Τα καλά της ηλεκτροκίνησης, η ελευθερία της βενζίνης…

Η BYD διευρύνει την plug-in υβριδική γκάμα της με το νέο ευρύχωρο SUV Sealion 5 DM-i, το οποίο μπορεί να κινηθεί χωρίς ρύπους και βενζίνη για 86 χιλιόμετρα, ενώ παράλληλα μπορεί να πραγματοποιήσει άφοβα μακρινά ταξίδια, καθώς η συνολική του αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα.

Η BYD, που ήρθε στην Ελλάδα από τον Όμιλο Σφακιανάκη, είναι ευρέως γνωστή για την μεγάλη γκάμα των 100% ηλεκτρικών της μοντέλων που κατάφεραν να σημειώσουν σημαντικές επιτυχίες στην αγορά, χάρη στην υψηλή σχέση αξίας-τιμής, που τα χαρακτηρίζει. Παράλληλα, η κινέζικη εταιρία δεν έχασε χρόνο και φρόντισε να προσφέρει και μοντέλα με plug-in υβριδική τεχνολογία, κάνοντας αρχή με το Seal U DM-i. Ακολούθησε, η εφαρμογή της Super Hybrid DM-i τεχνολογίας στο Atto 2, που έγινε το πρώτο compact SUV του είδους, για έρθει τώρα η σειρά του μεγαλύτερου σε μέγεθος SUV, Sealion 5 DM-i.

To νέο plug-in μοντέλο της BYD απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες που αναζητούν ευρυχωρία και πρακτικότητα, αφού με μήκος 4.738 mm, πλάτος 1.860 mm, ύψος 1.710 mm και μεταξόνιο 2.712 mm, υπόσχεται αυξημένους χώρους για τους πίσω επιβάτες και συνολικά άνετο εσωτερικό για πέντε άτομα. Ο δε χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 463 λίτρων, η οποία αυξάνεται στα 1.410 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:60, διατηρώντας επίπεδο δάπεδο.

Το πιο ενδιαφέρον τεχνικό στοιχείο του Sealion 5 DM-i είναι φυσικά η τεχνολογία Super Hybrid DM (Dual Mode), η οποία συνδυάζει ηλεκτροκίνηση με βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου της οικογένειας «Xiaoyun». Το σύστημα λειτουργεί είτε σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία (EV) είτε σε υβριδική (HEV), με τον ηλεκτροκινητήρα να έχει τον κύριο ρόλο στην κίνηση και τον θερμικό κινητήρα να υποστηρίζει τη φόρτιση και την παροχή ισχύος όταν απαιτείται. Ανάλογα με τις συνθήκες, το σύστημα μπορεί να λειτουργεί σε σειριακή ή παράλληλη διάταξη.

Το Sealion 5 DM-i διατίθεται σε δύο εκδόσεις με την χρησιμοποιούμενη μπαταρία να διαμορφώνει και την ηλεκτρική αυτονομία:

1. Η Comfort χρησιμοποιεί μπαταρία 12,96 kWh, προσφέροντας έως 62 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία 992 χλμ., με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα.

2. Η έκδοση Design διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία, 18,3 kWh, η οποία αυξάνει την ηλεκτρική αυτονομία στα 86 χιλιόμετρα, με χρόνο 0-100 km/h 8,1 δευτερόλεπτα. Και στις δύο περιπτώσεις, η συνολική ισχύς ανέρχεται στους 212 ίππους (156 kW) και η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 170 km/h.

Να σημειώσουμε εδώ πως σε όλες τις εκδόσεις περιλαμβάνεται η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει την παροχή ρεύματος έως 3,3 kW για εξωτερικές συσκευές.

Η σχεδίαση του νέου Sealion 5 DM-i χαρακτηρίζεται από full LED προβολείς, λεπτά φώτα ημέρας και έντονες γραμμές στον προφυλακτήρα, ενώ το πλαϊνό προφίλ αναδεικνύεται από μυώδεις θόλους τροχών και κολόνα D σε διαφορετικό χρώμα, που δημιουργεί το εφέ της «αιωρούμενης» οροφής. Στο πίσω μέρος, η φωτεινή μπάρα που ενώνει τα LED φωτιστικά σώματα και η ενσωματωμένη αεροτομή διαμορφώνουν μια λιτή αλλά σύγχρονη εικόνα.

Σύμφωνα με την BYD, το εσωτερικό ακολουθεί σχεδίαση με οργανικές φόρμες και δίνει έμφαση στην εργονομία. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και οθόνη αφής 12,8 ιντσών για το σύστημα infotainment, το οποίο υποστηρίζει φωνητικές εντολές, ασύρματη συνδεσιμότητα με Apple και Android, εφαρμογές streaming και αναβαθμίσεις λογισμικού over-the-air. Ο έλεγχος του κλιματισμού μπορεί να γίνει και μέσω χειρονομιών, ενώ οι διαθέσιμες θύρες USB-C υπόσχονται να καλύπτουν τις ανάγκες φόρτισης όλων των επιβατών, τη στιγμή που στην έκδοση Design προσφέρεται και ασύρματη φόρτιση smartphone 15W.

Όλες οι εκδόσεις του Sealion 5 DM-i συνοδεύονται από πλούσιο βασικό εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας μια αξιοσημείωτη σχέση αξίας–τιμής. Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση Comfort περιλαμβάνει μεταλλικό χρώμα Atlantis Blue ως στάνταρ, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ράγες οροφής από αλουμίνιο, εμπρός και πίσω φώτα LED, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, οθόνη infotainment 12,8 ιντσών, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, τέσσερις θύρες USB και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, μαζί με τις χαρακτηριστικές, πελατοκεντρικές τεχνολογίες της BYD, όπως το κλειδί NFC για πρόσβαση μέσω smartphone και τη λειτουργία V2L.

Η έκδοση Design προσθέτει αισθητήρες στάθμευσης εμπρός, κάμερα 360°, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και βάση ασύρματης φόρτισης 15W για smartphone. Και στις δύο εκδόσεις, το Sealion 5 DM-i εξοπλίζεται με πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), όπως προσαρμοζόμενο cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ανίχνευση τυφλού σημείου, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και προειδοποιήσεις σύγκρουσης. Οι τιμές του Sealion 5 DM-i έχουν ως εξής:

Το Sealion 5 DM-i συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.), ενώ παρακάτω θα δείτε τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου, που είναι άμεσα διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά.



