Πόση ανθεκτικότητα επέδειξε το 2025 η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα;

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα έκλεισε το 2025 με θετική πορεία, αυξάνοντας τις πωλήσεις στις 428.000 μονάδες και τον κύκλο εργασιών στα 16,9 δισ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ταμειακές ροές ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, παρά το συγκρατημένο περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (1,5%). Την ίδια στιγμή, η ισχυρή εμπορική παρουσία μοντέλων όπως το ID. Buzz και το Multivan ενισχύει τη θέση της μάρκας, με το 2026 να φέρνει ανανεώσεις σε βασικά μοντέλα και νέες εκδόσεις για το Transporter.

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα κατέγραψε σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών κατά το οικονομικό έτος 2025, παρά το απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρή ταμειακή επίδοση. Οι πωλήσεις οχημάτων ανήλθαν σε 428.000 μονάδες, αυξημένες κατά 6%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 16,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 11%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα έφτασε τα 245 εκατ. ευρώ, έναντι 743 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 1,5% από 4,9% το 2024. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εξέλιξη των καθαρών ταμειακών ροών, οι οποίες ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένες κατά 208%.

«Το 2025 ήταν μια απαιτητική χρονιά τόσο για τους πελάτες μας όσο και για εμάς, με έντονες διακυμάνσεις στις αγορές, αβεβαιότητα και αισθητή επιβράδυνση της αγοραστικής διάθεσης, ιδίως στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Γι’ αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία το ότι διαθέτουμε σήμερα το νεότερο και πιο ευέλικτο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στην αγορά σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Αυτά τα προϊόντα θα μας δώσουν την ώθηση που χρειαζόμαστε για το 2026», δήλωσε ο Stefan Mecha, CEO της Volkswagen Commercial Vehicles.

Το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της μάρκας, με το ID. Buzz και το Multivan να λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης. Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα ξεπέρασε και πάλι τις 400.000 παραδόσεις οχημάτων μέσα στη χρονιά, ενώ για πρώτη φορά οι παραδόσεις του ID. Buzz παγκοσμίως ξεπέρασαν τις 60.000 μονάδες, υπερδιπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Έτσι, το ID. Buzz διατηρεί με σαφήνεια την ηγετική θέση στο segment του στην Ευρώπη. Παράλληλα, το Multivan πέτυχε την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του, καθώς με αύξηση 31% έφτασε τις 38.700 μονάδες, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα παραμένει η αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα στη γερμανική αγορά, ενώ διατηρεί επίσης την πρώτη θέση σε ακόμη έντεκα ευρωπαϊκές χώρες. Ασθενέστερη ήταν η πορεία της οικογένειας Transporter, κυρίως επειδή η εισαγωγή της νέας σειράς στις επιμέρους αγορές έγινε σταδιακά στη διάρκεια του 2025. Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα θα προσθέσει επιπλέον εκδόσεις και θα προχωρήσει σε περαιτέρω λανσαρίσματα βήμα-βήμα μέσα στο 2026.

Παρότι η αύξηση του κύκλου εργασιών ξεπέρασε αναλογικά την άνοδο των πωλήσεων, καθώς το 2025 η μάρκα διέθεσε περισσότερα μοντέλα υψηλότερης αξίας, το λειτουργικό αποτέλεσμα επηρεάστηκε αρνητικά από μια σειρά παραγόντων. Μεταξύ των βασικών επιβαρύνσεων συγκαταλέγονται οι προβλέψεις για πιθανά πρόστιμα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών CO₂. Αυτό συνδέεται με τη σημαντικά βραδύτερη από το αναμενόμενο ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, ιδιαίτερα στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Παράλληλα, προκλήσεις καταγράφηκαν και στη βορειοαμερικανική αγορά, μεταξύ άλλων λόγω τελωνειακών ζητημάτων και της κατάργησης επιδοτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα, εξέλιξη που επηρέασε και το ID. Buzz στις ΗΠΑ.

Παρά τις πιέσεις αυτές, οι πρωτοβουλίες περιορισμού κόστους και η αυστηρή πειθαρχία στις δαπάνες απέδωσαν ουσιαστικά μέσα στο 2025. Στο σκέλος του κόστους προσωπικού, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα κινείται ακριβώς εντός στόχων, με αποτέλεσμα αισθητή συνολική μείωση των γενικών εξόδων. Επιπλέον, η αυστηρή επενδυτική πειθαρχία και η βελτίωση στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης οδήγησαν σε καθαρές ταμειακές ροές περίπου 1 δισ. ευρώ.