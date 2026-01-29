Ποιο είναι το best seller που έγινε πιο ανταγωνιστικό από ποτέ;

Ακόμα πιο προσιτό γίνεται το Puma, το best seller της Ford, αφού είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά όχι μόνο σε ακόμα χαμηλότερη τιμή εκκίνησης, αλλά και με ένα άκρως ανταγωνιστικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ελάχιστο επιτόκιο και μικρή προκαταβολή.

Το Ford Puma επωφελείται από τη νέα τιμολογιακή πολιτική, που εφαρμόζει η ελληνική αντιπροσωπεία για το best seller μοντέλο της μάρκας, στοχεύοντας στη διεύρυνση του αγοραστικού κοινού με την προσφορά ενός σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου μοντέλου με έμφαση στη σχέση αξίας-τιμής.

Συγκεκριμένα, η νέα τιμή εκκίνησης του Ford Puma είναι τα 22.550 ευρώ*, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του δημοφιλούς μοντέλου στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των compact SUV.

Παράλληλα, η Ford διαθέτει ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Ford Finance, τα οποία περιλαμβάνουν εναλλακτικές επιλογές όπως χαμηλό επιτόκιο 0,9%, προκαταβολή από 10% και διάρκεια αποπληρωμής που μπορεί να φτάσει έως και τους 84 μήνες. Οι επιλογές αυτές διευκολύνουν την απόκτηση του μοντέλου, προσαρμοζόμενες στις ανάγκες διαφορετικών προφίλ πελατών. Κάθε νέο Ford Puma συνοδεύεται από την εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων (ό,τι έρθει πρώτο), η οποία συμβάλλει στη μείωση του κόστους απρόβλεπτων επισκευών και προσφέρει μεγαλύτερη σιγουριά στους κατόχους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ενός χρηματοδοτικού προγράμματος.

Σε επίπεδο σχεδίασης, το Ford Puma διατηρεί τον δυναμικό και σύγχρονο χαρακτήρα που το έχει καθιερώσει στην κατηγορία του. Το εξωτερικό του ξεχωρίζει για τις έντονες γραμμές και τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ενώ στο εσωτερικό ακολουθείται ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με έμφαση στην εργονομία, την ποιότητα κατασκευής και την άνεση των επιβατών. Ενώ το τεχνολογικό υπόβαθρο περιλαμβάνει το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC 4 νέας γενιάς, το οποίο συνδυάζεται με κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών στον βασικό εξοπλισμό, καθώς και ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών. Οι λύσεις αυτές ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και την ευκολία χρήσης στην καθημερινή μετακίνηση. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην πρακτικότητα.

Δύο από τα κορυφαία πλεονεκτήματα που κάνουν το Ford Puma να ξεχωρίζει στην κατηγορία του είναι η πρακτικότητα και οι κορυφαίοι χώροι που εξασφαλίζει σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 456 λίτρα με τα πίσω καθίσματα σε κανονική θέση και τα 1.126 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωσή τους. Το καινοτόμο MegaBox προσθέτει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 80 λίτρων στο δάπεδο του πορτμπαγκάζ, επιτρέποντας τη μεταφορά ογκωδών ή ειδικών αντικειμένων. Παρά τις αυξημένες χωροταξικές δυνατότητες, το συνολικό μήκος των 4,3 μέτρων διατηρεί την ευελιξία του μοντέλου σε αστικό περιβάλλον.

Η ήπια υβριδική τεχνολογία EcoBoost Hybrid που υποστηρίζει το Ford Puma συνδυάζει οικονομία και άμεση απόκριση, ενσωματώνοντας στον τρικύλινδρο τούρμο κινητήρα 1.0L των 125 PS έναν ηλεκτροκινητήρα που παράλληλα είναι γεννήτρια και έχει την ικανότητα να ανακτά ενέργεια κατά την πέδηση του αυτοκινήτου και να την επιστρέφει ως ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την επιτάχυνση, συμβάλλοντας στη βελτίωση της απόκρισης στο γκάζι και της κατανάλωσης.

Τέλος, τα επιλέξιμα προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Sport και Slippery) επιτρέπουν την προσαρμογή της συμπεριφοράς του οχήματος ανάλογα με τις συνθήκες δρόμου και τις προτιμήσεις του οδηγού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, από την καθημερινή μετακίνηση έως τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

*Η τιμή αφορά στην έκδοση Titanium 1.0L EcoBoost 125 PS mHEV