Τι είναι το IONIQ Lab που δημιουργεί τώρα η Hyundai;

Αντλ ώ ντα ς έ μπνευση απ ό το παρελθ ό ν και διοχετε ύ οντ άς την σε φουτουριστι κό σχεδιασμό

Οι εξαιρετικές ιδιότητες του IONIQ 5 έχουν κατακτήσει πολλές διακρίσεις κύρους, όπως World Car of the Year 2022, World Electric Vehicle of the Year και World Car Design of the Year . Έχει επίσης βραβευθεί ως German Car of the Year 2022 και UK Car of the Year 2022. Οι διακρίσεις του μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν επίσης βραβεία από την Good Design και την IDEA.