Τι κάνει ξεχωριστό αυτό το «άρτι αφιχθέν» πεντάστερο SUV από την Κίνα;

Επιτυγχάνοντας κορυφαίες βαθμολογίες στις δοκιμές ασφαλείας του ανεξάρτητου οργανισμού EuroNCAP, όπως έχει συμβεί με όλα τα μοντέλα της κινεζικής Zeekr που πρόσφατα μας συστήθηκε στην Ελλάδα, το αμιγώς ηλεκτρικό 7X έρχεται ως ένα πολυτελές SUV που μεταξύ άλλων έχει τη δυνατότητα να φορτίζει την μπαταρία του σε 13 λεπτά.

Η Zeekr είναι η πιο «νέα» περίπτωση μάρκας από την Κίνα που ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα στην ελληνική αγορά, συμπράττοντας με την GEO Mobility Hellas – τον εισαγωγέα και της μάρκας Geely (περισσότερα για την τελευταία κάνοντας κλικ εδώ) με αποδεδειγμένα επιτυχημένο ιστορικό στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Έχοντας premium προσανατολισμό, η Zeekr χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA) και αναπτύσσει τις δικές της τεχνολογίες για μπαταρίες, συστήματα διαχείρισης μπαταριών, κινητήρες και αλυσίδες εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων, φιλοδοξώντας να γίνει ένας πραγματικός πάροχος λύσεων κινητικότητας.

Η Zeekr λειτουργεί τα κέντρα έρευνας, ανάπτυξης και σχεδίασης στο Gothenburg, το Ningbo, το Hangzhou και τη Shanghai και από τον Οκτώβριο του 2021, που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της έχει παραδώσει περισσότερα από 510.000 οχήματα μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X που πλέον είναι διαθέσιμα στο πρώτο experience store της μάρκας στο Μαρούσι.

Κοινό χαρακτηριστικό και των 3 μοντέλων είναι η αξιολόγηση με την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς θεσμούς αξιολόγησης ασφάλειας οχημάτων. Μετά τις διακρίσεις των Zeekr 001 Shooting Brake και Zeekr X compact SUV το 2024 έρχεται σήμερα το Zeekr 7X να σηματοδοτήσει πως όλα τα μοντέλα της κινέζικης μάρκας που διατίθενται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα διαθέτουν πλέον την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων Euro NCAP.

Το Zeekr 7X χρησιμοποιεί την ίδια SEA modular vehicle architecture πλατφόρμα με τα Zeekr 001 και Zeekr X, που μεταξύ άλλων κάνει χρήση υπερ-υψηλής αντοχής χάλυβα, για τη μέγιστη προστασία επιβατών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Zeekr 7X είναι το πίσω υποπλαίσιο, το οποίο κατασκευάζεται από μία ενιαία χυτή αλουμινένια δομή, αντί για συναρμολογούμενα τμήματα, στοιχείο που αυξάνει τη στιβαρότητα του αμαξώματος και, κατ’ επέκταση, την ασφάλεια.

Το Zeekr 7X εισάγει και ένα μοναδικό χαρακτηριστικό ασφάλειας: έναν αυτόματο θραυστήρα παραθύρου, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την έξοδο από το όχημα αν αυτό εγκλωβιστεί σε νερό. Ενεργοποιείται μηχανικά, μέσω μοχλού κάτω από το υποβραχιόνιο του οδηγού, χωρίς χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία σε κάθε συνθήκη.

Ο συνδυασμός των παραπάνω με την πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS (με μεταξύ άλλων Αυτόνομο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης με ανίχνευση πεζών & ποδηλατών, Προσαρμοζόμενο Cruise Control, Αυτόματη Αλλαγή Λωρίδας, 3D Ψηφιακή Πανοραμική Κάμερα, Προειδοποίηση Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας εμπρός & πίσω, Head-up Display, Σύστημα Ελέγχου Επαγρύπνησης Οδηγού και Ανίχνευση Παρουσίας Παιδιού) δεν εξασφάλισαν μόνο τα 5 αστέρια, αλλά και κορυφαίες βαθμολογίες. Συγκεκριμένα, το Zeekr 7X πέτυχε επίδοση 91% στην Προστασία Ενηλίκων και 90% στην Προστασία Παιδιών.

Όμως, η μέγιστη αξιολόγηση ασφάλειας Euro NCAP είναι ένα μόνο ένα από τα στοιχεία που καθιστούν το Zeekr 7X ξεχωριστό. Μιλάμε για ένα μεσαίο SUV με μήκος 4.787mm και εκλεπτυσμένη σχεδίαση, η οποία χαρακτηρίζεται από τους λεπτούς Matrix LED προβολείς μπροστά και στα ενιαία LED φώτα πίσω.

Το εσωτερικό υπόσχεται χώρους αντίστοιχους με SUV μεγάλων κατηγοριών, με πολυτέλεια, άνεση και επιλογές όπως, ηλεκτρικές πόρτες εμπρός/πίσω, καθώς και καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ, να δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία. Η πρακτικότητα ενισχύεται από πορτμπαγκάζ των 539 λίτρων και τον μπροστινό χώρο αποθήκευσης (frunk) των 66 λίτρων. Η οθόνη αφής για το χειρισμό του infotainment (με φωνητικό έλεγχο ZEEKRGPT και over-the-air ενημερώσεις) είναι 16 ιντσών, ενώ άξιο αναφοράς είναι το προσφερόμενο επαυξημένης πραγματικότητας head-up display των 36,2 ιντσών, που προβάλλει κρίσιμες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού μέσα στο παρμπρίζ.

Οι εκδόσεις Core και Long Range διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 310kW (421PS) και ροπή 440Nm στον πίσω άξονα, υποσχόμενες αυτονομία 480 km και 615 km αντίστοιχα. Η κορυφαία έκδοση Performance AWD με δύο κινητήρες αποδίδει ισχύ 475kW (646PS) και ροπή 710Nm, με την επιτάχυνση 0–100 km/h να επιτυγχάνεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα. Διαθέτει off-road mode, ενώ προσφέρεται προαιρετική αερανάρτηση με ρύθμιση ύψους έως +45 mm.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα όμως χαρακτηριστικά του Ζeekr 7X είναι η υπερταχεία φόρτιση έως 480 kW DC χάρη στην αρχιτεκτονική 800V. Οι επιλογές μπαταρίας είναι μία 75kWh LFP (Golden battery) για την έκδοση Core και μια 100kWh NMC υψηλής ενεργειακής πυκνότητας για τις Long Range / Performance. Με φορτιστή AC 22kW, η φόρτιση 10–100% ολοκληρώνεται σε 4,5 ώρες (Core) ή 5,5 ώρες (Long Range/Performance), ενώ με φορτιστή DC 360kW, η φόρτιση 10–80% διαρκεί 13 λεπτά για το Core και 16 λεπτά για τις εκδόσεις Long Range και Performance.

Όπως όλα τα μοντέλα Zeekr, έτσι και το 7Χ συνοδεύεται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 km μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service ZEEKR. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 km, ό,τι έρθει πρώτο. Όσο για τις τιμές; Μαζί με την κρατική επιδότηση ξεκινούν από 51.990 ευρώ για τη βασική δικίνητη έκδοση.

Δείτε παρακάτω τον πλήρη τιμοκατάλογο που ανακοίνωσε η ελληνική αντιπροσωπεία για όλη την γκάμα μοντέλων της.