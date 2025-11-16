Ένα νέο, μικρό ηλεκτρικό SUV που καίει και βενζίνη

Πριν από λίγες μέρες, η BYD παρουσίασε το νέο plug-in υβριδικό Atto 2 DM-i, που συνδυάζει την εμπειρία οδήγησης ενός ηλεκτρικού οχήματος με έως 1.020 km αυτονομίας, 90 από τα οποία μπορούν να γίνουν αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η BYD είναι ευρέως γνωστή για την μεγάλη γκάμα 100% ηλεκτρικών μοντέλων κάθε μεγέθους, στη γκάμα της όμως σχετικά πρόσφατα πρόσθεσε και το plug-in υβριδικό Seal U DM-i, το οποίο κατάφερε να γίνει best-seller μοντέλο του είδους σε πολλές σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Σήμερα, η κινέζικη φίρμα ενσωματώνει την Super Hybrid DM-i τεχνολογία στο Atto 2, το οποίο μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ως αμιγώς ηλεκτρικό, με στόχο να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των compact SUV.

Το BYD Atto 2 DM-i μπορεί να κινηθεί έως και 90 km αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, μια ασυναγώνιστη επίδόση στην κατηγορία του, σύμφωνα με τη μάρξα. Το έξυπνο σύστημα μετάδοσης κίνησης (DM-i σημαίνει Dual Mode–intelligent, δηλαδή «διπλή λειτουργία – ευφυές») μεγιστοποιεί την απόδοση στις μεγαλύτερες διαδρομές, επιλέγοντας υβριδική λειτουργία όποτε απαιτείται.

Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης, το Atto 2 DM-i μπορεί να διανύσει περισσότερα από 1.000 km, προσφέροντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της μάρκας, σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία όχι μόνο από τα υβριδικά και mild-hybrid ανταγωνιστικά μοντέλα, αλλά και από τα συμβατικά SUV με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Δύο εκδόσεις του Atto 2 DM-i θα είναι διαθέσιμες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως μέγεθος μπαταρίας, ηλεκτρική και συνολική αυτονομία, συνδυαστική ισχύ και επιδόσεις. Το μοντέλο θα διαθέτει διακριτικές σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις του Atto 2, όπως μεγαλύτερη κεντρική εμπρός εισαγωγή αέρα, νέα διακοσμητικά στοιχεία στον εμπρός προφυλακτήρα, αφαίρεση των πλαϊνών αεραγωγών στα εμπρός φτερά και νέα λογότυπα στη θύρα του χώρου αποσκευών. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμο σε ένα νέο εξωτερικό χρώμα, Midnight Blue, αποκλειστικά για την έκδοση DM-i, όπως στο εικονιζόμενο μοντέλο.

Το BYD Atto 2 DM-i έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στην διήμερη εκδήλωση Fleet Europe Days στο Λουξεμβούργο 27 & 28 Οκτωβρίου με τις προ-παραγγελίες του μοντέλου να ξεκινούν σύντομα και τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026