις. Ενώ κάτι εύκολο που μπορείτε να κάνετε και μόνοι σας είναι να λιπάνετε τις κλειδαριές του αυτοκινήτου σας με ένα ειδικό σπρέι όταν γνωρίζετε ότι η θερμοκρασία θα κατέβει αρκετά, για να μην παγώσουν.

Β. Πόσο καλά είναι τα ελαστικά σας;

Καλώς ή κακώς η αλλαγή ελαστικών είναι κάτι που στη συνείδηση των περισσότερων οδηγών είναι συνδεδεμένη με την έλευση του χειμώνα. Εμείς θα μιλήσουμε για έλεγχο και ενδεχόμενη αντικατάσταση ελαστικών όχι επειδή αυτό είναι χειμερινή (στην πραγματικότητα δεν είναι) αλλά γιατί έχουμε εν όψει του χειμώνα μια ακόμα αφορμή για να εξετάσουμε το κατά πόσο τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας χρειάζονται αντικατάσταση.

Θυμίζουμε ότι η αντικατάσταση των ελαστικών θα πρέπει να πραγματοποιείται ανεξαρτήτως χιλιομέτρων ή ηλικίας, όταν διαπιστώνεται ότι έχουν χάσει σημαντικό μέρος των αρχικών τους ιδιοτήτων, δηλαδή όταν γλιστράνε και προσφέρουν πλέον μειωμένη πρόσφυση – και κατά συνέπεια μειωμένη ασφάλεια. Μπορεί δηλαδή να χρειαστεί να αλλάξουμε λάστιχα στις 30.000 km, αλλά μπορεί να τα αλλάξουμε και στις 50.000 km. Ενώ το βέβαιο είναι ότι ελαστικά που βρίσκονται «φορεμένα» στο αυτοκίνητο περισσότερο από τρία χρόνια έχουν αρχίσει να χάνουν τις αρχικές τους ιδιότητες και είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αντικατασταθούν, ακόμα και αν η διαδρομή που έχουν καλύψει δεν ξεπερνά τα 10.000 km.

Γ. Είναι «σωστή» η μπαταρία σας;

Ιδιαίτερα ευαίσθητο και ταυτοχρόνως ζωτικής σημασίας στοιχείο για τη λειτουργία του αυτοκινήτου σε συνθήκες το χειμώνα είναι η μπαταρία. Οι χαμηλές θερμοκρασίες ρίχνουν ούτως ή άλλως την απόδοση μιας μπαταρίας - και μία μπαταρία που είναι ήδη εξασθενημένη είναι πολύ πιθανόν να μας φέρει προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Επειδή λοιπόν δεν θα είναι το καλύτερο να βρεθείτε στη διάρκεια κάποιας χειμερινής εκδρομής με ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να πάρει μπρος γιατί η μπαταρία του έχει πια παραδώσει το πνεύμα και δεν μπορεί να δώσει το ρεύμα που απαιτείται στη μίζα, καλό είναι να έχετε ελέγξει την κατάσταση της νωρίτερα σε έναν ηλεκτρολόγο – και αν χρειαστεί (ιδιαιτέρως αν έχετε δείγματα «ζορίσματος» κατά την εκκίνηση τώρα που ο καιρός είναι ζεστός), μη διστάσετε να προχωρήσετε στην αντικατάστασή της.

Δ. Μήπως έχουν ξεραθεί οι υαλοκαθαριστήρες σας;

Φθινόπωρο και χειμώνας είναι αναπόφευκτα συνυφασμένα με το φαινόμενο της βροχής. Και όταν βρέχει μειώνεται, εκτός της πρόσφυσης των ελαστικών, και η ορατότητα. Οπότε εκείνο που πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε είναι το να μειώνει ακόμα περισσότερο την ορατότητα ένα παρμπρίζ που δεν καθαρίζεται σωστά από τους υαλοκαθαριστήρες. Αφού λοιπόν βεβαιωθούμε ότι τα μάκτρα (λάστιχα) έχουν καθαριστεί σωστά ελέγχουμε πόσο οι υαλοκαθαριστήρες κάνουν τη δουλειά τους.

Αν ο καταλάβουμε ότι ο καθαρισμός δεν έλυσε το πρόβλημα προχωράμε στην αντικατάστασή τους. Πρόκειται για κόστος της τάξης των 20 ευρώ το οποίο όμως, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια των μετακινήσεων μας. Διότι όταν δεν βλέπουμε σωστά, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε σωστά την κατάσταση και δεν μπορούμε και να αντιδράσουμε σωστά. Αφήστε που αν οι καθαριστήρες είναι «ξεραμένοι» και έχουν στραβώσει κάνουν και έναν εξαιρετικά ενοχλητικό θόρυβο.

Εκτός από τους καθαριστήρες θα πρέπει να βεβαιωθούμε επίσης ότι το σύστημα πλύσης του παρμπρίζ λειτουργεί και ότι το σχετικό δοχείο είναι γεμάτο με το ειδικό υγρό - και όχι με σκέτο νερό, διότι με το σκέτο νερό μπορούμε να έχουμε προβλήματα (ακόμα και θραύση του δοχείου) εάν η θερμοκρασία πέσει πολύ χαμηλά.

Ε. Λειτουργεί το Air condition (ή ο κλιματισμός);

Μην αμελήσετε να ελέγξετε και τη λειτουργία του air condition (ή του αυτόματου συστήματος κλιματισμού) που διαθέτει το αυτοκίνητό σας. Ο θεωρητικά άχρηστος τον χειμώνα κλιματισμός αποδεικνύεται πολύ πιο χρήσιμος από ότι νομίζουμε το χειμώνα διότι θέτοντας τον σε λειτουργία τη στιγμή που θερμαίνουμε την καμπίνα με το καλοριφέρ, επιτυγχάνουμε την αφύγρανση του αέρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε το ενοχλητικό (και κάποιες φορές επικίνδυνο) θόλωμα τον τζαμιών που τον παλαιότερο καιρό, όταν τα περισσότερα αυτοκίνητα δεν διέθεταν air condition, ανάγκαζε τους οδηγούς να χρησιμοποιούν διάφορα πετσετάκια προκειμένου να καθαρίζουν το παρμπρίζ τους… Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά και είναι κρίμα να ταλαιπωρείται κάνεις χωρίς λόγο.

ΣΤ. Τα «κροκοδειλάκια»

Τα καλώδια εκκίνησης ανάγκης που συνδέουν τη μπαταρία του αυτοκινήτου μας με μία άλλη μπαταρία (αυτά που κοινώς αποκαλούνται «κροκοδειλάκια») είναι καλό να βρίσκονται πάντα μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς μπορούν να βγάλουν εμάς ή κάποιους φίλους μας από μια δύσκολη θέση, στην περίπτωση που είτε η δική μας είτε η δική τους μπαταρία αστοχήσει και το αυτοκίνητό τους δεν παίρνει μπρος. Πρόκειται για χαμηλού κόστους αξεσουάρ πού μπορεί να δώσει μία εύκολη λύση στο πρόβλημα της εκκίνησης του κινητήρα χωρίς να χρειαστεί αναμονή για την οδική βοήθεια.

Ζ. Έχετε προμηθευτεί «αντιολισθητικά μέσα» (αλυσίδες ή «κουβέρτες»);

Αν και είναι πολύ νωρίς να σκέφτεται κάνεις χιόνια και παγωμένους δρόμους Ωστόσο στο πλαίσιο της προετοιμασίας του αυτοκινήτου για το χειμώνα δεν βλάπτει να βεβαιωθεί ότι διαθέτει τις σωστής διάστασης αλυσίδες για τα ελαστικά του αυτοκινήτου του ή τις αντίστοιχες «κουβέρτες» οι οποίες θεωρητικά τουλάχιστον τοποθετούνται πιο εύκολα (αν και αυτό είναι κάτι που σηκώνει μεγάλη συζήτηση).

Και καλό θα είναι, είτε τον ένα τύπο αντιολισθητικό μέσου διαθέτει είτε τον άλλο, να έχει δοκιμάσει ναι το τοποθετήσει στα λάστιχα του αυτοκινήτου του, ούτως ώστε όταν έρθει η στιγμή που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τη χειμερινή ολισθηρότητα της ασφάλτου να μην «ψάχνεται» - και μάλιστα κάτω από συνθήκες που συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Θυμίζουμε ότι μετά το γνωστό χάος που έφερε στην πρωτεύουσα η προπέρσινη κακοκαιρία, τα αντιολισθητικά μέσα πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά στο αυτοκίνητο εφόσον ο καιρός είναι κακός.